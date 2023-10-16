Приглашаю в увлекательное большое путешествие. Вы пройдете по улочкам аула-призрака Гамсутль, где в каждом закоулке витает дух истории. Увидите впечатляющие Чохские террасы и Ирганайское водохранилище.
Ближайшие даты:
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Башня Гази-Магомеда
- Ирганайское водохранилище
- Гергебильская ГЭС
- Салтинский водопад
- Башня «Андалал»
- Чохские террасы
- Гамсутль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Гамсутль: исчезнувшая деревня в сказочных горахПризрак-аул Гамсутль — это одно из топовых локаций туристов не только из России, но и из-за рубежа. Это древнее село, в котором кипела жизнь еще в 70-х годах ХХ века. Здесь в разные времена жили арабы, персы, грузины, аварцы. Сами коренные дагестанцы, которые жили, видели, как и где строятся в горах села, посещая Гамсутль удивляются в каких условиях и на каких склонах были построены здесь дома. А сама история Гамсутля, которому 2000 лет вдохновит вас до глубины души.
Гамсутль — это не только брошенный аул на склоне горы, это и виды, которые открываются взобравшись на вершину горы. Кроме того, по пути селу-призраку наш маршурут будет пролегать через Гимринский тоннель (самый длинный в России тоннель).
Ирганайское водохранилище и подземный водопадДалее мы посетим Гимринскую башню — башню первого имама Дагестана Гази-Магомеда. Один из образцов оборонительных сооружений горцев Дагестана, строившийся для обороны от нападавшего врага. Эта суровая оборонительная башня была построена в XIX веке.
Следующей точкой на нашем маршруте будет Ирганайское водохранилище. Пусть это творение человека, а не природы, но выглядит место потрясающе: можно бесконечно любоваться отражением гор в изумрудном зеркале бассейна. Двадцатикилометровое Ирганайское водохранилище, зажатое между каменных стен, сравнивают с норвежским фьордом — извилистым узким морским заливом со скалистыми берегами, врезающимся в сушу.
Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад. Удивительный объект носит гордое название памятника природы республиканского значения. Находится он на окраине села Салта в Гунибском районе. Чтобы увидеть его, нужно совершить непродолжительную прогулку.
Андалал и Чохские террасыБашня Андалал — реплика сторожевой сигнальной башни, образец старинного дагестанского зодчества средних веков. Хотя в интернете иногда ее и называют старинной башней и приписывают ей интересную многовековую историю, на самом деле башня построена лишь в 2005 году совместно со строительством Гунибской ГЭС, рядом с которой она и находится.
Мы остановимся на живописных Чохских террасах, которые служили для земледелия и сегодня имеют невероятно красивый, ступенчатый вид. Здесь можно будет сделать красивые яркие фото.
Важная информация:• Надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Обед и личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем с вашего отеляЗавершение: Привезем в ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Индивидуальные
Пешеходные
Природа и пейзажи
Горы
На весь день
Дагестан
Выездные
Гамсутль
Популярные места
Похожие туры из Махачкалы
Индивидуальная
12 часов
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
Подземный водопад, Чохские террасы и пейзажи самой живописной дороги Дагестана
c отеля
Сегодня
Завтра
18 окт
19 окт
1540013 860₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
Открыть дагестанский Мачу-Пикчу, ощутить дух горных селений и увидеть подземный водопад
Завтра
18 окт
19 окт
20 окт
13 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Окунуться в атмосферу аутентичного поселения среди завораживающих гор и увидеть природный шедевр
в Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
18 окт
20 окт
21 окт
22 окт
5 500₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии