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остался безучастным для многих поразителен старый город, а внукам экраноплан. Гид Хусейн выше всяких похвал! Интересно, доходчиво, может донести информацию: как будто он с тобой беседует - такая замечательная доверительная манера подкупает. Попали в дождь, Хусейн каждому успевал уделить внимание- очень чуткий и заботливый молодой человек. У меня разрядился тфон, по моей просьбе Хусейн вызвал такси и не был безучастным дождался со мной прихода такси. Кормили групу в красивом месте, вкусно и сытно. Даже смогли учесть и мои невозможности в силу состояния здоровья, спасибо всем небезразличным людям. Эта экскурсия в Дербент с превосходными вечерними цвето-музыкальными фонтанами и трансляцией на экране из водяных струй национальных танцев -верх превосходства, дух захватывает от восхищения и гордости. Одна из лучших экскурсий за мою долгую туристическую жизнь. Спасибо. С уважением и признательностью, Людмила Маслова 77 лет. Всем успехов и процветания.