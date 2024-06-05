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день на полный день запланировали эту экскурсию. Очень советую так сделать всем, кто также планирует за короткий срок посмотреть много локаций - на этой экскурсии их было просто не счесть. Примерно к 14 дня нам казалось, что мы уже пару дней путешествуем🤭 Нас забрал около отеля гид Али, харизматичный и приятный человек. Всю поездку рассказывал о Дагестане, отвечал на вопросы про текущую жизнь в республике, мы много останавливались: две ГЭС, террасы, водопад, пещера, классное кафе с урбечным рафом (однозначно советуем, это прямо десерт). Нам также повезло с погодой. Поднялись к аулу Гамсутль частично на машине, частично пешком, но это была приятная прогулка. Советую надеть удобные кроссовки. Часть маршрута можно было пройти на лошадях. Очень понравился гид, фотографировал нас с мужем, показывал отличные места для фото, легкий и приятный в общении. Также в процессе обедали, очень понравилась еда, были национальные блюда в домашнем стиле, что как раз ценно. Советуем экскурсию!