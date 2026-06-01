Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00 и 07:15, в воскресенье в 06:45, 07:00 и 07:15

Экскурсия длится около 13 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала