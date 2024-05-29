Экскурсии в Джума-мечеть

Найдено 11 экскурсий в категории «Джума-Мечеть» в Махачкале, цены от 3 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
61 отзыв
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
«В старой части города находится еще одна историческая достопримечательность — Джума-мечеть»
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
3 400 за человека
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
493 отзыва
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
«Что вас ожидает: Древняя крепость Нарын-кала и Джума-мечеть Крепость Нарын-Кала, расположенная в Дагестане — настоящая визитная карточка Дербента»
Расписание: Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
от 3 500 за человека
Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море
Начало: По договоренности (Махачкала/ Каспийск)
«Джума-мечеть — древнейшая мечеть на всем постсоветском пространстве»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Древний Дербент - цитадель и экраноплан «Лунь»
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Дербент: путешествие от крепости Нарын-Кала до экраноплана «Лунь»
Погрузитесь в историю самого древнего города России, Дербента, посетив его знаменитую крепость и уникальный экраноплан «Лунь»
Начало: По договоренности
«Вы посмотрите на самую старую Джума мечеть в России и оценить архитектурный памятник XIX века «Армянская крепость»»
Расписание: 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь»
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: Заберем Вас из вашего отеля
«Далее нас ждет экскурсию к самой древней Джума мечети в Дербенте»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Дербент - второй по величине город Дагестана
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Дербент - второй по величине город Дагестана
Начало: Аэропорт Махачкалы
«Третья точка — Дербентская Джума-мечеть»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по Дербенту
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Прогулка по Дербенту
Начало: Точный адрес после бронирования
«Джума-мечеть — самая древняя не только в РФ, но и во всех странах бывшего Союза»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в древний Дербент и к экраноплану «Лунь»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в древний Дербент и к экраноплану «Лунь»
Начало: Любое по договоренности с туристом
«Мы прогуляемся по набережной и улочкам Старого города, увидим старинную крепость Нарын-Кала и Джума-мечеть»
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Махачкала старинная и современная
Индивидуальная
3 часа
Махачкала старинная и современная
Начало: Проспект Расула Гамзатова, 4
«Вы увидите главные достопримечательности города — от главной площади и старинного маяка до Центральной Джума-мечети, побываете в других интересных местах и сохраните память о Махачкале на многочисленных фото города»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
🚌 На автобусе
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
Начало: Махачкала, ул. Буганова 14
«Нас ждет прогулка по городской набережной, а затем мы попадем в Дербентскую Джума Мечеть»
Расписание: По колендарю
10 июня в 09:30
11 июня в 09:45
1400012 600 за всё до 4 чел.
Три локации за один день: Зизикское ущелье, Дербент и экраноплан «Лунь»
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Три локации за один день: Зизикское ущелье, Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: По месту проживания туристов
«Мы посетим Джума-мечеть — самую древнюю в СНГ, во дворе которой растут огромные платаны»
Расписание: ежедневно
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    29 мая 2024
    Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
    Очень красивая и большая крепость
  • А
    Алёна
    27 мая 2024
    Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
    Прекрасная экскурсия, гиду Екатерине спасибо за знакомство с Дербентом.
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
    Экскурсия прошла замечательно,спасибо большое гиду Алексею. Влюбилась в Дагестан,вот,что значит правильно и интересно рассказать про свой город. Обязательно вернусь ещё раз,воспользуюсь вашими предложениями по экскурсииям.
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
    Экскурсия очень понравилась! Ее организация на высоте! Отдельное спасибо гиду - Алексею за интересные рассказы, внимательность к членам группы, отзывчивость, и умение найти подход к каждому!
  • У
    Ульяна
    24 мая 2024
    Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
    Гид Зарина очень понравилась, спокойно ориентируется в любой теме: от истории до традиций. Образованная и добрая девушка. Всю дорогу рассказывала
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    про Дагестан, в подтверждение сказанного демонстрировала фото с экрана телефона. Экскурсия понравилась, кроме программы в Дербенте. Не хватило обзорной экскурсии по самому городу. Пешеходная часть программы была непродуктивна, свободное время на улице Счастливых людей прошло бесполезно, хотя площадь с фонтаном понравилась.

  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
    Спасибо большое Гизу Марине за экскурсию в Дербент! Время пролетело очень быстро,информация были интересная и с юмором преподнесена!)Что особенно мне
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    понравилось,так это то,что на всех экскурсиях,которые мы посетили в Дагестане не пришлось думать где пообедать,потому что обед из трёх блюд был включен в стоимость! Сам Дербент прекрасен,мы посетили крепость,экраноплан Лунь,погуляли по городу. Если ещё раз мне посчастливится побывать в Дагестане,то обязательно вернусь в Дербент,но уже на несколько дней,чтобы изучить его более детально)

  • Д
    Даша
    1 апреля 2024
    Древний Дербент - цитадель и экраноплан «Лунь»
    Благодарим Магомеда за отличную экскурсию, все рассказал, показал, навязчивых продавцов от нас отгонял, отвез где можно купить дешевые сувениры, так же отвез в ресторан недорогой и очень вкусный, мы остались максимально довольны!
  • К
    Кристина
    26 марта 2024
    Древний Дербент - цитадель и экраноплан «Лунь»
    Экскурсия с Магомедом очень интересная,познавательный. Рассказал истории,легенды! время прошло быстро)Первым объектом был "Лунь",действительно космический монстр. Прогулка по Дербенту прошла увлекательно,Крепость,набережная всё такое красивое и со своей историей. Рекомендую Лучшего Экскурсовода Магомеда
  • Н
    Наталия
    15 октября 2023
    Огни ночной Махачкалы
    Огромное спасибо гиду Оксане за незабываемое время в новом городе, уютную атмосферу и отличные фотографии!!!
  • А
    Алексей
    10 октября 2023
    Огни ночной Махачкалы
    Гид Оксана очень интересно рассказывает, где мы только не были, время экскурсии 3 часа, а мы еле в 4 уложились)
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    ноги конечно, устали, но все было с удовольствием. Чувствуется, что человек живет этим, постоянно обновляет знания и с любовью относится к родному краю. В результате мы обошли центр, наметили для себя, что еще хотим в городе посмотреть дополнительно, и даже совместно набросали места, где лучше остановиться для проживания. Рекомендую экскурсию с Оксаной.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Джума-Мечеть»

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Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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