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понравилось,так это то,что на всех экскурсиях,которые мы посетили в Дагестане не пришлось думать где пообедать,потому что обед из трёх блюд был включен в стоимость! Сам Дербент прекрасен,мы посетили крепость,экраноплан Лунь,погуляли по городу. Если ещё раз мне посчастливится побывать в Дагестане,то обязательно вернусь в Дербент,но уже на несколько дней,чтобы изучить его более детально)