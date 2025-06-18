Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Путь через горы Дагестана. К первой точке маршрута поедем через самый длинный автодорожный тоннель в РФ, Гимринский. Сделаем остановку у Гимринской башни с насыщенной историей, побываем на месте слияния Аварского и Андийского Койсу и сделаем фото на фоне бирюзовых вод.
SUP-бординг на фоне гор. Миновав головокружительный горный серпантин, окажемся у живописного Ирганайского водохранилища. Здесь вы сможете поплавать на сапах по прозрацной изумрудной воде в окружении горных вершин. А после мы прокатимся на тех самых качелях на краю обрыва — держите фотоаппараты наготове!
Обед по-дагестански. В стоимость включен вкусный и сытный обед из блюд национальной кухни. Трапезничать будем у водохранилища или в другом живописном месте.
Красоты Карадахской теснины. Изучим уникальный памятник природы, один из символов Дагестана. Особенно поразительны пейзажи, когда в глубокое горное ущелье проникают лучи солнца — причудливые тени, полумрак и яркие золотые вспышки создают немыслимые образы.
Водопады Хунзахского плато. Осмотрим главные сокровища Хунзанского района — каньон Цолотль, буквально раскалывающий Хунзахское плато, и три водопада: могучий Тобот, раскидистый Тиронтляр и небольшой Средний. Также посетим родовой дом известного поэта Расула Гамзатова, где вы сможете сфотографироваться в национальных костюмах.
Матласские пешеры. В завершение поездки мы посетим еще одно красивое плато на высоте 1800 метров над у. м. Кроме водопадов и каньонов, здесь вы увидите Каменную чашу — комплекс пещер из трех скалистых залов, соединенных узкими проходами.