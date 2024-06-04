Покататься на джипах в Махачкале

Найдено 40 экскурсий в категории «Джиппинг» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
270 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: природные чудеса Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Начало: У места вашего проживания в черте города или по до...
«Дорога до катера на джипах по бездорожью и поездка на катере (по желанию) — от 8000 руб»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
10 000 за всё до 4 чел.
По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
🚗 На машине
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
83 отзыва
Путешествие на джипе по Сулакскому каньону: живописные места и дагестанская кухня
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону. Откройте для себя изумрудные воды и секретные места в компании опытного гида
Начало: По месту вашего проживания в Махачкале
«В распоряжении нашей команды есть специально подготовленные автомобили: комфортабельный джип или УАЗ Патриот»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1300011 700 за всё до 5 чел.
Фотопутешествие на Сулакский каньон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Фотопрогулка
9 часов
25 отзывов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
«Спуск на джипе до катеров, прогулка на катере — от 7000 руб»
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339 за человека
Головокружительный Дагестан
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
141 отзыв
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
«Сначала вас провезут на джипах по горным дорогам, а после вы пересядете на катер»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
9 800 за всё до 4 чел.
Дружеский тур к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
270 отзывов
Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас
«— вы можете поехать в тур на комфортном джипе Lexus GX 470, доплата составит 2000 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
25 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: живописное путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Салтинская теснина, Гамсутль и Чох
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Салтинская теснина, Гамсутль и Чох: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Уникальная экскурсия по Махачкале: Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинская теснина, аул-призрак Гамсутль и древний Чох
Начало: По договоренности
«Поездка проходит на автомобилях Kia Sorento, УАЗ Патриот, Ssang Yong Rexton и аналогичных»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Сулакский каньон - путешествие с местным жителем в Махачкале
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У вашего отеля
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот, трансфер включен в стоимость»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
К могучим горам Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
К могучим горам Дагестана
Путешествие на джипе к перевалу Хунзах-Заиб и парящему над пропастью аулу Гоор
Начало: В Махачкале или Каспийске
«Экскурсия проходит на комфортабельном джипе Toyota Land Cruiser»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900015 200 за всё до 4 чел.
Путешествие к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие к Сулакскому каньону
Отправиться в горы на джипах, полюбоваться природой и поплавать на сапах
Начало: В Махачкале
«Мы специально решили проводить эту экскурсию на джипах, чтобы показать вам как можно больше труднодоступных мест Дагестана»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1334012 673 за всё до 5 чел.
Из Махачкалы - в самые живописные места Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Групповая
12 часов
6 отзывов
Путешествие по Дагестану: от Махачкалы до бархана Сарыкум и Сулакского каньона
Откройте для себя волшебство Дагестана: от песчаных барханов до бирюзовых вод. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: в Махачкале
«проезд на комфортабельном транспорте (УАЗ
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 900 за человека
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
7 отзывов
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
«Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
17 999 за всё до 4 чел.
Аул-призрак Гамсутль: поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Аул-призрак Гамсутль: поездка из Махачкалы
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
«Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
🚗 На машине
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Насыщенное путешествие по туристическим и малоизвестным местам республики - в дружеской компании
Начало: в Махачкале или Каспийске
«В стоимость включëн трансфер на комфортабельном минивене Toyota Alphard и UAZ Patriot»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон - не как у всех
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Сулакский каньон - не как у всех
В уютной мини-группе и в компании местного жителя исследовать разные уголки сурового ущелья
Начало: Возле кафе «Тропики» на выезде из Махачкалы
«Здесь мы пересядем на внедорожники и отправимся на Главный Сулакский каньон: именно в этой части максимальная высота — 1920 метров н»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 000 за всё до 5 чел.
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
«Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
12 часов
451 отзыв
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: каждый день в 7.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
77 отзывов
Джип-тур по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум: путешествие жизни
Погрузитесь в мир дикой природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, где каждый момент наполнен впечатлениями
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 000 за всё до 5 чел.
Джип-тур! Приключение в Дагестане: из Махачкалы к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Джип-тур в Дагестане: путешествие из Махачкалы к каньону
Впечатляющее путешествие на джипе по Дагестану с посещением Сулакского каньона и аутентичных мест
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00 или по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100008 500 за всё до 4 чел.
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1700015 300 за всё до 5 чел.
Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
Начало: По договоренности
«Встречаем в аэропорту или по месту проживания в Махачкале или Каспийске и после экскурсии привозим обратно • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 5 чел.
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Выезжаем в любой день в утреннее время, рекомендуем до 8 утра
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 26 000 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон и аул Зубутли из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
11 часов
11 отзывов
Сулакский каньон и аул Зубутли из Махачкалы
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
«Вас ждет полный драйва джиппинг к реке Сулак, живописные красоты водопадов и скал, прогулка на катере, которая идеально подойдет для любителей морских путешествий, и многое другое»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг в 08:30
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500 за человека
Путешествие в аул-призрак Гамсутль с местным жителем
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие в аул-призрак Гамсутль с местным жителем
Начало: Северный автовокзал г. Махачкалы
«Если вам захочется добавить немного адреналина, вы всегда сможете воспользоваться услугами внедорожника (100 руб»
Расписание: Каждый день с 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
Начало: По договорённости с туристом
Расписание: Ежедневно по запросу.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1400012 600 за всё до 4 чел.
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
Провести незабываемый день в горах Дагестана, посетить колоритные аулы и разрушить стереотипы
Начало: у вашего отеля в Махачкале, Каспийске, Избербаше, ...
«, подъем на внедорожнике — 200 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Нетуристическими тропами: исследуем загадочный Ботлих
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
15 часов
Нетуристическими тропами: исследуем загадочный Ботлих
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Джиппинг до Ансалтинского ущелья и водохранилища»
Расписание: По расписанию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 000 за всё до 6 чел.
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Ощутить дух древних высокогорных селений, узнать о жизни горцев и отыскать кусочек Норвегии
«Трансфер на внедорожнике Тойота и вода в дорогу включены в стоимость путешествия»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
21 000 за всё до 4 чел.
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Посетить столицу древнего Кайтагского княжества и поразиться его истории, героической и загадочной
«Трансфер на внедорожнике Тойота и вода в дорогу включены в стоимость путешествия»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 4 чел.
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
Посетить малоизвестные уголки Дагестана и пройти мастер-класс по унцукульской орнаментальной насечке
«Трансфер на внедорожнике Тойота и вода в дорогу включены в стоимость путешествия»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон на комфортабельном джипе
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон на комфортабельном джипе
Начало: Махачкала
«Поездка проходит на комфортабельном джипе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
«Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Водопад Чирхалю из Махачкалы: живописное приключение в Дагестане
Откройте величие водопада Чирхалю, узнайте историю села Гуниб и крепости Имама Шамиля в уникальной экскурсии
Начало: У ТЦ «Миркато»
«В стоимость входит поездка на комфортабельном внедорожнике, услуги гида»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
28 880 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - к горам, водопадам и ущельям
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - к горам, водопадам и ущельям
Ирганайское водохранилище, водопады Хунзаха, плато Матлас и «Каменная чаша» за 1 день
Начало: у вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном джипе Toyota Land Cruiser»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900015 200 за всё до 4 чел.
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Начало: Ул. Акушинского, д. 28
Расписание: Ежедневно.
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
15 950 за всё до 4 чел.
Гоор и Карадахская теснина
🛣 Джиппинг
Групповая
14 часов
Гоор и Карадахская теснина
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 16, супермаркет Груша
Расписание: по субботам в 07:00
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
    Опишу то где у меня появились вопросики: В описании экскурсии ничего нет про посещение комплекса Нохъо — новый развлекательного комплекса в
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    Сулакском каньоне. Услышал про него от соседней группы в ходе экскурсии и попросил гида завести и туда (он не заявляется у Марианны, не понимаю по чему). 500 рублей. Обед никак не 500 рублей…. это не горные селения это туристическое место с ресторанами и кафе - имейте ввиду. Вход на бархан уже не 150 а 200 рубле, но это мелочи. И самое интересное, о чем организатор не посчитала нужным вообще предупредить: это о цене на катер по каньону. На 1 июня это не "от 8 000" а 11 000, и к июлю цена поднимется до 15 000 (по разговору с местными). Для информации: 1. На катере можно покататься у "Главрыбы" 2 варианта за 300 рублей и за 1000 рублей. Но это не по самому каньону. (От главрыбы в сторону Миатли). Адреналин получите, а вот красивых видов особо не ждите. 2. Маршрут "по каньону" это от Зубутли пристань в сторону Чиркейского водохранилища, самые живописные места каньона. Кроме того, по дороге к катеру, вы поситите пару потрясающих и труднодоступных видовых площадок на каньон. Катание 20 25 минут. За 11 000 рублей в катере были только мы двое (т. е. катер под вашу группу).

