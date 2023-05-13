Горы, водопады, вкусный обед от моей мамы и традиционные ремёсла в мастерских моих приятелей
Я хочу познакомить вас с разными гранями нашего края — с природой, а также с местными умельцами — гоцатлинским серебряником и мастером унцукульской резьбы по дереву.
У них в гостях вы увидите, как материал становится предметом, и при желании поучаствуете в мастер-классах.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Программа поездки
- Выезд из Махачкалы/Каспийска/аэропорта в 8–9 утра
- Самый длинный тоннель в России + остановка у чуда природы
- Башня Шамиля и Ирганайская ГЭС
- В гости к мастеру по дереву + мастер-класс (по желанию)
- Водохранилище
- Карадахская теснина
- Село Старый Гоцатль
- Мастерская серебряника + мастер-класс (по желанию)
- Обед, дегустация национальных блюд
- Водопады Тобот и Итлятляр
- Вид ночной Махачкалы с высоты птичьего полета
Детали программы
1️⃣ С 8:00 до 9:00 выезжаем из города в направлении гор, минуем город Буйнакск, делаем остановку у одного чуда природа и заезжаем в самый длинный автомобильный туннель в России (4303 м).
2️⃣ Вот мы и преодолели путь сквозь гору — и на другой стороне вас встретят совсем иные виды. Чтобы насладиться ими, выпьем кофе в кофейне посреди скал.
3️⃣ Далее проедем башню Шамиля, Ирганайскую ГЭС и остановимся в селе Унцукуль у моего старого приятеля Магомеда — мастера резьбы по дереву. Это мастер в 4 поколении, он вам покажет, как превращается в вазу, трость, кружку брусок или ветка дерева. Вы наблюдаете за процессом полировки, выбивания, инкрустации, лакировки. Осмотрите готовые работы и при желании купите понравившееся.
4️⃣ Следующая точка маршрута — Карадахская теснина. Это ущелье протяженностью почти 1,5 км и шириной максимум 5 м. Вы окажетесь между двумя каменными стенами высотой до 170 м.
5️⃣ Поднимаемся в село Старый Гоцатль, к другому моему другу, Абдурахману, мастеру по серебру. Он может сделать из кусочка драгоценного металла что угодно: кольцо, ожерелье, цепочку, подвеску и даже рукоять для кинжала. Вы увидите процесс плавки, выбивания, гравировки и много других манипуляций, при желании приобретёте что-то на память.
6️⃣ Время обеда! Заедем в гости к моей маме, она посвятит вас в тонкости приготовления таких национальных блюд, как хинкал, чуду. Вас ждёт восхитительный сытный обед — по-другому мама не готовит.
7️⃣ Подкрепившись, едем на Хунзахское плато к водопадам Тобот и Итлятляр. На краю обрыва выпьем травяной чай в кофейне с видом на потоки воды.
8️⃣ Увы, пора ехать обратно. При приближении к городу вам откроется великолепный вид на Махачкалу с высоты птичьего полёта.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot
- Экскурсию для вас проведу я или один из моих сыновей
- Встречаем в аэропорту или по месту проживания в Махачкале/Каспийске и после экскурсии привозим обратно
- Оптимальное количество участников — до 4 человек. По запросу можем принять до 6 человек, доплата составит 1500 руб. с каждого пассажира сверх четырёх.
- Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи: ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства
Дополнительные расходы (по желанию)
- Мастер-классы: каждый — 3000 руб. с группы
- Карадахская теснина и Старый Гоцатль — 2000 руб. с группы
- Обед — 600 руб. /чел.
- Зиплайн — 1000 руб. /чел.
- Качели — 100 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.