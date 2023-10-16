Гамсутль - аул-призрак

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю в увлекательное большое путешествие. Вы пройдете по улочкам аула-призрака Гамсутль, где в каждом закоулке витает дух истории. Увидите впечатляющие Чохские террасы и Ирганайское водохранилище.
Гамсутль - аул-призрак
Гамсутль - аул-призрак
Гамсутль - аул-призрак
Гамсутль - аул-призрак
Гамсутль - аул-призрак
Гамсутль - аул-призрак
Гамсутль - аул-призрак
Ближайшие даты:
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Башня Гази-Магомеда
  • Ирганайское водохранилище
  • Гергебильская ГЭС
  • Салтинский водопад
  • Башня «Андалал»
  • Чохские террасы
  • Гамсутль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Гамсутль: исчезнувшая деревня в сказочных горахПризрак-аул Гамсутль — это одно из топовых локаций туристов не только из России, но и из-за рубежа. Это древнее село, в котором кипела жизнь еще в 70-х годах ХХ века. Здесь в разные времена жили арабы, персы, грузины, аварцы. Сами коренные дагестанцы, которые жили, видели, как и где строятся в горах села, посещая Гамсутль удивляются в каких условиях и на каких склонах были построены здесь дома. А сама история Гамсутля, которому 2000 лет вдохновит вас до глубины души.
Гамсутль — это не только брошенный аул на склоне горы, это и виды, которые открываются взобравшись на вершину горы. Кроме того, по пути селу-призраку наш маршурут будет пролегать через Гимринский тоннель (самый длинный в России тоннель).
Ирганайское водохранилище и подземный водопадДалее мы посетим Гимринскую башню — башню первого имама Дагестана Гази-Магомеда. Один из образцов оборонительных сооружений горцев Дагестана, строившийся для обороны от нападавшего врага. Эта суровая оборонительная башня была построена в XIX веке.
Следующей точкой на нашем маршруте будет Ирганайское водохранилище. Пусть это творение человека, а не природы, но выглядит место потрясающе: можно бесконечно любоваться отражением гор в изумрудном зеркале бассейна. Двадцатикилометровое Ирганайское водохранилище, зажатое между каменных стен, сравнивают с норвежским фьордом — извилистым узким морским заливом со скалистыми берегами, врезающимся в сушу.
Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад. Удивительный объект носит гордое название памятника природы республиканского значения. Находится он на окраине села Салта в Гунибском районе. Чтобы увидеть его, нужно совершить непродолжительную прогулку.
Андалал и Чохские террасыБашня Андалал — реплика сторожевой сигнальной башни, образец старинного дагестанского зодчества средних веков. Хотя в интернете иногда ее и называют старинной башней и приписывают ей интересную многовековую историю, на самом деле башня построена лишь в 2005 году совместно со строительством Гунибской ГЭС, рядом с которой она и находится.
Мы остановимся на живописных Чохских террасах, которые служили для земледелия и сегодня имеют невероятно красивый, ступенчатый вид. Здесь можно будет сделать красивые яркие фото.
Важная информация:• Надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Обед и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем с вашего отеля
Завершение: Привезем в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Индивидуальные
Пешеходные
Природа и пейзажи
Горы
На весь день
Дагестан
Выездные
Гамсутль
Популярные места

Похожие туры из Махачкалы

В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
29 отзывов
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
Подземный водопад, Чохские террасы и пейзажи самой живописной дороги Дагестана
c отеля
Сегодня
Завтра
18 окт
19 окт
1540013 860 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
122 отзыва
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
Открыть дагестанский Мачу-Пикчу, ощутить дух горных селений и увидеть подземный водопад
Завтра
18 окт
19 окт
20 окт
13 000 за всё до 4 чел.
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
12 отзывов
Популярное предложение
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Окунуться в атмосферу аутентичного поселения среди завораживающих гор и увидеть природный шедевр
в Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
18 окт
20 окт
21 окт
22 окт
5 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Махачкале
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