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  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Путешествие к Сулакскому каньону
    Все прошло отлично! Магомед - прекрасный гид! Все отлично! Рекомендую!
  • А
    Алексей
    1 июня 2024
    По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
    Отличная экскурсия, спасибо Абдулу за организацию и проведение поездки. Несмотря на дождь поездка получилась супер
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
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    который испекла его жена, что было ну очень приятно, а потом еще и очень вкусно))) По дороге Магомед очень увлеченно рассказывал про Дагестан, интересные истории и события. С легкостью нашел нам маковое поле для фотографий, которое не могли найти 2 предыдущих гида, которые были у нас))) Красота Дагестана впечатляет, конечно, но гостеприимство семьи Магомеда и обед у его мамы это ни с чем не сравнить, все было нууу ооочень вкусно! Мы с мужем, пока находились в Дагестане успели побывать в нескольких ресторанах, но если нас сейчас спросить "где вкуснее всего?", мы в один голос ответим с уверенностью, что у мамы Магомеда!!! Нам с мужем очень хотелось окунуться в местный колорит, посмотреть все изнутри, но мы и представить не могли бронируя эту экскурсию, что Магомед окунет нас так насыщенно и глубоко)))) В итоге за один полный день мы увидели очень много красивых мест, слушав истории этих мест, сделали много красивых фотографий, немного подурачились с мужем под дождем (боялись, что не посадят нас в машину, а в итоге нам даже носки с обувью выдали, чтобы мы не заболели), вкусно пообедали, еще и с собой в самолет нам упаковали еды. Но и это еще не все! Магомед привел нас в местный клуб, где меня поздравили с днем рождения, подарили цветок ручной работы, переодели нас с мужем в костюмы и началось незабываемое веселье (национальные песни, танцы). Спасибо большое за эти эмоции!

