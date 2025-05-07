Мои заказы

Дербент во всей красе и экраноплан «Лунь» - из Махачкалы и Каспийска

Познакомиться с древним городом и понять историю и культуру Дагестана
Дербент — это богатое историческое наследие, старинные мечети и вкусная местная кухня. Мы собрали всё это в одной поездке, чтобы показать вам аутентичность и красоту Дагестана.

Вы побываете в древней крепости, увидите знаменитый экраноплан и услышите об истории Нарын-Кала, культуре и обычаях дагестанского народа.
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Набережная Дербента. В сезон — с конца мая по сентябрь — у вас будет 1 час на купание. В холодное время года в течение получаса прогуляемся вдоль моря.

Экраноплан «Лунь». Осмотрим знаменитый советский ракетоносец, который был создан в единственном экземпляре в 1986 году. Затем отправимся на национальный обед.

Улица Счастливых Людей. Пройдём по стильной пешеходной зоне до старого маяка — мимо первого крытого рынка в городе 1926 года постройки, Памятника трём религиям и парка имени Сулеймана Стальского.

Крепость Нарын-Кала. Побываем в древней цитадели, которую возвели по приказу персидского шаха. Её стенам более полутора века. Экскурсия внутри крепости займёт 2 часа.

Магалы. Прогуляемся по узким улочкам Старого города у подножия Нарын-Кала. Вы увидите самую древнюю мечеть России, построенную арабами в 733 году, первые мужские бани, а также самый старый действующий хаммам в стране. Вдоль крепостной стены неспешно дойдём до парка.

Танцующие фонтаны. В тёплый сезон посмотрим на 30-минутное светомузыкальное шоу и отправимся обратно в Каспийск и Махачкалу. Фонтаны работают с апреля по октябрь

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter, обед
  • Билет в крепость «Нарын Кала» оплачивается отдельно — 300 ₽ с чел.
  • График работы фонтанов зависит от времени года. Летом шоу включают 5 дней в неделю, про остальные месяцы уточняйте в переписке
  • Дорога из Махачкалы до Дербента займёт 1,5–2 часа с остановкой на 10 минут
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:30

Стоимость экскурсии

Стандартный билет3500 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Махачкале или Каспийске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамерлан
Тамерлан — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 436 туристов
Ас-саляму алейкум! Меня зовут Тамерлан, я представляю команду гидов в Дагестане. Мы специализируемся на индивидуальном и групповом туризме, предлагаем разнообразные маршруты по Дагестану. Гарантируем вам хорошее настроение и море эмоций!
Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Дербент во всей красе и экраноплан «Лунь» - из Махачкалы и Каспийска (Светлана)Дербент во всей красе и экраноплан «Лунь» - из Махачкалы и Каспийска (Наталья)Дербент во всей красе и экраноплан «Лунь» - из Махачкалы и Каспийска (Вера)Дербент во всей красе и экраноплан «Лунь» - из Махачкалы и Каспийска (Анна)Дербент во всей красе и экраноплан «Лунь» - из Махачкалы и Каспийска (Елизавета)Дербент во всей красе и экраноплан «Лунь» - из Махачкалы и Каспийска (Фролова)
С
Смирнова
7 мая 2025
Были на экскурсии в Дербенте) Огромное спасибо организаторам, нам очень понравилось! Отдельное спасибо нашему гиду Магомеду увлекательно и ёмко поведал о традициях и истории Дагестана, ответил на все вопросы. Доброжелательно и с чувством юмора))). Водителя Джамала благодарим за бережное вождение! Всем рекомендуем!
Дата посещения: 2 мая 2025
С
Светлана
4 ноя 2025
Хочу искренне поблагодарить команду Тамерлана. Это был незабываемый день и все наши ожидания воплотились. Дорога до Дербента на комфортабельном Мерседесе спринтер,заняла 2 часа и водитель Мурад -доброжелательный молодой человек вез
спокойно. Сама погода благоволила нам. А в самом городе к нам присоединился Тамерлан,грамотный гид,рассказывал много и с увлечением. Показал нам свой город и нам все понравилось. Вначале побывали в парке Патриот,увидели экраноплан Лунь. Очень вкусно накормили в кафе блюдами местной кухни,а потом побывали в крепости. Рассказ местного гида был очень интересным. А потом наша группа стала спускаться вниз через магалы,-кварталы старого города,где сам дух и воздух казалось пропитан тысячелетней историей этих мест. Время пролетело незаметно и вот после шоу танцующих фонтанов пора было уезжать. Если бы меня спросили поехали бы мы ещё раз с Тамерланом и на другие экскурсии,я не задумываясь согласилась бы. Экскурсию делает гид и эта экскурсия ему удалась. У нас большой опыт путешествий и мы очень рады,что посетили прекрасный город Дербент.

