1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
В тренде
Конные прогулки на горе Тарки-Тау: путешествие и фотосессия
Погрузитесь в мир природы и красоты на конной прогулке в Махачкале. Откройте для себя великолепие гор и Каспийского моря с высоты птичьего полета
Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126
«Затем мы отправимся изучать местный ландшафт: проедем через лес и горный ручей, остановимся у смотровой площадки, прогуляемся по плато на высоте 725 метров над уровнем моря и сделаем красивые кадры»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27771 944₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: природные чудеса Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Начало: У места вашего проживания в черте города или по до...
«Если вам не захочется потратить все время на красоты каньона, двинемся дальше, к еще одному чуду природы — Бархану Сарыкум»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды
Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда
Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
«А я расскажу о дагестанских традициях, истории и природе»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
«Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный гид: он поделится рассказами о традициях, истории и природе Дагестана»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Сулакский каньон - всё включено: от ГЭС до бархана Сарыкум
Погрузитесь в захватывающее путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут не только величественные ГЭС, но и уникальный бархан Сарыкум
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
«Чтобы получить объёмное представление о заповедных пейзажах каньона, вы подъедете к нему с разных сторон»
Расписание: ежедневно в 07:30, 07:45 и 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 900₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
«Там же находится спуск в ущелье с природными ваннами, где во времена правления аварских ханов купались их жены и дочери»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Махачкала: Индивидуальное путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где вы узнаете о богатой истории и культуре этого уникального города
Начало: Привокзальная площадь Махачкалы. Эмирова 10
«Вы посетите величественную Джума-мечеть, погуляете по живописному Родопскому бульвару и полюбуетесь видами с горы Тарки-Тау»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на джипе по Сулакскому каньону: живописные места и дагестанская кухня
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону. Откройте для себя изумрудные воды и секретные места в компании опытного гида
Начало: По месту вашего проживания в Махачкале
«Мальчишкой проводил всё свободное время на природе — исходил все тропы, знаю здесь каждый кустик и каждый камешек»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1300011 700₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Сулакский каньон: путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и культуры с индивидуальной экскурсией в Сулакский каньон
«Вы полюбуетесь головокружительными пейзажами со смотровой площадки, при желании прокатитесь на катере по реке или водохранилищу»
11 июня в 18:00
17 июня в 18:00
88007 920₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Настоящая Махачкала: Глубокое погружение в историю и культуру
Познайте душу Махачкалы, города с богатой историей и культурой, через уникальные места и рассказы о знаменитых личностях
«А еще подниметесь на смотровую площадку горы Тарки-Тау и насладитесь видами Махачкалы с высоты»
Завтра в 17:00
10 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
В гости к аварцам: мистика аула-призрака Гамсутль
Откройте для себя загадочный Гамсутль, наслаждаясь древними башнями и живописными горными пейзажами Дагестана
Начало: C отеля
«И конечно, мы выделим полчаса на эти чудеса природы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 20:00
1630014 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«Марсианские ландшафты, местные легенды и природные декорации к фильму «Белое солнце пустыни»: это место заслуживает не одного десятка фотографий»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:30
1500013 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
«Мы проедем на моём катере вдоль «плачущих скал» и увидим живописные водопады»
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по историческим местам Шамильского района Дагестана
Погрузитесь в атмосферу древних аулов и старинных крепостей Дагестана. Насладитесь живописными пейзажами и узнайте об истории края
«После знакомства с историей края вы насладитесь природными пейзажами»
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:30
11 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
«Это уникальный природный памятник Дагестана: он признан второй по величине одиночной песчаной горой в мире и первой в Евразии»
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
«Или в другом форелевом хозяйстве, где намного меньше туристов, но намного больше тишины и природы»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
«Гид расскажет о тонкостях архитектуры башен, строившихся с соблюдением зеркальной симметрии, а также с учетом природного ландшафта и планировки поселений»
Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:00
12 июня в 06:00
3 600₽ за человека
Групповая
13 часов
Дагестанский Мачу-Пикчу: экскурсия в сердце республики
В группе до 19 человек вы посетите исторические и природные достопримечательности Дагестана. Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и другие уникальные места
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
«Заброшенное селение производит сильное впечатление: вы увидите, как стремительно природа захватывает покинутые дома, и услышите историю Гамсутля, где последний житель умер в 2015 году»
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
«По дороге обязательно сделаем несколько остановок для фотографий в природных локациях»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум вместе с гидом-горцем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро и многое другое. Прогулка на катере и вкусный обед включены
«Отправившись в плавание, вы ощутите адреналин и насладитесь пейзажами, которые меняются с каждым поворотом: это горы до неба, бирюзовая вода, деревья на скалах и водопады, плачущие сквозь зеленый мох»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия 3 в 1: Загадочный Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Гамсутля, насладитесь красотой Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада
Начало: У вашего отеля
«Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горный Дагестан: путешествие в Аракани, Хунзах и Матлас с гидом
Откройте для себя уникальный Дагестан: древние села, величественные водопады и душевное гостеприимство в гостях у моего дяди
Начало: В вашем отеле в Махачкале
«Вы вдохновитесь головокружительными видами и природными памятниками»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 820₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы: погружение в историю и природу Дагестана
Погрузитесь в уникальную атмосферу древних селений Дагестана, насладитесь великолепием горных пейзажей и узнайте местные традиции
