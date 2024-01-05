Отправиться в путешествие по одному из самых колоритных и интересных маршрутов в Дагестане
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Описание
Что вас ожидает
Живописная дорога в Горный Дагестан
Мы проедем через самый длинный автодорожный тоннель России — Гимринский. Задержимся у Гимринской башни, где я расскажу об истории места и великом Имаме Шамиле. Также вы посетите Ирганайское водохранилище и при желании покатается на качелях с видом на его изумрудные воды.
Село Чох и рукотворные террасы
Чохское поселение — одно из древнейших на Северном Кавказе. Здесь обнаружили стоянки неолита. Вы узнаете о происхождении названия и истории села, через который проходил Шёлковый путь. И конечно, познакомитесь с архитектурным комплексом — Чохскими террасами, которым уже около 5000 лет! Вы узнаете, как и какой ценой люди создали этот инженерный шедевр.
Аул-призрак Гамсутль
В аул-призрак ведёт узкая тропа, на машине туда не доехать. Поэтому в нашем путешествии будет элемент активного отдыха. Пеший маршрут займёт чуть меньше часа. Вы погуляете по улочкам заброшенного селения, познакомитесь с типичной застройкой высокогорных дагестанских аулов, услышите историю места. И откроете захватывающие пейзажи окрестностей с высоты.
Салтинская теснина
Также мы посетим живописный природный памятник. На входе в теснину вы увидите необычный подземный 20-метровый водопад и сделаете яркие снимки фотогеничных «интерьеров» ущелья.
Кроме того, в путешествии вы увидите две малых ГЭС Дагестана: Гергебильскую, старейшую в Дагестане, и Гунибскую.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на кроссовере KIA Sportsge
- Дополнительные расходы: обед (по программе будет остановка в одном из местных заведений)
- Подъём к Гамсутлю не требует специальной физической подготовки, но будьте готовы к пешему маршруту, который займёт 2 часа в обе стороны
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в Махачкале
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.