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2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские

Горы, водопады, вкусный обед от моей мамы и традиционные ремёсла в мастерских моих приятелей
Дагестан — это больше, чем головокружительные виды. Горы рождают особенную культуру, необыкновенных людей.

Я хочу познакомить вас с разными гранями нашего края — с природой, а также с местными умельцами — гоцатлинским серебряником и мастером унцукульской резьбы по дереву.

У них в гостях вы увидите, как материал становится предметом, и при желании поучаствуете в мастер-классах.
5
24 отзыва
2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Программа поездки

  • Выезд из Махачкалы/аэропорта в 8–9 утра.
  • Самый длинный тоннель в России + остановка у чуда природы.
  • Башня Шамиля и Ирганайская ГЭС.
  • В гости к мастеру по дереву + мастер-класс (по желанию).
  • Водохранилище.
  • Карадахская теснина.
  • Село Старый Гоцатль.
  • Мастерская серебряника + мастер-класс (по желанию).
  • Обед, дегустация национальных блюд.
  • Водопады Тобот и Итлятляр.
  • Вид ночной Махачкалы с высоты птичьего полета.

Детали программы

С 8:00 до 9:00 выезжаем из города в направлении гор, минуем город Буйнакск, делаем остановку у одного чуда природа и заезжаем в самый длинный автомобильный туннель в России (4303 м).
Вот мы и преодолели путь сквозь гору — и на другой стороне вас встретят совсем иные виды. Чтобы насладиться ими, выпьем кофе в кофейне посреди скал.
Далее проедем башню Шамиля, Ирганайскую ГЭС и остановимся в селе Унцукуль у моего старого приятеля Магомеда — мастера резьбы по дереву. Это мастер в 4 поколении, он вам покажет, как превращается в вазу, трость, кружку брусок или ветка дерева. Вы наблюдаете за процессом полировки, выбивания, инкрустации, лакировки. Осмотрите готовые работы и при желании купите понравившееся.
Следующая точка маршрута — Карадахская теснина. Это ущелье протяженностью почти 1,5 км. и шириной максимум 5 м. Вы окажетесь между двумя каменными стенами высотой до 170 м.
Поднимаемся в село Старый Гоцатль, к другому моему другу, Абдурахману, мастеру по серебру. Он может сделать из кусочка драгоценного металла что угодно: кольцо, ожерелье, цепочку, подвеску и даже рукоять для кинжала. Вы увидите процесс плавки, выбивания, гравировки и много других манипуляций, при желании приобретёте что-то на память.
Время обеда! Заедем в гости к моей маме, она посвятит вас в тонкости приготовления таких национальных блюд, как хинкал, чуду. Вас ждёт восхитительный сытный обед — по-другому мама не готовит.
Подкрепившись, едем на Хунзахское плато к водопадам Тобот и Итлятляр. На краю обрыва выпьем травяной чай в кофейне с видом на потоки воды.
Увы, пора ехать обратно. При приближении к городу вам откроется великолепный вид на Махачкалу с высоты птичьего полёта.

Организационные детали

  • Поездка проходит на УАЗ Patriot, минивэне, кроссовере или джипе комфорт класса. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Обратите внимание: это не экскурсия, а погружение в самобытность нашего края.
  • Встречаем в аэропорту или по месту проживания в Махачкале и после экскурсии привозим обратно.
  • Оптимальное количество участников — до 4 человек. По запросу можем принять до 6 человек, доплата составит 2000 ₽ с каждого пассажира сверх четырёх.
  • Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи: ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Мастер-классы: каждый — 4000 ₽ с группы.
  • Карадахская теснина и Старый Гоцатль — 4000 ₽ с группы.
  • Обед — 750 ₽ за чел.
  • Зиплайн — 2000 ₽ за чел.
  • Качели — 100 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомедсайгид
Магомедсайгид — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 718 туристов
Я родился в прекрасном дагестанском горном Хунзахском районе. 23 года жизни отдал службе в силовых структурах. А теперь стал дипломированным гидом-экскурсоводом и воплощаю мечты путешественников в реальность! Мы с командой искренне влюблены в свой край и будем рады показать вам истинную красоту Дагестана. Хотим, чтобы вы увезли с собой незабываемые впечатления и бурю эмоций!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
Евгения
Хочу поблагодарить нашего гида Магомеда за потрясающую экскурсию! Всё было продумано до мелочей: маршрут интересный, без лишней спешки, но при этом успели увидеть все главные места. Рассказы были увлекательными —
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не просто сухие факты, а живые истории, которые легко запоминаются. Отдельно хочется отметить внимательность и готовность ответить на любые вопросы. Экскурсия пролетела незаметно, остались только приятные впечатления и много новых знаний. Обязательно буду рекомендовать вас друзьям!

Хочу поблагодарить нашего гида Магомеда за потрясающую экскурсию! Всё было продумано до мелочей: маршрут интересный, без
Хочу поблагодарить нашего гида Магомеда за потрясающую экскурсию! Всё было продумано до мелочей: маршрут интересный, без
Хочу поблагодарить нашего гида Магомеда за потрясающую экскурсию! Всё было продумано до мелочей: маршрут интересный, без
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А
Магомед забрал нас с отеля (отель, к слову находился у нас очень далеко от Махачкалы)
было детское кресло! что очень важно для нас и редкое для экскурсий мы были с ребенком
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4 года и все было великолепно горы потрясающие!!!
обед был в шикарном месте, еда выше всех похвал!
Магомед очень душевный человек!
по пути в горы заехали по нашей просьбе за водой и взят очень вкусный кофе (ягодный)
искали маковое поле! Магомед заехал! и мы посмотрели первый раз в жизни маковое поле!

