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достаточно долгое время до локаций, но в такой атмосфере время пролетает незаметно. Даже плохая погода не смогла испортить нам настроение и эмоции от посещения красот Дагестана. Сам гид родом из села Хунзах, любит это место всей душой и сердцем и знает всё до мелочей о нем и ответит на любые ваши вопросы, а так же сделает фотографии. Нереальная красота природы в сочетании с гостеприимством местных жителей оставляют сумасшедшие эмоции, которые не передать словами, это обязательно нужно увидеть и прочувствовать. Сюда хочется обязательно вернуться ещё не один раз. Так же на экскурсии вы посетите кафе, где в гостеприимной атмосфере вы сможете попробовать национальные блюда. Всем советую обязательно посетить эту невероятной красоты экскурсию!