Набережная Дербента. В сезон — с конца мая по сентябрь — у вас будет 1 час на купание. В холодное время года в течение получаса прогуляемся вдоль моря.
Экраноплан «Лунь». Осмотрим знаменитый советский ракетоносец, который был создан в единственном экземпляре в 1986 году. Затем отправимся на национальный обед.
Улица Счастливых Людей. Пройдём по стильной пешеходной зоне до старого маяка — мимо первого крытого рынка в городе 1926 года постройки, Памятника трём религиям и парка имени Сулеймана Стальского.
Крепость Нарын-Кала. Побываем в древней цитадели, которую возвели по приказу персидского шаха. Её стенам более полутора века. Экскурсия внутри крепости займёт 2 часа.
Магалы. Прогуляемся по узким улочкам Старого города у подножия Нарын-Кала. Вы увидите самую древнюю мечеть России, построенную арабами в 733 году, первые мужские бани, а также самый старый действующий хаммам в стране. Вдоль крепостной стены неспешно дойдём до парка.
Танцующие фонтаны. В тёплый сезон посмотрим на 30-минутное светомузыкальное шоу и отправимся обратно в Каспийск и Махачкалу. Фонтаны работают с апреля по октябрь
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter, обед
Билет в крепость «Нарын Кала» оплачивается отдельно — 300 ₽ с чел.
График работы фонтанов зависит от времени года. Летом шоу включают 5 дней в неделю, про остальные месяцы уточняйте в переписке
Дорога из Махачкалы до Дербента займёт 1,5–2 часа с остановкой на 10 минут
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Махачкале или Каспийске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамерлан — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 436 туристов
Ас-саляму алейкум! Меня зовут Тамерлан, я представляю команду гидов в Дагестане. Мы специализируемся на индивидуальном и групповом туризме, предлагаем разнообразные маршруты по Дагестану. Гарантируем вам хорошее настроение и море эмоций!
С
Смирнова
7 мая 2025
Были на экскурсии в Дербенте) Огромное спасибо организаторам, нам очень понравилось! Отдельное спасибо нашему гиду Магомеду увлекательно и ёмко поведал о традициях и истории Дагестана, ответил на все вопросы. Доброжелательно и с чувством юмора))). Водителя Джамала благодарим за бережное вождение! Всем рекомендуем!
Дата посещения: 2 мая 2025
С
Светлана
4 ноя 2025
Хочу искренне поблагодарить команду Тамерлана. Это был незабываемый день и все наши ожидания воплотились. Дорога до Дербента на комфортабельном Мерседесе спринтер,заняла 2 часа и водитель Мурад -доброжелательный молодой человек вез читать дальше
спокойно. Сама погода благоволила нам. А в самом городе к нам присоединился Тамерлан,грамотный гид,рассказывал много и с увлечением. Показал нам свой город и нам все понравилось. Вначале побывали в парке Патриот,увидели экраноплан Лунь. Очень вкусно накормили в кафе блюдами местной кухни,а потом побывали в крепости. Рассказ местного гида был очень интересным. А потом наша группа стала спускаться вниз через магалы,-кварталы старого города,где сам дух и воздух казалось пропитан тысячелетней историей этих мест. Время пролетело незаметно и вот после шоу танцующих фонтанов пора было уезжать. Если бы меня спросили поехали бы мы ещё раз с Тамерланом и на другие экскурсии,я не задумываясь согласилась бы. Экскурсию делает гид и эта экскурсия ему удалась. У нас большой опыт путешествий и мы очень рады,что посетили прекрасный город Дербент.
О
Ольга
4 ноя 2025
От Махачкалы до Дербента и обратно группа ехала без гида, молча. За это время можно было бы получить много полезной информации. Также не получили прогулку по набережной, хотя в рекламе экскурсии она была. А вот шоу фонтанов не впечатлило, так как оно растянуто на 30мин, а показывали одно и тоже.
Тамерлан
Ответ организатора:
Экскурсия именно по самому Дербенту а не про дорогу по пути к городу,гид присоединился уже в самом Дербенте и на читать дальше
протяжении всей экскурсии рассказывал,а набережную в холодное время года мы заменили на другую локацию и заранее с группой было обговорено и никто не был против
Ш
Шуманкова
4 ноя 2025
Организация хорошая. Немного подкачала организация парка с техникой и экранопланом, вход через какие то теннисные корты, ни одной таблички с описанием, полуразобранные истебители. Покушать привезли в очень атмосферное место с видом на море. В крепости ничего особо интересного, но старый город очень атмосферный, я бы подольше погуляла и послушала разные истории.
Волкова
12 окт 2025
Отличная поездка. Начиная с транспорта, водителя, гида и прекрасным городом Дербентом. Узнали и увидели много нового и интересного. Отведали азербайджанские блюда. Вкусно, сытно, много. А закончилась экскурсия на красивейшем шоу поющих фонтанов. Все было просто супер
Д
Денис
11 окт 2025
Отличный гид все показал все рассказал супер!!!
Н
Нина
7 окт 2025
Интересная экскурсия. Прекрасный гид Аида.
Ирина
29 сен 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию! Но….. Нас перераспределили другому тур оператору, где начало экскурсии было на час раньше, а нам никто об этом не сказал! Нам позвонили и предъявили претензию, что мы опаздываем. Хотя наша экскурсия в билете начиналась через 40 минут. Это эмоционально было не приятно!
Надежда
21 сен 2025
Хорошая экскурсия, нам с мужем всё понравилось. Спасибо
Наталья
13 авг 2025
Незабываемые эмоции просто переполняют. Спасибо большое гиду Магомеду за прекрасный и увлекательный день. Было очень интересно, познавательно и очень весело.
Н
Наталья
30 июл 2025
Все норм 💪
В
Валерия
15 июл 2025
Поездка прошла великолепно! Организация на высшем уровне! И, конечно же, отдельная благодарность гиду Курбану за самую лучшую экскурсию за моё путешествие в Дагестан!
Вера
29 июн 2025
Экскурсия насыщенная, интересная. Гид Султан прекрасен Я довольна Дербентом на все 100%
Анна
15 июн 2025
Когда отдыхали в Дагестане с детьми, взяли экскурсию в Дербент. Я и мои дети были под большим впечатлением… И хоть из Махачкалы до Дербента предстоял не близкий путь, но экскурсовод читать дальше
Магомед и водитель Джамал, скрасили нашу дорогу… Магомед просто профессионал своего дела… Очень увлекательно рассказывал об истории, традициях и обычаях Дагестана, все это сопровождалось приятной музыкой, знакомством с экскурсантами, играми и векторинами… Джамал отличный водитель! Мы побывали в древней крепости Нарын-Кала, прошлись по улочкам Дербента, посетили набережную и увидели экраноплан Лунь. Обед был на 5 с плюсом! Дербент обязательно стоит посетить! Я очень рекомендую взять экскурсию именно у этой компании!
А
Анатолий
4 июн 2025
Прекрасный тур. Отлично подойдет для взрослых туристов, организован на высоком уровне. Все вопросы решались в ходе тура. Водитель и гид компетентные люди, знают свое дело. Советую тем, кто хочет посетить Дербент.