Что вас ожидает

Крепость Нарын-кала — «визитная карточка» Дербента. Гуляя по ее территории, вы увидите водяные цистерны и резервуары, термы и старинную крестово-купольную церковь. А мы расскажем связанные с ними интересные факты.

Джума-мечеть — древнейшая мечеть страны, построенная в далеком 734 году. Именно здесь горожане издревле совершают пятничный намаз. Вы услышите историю мечети и расшифруете ее архитектурные особенности.

Девичьи бани — до середины прошлого века они были традиционным местом омовения невест перед свадьбой. Вы узнаете, как проходил этот обряд и как бани используются сегодня.

Экраноплан Лунь — когда-то гениальная разработка советских ученых, а сегодня — знаменитая фотолокация на побережье.

Набережная — мы погуляем по современной набережной, открытой совсем недавно. Полюбуемся Каспийским морем и арт-объектами, созданными командой художника Покраса Лампаса.

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