    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Головокружительный Дагестан
    Экскурсия бомба
  • Г
    Геннадий
    30 мая 2024
    По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
    Хотим выразить благодарность за интересную и познавательную экскурсию по Дагестану! Наш водитель-экскурсовод Абубакар очень приятный и интересный человек, знает хорошо историю
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    Дагестана и с удовольствием рассказывал нам много новых и познавательных фактов. Так же отлично водит машину, соблюдая все скоростные ограничения и имеет хороший вкус на музыку)) Так же в конце был приятный бонус от Абдула, показал огни ночной Махачкалы и прогулялись по местным Патрикам)) Теперь мы узнали к кому обращаться за интересными экскурсиями в Дагестане Огромная благодарность 🙏🏼 Удачи и успехов вам!

    Хотим выразить благодарность за интересную и познавательную экскурсию по Дагестану!Хотим выразить благодарность за интересную и познавательную экскурсию по Дагестану!Хотим выразить благодарность за интересную и познавательную экскурсию по Дагестану!Хотим выразить благодарность за интересную и познавательную экскурсию по Дагестану!
  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Головокружительный Дагестан
    Гаджи - прекрасный экскурсовод и водитель!!! Было максимально комфортно всем! Огромное спасибо!!!
  • К
    Кристина
    30 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
    Были на индивидуальной экскурсии с семьей с детьми в Дагестане на Бархане Сарыкум и Сулакском каньоне и хочу сказать что
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    это восторг. Наш гид Муртуз, отдельная огромная благодарность 🔥 внимательный, заботливый, эрудированный. Показал нам такие прекрасные места, рассказал много всего интересного, прошло вся экскурсия без спешки под наш ритм с детьми) выбил для нас лучшее место с прекраснейшем видом в ресторане, это отдельный респект 👋 мы за одну экскурсию побывали в столько прекрасных мест, столько локаций потрясающих, сами бы вряд ли туда доехали. Вообщем мы в полном восторге😍 всем советуем🔥

    Были на индивидуальной экскурсии с семьей с детьми в Дагестане на Бархане Сарыкум и Сулакском каньонеБыли на индивидуальной экскурсии с семьей с детьми в Дагестане на Бархане Сарыкум и Сулакском каньоне
  • П
    Полина
    29 мая 2024
    Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
    Одно из лучших решений было взять индивидуальную экскурсию на джипе! (было с чем сравнить). Супер-комфортабельный транспорт, приятный гид, и самое
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    главное - никто никуда тебя не торопит! Можно спокойно насладиться локациями и даже в ходе путешествия скорректировать или дополнить маршрут. Очень рекомендую!

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Головокружительный Дагестан
    Отличный гид Гаджи. Очень внимательный. Экскурсия интересная, не утомительно. Прекрасная прогулка на катере. У Мухтара очень хорошо расположена станция катеров. Не очень далеко, на водохранилище, ущелье рядом. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Джиппинг»

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  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
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