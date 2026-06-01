Даже если вы уже объехали весь Северный Кавказ, высокогорное Хунзахское плато всё равно займёт отдельное местечко в вашем сердце.
В группе до 19 человек вы отправитесь к ущельям Матлас и Хунзах, увидите водопады Тобот и Итлятляр, полюбуетесь отражением гор в Ирганайском водохранилище. А ещё прокатитесь на зиплайне над каньоном!
В группе до 19 человек вы отправитесь к ущельям Матлас и Хунзах, увидите водопады Тобот и Итлятляр, полюбуетесь отражением гор в Ирганайском водохранилище. А ещё прокатитесь на зиплайне над каньоном!
Описание экскурсии
Вы посетите целую россыпь труднодоступных, но крайне живописных уголков Дагестана:
- Гимринский тоннель — самый длинный на территории России. Неподалеку вы увидите и одноименную башню шамилевских времён, с которой открываются потрясающие горные панорамы.
- Ирганайское водохранилище, раскинувшееся до самого горизонта. Наблюдая отражение гор в бирюзовой глади, можно потерять счет времени — но впереди нас ждет еще много интересного!
- Водопад Тобот — самый высокий не только в горном Дагестане, но и на всем Северном Кавказе. Вы оцените размах и энергетику этого места, а с края скалы увидите, как в небо взмывают орлы.
- Хунзахское плато: мы окажемся высоко в горах, но при этом будем стоять на равнине — необычное ощущение. Посмотрим на водопад Итлятляр, с края каньона взглянем на Хунзахское ущелье. Здесь каждый ракурс подойдет для идеального кадра!
- Село Цада, где мы посетим Мемориальный комплекс «Белые журавли» Расула Гамзатова.
- Ущелье и водопад Матлас. Кроме пейзажей, это место примечательно и эстрим-аттракционами: вы сможете пролететь над каньоном на зиплайне, полазить со страховкой, пройти по подвесному мосту и посмотреть с высоты на Матласский водопад.
Организационные детали
- В стоимость включено: транспорт (туда и обратно), полное сопровождение гида-проводника
- Отдельно оплачивается обед (национальная кухня)
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00 и 07:15, в воскресенье в 06:45, 07:00 и 07:15
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00 и 07:15, в воскресенье в 06:45, 07:00 и 07:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 19187 туристов
Наша команда организовывает туры и экскурсии по Дагестану и всему Кавказу. Главная цель нашей компании — сохранить культурно-историческое наследие предков и показать, насколько богат Дагестан ремёслами и традициями, которые передавались
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 130 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающая экскурсия. Наш гид Курбан настоящий профессионал, хороший человек, создал приятную атмосферу на протяжении всей экскурсии, все было очень интересно. все локации, виды, люди были потрясающими. 100% советую, не пожалеете❤️
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Водитель и гид Курбан отличное сопровождение! спасибо большое
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Д
Всё прошло отлично! Горы это величество, обед очень сытный и вкусный из национальных блюд, абрикосовая каша лучшая! Айрат гид открыл для меня раф с урбечем!
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Группа была маленькая (семья, замечательная девушка, парень, с которым уже катались в Гамсутль,я и водитель). В тот день, 31 марта, в горах выпал снег 20 см. Нас отдали частнику, Мухаммеду
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16.09.2022г. посетили экскурсию Хунзахское плато, двое взрослых и ребенок 5,5 лет. Экскурсовод Тагир. Тагир замечательный человек и рассказчик. Творческий человек, в тоже время деликатный и обаятельный, сумел найти подход к
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V
Программа была насыщенная, гид показывал на метах "потайные тропы", как лучше подойти к интересному месту. Единственное, что ехать в самую дальнюю точку маршрута (Мочох) ради обеда - вопрос спорный, само
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