Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
В путешествии по самобытному городу с многовековой историей вы посетите знаковую крепость Нарын-кала и узнаете о других важных дербентских памятниках, включая старинные Девичьи бани. Погуляете по аутентичным кварталам и рассмотрите древнейшую мечеть России. Увидите гениальное советское изобретение, ставшее каспийской фотозвездой. А вечером полюбуетесь светомузыкальным шоу.
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Описание
Что вас ожидает
- Древняя крепость Нарын-кала. Вы познакомитесь с историей главной визитной карточки города. Увидите водяные цистерны, резервуары, термы и старинную крестово-купольную церковь. А позже мы дойдём до Северной крепостной стены.
- Старый Дербент. На прогулке по колоритным улочкам вы увидите, как устроен местный быт в жилых кварталах.
- Джума-мечеть. Это самая древняя мечеть на территории России. Вы осмотрите религиозное сооружение, где пятничный намаз совершается с 8 века. Услышите историю мечети и узнаете об особенностях её архитектуры.
- Девичьи бани. До середины прошлого века они были традиционным местом омовения невест перед свадьбой. Вы узнаете, как проходил этот обряд и как бани используются сегодня.
- Экраноплан «Лунь». Памятник техники, размещённый на берегу Каспийского моря. Вы оцените масштаб изобретения советских ученых и сможете сделать яркие снимки объекта.
- Ещё немного Дербента. После экраноплана мы погуляем по Улице счастливых людей и посетим вечерний светомузыкальный фонтан.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер и полное сопровождение гида, входные билеты в крепость Нарын-кала и национальный обед.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в субботу и воскресенье в 10:30
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 10:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 12597 туристов
Наша команда организовывает туры и экскурсии по Дагестану и всему Кавказу. Главная цель нашей компании — сохранить культурно-историческое наследие предков и показать, насколько богат Дагестан ремеслами и традициями, которые передавались веками из поколения в поколение. Как красивы национальные костюмы и какая вкусная национальная домашняя еда, как прекрасны пейзажи гор Гуниба, величие Сулакского каньона и загадочность заброшенных аулов-призраков. Продолжать можно бесконечно. Наш край — это «сундук сокровищ», которые таятся в горах, реках, водопадах и озерах. И мы будем рады показать их вам. Помните: «Путешествия — это единственное, на что мы тратим деньги и становимся богаче!».
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Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
1 окт 2023
Экскурсия очень понравилась, огромное спасибо Олегу за организацию хорошего настроения всей группе на протяжении всего дня, интересный рассказчик, позитивный человек, однозначно рекомендую!!!!
Е
Елена
28 сен 2023
Хочется выразить огромную благодарность организаторам и особенно гиду Олегу, веселый, разносторонний, доброжелательный всегда в контакте с туристом. Очень красочное и запоминающееся знакомство с Дагестаном. Интересный рассказ про исторические события в переплетении с колоритными легендами и приданиями. Замечательная фишка: викторина по итогам экскурсии! Спасибо за подарочки от организаторов. Отдельное спасибо водителю за комфортную доставку во все локации.
Е
Елена
25 сен 2023
Были на экскурсии 16 сентября. Гид Курбан, многознающий молодой человек! Было очень познавательно и интересно! На протяжении всего дня получали от Курбана интересную информацию. В довершении всего музыкальный фонтан. Очень довольны экскурсией. Погода была замечательная. Спасибо за интересную экскурсию.
О
Ольга
6 сен 2023
Были на экскурсии 03.09.2023 с гидом Магомедом и водителем Магомедом. Всё очень понравилось, ребята с чувством юмора. Всё дорогу узнали новые исторические факты, гид отвечал на всё возникшие вопросы, а на обратном пути слушали песни о "Кавказе".
Е
Елена
4 сен 2023
Советую экскурсию всем! Охватывает большое количество мест — и гиганта советской обороной промышленности, экраноплан Лунь, и древнюю крепость Нарын-кала, в рамках прогулки по которой делается акцент на историческую составляющую, и прекраснейший старый город, где можно очутиться в прошлом, будто в машине времени.
Ну, а в конце можно увидеть красивейшее шоу фонтанов! Зрелище, которое нужно увидеть всем!
Ходить, как и в других экскурсиях по Дагестану, приходится прилично. Особенно, в старом городе. Но нагрузка дается очень порционно и не успеваешь устать.
БОЛЬШУЩЕЕ спасибо гиду Кадыру. Очень умный, начитанный экскурсовод и собеседник. С удовольствием во всех подробностях отвечает на все вопросы про старейший город на территории России.
Ну, а в конце можно увидеть красивейшее шоу фонтанов! Зрелище, которое нужно увидеть всем!
Ходить, как и в других экскурсиях по Дагестану, приходится прилично. Особенно, в старом городе. Но нагрузка дается очень порционно и не успеваешь устать.
БОЛЬШУЩЕЕ спасибо гиду Кадыру. Очень умный, начитанный экскурсовод и собеседник. С удовольствием во всех подробностях отвечает на все вопросы про старейший город на территории России.
Елена
28 авг 2023
Добрый день, 26.08 были с вами на экскурсии все просто замечательно. Были не большие накладки, но это не помешало наслодится увиденным. Спасибо всем огромное гду Харису, водителю и организаторам.
Н
Наталья
28 авг 2023
Отличная была экскурсия! Интересная, познавательная, зрелищная! Понравилось буквально всё: рассказы гида Хариса, достопримечательности Дербента, вкусный поздний обед из национальных блюд. Отдельно хочется отметить то, что гид прислушивался к группе и умело корректировал маршрут. Водителю также большое спасибо за хорошее вождение и отношение к нам! Однозначно рекомендую заказать эту экскурсию. Спасибо!
К
Каримова
20 авг 2023
Разочарована. Ожидалось намного большего и интересного. Водитель замечательный к нему претензий нет, старался "спасти ситуацию", за что ему огромное отдельное спасибо 😀. Гид - никакой от слова совсем, как рассказчик полный ноль, как организатор два полных нуля. Ехали три группы и было три гида в каждой, вот нам не повезло совсем с гидом (к сожалению не запомнила имя нашего - что-то похожее на Газимухамед), остальные группы вроде бы довольны. Большую часть поездки провели в пробках, половину не посмотрели и не увидели, не было время даже нормально сделать фотографии, галопом пронеслись по улочкам старого города без пояснений что где кто куда. . никакой информации не получили. Бегом посмотрели крепость, на фотографии также не было времени. Представление фонтанов тоже оставляет желать лучшего, и как потом уже сказали лучшая часть представления начинается к 22.00, а не в 20 как предложено в программе. Поэтому не советую брать такую экскурсию (особенно в пятницу, субботу и воскресенье как оказалось всегда огромные пробки), поэтому лучше ехать на электричке и там уже самим гулять. И лучше остаться на ночь и посмотреть представление фонтанов ночью. И спокойно вернуться на электричке без всяких пробок.
Олег
Ответ организатора:
Добрый день, спасибо большое за обратную связь, приносим свои извинения, в тот день было очень плохо выездов, наняли гида со стороны
Анна
13 авг 2023
Супер! Город супер, экскурсия отличная. Кто придумал возить не в жару, а вечером - просто гений! Да, часть музеев закрыто, зато нагуляться можно вдоволь не по солнцепеку и налюбоваться вечерним городом. Народу конечно очень много, даже местных, пробки, но впечатление не портят. Экскурсовод Харис был просто подарком для нас - любые вопросы, все доходчиво просто. Сын оставил такой отзыв: за сегодняшний день я узнал больше, чем за весь школьный курс истории! Водитель Джамал - бомба и огонь! Его кепка сразила нас в самое сердце! Респект ребята!
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