Каньон Цолотль – экскурсии в Махачкале

Найдено 11 экскурсий в категории «Каньон Цолотль» в Махачкале, цены от 3 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
38 отзывов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
45 отзывов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600 за всё до 4 чел.
Путешествие на Хунхзахское плато
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
Исследовать пещеры и водопады, опробовать роупджампинг и поплавать на сапе по озеру Мочох
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство. Групповое путешествие из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Групповое путешествие в Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство из Махачкалы
Вас ждет захватывающее путешествие по горам Дагестана, где история и природа переплетаются в уникальный культурный узор
Начало: На улице Али-Гаджи Акушинского
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500 за человека
Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00.11:00.12,00,13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
Начало: По договорённости с туристом
Расписание: Ежедневно по запросу.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1400012 600 за всё до 4 чел.
Исландские пейзажи Дагестана: Хунзах, Тобот, Матлас и Каменная чаша
Индивидуальная
10 часов
Исландские пейзажи Дагестана: Хунзах, Тобот, Матлас и Каменная чаша
Начало: Махачкала
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Трёхдневный тур по Дагестану с ночевкой в горах
Индивидуальная
14 часов
Трёхдневный тур по Дагестану с ночевкой в горах
Начало: После бронирования, договоримся
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 30 000 за всё до 3 чел.
Нагорный Дагестан и плато Хунзах - групповой тур из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Нагорный Дагестан и плато Хунзах - групповой тур из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского, 16
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Из Махачкалы - к горам, водопадам и ущельям
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - к горам, водопадам и ущельям
Ирганайское водохранилище, водопады Хунзаха, плато Матлас и «Каменная чаша» за 1 день
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900015 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
    Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере, и хоть дорога занимает
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    достаточно долгое время до локаций, но в такой атмосфере время пролетает незаметно. Даже плохая погода не смогла испортить нам настроение и эмоции от посещения красот Дагестана. Сам гид родом из села Хунзах, любит это место всей душой и сердцем и знает всё до мелочей о нем и ответит на любые ваши вопросы, а так же сделает фотографии. Нереальная красота природы в сочетании с гостеприимством местных жителей оставляют сумасшедшие эмоции, которые не передать словами, это обязательно нужно увидеть и прочувствовать. Сюда хочется обязательно вернуться ещё не один раз. Так же на экскурсии вы посетите кафе, где в гостеприимной атмосфере вы сможете попробовать национальные блюда. Всем советую обязательно посетить эту невероятной красоты экскурсию!

    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
    Нам очень понравилась экскурсия с Магомедом! Все подробно рассказывал, отвечал на все вопросы) С большим удовольствием вернемся в Дагестан и посетим экскурсии с этим гидом))
  • С
    Сергей
    2 мая 2024
    Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
    Экскурсию нам проводил Джамал на комфортном автомобиле Hyundai Sonata. С самого начала он нас кратко ознакомил маршрутом, а потом более
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    подробно рассказал об истории и обычаях Дагестана. Мы проехали через Гимринский тоннель остановились у башни имама. Следующая остановка была на смотровой площадке Ирганайского водохранилища. Мы посмотрели на 4 водопада и прошлись по Каменной чаше. После пообедали в кафе Журавли. Джамал нас никуда не торопил, интересно рассказывал про каждый объект, отвечал на все наши вопросы, советовал где и на что стоит обратить внимание в сувенирных лавках (мы не пожалели, что купили убреч именно в поездке). На экскурсии нам было комфортно.

  • И
    Илья
    29 апреля 2024
    Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
    Все очень понравилось, комфортная поездка, фантастические паейзажи, Сулейман - отличный гид!
  • О
    Ольга
    20 апреля 2024
    Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
    Красоту гор нужно видеть своими глазами, никакие фото не передадут впечатление от потрясающих горных пейзажей и природы Дагестана. Огромное спасибо
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    Сулейману, опытнейшему водителю, интересному рассказчику, прекрасному человеку и лучшему гиду за очень насыщенное путешествие, незабываемые впечатления и яркие эмоции этого дня

  • В
    Валентина
    18 апреля 2024
    Из Махачкалы - на Хунзахское плато
    Ездили с семьёй на индивидуальную экскурсию "Из Махачкалы - на Хунзахское плато!" Гид Мурад - настоящий знаток свого края, видно, что
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    он очень любит и гордится своей малой родиной. Красивейшие локации, пикник, интересные рассказы гида, всё это оставило яркие незабываемые впечатления и массу положительных эмоций

  • П
    Полина
    22 марта 2024
    Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство. Групповое путешествие из Махачкалы
    Большое спасибо за экскурсию! Всё очень понравилось. Горы, очень вкусный обед. Ну и конечно гид, очень интересно рассказывал, было комфортно и приятно с ним.
  • О
    Ольга
    18 марта 2024
    Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство. Групповое путешествие из Махачкалы
    Экскурсия понравилась тем, что была отлично организована и, конечно же, видами Нагорного Дагестана. Несмотря на время года и то, что
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    зелени вокруг не было и в горах лежал снег, природа Дагестана покорила нас, захотелось приехать летом. Так называемая Горная чаша произвела впечатление! Нашего гида звали Загир, очень внимательный, знающий свой край и обычаи своей республики молодой человек. Всем советую приехать в Дагестан и полюбоваться видами гор, рек и водохранилищ.

    Экскурсия понравилась тем, что была отлично организована и, конечно же, видами Нагорного Дагестана. Несмотря на времяЭкскурсия понравилась тем, что была отлично организована и, конечно же, видами Нагорного Дагестана. Несмотря на время
  • И
    Ирина
    8 марта 2024
    Из Махачкалы - на Хунзахское плато
    Отличная поездка! Мурад-отличный гид и супер водитель. Очень интересная экскурсия. Отдельное спасибо Мураду за сваренный кофе на плато. Просто восторг любоваться такой красотой с чашечкой кофе! Всем рекомендуем. Мы очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Каньон Цолотль»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
  2. Из Махачкалы - на Хунзахское плато
  3. Путешествие на Хунхзахское плато
  4. Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
  5. Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство. Групповое путешествие из Махачкалы
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
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