Дербент — это богатое историческое наследие, старинные мечети и вкусная местная кухня. Мы собрали всё это в одной поездке, чтобы показать вам аутентичность и красоту Дагестана. Вы побываете в древней крепости, увидите знаменитый экраноплан и услышите об истории Нарын-Кала, культуре и обычаях дагестанского народа.

Описание экскурсии

Набережная Дербента. В сезон — с конца мая по сентябрь — у вас будет 1 час на купание. В холодное время года в течение получаса прогуляемся вдоль моря.

Экраноплан «Лунь». Осмотрим знаменитый советский ракетоносец, который был создан в единственном экземпляре в 1986 году. Затем отправимся на национальный обед.

Улица Счастливых Людей. Пройдём по стильной пешеходной зоне до старого маяка — мимо первого крытого рынка в городе 1926 года постройки, Памятника трём религиям и парка имени Сулеймана Стальского.

Крепость Нарын-Кала. Побываем в древней цитадели, которую возвели по приказу персидского шаха. Её стенам более полутора века. Экскурсия внутри крепости займёт 2 часа.

Магалы. Прогуляемся по узким улочкам Старого города у подножия Нарын-Кала. Вы увидите самую древнюю мечеть России, построенную арабами в 733 году, первые мужские бани, а также самый старый действующий хаммам в стране. Вдоль крепостной стены неспешно дойдём до парка.

Танцующие фонтаны. В тёплый сезон посмотрим на 30-минутное светомузыкальное шоу и отправимся обратно в Каспийск и Махачкалу. Фонтаны работают с апреля по октябрь

Организационные детали