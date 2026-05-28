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Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад

Познайте тайны Чохских террас, аула Гамсутль и Салтинского водопада в удивительном путешествии по Махачкале
В рамках экскурсии вы отправитесь в путешествие по Горному Дагестану, где вас ждут не только живописные пейзажи, но и уникальные исторические памятники.

Посещение Чохских террас откроет перед вами страницы истории, связанные
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с Шёлковым путём и древними цивилизациями.

Аул Гамсутль, известный как аул-призрак, позволит вам ощутить тишину заброшенных улочек и вдохнуть историю высокогорных дагестанских поселений. Салтинский водопад и теснина поразят своей природной красотой и мощью.

Экскурсия включает комфортный трансфер, а также остановку для обеда в местном кафе, где вы сможете попробовать традиционные блюда.

Подъём к Гамсутлю не потребует особых усилий, но подарит незабываемые впечатления и виды, которые станут украшением вашего путешествия

4.9
86 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные пейзажи
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🚶‍♂️ Активный отдых
  • 📸 Фотогеничные локации
  • 🌊 Водопады и водохранилища
  • 🚗 Комфортный трансфер

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Чохских террас, аула-призрака Гамсутль и Салтинского водопада - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а природа поражает своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, однако возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, посещение затруднено из-за холодов и снегопадов, но для любителей зимних пейзажей это может стать особенным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад

Что можно увидеть

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Чохские террасы
  • Аул Гамсутль
  • Салтинская теснина
  • Гергебильская ГЭС
  • Гунибская ГЭС

Описание экскурсии

Живописная дорога в Горный Дагестан

Мы проедем через самый длинный автодорожный тоннель России — Гимринский. Задержимся у Гимринской башни, где я расскажу об истории места и великом Имаме Шамиле. Также вы посетите Ирганайское водохранилище и при желании покатаетесь на качелях с видом на его изумрудные воды.

Село Чох и рукотворные террасы

Чохское поселение — одно из древнейших на Северном Кавказе. Здесь обнаружили стоянки неолита. Вы узнаете о происхождении названия и истории села, через который проходил Шёлковый путь. И конечно, познакомитесь с архитектурным комплексом — Чохскими террасами, которым уже около 5000 лет! Вы узнаете, как и какой ценой люди создали этот инженерный шедевр.

Аул-призрак Гамсутль

В аул-призрак ведёт узкая тропа, на машине туда не доехать. Поэтому в нашем путешествии будет элемент активного отдыха. Пеший маршрут займёт чуть меньше часа. Вы погуляете по улочкам заброшенного селения, познакомитесь с типичной застройкой высокогорных дагестанских аулов, услышите историю места. И откроете захватывающие пейзажи окрестностей с высоты.

Салтинская теснина

Также мы посетим живописный природный памятник. На входе в теснину вы увидите необычный подземный 20-метровый водопад и сделаете яркие снимки фотогеничных «интерьеров» ущелья.

Кроме того, в путешествии вы увидите две малых ГЭС Дагестана: Гергебильскую, старейшую в Дагестане, и Гунибскую.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобилях Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Sonata, Toyota Camry или аналогичных
  • Дополнительные расходы: обед (по программе будет остановка в одном из местных заведений)
  • Подъём к Гамсутлю не требует специальной физической подготовки, но будьте готовы к пешему маршруту, который займёт 2 часа в обе стороны
  • Возможно провести экскурсию для компании до 7 человек на автомобилях Toyota Alphard или Honda Elysian за доплату — 3000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Южная/северная автостанция г. Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурмагомед
Нурмагомед — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1115 туристов
Дорогие гости, друзья, добро пожаловать в Дагестан! Приглашаю вас окунуться в местную культуру, познакомиться с интереснейшими обычаями в безопасном сопровождении с лучшими гидами — их вы найдёте в моей команде!
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Мы покажем вам красоту и величие Дагестана: высокие горы, изумрудные воды, неотразимые пейзажи, завораживающие ущелья и водопады. Обязательно расскажем вам про традиции и накормим вкуснейшей кавказской кухней. А ещё поможем вам сделать крутые фото, которые смогут взбудоражить ваши соцсети.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Очень хочется поделится впечатлениями от нашего путешествия.
Уже немного попутешествовав по Кавказу - есть возможность по достоинству оценить именно Махачкалу.
Все было просто прекрасно, начиная с замечательных людей, которые, прогуливаясь по набережной,
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желали хорошего дня и прекрасного настроения, заканчивая экскурсией, которая закрепила огромное желание срочно вернутся.
В этот день нам везло во всем. К нам приехал чудесный гид Шамиль, который очень быстро расположил к себе и все 12 часов поездки были заполнены разговорами обо всем: культура, архитектура, природа, памятники и т. д.
Время, естественно, пролетело незаметно) Но на самом деле, это все не так важно, как неописуемые красоты, которые нам удалось увидеть. Все время поездки перехватывает дух от величества открывающихся ландшафтов, и ты боишься лишний раз моргнуть, чтобы не пропустить что то очень красивое. По этому маршруту можно ездить снова и снова.
Для людей с детками, или людям, которым довольно тяжело подниматься по горе - будет сложновато, но есть возможность за дополнительную плату взять машину, которая вас поднимет на гору. Уведенное точно будет стоить того, все время вас будет сопутствовать желание все сфотографировать и хоть чуть чуть запечатлеть увиденную красоту.
Все было супер, Шамилю огромное спасибо за такое шикарное впечатление о Махачкале ❤️

