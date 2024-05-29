1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
«В старой части города находится еще одна историческая достопримечательность — Джума-мечеть»
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
3 400₽ за человека
Групповая
10 часов
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
«Что вас ожидает: Древняя крепость Нарын-кала и Джума-мечеть Крепость Нарын-Кала, расположенная в Дагестане — настоящая визитная карточка Дербента»
Расписание: Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
от 3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море
Начало: По договоренности (Махачкала/ Каспийск)
«Джума-мечеть — древнейшая мечеть на всем постсоветском пространстве»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дербент: путешествие от крепости Нарын-Кала до экраноплана «Лунь»
Погрузитесь в историю самого древнего города России, Дербента, посетив его знаменитую крепость и уникальный экраноплан «Лунь»
Начало: По договоренности
«Вы посмотрите на самую старую Джума мечеть в России и оценить архитектурный памятник XIX века «Армянская крепость»»
Расписание: 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: Заберем Вас из вашего отеля
«Далее нас ждет экскурсию к самой древней Джума мечети в Дербенте»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дербент - второй по величине город Дагестана
Начало: Аэропорт Махачкалы
«Третья точка — Дербентская Джума-мечеть»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Прогулка по Дербенту
Начало: Точный адрес после бронирования
«Джума-мечеть — самая древняя не только в РФ, но и во всех странах бывшего Союза»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в древний Дербент и к экраноплану «Лунь»
Начало: Любое по договоренности с туристом
«Мы прогуляемся по набережной и улочкам Старого города, увидим старинную крепость Нарын-Кала и Джума-мечеть»
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Махачкала старинная и современная
Начало: Проспект Расула Гамзатова, 4
«Вы увидите главные достопримечательности города — от главной площади и старинного маяка до Центральной Джума-мечети, побываете в других интересных местах и сохраните память о Махачкале на многочисленных фото города»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
Начало: Махачкала, ул. Буганова 14
«Нас ждет прогулка по городской набережной, а затем мы попадем в Дербентскую Джума Мечеть»
Расписание: По колендарю
10 июня в 09:30
11 июня в 09:45
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Три локации за один день: Зизикское ущелье, Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: По месту проживания туристов
«Мы посетим Джума-мечеть — самую древнюю в СНГ, во дворе которой растут огромные платаны»
Расписание: ежедневно
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав29 мая 2024Очень красивая и большая крепость
- ААлёна27 мая 2024Прекрасная экскурсия, гиду Екатерине спасибо за знакомство с Дербентом.
- ООксана26 мая 2024Экскурсия прошла замечательно,спасибо большое гиду Алексею. Влюбилась в Дагестан,вот,что значит правильно и интересно рассказать про свой город. Обязательно вернусь ещё раз,воспользуюсь вашими предложениями по экскурсииям.
- ИИрина24 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Ее организация на высоте! Отдельное спасибо гиду - Алексею за интересные рассказы, внимательность к членам группы, отзывчивость, и умение найти подход к каждому!
- УУльяна24 мая 2024Гид Зарина очень понравилась, спокойно ориентируется в любой теме: от истории до традиций. Образованная и добрая девушка. Всю дорогу рассказывала
- ААнастасия23 мая 2024Спасибо большое Гизу Марине за экскурсию в Дербент! Время пролетело очень быстро,информация были интересная и с юмором преподнесена!)Что особенно мне
- ДДаша1 апреля 2024Благодарим Магомеда за отличную экскурсию, все рассказал, показал, навязчивых продавцов от нас отгонял, отвез где можно купить дешевые сувениры, так же отвез в ресторан недорогой и очень вкусный, мы остались максимально довольны!
- ККристина26 марта 2024Экскурсия с Магомедом очень интересная,познавательный. Рассказал истории,легенды! время прошло быстро)Первым объектом был "Лунь",действительно космический монстр. Прогулка по Дербенту прошла увлекательно,Крепость,набережная всё такое красивое и со своей историей. Рекомендую Лучшего Экскурсовода Магомеда
- ННаталия15 октября 2023Огни ночной МахачкалыОгромное спасибо гиду Оксане за незабываемое время в новом городе, уютную атмосферу и отличные фотографии!!!
- ААлексей10 октября 2023Огни ночной МахачкалыГид Оксана очень интересно рассказывает, где мы только не были, время экскурсии 3 часа, а мы еле в 4 уложились)
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Джума-Мечеть»
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