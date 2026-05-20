В путешествии по самобытному городу с многовековой историей вы посетите знаковую крепость Нарын-кала и узнаете о других важных дербентских памятниках, включая старинные Девичьи бани. Погуляете по аутентичным кварталам и рассмотрите древнейшую мечеть России. Увидите гениальное советское изобретение, ставшее каспийской фотозвездой. А вечером полюбуетесь светомузыкальным шоу.
Описание экскурсии
- Древняя крепость Нарын-кала. Вы познакомитесь с историей главной визитной карточки города. Увидите водяные цистерны, резервуары, термы и старинную крестово-купольную церковь. А позже мы дойдём до Северной крепостной стены.
- Старый Дербент. На прогулке по колоритным улочкам вы увидите, как устроен местный быт в жилых кварталах.
- Джума-мечеть. Это самая древняя мечеть на территории России. Вы осмотрите религиозное сооружение, где пятничный намаз совершается с 8 века. Услышите историю мечети и узнаете об особенностях её архитектуры.
- Девичьи бани (осмотр снаружи). До середины прошлого века они были традиционным местом омовения невест перед свадьбой. Вы узнаете, как проходил этот обряд и как бани используются сегодня.
- Экраноплан «Лунь». Памятник техники, размещённый на берегу Каспийского моря. Вы оцените масштаб изобретения советских ученых и сможете сделать яркие снимки объекта.
- Ещё немного Дербента. После экраноплана мы погуляем по Улице счастливых людей и посетим вечерний светомузыкальный фонтан.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер и полное сопровождение гида.
- Оплачивается отдельно: поздний обед (национальная кухня), гид по крепости — 500₽, вход в крепость — 300₽.
в субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|3240 ₽
|Стандартный билет
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 19184 туристов
Наша команда организовывает туры и экскурсии по Дагестану и всему Кавказу. Главная цель нашей компании — сохранить культурно-историческое наследие предков и показать, насколько богат Дагестан ремёслами и традициями, которые передавались
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия очень понравилась!) 👍👍👍 Обед был вкусный и очень сытный!
Рекомендую! Спасибо гидам и водителю за прекрасное времяпровождение!!!
Рекомендую! Спасибо гидам и водителю за прекрасное времяпровождение!!!
+2
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Прекрасная экскурсия! Дербент ошарашил нас своей красотой. Крепость отреставрирована, внутри очень красиво, есть уютные кафе, этнические сувениры, а главное, волшебные силы.
Сам город не уступает старинным прибрежным городами Италии и Испании.
Сам город не уступает старинным прибрежным городами Италии и Испании.
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Л
Экскурсия очень интересная, я разослала сразу из Дербента 60 чел. родным друзьям и знакомым в разных городах и за границу фото с видами по ходу экскурсии - назавтра никто не
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Л
Экскурсия хорошая, охватывает интересные локации. Но огорчило, что поздно приехали к мечети и девичьим баням, и не посетили их. Попали в большую пробку. Так же не особо понятен был состав
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С
Были на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлечен своей работой, с таким интересом рассказывал,что мы погрузились в историю,традиции. Сначала посетили гиганта экроплан
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Экскурсия очень понравилась! Все было организовано просто на высшем уровне. Много нового и интересного узнали, шикарные виды, интересные рассказы гида, просто отличная и веселая компания! Идеальный водитель, спасибо отдельное за поездку! Гид Магомед сделал это маленькое путешествие незабываемым! Отдельный респект за музыкальное сопровождение✊👍 и отличное настроение…. весело и душевно пролетело время!
Я обязательно вернусь! 🙏😎
Я обязательно вернусь! 🙏😎
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