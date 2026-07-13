Что вас ожидает

Программа поездки

Выезд из Махачкалы/аэропорта в 8–9 утра.

Самый длинный тоннель в России + остановка у чуда природы.

Башня Шамиля и Ирганайская ГЭС.

В гости к мастеру по дереву + мастер-класс (по желанию).

Водохранилище.

Карадахская теснина.

Село Старый Гоцатль.

Мастерская серебряника + мастер-класс (по желанию).

Обед, дегустация национальных блюд.

Водопады Тобот и Итлятляр.

Вид ночной Махачкалы с высоты птичьего полета.

Детали программы

С 8:00 до 9:00 выезжаем из города в направлении гор, минуем город Буйнакск, делаем остановку у одного чуда природа и заезжаем в самый длинный автомобильный туннель в России (4303 м).

Вот мы и преодолели путь сквозь гору — и на другой стороне вас встретят совсем иные виды. Чтобы насладиться ими, выпьем кофе в кофейне посреди скал.

Далее проедем башню Шамиля, Ирганайскую ГЭС и остановимся в селе Унцукуль у моего старого приятеля Магомеда — мастера резьбы по дереву. Это мастер в 4 поколении, он вам покажет, как превращается в вазу, трость, кружку брусок или ветка дерева. Вы наблюдаете за процессом полировки, выбивания, инкрустации, лакировки. Осмотрите готовые работы и при желании купите понравившееся.

Следующая точка маршрута — Карадахская теснина. Это ущелье протяженностью почти 1,5 км. и шириной максимум 5 м. Вы окажетесь между двумя каменными стенами высотой до 170 м.

Поднимаемся в село Старый Гоцатль, к другому моему другу, Абдурахману, мастеру по серебру. Он может сделать из кусочка драгоценного металла что угодно: кольцо, ожерелье, цепочку, подвеску и даже рукоять для кинжала. Вы увидите процесс плавки, выбивания, гравировки и много других манипуляций, при желании приобретёте что-то на память.

Время обеда! Заедем в гости к моей маме, она посвятит вас в тонкости приготовления таких национальных блюд, как хинкал, чуду. Вас ждёт восхитительный сытный обед — по-другому мама не готовит.

Подкрепившись, едем на Хунзахское плато к водопадам Тобот и Итлятляр. На краю обрыва выпьем травяной чай в кофейне с видом на потоки воды.

Увы, пора ехать обратно. При приближении к городу вам откроется великолепный вид на Махачкалу с высоты птичьего полёта.

Организационные детали

Поездка проходит на УАЗ Patriot, минивэне, кроссовере или джипе комфорт класса. Транспортные расходы включены в стоимость.

Обратите внимание: это не экскурсия, а погружение в самобытность нашего края.

Встречаем в аэропорту или по месту проживания в Махачкале и после экскурсии привозим обратно.

Оптимальное количество участников — до 4 человек. По запросу можем принять до 6 человек, доплата составит 2000 ₽ с каждого пассажира сверх четырёх.

Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи: ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства.

Дополнительные расходы (по желанию)