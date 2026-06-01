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Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов

Отправиться с горы за впечатляющими пейзажами, идеальными кадрами и экстремальными приключениями
Даже если вы уже объехали весь Северный Кавказ, высокогорное Хунзахское плато всё равно займёт отдельное местечко в вашем сердце.

В группе до 19 человек вы отправитесь к ущельям Матлас и Хунзах, увидите водопады Тобот и Итлятляр, полюбуетесь отражением гор в Ирганайском водохранилище. А ещё прокатитесь на зиплайне над каньоном!
4.8
130 отзывов
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов

Описание экскурсии

Вы посетите целую россыпь труднодоступных, но крайне живописных уголков Дагестана:

  • Гимринский тоннель — самый длинный на территории России. Неподалеку вы увидите и одноименную башню шамилевских времён, с которой открываются потрясающие горные панорамы.
  • Ирганайское водохранилище, раскинувшееся до самого горизонта. Наблюдая отражение гор в бирюзовой глади, можно потерять счет времени — но впереди нас ждет еще много интересного!
  • Водопад Тобот — самый высокий не только в горном Дагестане, но и на всем Северном Кавказе. Вы оцените размах и энергетику этого места, а с края скалы увидите, как в небо взмывают орлы.
  • Хунзахское плато: мы окажемся высоко в горах, но при этом будем стоять на равнине — необычное ощущение. Посмотрим на водопад Итлятляр, с края каньона взглянем на Хунзахское ущелье. Здесь каждый ракурс подойдет для идеального кадра!
  • Село Цада, где мы посетим Мемориальный комплекс «Белые журавли» Расула Гамзатова.
  • Ущелье и водопад Матлас. Кроме пейзажей, это место примечательно и эстрим-аттракционами: вы сможете пролететь над каньоном на зиплайне, полазить со страховкой, пройти по подвесному мосту и посмотреть с высоты на Матласский водопад.

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспорт (туда и обратно), полное сопровождение гида-проводника
  • Отдельно оплачивается обед (национальная кухня)

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00 и 07:15, в воскресенье в 06:45, 07:00 и 07:15

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00 и 07:15, в воскресенье в 06:45, 07:00 и 07:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 19187 туристов
Наша команда организовывает туры и экскурсии по Дагестану и всему Кавказу. Главная цель нашей компании — сохранить культурно-историческое наследие предков и показать, насколько богат Дагестан ремёслами и традициями, которые передавались
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веками из поколения в поколение. Как красивы национальные костюмы и какая вкусная национальная домашняя еда, как прекрасны пейзажи гор Гуниба, величие Сулакского каньона и загадочность заброшенных аулов-призраков. Продолжать можно бесконечно. Наш край — это «сундук сокровищ», которые таятся в горах, реках, водопадах и озёрах. И мы будем рады показать их вам. Помните: «Путешествия — это единственное, на что мы тратим деньги и становимся богаче!».

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 130 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
116
4
5
3
7
2
2
1
Ксения
Потрясающая экскурсия. Наш гид Курбан настоящий профессионал, хороший человек, создал приятную атмосферу на протяжении всей экскурсии, все было очень интересно. все локации, виды, люди были потрясающими. 100% советую, не пожалеете❤️
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Валерия
Водитель и гид Курбан отличное сопровождение! спасибо большое
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Д
Всё прошло отлично! Горы это величество, обед очень сытный и вкусный из национальных блюд, абрикосовая каша лучшая! Айрат гид открыл для меня раф с урбечем!
Всё прошло отлично! Горы это величество, обед очень сытный и вкусный из национальных блюд, абрикосовая каша
Всё прошло отлично! Горы это величество, обед очень сытный и вкусный из национальных блюд, абрикосовая каша
Всё прошло отлично! Горы это величество, обед очень сытный и вкусный из национальных блюд, абрикосовая каша
Всё прошло отлично! Горы это величество, обед очень сытный и вкусный из национальных блюд, абрикосовая каша
Всё прошло отлично! Горы это величество, обед очень сытный и вкусный из национальных блюд, абрикосовая каша
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Полина
Группа была маленькая (семья, замечательная девушка, парень, с которым уже катались в Гамсутль,я и водитель). В тот день, 31 марта, в горах выпал снег 20 см. Нас отдали частнику, Мухаммеду
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(если не ошибаюсь). Мужчина во такой 👍 но информации давал мало (мне было ок, это уже не первая экскурсия была, так что многое знала к тому моменту). Зато! Он останавливался в очень красивых местах, которые не были заявлены в маршруте. И вообще тот факт, что он нас повез в этот снег дорогого стоит. Очень ему благодарна!