Хочу искренне поблагодарить команду Тамерлана. Это был незабываемый день и все наши ожидания воплотились. Дорога до
О
Ольга
4 ноя 2025
От Махачкалы до Дербента и обратно группа ехала без гида, молча. За это время можно было бы получить много полезной информации. Также не получили прогулку по набережной, хотя в рекламе экскурсии она была. А вот шоу фонтанов не впечатлило, так как оно растянуто на 30мин, а показывали одно и тоже.
Тамерлан
Тамерлан
Ответ организатора:
Экскурсия именно по самому Дербенту а не про дорогу по пути к городу,гид присоединился уже в самом Дербенте и на
протяжении всей экскурсии рассказывал,а набережную в холодное время года мы заменили на другую локацию и заранее с группой было обговорено и никто не был против

Ш
Шуманкова
4 ноя 2025
Организация хорошая.
Немного подкачала организация парка с техникой и экранопланом, вход через какие то теннисные корты, ни одной таблички с описанием, полуразобранные истебители.
Покушать привезли в очень атмосферное место с видом на море.
В крепости ничего особо интересного, но старый город очень атмосферный, я бы подольше погуляла и послушала разные истории.
Волкова
Волкова
12 окт 2025
Отличная поездка.
Начиная с транспорта, водителя, гида и прекрасным городом Дербентом.
Узнали и увидели много нового и интересного. Отведали азербайджанские блюда. Вкусно, сытно, много.
А закончилась экскурсия на красивейшем шоу поющих фонтанов.
Все было просто супер
Д
Денис
11 окт 2025
Отличный гид все показал все рассказал супер!!!
Н
Нина
7 окт 2025
Интересная экскурсия. Прекрасный гид Аида.
Ирина
Ирина
29 сен 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию! Но…..
Нас перераспределили другому тур оператору, где начало экскурсии было на час раньше, а нам никто об этом не сказал!
Нам позвонили и предъявили претензию, что мы опаздываем. Хотя наша экскурсия в билете начиналась через 40 минут. Это эмоционально было не приятно!
Надежда
Надежда
21 сен 2025
Хорошая экскурсия, нам с мужем всё понравилось.
Спасибо
Наталья
Наталья
13 авг 2025
Незабываемые эмоции просто переполняют. Спасибо большое гиду Магомеду за прекрасный и увлекательный день. Было очень интересно, познавательно и очень весело.
Незабываемые эмоции просто переполняют. Спасибо большое гиду Магомеду за прекрасный и увлекательный день. Было очень интересно,
Н
Наталья
30 июл 2025
Все норм 💪
В
Валерия
15 июл 2025
Поездка прошла великолепно!
Организация на высшем уровне!
И, конечно же, отдельная благодарность гиду Курбану за самую лучшую экскурсию за моё путешествие в Дагестан!
Вера
Вера
29 июн 2025
Экскурсия насыщенная, интересная.
Гид Султан прекрасен
Я довольна Дербентом на все 100%
Экскурсия насыщенная, интересная.
Анна
Анна
15 июн 2025
Когда отдыхали в Дагестане с детьми, взяли экскурсию в Дербент. Я и мои дети были под большим впечатлением… И хоть из Махачкалы до Дербента предстоял не близкий путь, но экскурсовод
Магомед и водитель Джамал, скрасили нашу дорогу… Магомед просто профессионал своего дела… Очень увлекательно рассказывал об истории, традициях и обычаях Дагестана, все это сопровождалось приятной музыкой, знакомством с экскурсантами, играми и векторинами… Джамал отличный водитель! Мы побывали в древней крепости Нарын-Кала, прошлись по улочкам Дербента, посетили набережную и увидели экраноплан Лунь. Обед был на 5 с плюсом! Дербент обязательно стоит посетить! Я очень рекомендую взять экскурсию именно у этой компании!

Когда отдыхали в Дагестане с детьми, взяли экскурсию в Дербент. Я и мои дети были под
А
Анатолий
4 июн 2025
Прекрасный тур. Отлично подойдет для взрослых туристов, организован на высоком уровне. Все вопросы решались в ходе тура. Водитель и гид компетентные люди, знают свое дело. Советую тем, кто хочет посетить Дербент.

