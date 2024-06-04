1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: природные чудеса Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Начало: У места вашего проживания в черте города или по до...
«Дорога до катера на джипах по бездорожью и поездка на катере (по желанию) — от 8000 руб»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на джипе по Сулакскому каньону: живописные места и дагестанская кухня
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону. Откройте для себя изумрудные воды и секретные места в компании опытного гида
Начало: По месту вашего проживания в Махачкале
«В распоряжении нашей команды есть специально подготовленные автомобили: комфортабельный джип или УАЗ Патриот»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1300011 700₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
«Спуск на джипе до катеров, прогулка на катере — от 7000 руб»
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
«Сначала вас провезут на джипах по горным дорогам, а после вы пересядете на катер»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас
«— вы можете поехать в тур на комфортном джипе Lexus GX 470, доплата составит 2000 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: живописное путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Салтинская теснина, Гамсутль и Чох: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Уникальная экскурсия по Махачкале: Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинская теснина, аул-призрак Гамсутль и древний Чох
Начало: По договоренности
«Поездка проходит на автомобилях Kia Sorento, УАЗ Патриот, Ssang Yong Rexton и аналогичных»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон - путешествие с местным жителем в Махачкале
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У вашего отеля
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот, трансфер включен в стоимость»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
К могучим горам Дагестана
Путешествие на джипе к перевалу Хунзах-Заиб и парящему над пропастью аулу Гоор
Начало: В Махачкале или Каспийске
«Экскурсия проходит на комфортабельном джипе Toyota Land Cruiser»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900015 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к Сулакскому каньону
Отправиться в горы на джипах, полюбоваться природой и поплавать на сапах
Начало: В Махачкале
«Мы специально решили проводить эту экскурсию на джипах, чтобы показать вам как можно больше труднодоступных мест Дагестана»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1334012 673₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Путешествие по Дагестану: от Махачкалы до бархана Сарыкум и Сулакского каньона
Откройте для себя волшебство Дагестана: от песчаных барханов до бирюзовых вод. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: в Махачкале
«проезд на комфортабельном транспорте (УАЗ)»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 900₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
«Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
17 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Аул-призрак Гамсутль: поездка из Махачкалы
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
«Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Насыщенное путешествие по туристическим и малоизвестным местам республики - в дружеской компании
Начало: в Махачкале или Каспийске
«В стоимость включëн трансфер на комфортабельном минивене Toyota Alphard и UAZ Patriot»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон - не как у всех
В уютной мини-группе и в компании местного жителя исследовать разные уголки сурового ущелья
Начало: Возле кафе «Тропики» на выезде из Махачкалы
«Здесь мы пересядем на внедорожники и отправимся на Главный Сулакский каньон: именно в этой части максимальная высота — 1920 метров н»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
«Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: каждый день в 7.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум: путешествие жизни
Погрузитесь в мир дикой природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, где каждый момент наполнен впечатлениями
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур в Дагестане: путешествие из Махачкалы к каньону
Впечатляющее путешествие на джипе по Дагестану с посещением Сулакского каньона и аутентичных мест
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00 или по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100008 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1700015 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
Начало: По договоренности
«Встречаем в аэропорту или по месту проживания в Махачкале или Каспийске и после экскурсии привозим обратно • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Выезжаем в любой день в утреннее время, рекомендуем до 8 утра
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 26 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
11 часов
Сулакский каньон и аул Зубутли из Махачкалы
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
«Вас ждет полный драйва джиппинг к реке Сулак, живописные красоты водопадов и скал, прогулка на катере, которая идеально подойдет для любителей морских путешествий, и многое другое»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг в 08:30
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в аул-призрак Гамсутль с местным жителем
Начало: Северный автовокзал г. Махачкалы
«Если вам захочется добавить немного адреналина, вы всегда сможете воспользоваться услугами внедорожника (100 руб»
Расписание: Каждый день с 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
Начало: По договорённости с туристом
Расписание: Ежедневно по запросу.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
Провести незабываемый день в горах Дагестана, посетить колоритные аулы и разрушить стереотипы
Начало: у вашего отеля в Махачкале, Каспийске, Избербаше, ...
«, подъем на внедорожнике — 200 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
15 часов
Нетуристическими тропами: исследуем загадочный Ботлих
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Джиппинг до Ансалтинского ущелья и водохранилища»
Расписание: По расписанию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Ощутить дух древних высокогорных селений, узнать о жизни горцев и отыскать кусочек Норвегии
«Трансфер на внедорожнике Тойота и вода в дорогу включены в стоимость путешествия»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Посетить столицу древнего Кайтагского княжества и поразиться его истории, героической и загадочной
«Трансфер на внедорожнике Тойота и вода в дорогу включены в стоимость путешествия»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
Посетить малоизвестные уголки Дагестана и пройти мастер-класс по унцукульской орнаментальной насечке
«Трансфер на внедорожнике Тойота и вода в дорогу включены в стоимость путешествия»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон на комфортабельном джипе
Начало: Махачкала
«Поездка проходит на комфортабельном джипе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
«Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Водопад Чирхалю из Махачкалы: живописное приключение в Дагестане
Откройте величие водопада Чирхалю, узнайте историю села Гуниб и крепости Имама Шамиля в уникальной экскурсии
Начало: У ТЦ «Миркато»
«В стоимость входит поездка на комфортабельном внедорожнике, услуги гида»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
28 880₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - к горам, водопадам и ущельям
Ирганайское водохранилище, водопады Хунзаха, плато Матлас и «Каменная чаша» за 1 день
Начало: у вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном джипе Toyota Land Cruiser»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900015 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Начало: Ул. Акушинского, д. 28
Расписание: Ежедневно.
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
15 950₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Гоор и Карадахская теснина
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 16, супермаркет Груша
Расписание: по субботам в 07:00
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей4 июня 2024Опишу то где у меня появились вопросики: В описании экскурсии ничего нет про посещение комплекса Нохъо — новый развлекательного комплекса в
- ППавел2 июня 2024Все прошло отлично! Магомед - прекрасный гид! Все отлично! Рекомендую!
- ААлексей1 июня 2024Отличная экскурсия, спасибо Абдулу за организацию и проведение поездки. Несмотря на дождь поездка получилась супер
- ТТатьяна31 мая 2024Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
- ЕЕлена31 мая 2024Экскурсия бомба
- ГГеннадий30 мая 2024Хотим выразить благодарность за интересную и познавательную экскурсию по Дагестану! Наш водитель-экскурсовод Абубакар очень приятный и интересный человек, знает хорошо историю
- ЕЕвгения30 мая 2024Гаджи - прекрасный экскурсовод и водитель!!! Было максимально комфортно всем! Огромное спасибо!!!
- ККристина30 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии с семьей с детьми в Дагестане на Бархане Сарыкум и Сулакском каньоне и хочу сказать что
- ППолина29 мая 2024Одно из лучших решений было взять индивидуальную экскурсию на джипе! (было с чем сравнить). Супер-комфортабельный транспорт, приятный гид, и самое
- ИИрина28 мая 2024Отличный гид Гаджи. Очень внимательный. Экскурсия интересная, не утомительно. Прекрасная прогулка на катере. У Мухтара очень хорошо расположена станция катеров. Не очень далеко, на водохранилище, ущелье рядом. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Джиппинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Джиппинг" можно забронировать 40 экскурсий и билетов от 3 000 до 30 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1641 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 40 экскурсий в Махачкале на 2024 год по теме «Джиппинг», 1641 ⭐ отзыв, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август