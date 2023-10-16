Древнейший город ДагестанаДавайте отправимся к самому древнему и самому южному городу России — Дербенту. У Дербента самая богатая многовековая история. В первую очередь мы посетим древнюю крепость Нарын-Кала, которая шестнадцать веков охраняет город Дербент. Со двора крепости мы увидим город Дербент как на ладони, с ее крепостными стенами уходящие в глубь в моря.

За полтора часа мы полностью исследуем могучую крепость и отправимся по интереснейшему маршруту к экраноплану «Лунь». Мы узнаем историю его строительства и почему он на сегодняшний день стоит на берегу Каспийского моря.

Далее нас ждет экскурсию к самой древней Джума мечети в Дербенте. Во дворе мечети полюбуемся платановыми деревьями, которым по 800 лет. Прогуляемся по Набережной Дербента, которую расписал Покрас Лампас — еще одно впечатление в копилку. Ну а если мы попадем в дни с пятницы по воскресенье, то есть возможность получить бурные эмоции от музыкального фонтана Дербента.

Важная информация:• Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду и легкий перекус.