Древние поселения Шамильского района

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Добро пожаловать в Верхний Колоб, уютное селение в Шамильском районе, где время текуче и природа воплощает свою красоту в полной мере.

Расположенное на берегу реки Згуртляр, вдали от суеты районного центра, это место пропитано спокойствием и атмосферой настоящей дагестанской деревни.
Древние поселения Шамильского района
Древние поселения Шамильского района
Древние поселения Шамильского района
Древние поселения Шамильского района
Древние поселения Шамильского района
Древние поселения Шамильского района
Ближайшие даты:
18
мая
19
мая
20
мая
21
мая
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23
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даты

Что вас ожидает:

  • Самый большой тоннель в России
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гоцатлинское водохранилище
  • Датунский храм
  • Седло Гора
  • Гора Цухита
  • Каньон Хородинская
  • Музей Зивуриб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Откройте сердце дагестанской глубинки.
  • В нашем путешествии мы не только посетим Верхний Колоб, но и заглянем в небольшие села, расположенные поблизости. Эти места просто восхитительны и их красоту словами описать невозможно. Фотографии и видеосъемка здесь просто великолепны! Вы сможете запечатлеть уникальные пейзажи и передать их красоту всему миру. Для любителей пикников на природе мы организуем настоящий феерверк гастрономических наслаждений. Вы сможете насладиться вкусными блюдами местной кухни и окунуться в атмосферу традиционного дагестанского гостеприимства.
  • Особенностью Верхнего Колоба является его жители — коренные жители села, старейшины, которые знают историю места вдоль и поперек. Они с радостью расскажут вам увлекательные истории и легенды, которые уходят в глубину веков. Вместе мы пройдем по «народной дороге», которую жители самостоятельно создали в течение многих лет. Эта дорога, протяженностью около 4 километров, стала символом силы и воли этого селения. Кроме того, мы посетим Датунский Храм, святыню, где душа находит умиротворение, и музей Зивуриб, который раскроет перед нами богатство и разнообразие местной культуры и искусства.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • Бесплатно кофе в горах
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
  • Сувениры
  • Конные прогулки
Где начинаем и завершаем?
Начало: После бронирования, договоримся
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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