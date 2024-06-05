Гамсутль – экскурсии в Махачкале

Найдено 36 экскурсий в категории «Гамсутль» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
56 отзывов
В гости к аварцам: мистика аула-призрака Гамсутль
Откройте для себя загадочный Гамсутль, наслаждаясь древними башнями и живописными горными пейзажами Дагестана
Начало: C отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 20:00
1630014 670 за всё до 4 чел.
Дагестанский Мачу-Пикчу
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
176 отзывов
Дагестанский Мачу-Пикчу: экскурсия в сердце республики
В группе до 19 человек вы посетите исторические и природные достопримечательности Дагестана. Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и другие уникальные места
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600 за человека
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
128 отзывов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 340 за всё до 5 чел.
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
26 отзывов
Экскурсия 3 в 1: Загадочный Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Гамсутля, насладитесь красотой Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
65 отзывов
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы: погружение в историю и природу Дагестана
Погрузитесь в уникальную атмосферу древних селений Дагестана, насладитесь великолепием горных пейзажей и узнайте местные традиции
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Салтинская теснина, Гамсутль и Чох
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Салтинская теснина, Гамсутль и Чох: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Уникальная экскурсия по Махачкале: Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинская теснина, аул-призрак Гамсутль и древний Чох
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
44 отзыва
Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие по горному Дагестану
Забытый мир Гамсутля и тайна Салтинского водопада ждут вас. Отправляйтесь в путешествие, полное загадок и красоты горного Дагестана
Начало: Город Махачкала, у вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
В Гамсутль - с человеком родом из знаменитого аула-призрака
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
41 отзыв
В Гамсутль из Махачкала: путешествие к аулу-призраку с местным гидом
Индивидуальная экскурсия в Гамсутль: уникальные виды и исторические рассказы от местного жителя
Начало: У северного автовокзала Махачкалы
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
13 400 за всё до 4 чел.
Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Чохские террасы, Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие в историю
Познайте тайны Чохских террас, аула Гамсутль и Салтинского водопада в удивительном путешествии по Махачкале
Начало: Южная/северная автостанция г. Махачкалы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой
Начало: В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 600 за человека
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
11 отзывов
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Пройти по улицам заброшенного высокогорного селения и добраться до Салтинского водопада
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль, ГЭС, подземный водопад и не только - на групповой экскурсии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Гамсутль и чудеса Махачкалы: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Дагестана, открывая его самые живописные и загадочные места
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
13 800 за всё до 4 чел.
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
Из Махачкалы - к живописным водопадам и каньонам, старинным аулам и селениям
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
2 в 1: из Махачкалы в Гамсутль и Сулакский каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
2 в 1: из Махачкалы в Гамсутль и Сулакский каньон
Увидеть две топовые локации в поездке с коренным жителем края
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
14 000 за всё до 5 чел.
Аул-призрак Гамсутль: поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Аул-призрак Гамсутль: поездка из Махачкалы
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Тайны Махачкалы: Гамсутль, водопад и террасы
Откройте для себя древний Гамсутль и уникальные Чохские террасы, насладитесь домашним обедом и подземным водопадом
Начало: Начало экскурсии в г. Махачкале или г. Каспийске. ...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
3 отзыва
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Групповая поездка по дивным горам с танцами и застольем по-дагестански
Начало: На улице Буганова в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
39003 510 за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
843 отзыва
Гамсутль и Салтинский водопад: погружение в историю и природу Дагестана
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по аулу-призраку Гамсутль и величественному Салтинскому водопаду в сердце Дагестана
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 000 за человека
Загадочный аул Гамсутль и завораживающая Салтинская теснина
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
107 отзывов
Гамсутль и Салтинская теснина: Жемчужины Дагестана
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
Отправиться в знаменитое село с гидом - коренным жителем, который знает все местные аулы и легенды
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
11 500 за всё до 4 чел.
Жемчужина Дагестана - село Гуниб и аул-призрак Гамсутль
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Жемчужина Дагестана: Гуниб и Гамсутль - Путеводитель по горам
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Гуниба и загадочному аулу Гамсутль
Начало: Только после бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1700015 300 за всё до 5 чел.
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за человека
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль, Гимры и Карадахская теснина
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Таинственный Гамсутль: Путешествие к аулу-призраку и древним крепостям
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив его забытые уголки и исторические памятники
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
3 отзыва
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Точный адрес после бронирования
Расписание: В любой день недели в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: По договорённости, включая аэропорт
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 3 чел.
От аула Гамсутль до Чохских террас: завораживающее путешествие по Дагестану
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
От аула Гамсутль до Чохских террас: завораживающее путешествие по Дагестану
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в аул-призрак Гамсутль с местным жителем
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие в аул-призрак Гамсутль с местным жителем
Начало: Северный автовокзал г. Махачкалы
Расписание: Каждый день с 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Невероятный Дагестан: аул-призрак Гамсутль, Андалал и Чохские террасы
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Невероятный Дагестан: аул-призрак Гамсутль, Андалал и Чохские террасы
Начало: Заберем с вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Призрачный аул Гамсутль
Начало: По договоренности
Расписание: 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
Провести незабываемый день в горах Дагестана, посетить колоритные аулы и разрушить стереотипы
Начало: у вашего отеля в Махачкале, Каспийске, Избербаше, ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
В гости к горцам
Индивидуальная
10 часов
В гости к горцам
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 000 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур на Салтинский водопад и в аул-призрак Гамсутль
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур на Салтинский водопад и в аул-призрак Гамсутль
Начало: Ул. Каммаева 29, Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в аул Гамсутль: исторические улочки и величественные пейзажи
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в аул Гамсутль: исторические улочки и величественные пейзажи
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 4 чел.
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
Открыть Дагестан природный, исторический и гастрономический за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях и обычаях. Исторические сведения так же в достаточном для общего впечатления объеме. Спасибо, все очень понравилось, незабываемые впечатления от этой экскурсии!
    Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях
  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Дагестанский Мачу-Пикчу
    Очень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, в горах красивенные виды, ползали
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    по скалам, вылечили глаз котёнку, фотки - атас. Обедали шашлыком в красивом горном кафе. Были в группе и душнилы, они есть всегда. Обращайте внимание, что лучше брать перерыв сутки между экскурсиями, чтобы высыпаться и отдыхать. Перекусить берите с собой, выезд рано, приезд поздно, однако количество посещенных достопримечательностей этого стоит. Менеджер Диана своевременно обо всем предупреждает. Короче Этномир - это Топ ребята!

    Очень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, в
  • А
    Алексей
    3 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Нашем гидом был Асильдар. Спасибо ему большое за отлично проведённое время!! Непринужденная обстановка, великолепные локации, шикарные виды, великолепный и опытный водитель!!! Вкусный и сытный традиционный обед! За это отдельное спасибо и благодарность! Обязательно к посещению и настоятельно рекомендуем!!!
    Нашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был Асильдар
  • Е
    Елисавета
    2 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Оставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан в первый раз, на второй
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    день на полный день запланировали эту экскурсию. Очень советую так сделать всем, кто также планирует за короткий срок посмотреть много локаций - на этой экскурсии их было просто не счесть. Примерно к 14 дня нам казалось, что мы уже пару дней путешествуем🤭 Нас забрал около отеля гид Али, харизматичный и приятный человек. Всю поездку рассказывал о Дагестане, отвечал на вопросы про текущую жизнь в республике, мы много останавливались: две ГЭС, террасы, водопад, пещера, классное кафе с урбечным рафом (однозначно советуем, это прямо десерт). Нам также повезло с погодой. Поднялись к аулу Гамсутль частично на машине, частично пешком, но это была приятная прогулка. Советую надеть удобные кроссовки. Часть маршрута можно было пройти на лошадях. Очень понравился гид, фотографировал нас с мужем, показывал отличные места для фото, легкий и приятный в общении. Также в процессе обедали, очень понравилась еда, были национальные блюда в домашнем стиле, что как раз ценно. Советуем экскурсию!

    Оставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан в
  • Г
    Геннадий
    2 июня 2024
    Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Посетили экскурсию с гидом Магомедом. Всё прошло на высшем уровне, показал такие места, которые мы не видели ни у одного
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    блоггера! С погодой не повезло, поэтому маршрут менялся быстро в зависимости от погодных условий, о чём мы не пожалели и увидели много мест не по программе! Однозначно рекомендуем!

  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Ездили на эту экскурсию 25.05.24. Наш гид был Адам. Очень вежливый, ненавязчивый, никуда не торопил. Как водитель - профессионал. Маршрут
    читать дальше

    для водителя, действительно сложный и долгий. У нас была частная экскурсия. И из-за сложности маршрута, мы старались не отвлекать гида разговорами. Вся дорога в коротких и узких серпантинах. Будьте к этому готовы. Но это стоит того. Чтобы получить больше информации, нужно ехать с общей экскурсией. Но нам интересен был драйв. А рассказывал он нам историю этих мест уже непосредственно на локациях. Так же по дороге, в горах есть прекрасное кафе, где очень вкусно готовят. Не отказывайтесь. Подняться к Гамсутлю до первой площадки можно на джипах, далее можно пешком, дорога занимает 1,5 часа. А можно на лошадях, тогда займет 30-40 минут. Мы выбрали лошадей, и нисколько не пожалели. Потрясающие ощущения! На вершине красота, которая захватывает дух. Обратно спускаетесь только пешком. Салтинский водопад необычен, но тоже, надо иметь ввиду, что туда нужна некоторая физическая подготовка. Если выбираете экскурсии, эту очень рекомендую.

    Ездили на эту экскурсию 25.05.24. Наш гид был Адам. Очень вежливый, ненавязчивый, никуда не торопил. КакЕздили на эту экскурсию 25.05.24. Наш гид был Адам. Очень вежливый, ненавязчивый, никуда не торопил. КакЕздили на эту экскурсию 25.05.24. Наш гид был Адам. Очень вежливый, ненавязчивый, никуда не торопил. Как
  • А
    Александра
    30 мая 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Ездили с гидом Будайчи, огромное спасибо за шикарную экскурсию. рекомендую 👍👍👍
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Отличная организация экскурсии от Амиров-тур. В поездке предложили воду, микроавтобус комфортный, есть usb порт для зарядки, кондиционер. У нас был великолепный
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    гид Абдул, рассказывал живо, с юмором, не давал скучать) Нам открылись великолепные виды! Это не передать ни словами, ни фотографиями. Это просто нужно увидеть! В поезде нас накормили потрясающими блюдами кавказкой кухни. Подавали ароматный суп, великолепную долму, отварной картофель с зеленью, плов, овощи, чуду с творогом и местный хлеб. Сказать, что это вкусно, ничего не сказать! Всем рекомендую Амиров-тур! У них много разнообразных маршрутов! Ребята свое дело знают и делают с душой!

  • П
    Полина
    29 мая 2024
    Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
    Локации интересные, транспорт комфортабельный. НО! Хочется отметить, что экскурсия подойдёт не всем. Восхождение на Гамсутль тяжёлое, особенно если попасть в
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    непогоду. Надо иметь некоторую физ. подготовку, чтобы без труда туда добраться. По работе гида: скорее этот был просто сопровождающий-водитель. Рассказывал интересно, но хотелось бы чуть больше узнать именно истории горного аула.

  • S
    Sabina
    29 мая 2024
    Загадочный аул Гамсутль и завораживающая Салтинская теснина
    Отличная экскурсия, было много красивых мест, хотя в горах всё красиво. Получили море впечатлений и эмоций🥰

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гамсутль»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
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  1. В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
  2. Дагестанский Мачу-Пикчу
  3. Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
  4. 3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
  5. Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
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