Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Отыскать водопады в ущельях, проехать по серпантину, попробовать местную еду, проплыть на сапах по изумрудной воде — в этом путешествии собрано всё, за что вы непременно полюбите Дагестан! Перед вами предстанут Матласские пещеры, игры света и тени в Карадахской теснине, панорамы плато Хунзах. А с собой вы увезете не только потрясающие фото, но и заряд энергии гор.

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Что вас ожидает

Путь через горы Дагестана. К первой точке маршрута поедем через самый длинный автодорожный тоннель в РФ, Гимринский. Сделаем остановку у Гимринской башни с насыщенной историей, побываем на месте слияния Аварского и Андийского Койсу и сделаем фото на фоне бирюзовых вод.

SUP-бординг на фоне гор. Миновав головокружительный горный серпантин, окажемся у живописного Ирганайского водохранилища. Здесь вы сможете поплавать на сапах по прозрацной изумрудной воде в окружении горных вершин. А после мы прокатимся на тех самых качелях на краю обрыва — держите фотоаппараты наготове!

Обед по-дагестански. В стоимость включен вкусный и сытный обед из блюд национальной кухни. Трапезничать будем у водохранилища или в другом живописном месте.

Красоты Карадахской теснины. Изучим уникальный памятник природы, один из символов Дагестана. Особенно поразительны пейзажи, когда в глубокое горное ущелье проникают лучи солнца — причудливые тени, полумрак и яркие золотые вспышки создают немыслимые образы.

Водопады Хунзахского плато. Осмотрим главные сокровища Хунзанского района — каньон Цолотль, буквально раскалывающий Хунзахское плато, и три водопада: могучий Тобот, раскидистый Тиронтляр и небольшой Средний. Также посетим родовой дом известного поэта Расула Гамзатова, где вы сможете сфотографироваться в национальных костюмах.

Матласские пешеры. В завершение поездки мы посетим еще одно красивое плато на высоте 1800 метров над у. м. Кроме водопадов и каньонов, здесь вы увидите Каменную чашу — комплекс пещер из трех скалистых залов, соединенных узкими проходами.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят в первую очередь полюбоваться горными пейзажами, а не погружаться в историю с датами и именами

Взрослым и детям от 6 лет

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном минивэне

Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет