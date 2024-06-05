1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
В гости к аварцам: мистика аула-призрака Гамсутль
Откройте для себя загадочный Гамсутль, наслаждаясь древними башнями и живописными горными пейзажами Дагестана
Начало: C отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 20:00
1630014 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Дагестанский Мачу-Пикчу: экскурсия в сердце республики
В группе до 19 человек вы посетите исторические и природные достопримечательности Дагестана. Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и другие уникальные места
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия 3 в 1: Загадочный Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Гамсутля, насладитесь красотой Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы: погружение в историю и природу Дагестана
Погрузитесь в уникальную атмосферу древних селений Дагестана, насладитесь великолепием горных пейзажей и узнайте местные традиции
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Салтинская теснина, Гамсутль и Чох: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Уникальная экскурсия по Махачкале: Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинская теснина, аул-призрак Гамсутль и древний Чох
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие по горному Дагестану
Забытый мир Гамсутля и тайна Салтинского водопада ждут вас. Отправляйтесь в путешествие, полное загадок и красоты горного Дагестана
Начало: Город Махачкала, у вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Гамсутль из Махачкала: путешествие к аулу-призраку с местным гидом
Индивидуальная экскурсия в Гамсутль: уникальные виды и исторические рассказы от местного жителя
Начало: У северного автовокзала Махачкалы
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
13 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чохские террасы, Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие в историю
Познайте тайны Чохских террас, аула Гамсутль и Салтинского водопада в удивительном путешествии по Махачкале
Начало: Южная/северная автостанция г. Махачкалы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой
Начало: В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 600₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Пройти по улицам заброшенного высокогорного селения и добраться до Салтинского водопада
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гамсутль и чудеса Махачкалы: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Дагестана, открывая его самые живописные и загадочные места
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
Из Махачкалы - к живописным водопадам и каньонам, старинным аулам и селениям
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
2 в 1: из Махачкалы в Гамсутль и Сулакский каньон
Увидеть две топовые локации в поездке с коренным жителем края
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Аул-призрак Гамсутль: поездка из Махачкалы
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
11 часов
Тайны Махачкалы: Гамсутль, водопад и террасы
Откройте для себя древний Гамсутль и уникальные Чохские террасы, насладитесь домашним обедом и подземным водопадом
Начало: Начало экскурсии в г. Махачкале или г. Каспийске. ...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
12 часов
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Групповая поездка по дивным горам с танцами и застольем по-дагестански
Начало: На улице Буганова в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
39003 510₽ за человека
Групповая
14 часов
Гамсутль и Салтинский водопад: погружение в историю и природу Дагестана
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по аулу-призраку Гамсутль и величественному Салтинскому водопаду в сердце Дагестана
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Гамсутль и Салтинская теснина: Жемчужины Дагестана
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
Отправиться в знаменитое село с гидом - коренным жителем, который знает все местные аулы и легенды
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Жемчужина Дагестана: Гуниб и Гамсутль - Путеводитель по горам
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Гуниба и загадочному аулу Гамсутль
Начало: Только после бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1700015 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Таинственный Гамсутль: Путешествие к аулу-призраку и древним крепостям
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив его забытые уголки и исторические памятники
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Точный адрес после бронирования
Расписание: В любой день недели в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: По договорённости, включая аэропорт
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
От аула Гамсутль до Чохских террас: завораживающее путешествие по Дагестану
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в аул-призрак Гамсутль с местным жителем
Начало: Северный автовокзал г. Махачкалы
Расписание: Каждый день с 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Невероятный Дагестан: аул-призрак Гамсутль, Андалал и Чохские террасы
Начало: Заберем с вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Призрачный аул Гамсутль
Начало: По договоренности
Расписание: 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
Провести незабываемый день в горах Дагестана, посетить колоритные аулы и разрушить стереотипы
Начало: у вашего отеля в Махачкале, Каспийске, Избербаше, ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
В гости к горцам
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур на Салтинский водопад и в аул-призрак Гамсутль
Начало: Ул. Каммаева 29, Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в аул Гамсутль: исторические улочки и величественные пейзажи
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
Открыть Дагестан природный, исторический и гастрономический за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях и обычаях. Исторические сведения так же в достаточном для общего впечатления объеме. Спасибо, все очень понравилось, незабываемые впечатления от этой экскурсии!
- ВВладимир4 июня 2024Очень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, в горах красивенные виды, ползали
- ААлексей3 июня 2024Нашем гидом был Асильдар. Спасибо ему большое за отлично проведённое время!! Непринужденная обстановка, великолепные локации, шикарные виды, великолепный и опытный водитель!!! Вкусный и сытный традиционный обед! За это отдельное спасибо и благодарность! Обязательно к посещению и настоятельно рекомендуем!!!
- ЕЕлисавета2 июня 2024Оставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан в первый раз, на второй
- ГГеннадий2 июня 2024Посетили экскурсию с гидом Магомедом. Всё прошло на высшем уровне, показал такие места, которые мы не видели ни у одного
- ВВладимир30 мая 2024Ездили на эту экскурсию 25.05.24. Наш гид был Адам. Очень вежливый, ненавязчивый, никуда не торопил. Как водитель - профессионал. Маршрут
- ААлександра30 мая 2024Ездили с гидом Будайчи, огромное спасибо за шикарную экскурсию. рекомендую 👍👍👍
- ЕЕкатерина30 мая 2024Отличная организация экскурсии от Амиров-тур. В поездке предложили воду, микроавтобус комфортный, есть usb порт для зарядки, кондиционер. У нас был великолепный
- ППолина29 мая 2024Локации интересные, транспорт комфортабельный. НО! Хочется отметить, что экскурсия подойдёт не всем. Восхождение на Гамсутль тяжёлое, особенно если попасть в
- SSabina29 мая 2024Отличная экскурсия, было много красивых мест, хотя в горах всё красиво. Получили море впечатлений и эмоций🥰
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гамсутль»
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