Очень хочется поделится впечатлениями от нашего путешествия.
Очень хочется поделится впечатлениями от нашего путешествия.
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Светлана
Всем доброго вечера! Хочу поделиться своими впечатлениями про экскурсию Чохские рукотворные терассы, Салакский водопад. первое, что хочу отметить, что нам повезло с экскурсоводом, Нурмагомедом. Тактичный, грамотный, очень интересный молодой человек,
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с которым было приятно провести целый день. Небольшой экскурс в историю Дагестана, хорошее знание материала, красивые локации-все это дополнило наше впечатление от гор, которые очаровывали и завораживали. Погода нас подвела и начался ливень, который продолжался 3 часа, но мы успели посетить Салакский водопад. Наши впечатления превзошли все наши ожидания!!! Обед, по рекомендации Нурмагомеда, в ресторане «Небо в горах» выше всех похвал. К сожалению из-за погоды мы не попали в аул-призрак. Альтернатиано Нурмагомед нам предложил музей, но мы отказались. Но это не смогло испортить впечатления от потрясающей экскурсии. Виды на горы, на терассы, которые люди много веков назад в ручную строили не удивили, а потрясли нас. Еще раз большое спасибо Нурмагомеду за отлично проведенную, можно сказать а экстремальных условиях экскурсию. Всем рекомендую.

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Татьяна
Отдыхали семьей с двумя детьми 9 и 3 лет. Очень понравилась экскурсия. По предварительному согласованию нас забрали с места проживания и туда же вернул, что оч удобно. Несмотря на возникшие
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сложности с укачиванием младшего ребенка, все прошло оч дружелюбно и спокой. По пути заехали в аптеку, выпили вкусный кофе. Пообедали в красивом ресторане. Полюбовались видами. Узнали много интересного. Однозначно рекомендую. Особенно хочу отметить аккуратность вождения и дружелюбную обстановку в автомобиле)

Отдыхали семьей с двумя детьми 9 и 3 лет. Очень понравилась экскурсия. По предварительному согласованию нас
Отдыхали семьей с двумя детьми 9 и 3 лет. Очень понравилась экскурсия. По предварительному согласованию нас
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Светлана
экскурсией все остались очень довольны. комфортное вождение, подача материала. Нурмагомед очень приятный и эрудированный собеседник. места, которые посетили навсегда останутся в памяти. Природа и история Дагестана прекрасны!
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М
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Саиду возил по очень красивым места на комфортной новой машине. Отвез покушать в местный ресторан, вкусно и не дорого. Когда вернемся в Дагестан за экскурсией только к вам)
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Саиду возил по очень красивым места на комфортной новой машине. Отвез
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Саиду возил по очень красивым места на комфортной новой машине. Отвез
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Саиду возил по очень красивым места на комфортной новой машине. Отвез
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Саиду возил по очень красивым места на комфортной новой машине. Отвез
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Саиду возил по очень красивым места на комфортной новой машине. Отвез
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Валерия
Спасибо Нурмагомеду за это путешествие в горы Дагестана! Очень понравилась дорого, вайбовая атмосфера, которая погружает тебя в горное окружение! Очень понравились Чохские терассы и, конечно, наш марш-бросок в Гамсутле! Наша бабушка 72 летняя смогла подняться на самый пик! Это было замечательно!
Спасибо Нурмагомеду за это путешествие в горы Дагестана! Очень понравилась дорого, вайбовая атмосфера, которая погружает тебя
Спасибо Нурмагомеду за это путешествие в горы Дагестана! Очень понравилась дорого, вайбовая атмосфера, которая погружает тебя
Спасибо Нурмагомеду за это путешествие в горы Дагестана! Очень понравилась дорого, вайбовая атмосфера, которая погружает тебя
Спасибо Нурмагомеду за это путешествие в горы Дагестана! Очень понравилась дорого, вайбовая атмосфера, которая погружает тебя
Спасибо Нурмагомеду за это путешествие в горы Дагестана! Очень понравилась дорого, вайбовая атмосфера, которая погружает тебя
Спасибо Нурмагомеду за это путешествие в горы Дагестана! Очень понравилась дорого, вайбовая атмосфера, которая погружает тебя
Спасибо Нурмагомеду за это путешествие в горы Дагестана! Очень понравилась дорого, вайбовая атмосфера, которая погружает тебя
Спасибо Нурмагомеду за это путешествие в горы Дагестана! Очень понравилась дорого, вайбовая атмосфера, которая погружает тебя+1
Спасибо Нурмагомеду за это путешествие в горы Дагестана! Очень понравилась дорого, вайбовая атмосфера, которая погружает тебя
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