Круто, что мне довелось одни и те же места по дороге увидеть в разную погоду. А вот виды уже в Хунзахе… Это просто что-то невероятное. Советую всем. Вернусь еще.

Группа была маленькая (семья, замечательная девушка, парень, с которым уже катались в Гамсутль,я и водитель). В
Группа была маленькая (семья, замечательная девушка, парень, с которым уже катались в Гамсутль,я и водитель). В
Группа была маленькая (семья, замечательная девушка, парень, с которым уже катались в Гамсутль,я и водитель). В
Группа была маленькая (семья, замечательная девушка, парень, с которым уже катались в Гамсутль,я и водитель). В
Группа была маленькая (семья, замечательная девушка, парень, с которым уже катались в Гамсутль,я и водитель). В
Группа была маленькая (семья, замечательная девушка, парень, с которым уже катались в Гамсутль,я и водитель). В
Группа была маленькая (семья, замечательная девушка, парень, с которым уже катались в Гамсутль,я и водитель). В
Группа была маленькая (семья, замечательная девушка, парень, с которым уже катались в Гамсутль,я и водитель). В
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Ольга
16.09.2022г. посетили экскурсию Хунзахское плато, двое взрослых и ребенок 5,5 лет. Экскурсовод Тагир. Тагир замечательный человек и рассказчик. Творческий человек, в тоже время деликатный и обаятельный, сумел найти подход к
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очень разным людям. Мы ранее с мужем уже были на Хунзахском плато, а в этот раз решили показать красоту этих мест, гор ребенку. Это Родина Расула Гамзатова, наш экскурсовод Тагир читал стихи этого великого поэта; эти места связаны с именами Хаджи Мурата и Л. Толстого. Что лично нам не хватило в этой экскурсии- заезда в село Хунзах, т. е. мы его просто проехали. Это одно из крупных и интересных сел Дагестана, хотелось бы поближе познакомиться с бытом местных жителей, попить чай в гостевом доме))) Что особенно понравилось нам и особенно ребенку - это викторина на обратном пути; Тагир задавал вопросы по теме экскурсии, наш ребенок правильно ответил и получил в подарок фирменную кружку)))

16.09.2022г. посетили экскурсию Хунзахское плато, двое взрослых и ребенок 5,5 лет. Экскурсовод Тагир. Тагир замечательный человек
16.09.2022г. посетили экскурсию Хунзахское плато, двое взрослых и ребенок 5,5 лет. Экскурсовод Тагир. Тагир замечательный человек
16.09.2022г. посетили экскурсию Хунзахское плато, двое взрослых и ребенок 5,5 лет. Экскурсовод Тагир. Тагир замечательный человек
16.09.2022г. посетили экскурсию Хунзахское плато, двое взрослых и ребенок 5,5 лет. Экскурсовод Тагир. Тагир замечательный человек
16.09.2022г. посетили экскурсию Хунзахское плато, двое взрослых и ребенок 5,5 лет. Экскурсовод Тагир. Тагир замечательный человек
16.09.2022г. посетили экскурсию Хунзахское плато, двое взрослых и ребенок 5,5 лет. Экскурсовод Тагир. Тагир замечательный человек
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V
Программа была насыщенная, гид показывал на метах "потайные тропы", как лучше подойти к интересному месту. Единственное, что ехать в самую дальнюю точку маршрута (Мочох) ради обеда - вопрос спорный, само
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озеро маленькое, а дорога туда плохая - грунтовка. И да, если кого укачивает на горных серпантинах, заранее примите какую-нибудь драмину. Обратный путь был довольно скучен, стемнело, водитель развлекал музыкой местной дискотеки, когда это уже пошло по второму кругу, попросили выключить и ехали в тишине.

Программа была насыщенная, гид показывал на метах "потайные тропы", как лучше подойти к интересному месту. Единственное,
Программа была насыщенная, гид показывал на метах "потайные тропы", как лучше подойти к интересному месту. Единственное,
Программа была насыщенная, гид показывал на метах "потайные тропы", как лучше подойти к интересному месту. Единственное,
Программа была насыщенная, гид показывал на метах "потайные тропы", как лучше подойти к интересному месту. Единственное,
Программа была насыщенная, гид показывал на метах "потайные тропы", как лучше подойти к интересному месту. Единственное,
Программа была насыщенная, гид показывал на метах "потайные тропы", как лучше подойти к интересному месту. Единственное,
Программа была насыщенная, гид показывал на метах "потайные тропы", как лучше подойти к интересному месту. Единственное,
Программа была насыщенная, гид показывал на метах "потайные тропы", как лучше подойти к интересному месту. Единственное,
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