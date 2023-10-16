Дербент и экраноплан «Лунь»

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Предлагаю отправиться к самому древнему и самому южному городу России — Дербенту.

В городе с богатой многовековой историей мы посетим древнюю крепость Нарын-Кала, величественную Джума-мечеть, Набережную Дербента. И, конечно же, отправимся по интересному маршруту к экраноплану «Лунь».
Дербент и экраноплан «Лунь»
Дербент и экраноплан «Лунь»
Дербент и экраноплан «Лунь»
Дербент и экраноплан «Лунь»
Дербент и экраноплан «Лунь»
Дербент и экраноплан «Лунь»
Дербент и экраноплан «Лунь»
Ближайшие даты:
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
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Что вас ожидает:

  • Крепость Нарын-Кала
  • Джума мечеть
  • Девичья и женская бани
  • Экраноплан Лунь»
  • Набережная Дербента
  • Дом Петра l
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Древнейший город ДагестанаДавайте отправимся к самому древнему и самому южному городу России — Дербенту. У Дербента самая богатая многовековая история. В первую очередь мы посетим древнюю крепость Нарын-Кала, которая шестнадцать веков охраняет город Дербент. Со двора крепости мы увидим город Дербент как на ладони, с ее крепостными стенами уходящие в глубь в моря.
За полтора часа мы полностью исследуем могучую крепость и отправимся по интереснейшему маршруту к экраноплану «Лунь». Мы узнаем историю его строительства и почему он на сегодняшний день стоит на берегу Каспийского моря.
Далее нас ждет экскурсию к самой древней Джума мечети в Дербенте. Во дворе мечети полюбуемся платановыми деревьями, которым по 800 лет. Прогуляемся по Набережной Дербента, которую расписал Покрас Лампас — еще одно впечатление в копилку. Ну а если мы попадем в дни с пятницы по воскресенье, то есть возможность получить бурные эмоции от музыкального фонтана Дербента.
Важная информация:• Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные билеты в крепость
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем Вас из вашего отеля
Завершение: Привезем в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь.
  • Возьмите с собой хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Экраноплан «Лунь»

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