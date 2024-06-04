Дербент — один из наиболее колоритных городов Северного Кавказа. Вы отправитесь исследовать его историю и современную жизнь.
Пройдете по узким улицам со старинными домами, посетите крепость Нарын-кала, оцените соборную Джума-мечеть и Девичьи бани. Погуляете по уютной набережной и насладитесь панорамами Каспийского моря!
Пройдете по узким улицам со старинными домами, посетите крепость Нарын-кала, оцените соборную Джума-мечеть и Девичьи бани. Погуляете по уютной набережной и насладитесь панорамами Каспийского моря!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Крепость Нарын-кала — «визитная карточка» Дербента. Гуляя по ее территории, вы увидите водяные цистерны и резервуары, термы и старинную крестово-купольную церковь. А мы расскажем связанные с ними интересные факты.
Джума-мечеть — древнейшая мечеть страны, построенная в далеком 734 году. Именно здесь горожане издревле совершают пятничный намаз. Вы услышите историю мечети и расшифруете ее архитектурные особенности.
Девичьи бани — до середины прошлого века они были традиционным местом омовения невест перед свадьбой. Вы узнаете, как проходил этот обряд и как бани используются сегодня.
Экраноплан Лунь — когда-то гениальная разработка советских ученых, а сегодня — знаменитая фотолокация на побережье.
Набережная — мы погуляем по современной набережной, открытой совсем недавно. Полюбуемся Каспийским морем и арт-объектами, созданными командой художника Покраса Лампаса.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер и полное сопровождение, входные билеты в крепость Нарын-кала и национальный обед.
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00 и 07:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00 и 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Махачкале
Провела экскурсии для 14170 туристов
Наша команда организовывает туры и экскурсии по Дагестану и всему Кавказу. Главная цель нашей компании — сохранить культурно-историческое наследие предков и показать, насколько богат Дагестан ремеслами и традициями, которые передавалисьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 147 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Владимир
4 июня 2024
Экскурсия очень клёвая для групповой. Мерседес - комфортный с кондеем, Мага - красавчик, не газует, везёт ровно. Луиза рассказала интересные истории о своём крае и народах, выиграл красивую кружку в конце.
В крепости очередь на экскурсию и обед, однако кто был в любом музее знает, что это норма в выходной день.
Туры Этномира люто рекомендую, молодые, активные ребята и сервис на уровне.
В крепости очередь на экскурсию и обед, однако кто был в любом музее знает, что это норма в выходной день.
Туры Этномира люто рекомендую, молодые, активные ребята и сервис на уровне.
Елена
15 мая 2024
Спасибо за экскурсию Кавказа! Красота неописуемая, всем советую. Отдельное спасибо гиду Амирхану. Всё чётко, доступно, лаконично. Вообще удивлена, насколько грамотно владеют гиды русским языком, много знают, на любой вопрос есть ответ. На этой экскурсии мне все понравилось, трансфер, водитель замечательный, ехал спокойно, без дагестанский гонок) Вкусный обед был хорошо организован.
Мустафаева
13 мая 2024
Огромная благодарность организаторам за такую прекрасную экскурсию! Гиду Султану и водителю Магомеду нужна премия за такое отношение к туристам, все прошло на высшем уровне все настолько точно выверено и рассчитано тайминг по локациям был идеально рассчитан, экскурсовод в крепости был идеально подобран, обед был супер вкусным и комфортным, искрометный юмор при подачи материала незабываем, большое спасибо 🧡
Е
Елена
13 мая 2024
Экскурсия понравилась, организаторы молодцы!
Александр
12 мая 2024
Всем советую и экскурсию, и компанию. Поездка отличная, локации тоже.
Экраноплан "Лунь" поражает своими размерами. Сразу видно, что это артефакт давно забытой, более высоко развитой цивилизации.
Дербент и крепость Нарын-Кала - великое
Экраноплан "Лунь" поражает своими размерами. Сразу видно, что это артефакт давно забытой, более высоко развитой цивилизации.
Дербент и крепость Нарын-Кала - великое
Т
Татьяна
7 мая 2024
Самая веселая экскурсия из всех, на которых были, а мы были на многих в разных странах и городах. Гид Султан просто топ, развеселил всю группу уже с утра. Было интересно, информативно и оооооочень весело, несмотря даже на дождь, организация 🔝. Рекомендуем всем🤗
Н
Наталья
6 мая 2024
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию. Дербент великолепен. Отдельное спасибо гиду Магомеду за интересное информационное сопровождение, отличное чувство юмора и внимание ко всем участникам экскурсии.
М
Михаил
4 мая 2024
После посещения нескольких экскурсий от разных агентств нет сомнений! Это структура, которая отличается по числу услуг: начиная от информирования о поездке, предоставления инструкций и указания места встречи на фото, рекомендации
Svetlana
3 мая 2024
Организация отвратительная, три звезды ставлю самому Дербенту, он и без гида красив. До последнего не говорили что экскурсия отменится и передали другому агентству. Даже фото публиковать не хочется.
Диана
Ответ организатора:
Здравствуйте!
К сожалению группа распалась,т. к. заболели участники поездки, мы приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
К сожалению группа распалась,т. к. заболели участники поездки, мы приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
В
Валерия
1 мая 2024
Здравствуйте🌸замечательная, насыщенная, познавательная экскурсия:
- Единственный в мире экраноплан Лунь, масштабы которого поражают.
- Крепость Нарын-Кала просто кружит голову.
- И конечно г. Дербент выше всех похвал
Спасибо нашему гиду Султану - рассказчик на 5+👍. Запоминайте всё. Ну практически 😉 по окончанию экскурсии гид проводит викторину 🎁 заодно закрепите услышанное. Отдельное Спасибо конечно водителю за нашу безопасность 🤝
- Единственный в мире экраноплан Лунь, масштабы которого поражают.
- Крепость Нарын-Кала просто кружит голову.
- И конечно г. Дербент выше всех похвал
Спасибо нашему гиду Султану - рассказчик на 5+👍. Запоминайте всё. Ну практически 😉 по окончанию экскурсии гид проводит викторину 🎁 заодно закрепите услышанное. Отдельное Спасибо конечно водителю за нашу безопасность 🤝
Марина
30 апр 2024
Нашим гидом был Магомед - тактичный и коммуникабельный, отличный рассказчик. По пути в Дербент практически без остановки рассказывал о Дагестане, о культуре и традициях, очень быстро наладил контакт со всей
С
Сергей
27 апр 2024
Великолепно организованная экскурсия, без суеты, лишней информации. Гид максимально доброжелателен и эрудирован. По времени все удобно и не перегружено, успеваешь в полной мере насладиться экскурсией, а также свободным временем. Вкусный
Ф
Фарида
20 апр 2024
Очень понравилась экскурсия по Дербенту и к экранопланы "Лунь". Очень грамотный, вежливый и остроумный гид Курбан, дал много информации по теме экскурсии и не только, мог ответить на любой задаваемый вопрос, спасибо ему большое! Обед в красивом кафе Дербента удивил блюдами, было очень вкусно!
Д
Дмитрий
13 апр 2024
Все прошло отлично. Экскурсовод- водитель Тимур - просто красавчик!!!
Г
Гульшат
9 апр 2024
Добрый день. Организация тура на высшем уровне, нашем гидом был Шамиль, интересно рассказывает про достопримечательности Дагестана, Дербента, традиции народов. Дербент поразил своей зеленью, чистотой, постройками, набережной. В цитаделе
Нарын-кала предоставляется отдельный
Нарын-кала предоставляется отдельный
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