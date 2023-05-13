Дагестан — это больше, чем головокружительные виды. Горы рождают особенную культуру, необыкновенных людей. Я хочу познакомить вас с разными гранями нашего края — с природой, а также с местными умельцами — гоцатлинским серебряником и мастером унцукульской резьбы по дереву. У них в гостях вы увидите, как материал становится предметом, и при желании поучаствуете в мастер-классах.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Программа поездки

Выезд из Махачкалы/Каспийска/аэропорта в 8–9 утра

Самый длинный тоннель в России + остановка у чуда природы

Башня Шамиля и Ирганайская ГЭС

В гости к мастеру по дереву + мастер-класс (по желанию)

Водохранилище

Карадахская теснина

Село Старый Гоцатль

Мастерская серебряника + мастер-класс (по желанию)

Обед, дегустация национальных блюд

Водопады Тобот и Итлятляр

Вид ночной Махачкалы с высоты птичьего полета

Детали программы

1️⃣ С 8:00 до 9:00 выезжаем из города в направлении гор, минуем город Буйнакск, делаем остановку у одного чуда природа и заезжаем в самый длинный автомобильный туннель в России (4303 м).

2️⃣ Вот мы и преодолели путь сквозь гору — и на другой стороне вас встретят совсем иные виды. Чтобы насладиться ими, выпьем кофе в кофейне посреди скал.

3️⃣ Далее проедем башню Шамиля, Ирганайскую ГЭС и остановимся в селе Унцукуль у моего старого приятеля Магомеда — мастера резьбы по дереву. Это мастер в 4 поколении, он вам покажет, как превращается в вазу, трость, кружку брусок или ветка дерева. Вы наблюдаете за процессом полировки, выбивания, инкрустации, лакировки. Осмотрите готовые работы и при желании купите понравившееся.

4️⃣ Следующая точка маршрута — Карадахская теснина. Это ущелье протяженностью почти 1,5 км и шириной максимум 5 м. Вы окажетесь между двумя каменными стенами высотой до 170 м.

5️⃣ Поднимаемся в село Старый Гоцатль, к другому моему другу, Абдурахману, мастеру по серебру. Он может сделать из кусочка драгоценного металла что угодно: кольцо, ожерелье, цепочку, подвеску и даже рукоять для кинжала. Вы увидите процесс плавки, выбивания, гравировки и много других манипуляций, при желании приобретёте что-то на память.

6️⃣ Время обеда! Заедем в гости к моей маме, она посвятит вас в тонкости приготовления таких национальных блюд, как хинкал, чуду. Вас ждёт восхитительный сытный обед — по-другому мама не готовит.

7️⃣ Подкрепившись, едем на Хунзахское плато к водопадам Тобот и Итлятляр. На краю обрыва выпьем травяной чай в кофейне с видом на потоки воды.

8️⃣ Увы, пора ехать обратно. При приближении к городу вам откроется великолепный вид на Махачкалу с высоты птичьего полёта.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot

Экскурсию для вас проведу я или один из моих сыновей

Встречаем в аэропорту или по месту проживания в Махачкале/Каспийске и после экскурсии привозим обратно

Оптимальное количество участников — до 4 человек. По запросу можем принять до 6 человек, доплата составит 1500 руб. с каждого пассажира сверх четырёх.

Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи: ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства

Дополнительные расходы (по желанию)