Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские

Горы, водопады, вкусный обед от моей мамы и традиционные ремёсла в мастерских моих приятелей

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Дагестан — это больше, чем головокружительные виды. Горы рождают особенную культуру, необыкновенных людей.

Я хочу познакомить вас с разными гранями нашего края — с природой, а также с местными умельцами — гоцатлинским серебряником и мастером унцукульской резьбы по дереву.

У них в гостях вы увидите, как материал становится предметом, и при желании поучаствуете в мастер-классах.
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Программа поездки

  • Выезд из Махачкалы/Каспийска/аэропорта в 8–9 утра
  • Самый длинный тоннель в России + остановка у чуда природы
  • Башня Шамиля и Ирганайская ГЭС
  • В гости к мастеру по дереву + мастер-класс (по желанию)
  • Водохранилище
  • Карадахская теснина
  • Село Старый Гоцатль
  • Мастерская серебряника + мастер-класс (по желанию)
  • Обед, дегустация национальных блюд
  • Водопады Тобот и Итлятляр
  • Вид ночной Махачкалы с высоты птичьего полета

Детали программы

1️⃣ С 8:00 до 9:00 выезжаем из города в направлении гор, минуем город Буйнакск, делаем остановку у одного чуда природа и заезжаем в самый длинный автомобильный туннель в России (4303 м).

2️⃣ Вот мы и преодолели путь сквозь гору — и на другой стороне вас встретят совсем иные виды. Чтобы насладиться ими, выпьем кофе в кофейне посреди скал.

3️⃣ Далее проедем башню Шамиля, Ирганайскую ГЭС и остановимся в селе Унцукуль у моего старого приятеля Магомеда — мастера резьбы по дереву. Это мастер в 4 поколении, он вам покажет, как превращается в вазу, трость, кружку брусок или ветка дерева. Вы наблюдаете за процессом полировки, выбивания, инкрустации, лакировки. Осмотрите готовые работы и при желании купите понравившееся.

4️⃣ Следующая точка маршрута — Карадахская теснина. Это ущелье протяженностью почти 1,5 км и шириной максимум 5 м. Вы окажетесь между двумя каменными стенами высотой до 170 м.

5️⃣ Поднимаемся в село Старый Гоцатль, к другому моему другу, Абдурахману, мастеру по серебру. Он может сделать из кусочка драгоценного металла что угодно: кольцо, ожерелье, цепочку, подвеску и даже рукоять для кинжала. Вы увидите процесс плавки, выбивания, гравировки и много других манипуляций, при желании приобретёте что-то на память.

6️⃣ Время обеда! Заедем в гости к моей маме, она посвятит вас в тонкости приготовления таких национальных блюд, как хинкал, чуду. Вас ждёт восхитительный сытный обед — по-другому мама не готовит.

7️⃣ Подкрепившись, едем на Хунзахское плато к водопадам Тобот и Итлятляр. На краю обрыва выпьем травяной чай в кофейне с видом на потоки воды.

8️⃣ Увы, пора ехать обратно. При приближении к городу вам откроется великолепный вид на Махачкалу с высоты птичьего полёта.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot
  • Экскурсию для вас проведу я или один из моих сыновей
  • Встречаем в аэропорту или по месту проживания в Махачкале/Каспийске и после экскурсии привозим обратно
  • Оптимальное количество участников — до 4 человек. По запросу можем принять до 6 человек, доплата составит 1500 руб. с каждого пассажира сверх четырёх.
  • Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи: ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Мастер-классы: каждый — 3000 руб. с группы
  • Карадахская теснина и Старый Гоцатль — 2000 руб. с группы
  • Обед — 600 руб. /чел.
  • Зиплайн — 1000 руб. /чел.
  • Качели — 100 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
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Выездные
На весь день
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Водопад Тобот
Популярные места
Карадахская теснина
Хунзах
Ирганайское водохранилище
Унцукуль
Гоцатлинское водохранилище
Гастрономические
Водные развлечения
Водопады
С обедом

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