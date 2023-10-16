Гамсутль: исчезнувшая деревня в сказочных горахПризрак-аул Гамсутль — это одно из топовых локаций туристов не только из России, но и из-за рубежа. Это древнее село, в котором кипела жизнь еще в 70-х годах ХХ века. Здесь в разные времена жили арабы, персы, грузины, аварцы. Сами коренные дагестанцы, которые жили, видели, как и где строятся в горах села, посещая Гамсутль удивляются в каких условиях и на каких склонах были построены здесь дома. А сама история Гамсутля, которому 2000 лет вдохновит вас до глубины души.

Гамсутль — это не только брошенный аул на склоне горы, это и виды, которые открываются взобравшись на вершину горы. Кроме того, по пути селу-призраку наш маршурут будет пролегать через Гимринский тоннель (самый длинный в России тоннель).

Ирганайское водохранилище и подземный водопадДалее мы посетим Гимринскую башню — башню первого имама Дагестана Гази-Магомеда. Один из образцов оборонительных сооружений горцев Дагестана, строившийся для обороны от нападавшего врага. Эта суровая оборонительная башня была построена в XIX веке.

Следующей точкой на нашем маршруте будет Ирганайское водохранилище. Пусть это творение человека, а не природы, но выглядит место потрясающе: можно бесконечно любоваться отражением гор в изумрудном зеркале бассейна. Двадцатикилометровое Ирганайское водохранилище, зажатое между каменных стен, сравнивают с норвежским фьордом — извилистым узким морским заливом со скалистыми берегами, врезающимся в сушу.

Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад. Удивительный объект носит гордое название памятника природы республиканского значения. Находится он на окраине села Салта в Гунибском районе. Чтобы увидеть его, нужно совершить непродолжительную прогулку.

Андалал и Чохские террасыБашня Андалал — реплика сторожевой сигнальной башни, образец старинного дагестанского зодчества средних веков. Хотя в интернете иногда ее и называют старинной башней и приписывают ей интересную многовековую историю, на самом деле башня построена лишь в 2005 году совместно со строительством Гунибской ГЭС, рядом с которой она и находится.

Мы остановимся на живописных Чохских террасах, которые служили для земледелия и сегодня имеют невероятно красивый, ступенчатый вид. Здесь можно будет сделать красивые яркие фото.

Важная информация:• Надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду и легкий перекус.