Дагестан — это больше, чем головокружительные виды. Горы рождают особенную культуру, необыкновенных людей.
Я хочу познакомить вас с разными гранями нашего края — с природой, а также с местными умельцами — гоцатлинским серебряником и мастером унцукульской резьбы по дереву.
У них в гостях вы увидите, как материал становится предметом, и при желании поучаствуете в мастер-классах.
Я хочу познакомить вас с разными гранями нашего края — с природой, а также с местными умельцами — гоцатлинским серебряником и мастером унцукульской резьбы по дереву.
У них в гостях вы увидите, как материал становится предметом, и при желании поучаствуете в мастер-классах.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Программа поездки
- Выезд из Махачкалы/аэропорта в 8–9 утра.
- Самый длинный тоннель в России + остановка у чуда природы.
- Башня Шамиля и Ирганайская ГЭС.
- В гости к мастеру по дереву + мастер-класс (по желанию).
- Водохранилище.
- Карадахская теснина.
- Село Старый Гоцатль.
- Мастерская серебряника + мастер-класс (по желанию).
- Обед, дегустация национальных блюд.
- Водопады Тобот и Итлятляр.
- Вид ночной Махачкалы с высоты птичьего полета.
Детали программы
С 8:00 до 9:00 выезжаем из города в направлении гор, минуем город Буйнакск, делаем остановку у одного чуда природа и заезжаем в самый длинный автомобильный туннель в России (4303 м).
Вот мы и преодолели путь сквозь гору — и на другой стороне вас встретят совсем иные виды. Чтобы насладиться ими, выпьем кофе в кофейне посреди скал.
Далее проедем башню Шамиля, Ирганайскую ГЭС и остановимся в селе Унцукуль у моего старого приятеля Магомеда — мастера резьбы по дереву. Это мастер в 4 поколении, он вам покажет, как превращается в вазу, трость, кружку брусок или ветка дерева. Вы наблюдаете за процессом полировки, выбивания, инкрустации, лакировки. Осмотрите готовые работы и при желании купите понравившееся.
Следующая точка маршрута — Карадахская теснина. Это ущелье протяженностью почти 1,5 км. и шириной максимум 5 м. Вы окажетесь между двумя каменными стенами высотой до 170 м.
Поднимаемся в село Старый Гоцатль, к другому моему другу, Абдурахману, мастеру по серебру. Он может сделать из кусочка драгоценного металла что угодно: кольцо, ожерелье, цепочку, подвеску и даже рукоять для кинжала. Вы увидите процесс плавки, выбивания, гравировки и много других манипуляций, при желании приобретёте что-то на память.
Время обеда! Заедем в гости к моей маме, она посвятит вас в тонкости приготовления таких национальных блюд, как хинкал, чуду. Вас ждёт восхитительный сытный обед — по-другому мама не готовит.
Подкрепившись, едем на Хунзахское плато к водопадам Тобот и Итлятляр. На краю обрыва выпьем травяной чай в кофейне с видом на потоки воды.
Увы, пора ехать обратно. При приближении к городу вам откроется великолепный вид на Махачкалу с высоты птичьего полёта.
Организационные детали
- Поездка проходит на УАЗ Patriot, минивэне, кроссовере или джипе комфорт класса. Транспортные расходы включены в стоимость.
- Обратите внимание: это не экскурсия, а погружение в самобытность нашего края.
- Встречаем в аэропорту или по месту проживания в Махачкале и после экскурсии привозим обратно.
- Оптимальное количество участников — до 4 человек. По запросу можем принять до 6 человек, доплата составит 2000 ₽ с каждого пассажира сверх четырёх.
- Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи: ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Мастер-классы: каждый — 4000 ₽ с группы.
- Карадахская теснина и Старый Гоцатль — 4000 ₽ с группы.
- Обед — 750 ₽ за чел.
- Зиплайн — 2000 ₽ за чел.
- Качели — 100 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомедсайгид — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 718 туристов
Я родился в прекрасном дагестанском горном Хунзахском районе. 23 года жизни отдал службе в силовых структурах. А теперь стал дипломированным гидом-экскурсоводом и воплощаю мечты путешественников в реальность! Мы с командой искренне влюблены в свой край и будем рады показать вам истинную красоту Дагестана. Хотим, чтобы вы увезли с собой незабываемые впечатления и бурю эмоций!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу поблагодарить нашего гида Магомеда за потрясающую экскурсию! Всё было продумано до мелочей: маршрут интересный, без лишней спешки, но при этом успели увидеть все главные места. Рассказы были увлекательными —
Вам был полезен этот отзыв?
А
Магомед забрал нас с отеля (отель, к слову находился у нас очень далеко от Махачкалы)
было детское кресло! что очень важно для нас и редкое для экскурсий мы были с ребенком
было детское кресло! что очень важно для нас и редкое для экскурсий мы были с ребенком
Магомедсайгид
Ответ организатора:
Настя! Спасибо 🙏 большое!
Всегда рад Вам!
Даня умничка😊
Всегда рад Вам!
Даня умничка😊
Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсия понравилась. Нашим гидом был Магомед. 80% времени экскурсии - обалденные, захватывающие горные пейзажи. Магомед рассказывал нам о традициях о обычаях дагестанских народов, интересные факты о горных сёлах, которые мы
Вам был полезен этот отзыв?
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Настоятельно рекомендую!
Все было интересно, познавательно и на высшем уровне.
Экскурсия проходила в дружной компании: Магомед со своей супругой и я)).
Магомед делал
Настоятельно рекомендую!
Все было интересно, познавательно и на высшем уровне.
Экскурсия проходила в дружной компании: Магомед со своей супругой и я)).
Магомед делал
+12
Магомедсайгид
Ответ организатора:
Елена, Спасибо 🙏 большое!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Замечательная экскурсия! Спасибо большое! Красивая природа, вкусный обед у бабушки!!!! Замечательно провели время:-)
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Мы обязательно будем рекомендовать эту экскурсию друзьям. Абсолютно все нам понравилось: погружение в культуру, знакомство с местными жителями, прекрасный, очень вкусный обед у мамы, комфортная поездка, прекрасные виды, фрукты и истории. Спасибо большое за заботу и тепло!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии на «2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские»
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборСапы и водопад в горах - из Махачкалы
Плывём по Ирганайскому водохранилищу и идём к водопаду Кинжал
Начало: У супермаркета «Тропики»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5950 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
Отправиться с горы за впечатляющими пейзажами, идеальными кадрами и экстремальными приключениями
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского в Махачка...
Сегодня в 06:45
Завтра в 07:00
3600 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Махачкалы)
По местам силы Дагестана, где величие природы и упорство человека создали невероятный мир
Начало: На ул. Ирчи Казака
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:30
11 авг в 07:30
13 авг в 07:30
3300 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
К плато Хунзах, водопадам Матлас и ущелью «Каменная чаша» - из Махачкалы
Открыть для себя природу и жизнь Дагестана - во всём величии и без фильтров
Начало: На ул. Ирчи Казака
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 07:30
Завтра в 07:30
12 авг в 07:30
3300 ₽ за человека
-10%
до 31 августа
от 16 200 ₽ за экскурсию