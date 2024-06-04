1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
Исследовать пещеры и водопады, опробовать роупджампинг и поплавать на сапе по озеру Мочох
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Групповое путешествие в Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство из Махачкалы
Вас ждет захватывающее путешествие по горам Дагестана, где история и природа переплетаются в уникальный культурный узор
Начало: На улице Али-Гаджи Акушинского
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00.11:00.12,00,13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
Начало: По договорённости с туристом
Расписание: Ежедневно по запросу.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Исландские пейзажи Дагестана: Хунзах, Тобот, Матлас и Каменная чаша
Начало: Махачкала
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
14 часов
Трёхдневный тур по Дагестану с ночевкой в горах
Начало: После бронирования, договоримся
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 30 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Нагорный Дагестан и плато Хунзах - групповой тур из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского, 16
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - к горам, водопадам и ущельям
Ирганайское водохранилище, водопады Хунзаха, плато Матлас и «Каменная чаша» за 1 день
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900015 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем
- ННаталья26 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере, и хоть дорога занимает
- ТТатьяна16 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Магомедом! Все подробно рассказывал, отвечал на все вопросы) С большим удовольствием вернемся в Дагестан и посетим экскурсии с этим гидом))
- ССергей2 мая 2024Экскурсию нам проводил Джамал на комфортном автомобиле Hyundai Sonata. С самого начала он нас кратко ознакомил маршрутом, а потом более
- ИИлья29 апреля 2024Все очень понравилось, комфортная поездка, фантастические паейзажи, Сулейман - отличный гид!
- ООльга20 апреля 2024Красоту гор нужно видеть своими глазами, никакие фото не передадут впечатление от потрясающих горных пейзажей и природы Дагестана. Огромное спасибо
- ВВалентина18 апреля 2024Ездили с семьёй на индивидуальную экскурсию "Из Махачкалы - на Хунзахское плато!" Гид Мурад - настоящий знаток свого края, видно, что
- ППолина22 марта 2024Большое спасибо за экскурсию! Всё очень понравилось. Горы, очень вкусный обед. Ну и конечно гид, очень интересно рассказывал, было комфортно и приятно с ним.
- ООльга18 марта 2024Экскурсия понравилась тем, что была отлично организована и, конечно же, видами Нагорного Дагестана. Несмотря на время года и то, что
- ИИрина8 марта 2024Отличная поездка! Мурад-отличный гид и супер водитель. Очень интересная экскурсия. Отдельное спасибо Мураду за сваренный кофе на плато. Просто восторг любоваться такой красотой с чашечкой кофе! Всем рекомендуем. Мы очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Каньон Цолотль»
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