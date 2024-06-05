Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день

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«Это уникальный природный памятник Дагестана: он признан второй по величине одиночной песчаной горой в мире и первой в Евразии»