Посещение Чохских террас откроет перед вами страницы истории, связанные
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные пейзажи
- 🏛 Исторические памятники
- 🚶♂️ Активный отдых
- 📸 Фотогеничные локации
- 🌊 Водопады и водохранилища
- 🚗 Комфортный трансфер
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Чохские террасы
- Аул Гамсутль
- Салтинская теснина
- Гергебильская ГЭС
- Гунибская ГЭС
Описание экскурсии
Живописная дорога в Горный Дагестан
Мы проедем через самый длинный автодорожный тоннель России — Гимринский. Задержимся у Гимринской башни, где я расскажу об истории места и великом Имаме Шамиле. Также вы посетите Ирганайское водохранилище и при желании покатаетесь на качелях с видом на его изумрудные воды.
Село Чох и рукотворные террасы
Чохское поселение — одно из древнейших на Северном Кавказе. Здесь обнаружили стоянки неолита. Вы узнаете о происхождении названия и истории села, через который проходил Шёлковый путь. И конечно, познакомитесь с архитектурным комплексом — Чохскими террасами, которым уже около 5000 лет! Вы узнаете, как и какой ценой люди создали этот инженерный шедевр.
Аул-призрак Гамсутль
В аул-призрак ведёт узкая тропа, на машине туда не доехать. Поэтому в нашем путешествии будет элемент активного отдыха. Пеший маршрут займёт чуть меньше часа. Вы погуляете по улочкам заброшенного селения, познакомитесь с типичной застройкой высокогорных дагестанских аулов, услышите историю места. И откроете захватывающие пейзажи окрестностей с высоты.
Салтинская теснина
Также мы посетим живописный природный памятник. На входе в теснину вы увидите необычный подземный 20-метровый водопад и сделаете яркие снимки фотогеничных «интерьеров» ущелья.
Кроме того, в путешествии вы увидите две малых ГЭС Дагестана: Гергебильскую, старейшую в Дагестане, и Гунибскую.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобилях Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Sonata, Toyota Camry или аналогичных
- Дополнительные расходы: обед (по программе будет остановка в одном из местных заведений)
- Подъём к Гамсутлю не требует специальной физической подготовки, но будьте готовы к пешему маршруту, который займёт 2 часа в обе стороны
- Возможно провести экскурсию для компании до 7 человек на автомобилях Toyota Alphard или Honda Elysian за доплату — 3000 руб.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Уже немного попутешествовав по Кавказу - есть возможность по достоинству оценить именно Махачкалу.
Все было просто прекрасно, начиная с замечательных людей, которые, прогуливаясь по набережной,