Магомед забрал нас с отеля (отель, к слову находился у нас очень далеко от Махачкалы)
Магомед забрал нас с отеля (отель, к слову находился у нас очень далеко от Махачкалы)
Магомед забрал нас с отеля (отель, к слову находился у нас очень далеко от Махачкалы)
Магомед забрал нас с отеля (отель, к слову находился у нас очень далеко от Махачкалы)
Магомед забрал нас с отеля (отель, к слову находился у нас очень далеко от Махачкалы)
Магомед забрал нас с отеля (отель, к слову находился у нас очень далеко от Махачкалы)
Магомедсайгид
Магомедсайгид
Ответ организатора:
Настя! Спасибо 🙏 большое!
Всегда рад Вам!
Даня умничка😊
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В
Экскурсия понравилась. Нашим гидом был Магомед. 80% времени экскурсии - обалденные, захватывающие горные пейзажи. Магомед рассказывал нам о традициях о обычаях дагестанских народов, интересные факты о горных сёлах, которые мы
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проезжали. Мы увидели водопады, отвесные скалы, снежные вершины, парящих в небе горных орлов - всё то, за чем мы и поехали в горный Дагестан. Особенное впечатление произвёл длинный горный тоннель: когда въезжали в него, погода была пасмурная, шел мелкий дождь, через пять минут - на выезде из тоннеля - мы попали в другой мир: светит солнце, отличные виды, ну и соответствующее настроение. Мы побывали на родине Расула Гамзатова, где находится мемориал. Пообедали мы в ресторане на краю горного ущелья - очень живописно. На обратном пути Магомед пригласил нас на чай в своё родовое село - было очень приятно. Экскурсия продлилась целый день, но прошла на одном дыхании. Будем рекомендовать эту экскурсию нашим друзьям

Экскурсия понравилась. Нашим гидом был Магомед. 80% времени экскурсии - обалденные, захватывающие горные пейзажи. Магомед рассказывал
Экскурсия понравилась. Нашим гидом был Магомед. 80% времени экскурсии - обалденные, захватывающие горные пейзажи. Магомед рассказывал
Экскурсия понравилась. Нашим гидом был Магомед. 80% времени экскурсии - обалденные, захватывающие горные пейзажи. Магомед рассказывал
Экскурсия понравилась. Нашим гидом был Магомед. 80% времени экскурсии - обалденные, захватывающие горные пейзажи. Магомед рассказывал
Экскурсия понравилась. Нашим гидом был Магомед. 80% времени экскурсии - обалденные, захватывающие горные пейзажи. Магомед рассказывал
Экскурсия понравилась. Нашим гидом был Магомед. 80% времени экскурсии - обалденные, захватывающие горные пейзажи. Магомед рассказывал
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Елена
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Настоятельно рекомендую!
Все было интересно, познавательно и на высшем уровне.
Экскурсия проходила в дружной компании: Магомед со своей супругой и я)).
Магомед делал
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остановки в самых разных местах. Постоянно рассказал интересные факты, историю о Дагестане, о традициях народа.

Особенно запомнились моменты посещения мастер - класса "В гостях у серебряника".
Мастер- класс по изготовлению "рога изобилия".
Очень впечатлило посещение Дома культуры в горном селе. Самобытность, сохранение традиций и истории. И, конечно, же люди!!!
Неизгладимое впечатление, самые тёплые воспоминания от обеда у Мамы.
Душевная женщина - хозяюшка! Дай Бог здоровья ей на долгие годы!
Моей Мамы нет 11 лет. От встречи с этой женщиной такое тепло и душевность. Навсегда в памяти! Однозначно рекомендую!

За все хочу сказать огромное спасибо, выразить слова благодарности и пожелать крепкого здоровья и процветания.
Дай Бог здоровья Вам ВСЕМ!!!

Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.+12
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 27 марта 2026 года.
Магомедсайгид
Магомедсайгид
Ответ организатора:
Елена, Спасибо 🙏 большое!!!
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Елена
Замечательная экскурсия! Спасибо большое! Красивая природа, вкусный обед у бабушки!!!! Замечательно провели время:-)
Замечательная экскурсия! Спасибо большое! Красивая природа, вкусный обед у бабушки!!!! Замечательно провели время:-)
Замечательная экскурсия! Спасибо большое! Красивая природа, вкусный обед у бабушки!!!! Замечательно провели время:-)
Замечательная экскурсия! Спасибо большое! Красивая природа, вкусный обед у бабушки!!!! Замечательно провели время:-)
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Ю
Мы обязательно будем рекомендовать эту экскурсию друзьям. Абсолютно все нам понравилось: погружение в культуру, знакомство с местными жителями, прекрасный, очень вкусный обед у мамы, комфортная поездка, прекрасные виды, фрукты и истории. Спасибо большое за заботу и тепло!
Мы обязательно будем рекомендовать эту экскурсию друзьям. Абсолютно все нам понравилось: погружение в культуру, знакомство с
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