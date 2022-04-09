Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы

Увидеть подземный водопад в Салтинском ущелье и исследовать дагестанский Мачу-Пикчу

Индивидуальная
Отправляемся в труднодоступные районы Дагестана — за порцией горной красоты, кавказским колоритом и атмосферой аутентичных селений.

Вы пройдете по улочкам аула-призрака Гамсутль, где каждый уголок пропитан духом истории.

Увидите впечатляющие Чохские террасы и Ирганайское водохранилище.

Отведаете дагестанские чуду и доберетесь до подземного Салтинского водопада.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
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Что вас ожидает

Путь в сердце Дагестана

Путешествие начнется с Гимринского тоннеля, длиннейшего в России. Также по дороге мы остановимся у старинной Гимринской башни, устроим фото-стоп у Ирганайского водохранилища: горы в отражении воды заслуживают оказаться на ваших снимках! И конечно, побываем и у Гунибской ГЭС и посмотрим на плотину в окружении скал.

Рукотворные Чохские террасы

Фантастические ландшафты вблизи аула Чох, созданные природой и человеком, немного напомнят вам рисовые террасы. Это масштабное зрелище впечатлит вас не только видами: вы поймете, насколько тяжел сельскохозяйственный труд в горной местности, и узнаете, как жители создавали террасы лишь с помощью рук, спины и нескольких лошадиных сил

Древнее селение Чох и аул-призрак Гамсутль

Здесь вам предстоит погрузиться в глубины истории Дагестана, колорит и быт горных селений. Мы посетим селение Чох, где вы отведаете вкуснейшие чуду. А после поднимемся выше, к дагестанскому Мачу-Пикчу — заброшенному аулу Гамсутль. Вы пройдете по пустынным улицам, услышите истории о жителях села, предания о Великом Шелковом пути и набегах завоевателей, которые передаются из поколения в поколение.

Водопад в Салтинском ущелье

На обратном пути мы спустимся в знаменитую Салтинскую теснину. Здесь вас ждет небольшой треккинг к прохладному и живописному подземному водопаду, который образует горная река, пробиваясь через скалы ущелья.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы забираем вас от места вашего размещения в Махачкале и привозим обратно после экскурсии.
  • Транспорт: Hyundai Solaris, минивэн Mercedes или Nissan X-Trail. В дороге мы проведем в общей сложности примерно 5 часов.
  • Подъем в аул Гамсутль не тяжелый, займёт примерно час (2 км). Обычно с ним хорошо справляются дети от 6 лет и взрослые без серьезных проблем с суставами. С надежной обувью и треккинговыми палками подъем будет удобнее и приятнее.
  • В зависимости от сезона и светового дня локации маршрута могут меняться местами

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспорт, а также угощение национальными дагестанскими чуду
  • Дополнительные расходы: обед, сувениры, а также подъем в горы на джипе — 100 руб. с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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