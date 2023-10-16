Предлагаю отправиться к самому древнему и самому южному городу России — Дербенту.
В городе с богатой многовековой историей мы посетим древнюю крепость Нарын-Кала, величественную Джума-мечеть, Набережную Дербента. И, конечно же, отправимся по интересному маршруту к экраноплану «Лунь».
В городе с богатой многовековой историей мы посетим древнюю крепость Нарын-Кала, величественную Джума-мечеть, Набережную Дербента. И, конечно же, отправимся по интересному маршруту к экраноплану «Лунь».
Ближайшие даты:
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
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19
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20
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Крепость Нарын-Кала
- Джума мечеть
- Девичья и женская бани
- Экраноплан Лунь»
- Набережная Дербента
- Дом Петра l
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Древнейший город ДагестанаДавайте отправимся к самому древнему и самому южному городу России — Дербенту. У Дербента самая богатая многовековая история. В первую очередь мы посетим древнюю крепость Нарын-Кала, которая шестнадцать веков охраняет город Дербент. Со двора крепости мы увидим город Дербент как на ладони, с ее крепостными стенами уходящие в глубь в моря.
За полтора часа мы полностью исследуем могучую крепость и отправимся по интереснейшему маршруту к экраноплану «Лунь». Мы узнаем историю его строительства и почему он на сегодняшний день стоит на берегу Каспийского моря.
Далее нас ждет экскурсию к самой древней Джума мечети в Дербенте. Во дворе мечети полюбуемся платановыми деревьями, которым по 800 лет. Прогуляемся по Набережной Дербента, которую расписал Покрас Лампас — еще одно впечатление в копилку. Ну а если мы попадем в дни с пятницы по воскресенье, то есть возможность получить бурные эмоции от музыкального фонтана Дербента.
Важная информация:• Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Входные билеты в крепость
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем Вас из вашего отеляЗавершение: Привезем в ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь.
- Возьмите с собой хорошее настроение
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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