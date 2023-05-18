Добро пожаловать в Верхний Колоб, уютное селение в Шамильском районе, где время текуче и природа воплощает свою красоту в полной мере.
Расположенное на берегу реки Згуртляр, вдали от суеты районного центра, это место пропитано спокойствием и атмосферой настоящей дагестанской деревни.
Расположенное на берегу реки Згуртляр, вдали от суеты районного центра, это место пропитано спокойствием и атмосферой настоящей дагестанской деревни.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Самый большой тоннель в России
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гоцатлинское водохранилище
- Датунский храм
- Седло Гора
- Гора Цухита
- Каньон Хородинская
- Музей Зивуриб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Откройте сердце дагестанской глубинки.
- В нашем путешествии мы не только посетим Верхний Колоб, но и заглянем в небольшие села, расположенные поблизости. Эти места просто восхитительны и их красоту словами описать невозможно. Фотографии и видеосъемка здесь просто великолепны! Вы сможете запечатлеть уникальные пейзажи и передать их красоту всему миру. Для любителей пикников на природе мы организуем настоящий феерверк гастрономических наслаждений. Вы сможете насладиться вкусными блюдами местной кухни и окунуться в атмосферу традиционного дагестанского гостеприимства.
- Особенностью Верхнего Колоба является его жители — коренные жители села, старейшины, которые знают историю места вдоль и поперек. Они с радостью расскажут вам увлекательные истории и легенды, которые уходят в глубину веков. Вместе мы пройдем по «народной дороге», которую жители самостоятельно создали в течение многих лет. Эта дорога, протяженностью около 4 километров, стала символом силы и воли этого селения. Кроме того, мы посетим Датунский Храм, святыню, где душа находит умиротворение, и музей Зивуриб, который раскроет перед нами богатство и разнообразие местной культуры и искусства.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Бесплатно кофе в горах
- Что не входит
- Обед
- Личные расходы
- Сувениры
- Конные прогулки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: После бронирования, договоримсяЗавершение: По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании