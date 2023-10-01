Разочарована. Ожидалось намного большего и интересного. Водитель замечательный к нему претензий нет, старался "спасти ситуацию", за что ему огромное отдельное спасибо 😀. Гид - никакой от слова совсем, как рассказчик полный ноль, как организатор два полных нуля. Ехали три группы и было три гида в каждой, вот нам не повезло совсем с гидом (к сожалению не запомнила имя нашего - что-то похожее на Газимухамед), остальные группы вроде бы довольны. Большую часть поездки провели в пробках, половину не посмотрели и не увидели, не было время даже нормально сделать фотографии, галопом пронеслись по улочкам старого города без пояснений что где кто куда. . никакой информации не получили. Бегом посмотрели крепость, на фотографии также не было времени. Представление фонтанов тоже оставляет желать лучшего, и как потом уже сказали лучшая часть представления начинается к 22.00, а не в 20 как предложено в программе. Поэтому не советую брать такую экскурсию (особенно в пятницу, субботу и воскресенье как оказалось всегда огромные пробки), поэтому лучше ехать на электричке и там уже самим гулять. И лучше остаться на ночь и посмотреть представление фонтанов ночью. И спокойно вернуться на электричке без всяких пробок.