«Фантастические ландшафты вблизи аула Чох, созданные природой и человеком, немного напомнят вам рисовые террасы»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
«Изучим уникальный памятник природы, один из символов Дагестана»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие по древнему городу
Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
«Экраноплан Лунь — советский ракетоносец, живописно расположенный на берегу Каспия»
17 июня в 08:30
23 июня в 08:30
10 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Влюбиться в Дагестан за 1 день: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Погрузитесь в атмосферу Дагестана за один день! Увидите бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС. Комфортабельный транспорт и незабываемые впечатления
«Дагестан поразит вас волшебными пейзажами, словно из фантастических фильмов»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас
«Освободите память на телефоне для сотен снимков и приготовьтесь к головокружительным пейзажам»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
«Природный парк «Верхний Гуниб»»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
14 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: живописное путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
«А я расскажу о природе и истории нашей республики»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
«Фантастическая природа Дагестана»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Салтинская теснина, Гамсутль и Чох: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Уникальная экскурсия по Махачкале: Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинская теснина, аул-призрак Гамсутль и древний Чох
Начало: По договоренности
«Ее «инопланетные» своды и подземный водопад, единственный такой в Дагестане, буквально завораживают, редко кого оставляя равнодушными»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон - путешествие с местным жителем в Махачкале
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У вашего отеля
«Но для меня это особенное место, здесь я родился, вырос и завел семью — теперь мои дети, как и я когда-то, играют на тропинках ущелья, дышат красотой местной природы и любуются парящими орлами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие по горному Дагестану
Забытый мир Гамсутля и тайна Салтинского водопада ждут вас. Отправляйтесь в путешествие, полное загадок и красоты горного Дагестана
Начало: Город Махачкала, у вашего отеля
«А я поделюсь интересными историями о местных традициях, природе и повседневной жизни»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Гамсутль из Махачкала: путешествие к аулу-призраку с местным гидом
Индивидуальная экскурсия в Гамсутль: уникальные виды и исторические рассказы от местного жителя
Начало: У северного автовокзала Махачкалы
«Максимум впечатлений: виды, природа, история»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
13 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
«Чудеса природы как на ладони, душевые беседы и застолье на высоте 2600 м — вот такое оно, дагестанское гостеприимство»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чохские террасы, Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие в историю
Познайте тайны Чохских террас, аула Гамсутль и Салтинского водопада в удивительном путешествии по Махачкале
Начало: Южная/северная автостанция г. Махачкалы
«Также мы посетим живописный природный памятник»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой
Начало: В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
«Уникальная природная достопримечательность»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Увидеть и узнать всё самое важное (на авто и пешком)
«Вы услышите, кто из предпринимателей выкупил эту заболоченную территорию и создал на ней сад для своих сотрудников»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Пройти по улицам заброшенного высокогорного селения и добраться до Салтинского водопада
«Треккинг к подземному водопаду»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия в Хунзахский район: Гимринский тоннель, водопады, кухня
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
«В том, что не зря её называют природным чудом Дагестана, вы убедитесь сами»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
Полюбоваться водоёмами и горами, увидеть, как делают урбеч, и побывать в историческом ауле
«Следующий пункт программы — Салтинская теснина с её чудом природы, подземным водопадом»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1690014 365₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Махачкала: старинная и современная
Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана в автопешеходном формате
Начало: На проспекте Расула Гамзатова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гамсутль и чудеса Махачкалы: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Дагестана, открывая его самые живописные и загадочные места
Начало: У вашего отеля
«Чтобы увидеть это подземное чудо природы, вам предстоит преодолеть около 1 км пешком»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
Посетить дагестанские «ворота чудес» и впечатлиться каньонами, ущельями, горными реками
Начало: По договоренности
«Эта программа полностью посвящена прекрасной природе Дагестана, однако, по ситуации, мы побеседуем в удобном месте и в удобное время на общие темы: о проживающих здесь народах, языках, культуре и истории»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Все было замечательно. Экскурсия отличная. Большое спасибо Зиядхану, экскурсоводу и водителю, Аслану.
- ММарина5 июня 2024Прекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время на локацию. Лично мне не
- ЮЮлия5 июня 2024Магомед провел замечательную экскурсию, по дороге все рассказывал, показывал, отвечал на вопросы, рассказывал про культуру и традиции. Заезжали на смотровые
- ММарина5 июня 2024Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях и обычаях. Исторические сведения так же в достаточном для общего впечатления объеме. Спасибо, все очень понравилось, незабываемые впечатления от этой экскурсии!
- ААнастасия5 июня 20244 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
- ММария5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Изначально понравилась организация - Заира написала где, что и как заблаговременно, предупредила кто будет нашим гидом, какая
- ВВладимир4 июня 2024Очень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, в горах красивенные виды, ползали
- ЭЭльвира4 июня 2024Вернулись из замечательной поездки в Дагестан, где есть море, солнце, вкусная еда и знаменитое кавказское гостеприимство. Выбрали индивидуальную экскурсию по
- ЕЕлена4 июня 20244 июня были на экскурсии с гидом Тимуром! Все очень понравилось, узнали много нового для себя. Настоящий профессионал. Учитывал все наши пожелания и развернуто отвечал на все наши вопросы. Зороший маршрут, комфортабельная машина и замечательный гид. Рекомендуем!
- ННаталья4 июня 2024Отличная экскурсия. Всё очень понравилось. Гид Хусейн молодец, очень хорошо и интересно рассказывал. Грозный великолепен. Рекомендуем к посещению однозначно. ♥️
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Природа и пейзажи»
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