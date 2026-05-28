Лучшее время для посещения Чохских террас, аула-призрака Гамсутль и Салтинского водопада - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а природа поражает своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, однако возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, посещение затруднено из-за холодов и снегопадов, но для любителей зимних пейзажей это может стать особенным опытом.

В рамках экскурсии вы отправитесь в путешествие по Горному Дагестану, где вас ждут не только живописные пейзажи, но и уникальные исторические памятники.Посещение Чохских террас откроет перед вами страницы истории, связанные

с Шёлковым путём и древними цивилизациями. Аул Гамсутль, известный как аул-призрак, позволит вам ощутить тишину заброшенных улочек и вдохнуть историю высокогорных дагестанских поселений. Салтинский водопад и теснина поразят своей природной красотой и мощью. Экскурсия включает комфортный трансфер, а также остановку для обеда в местном кафе, где вы сможете попробовать традиционные блюда. Подъём к Гамсутлю не потребует особых усилий, но подарит незабываемые впечатления и виды, которые станут украшением вашего путешествия

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Живописная дорога в Горный Дагестан

Мы проедем через самый длинный автодорожный тоннель России — Гимринский. Задержимся у Гимринской башни, где я расскажу об истории места и великом Имаме Шамиле. Также вы посетите Ирганайское водохранилище и при желании покатаетесь на качелях с видом на его изумрудные воды.

Село Чох и рукотворные террасы

Чохское поселение — одно из древнейших на Северном Кавказе. Здесь обнаружили стоянки неолита. Вы узнаете о происхождении названия и истории села, через который проходил Шёлковый путь. И конечно, познакомитесь с архитектурным комплексом — Чохскими террасами, которым уже около 5000 лет! Вы узнаете, как и какой ценой люди создали этот инженерный шедевр.

Аул-призрак Гамсутль

В аул-призрак ведёт узкая тропа, на машине туда не доехать. Поэтому в нашем путешествии будет элемент активного отдыха. Пеший маршрут займёт чуть меньше часа. Вы погуляете по улочкам заброшенного селения, познакомитесь с типичной застройкой высокогорных дагестанских аулов, услышите историю места. И откроете захватывающие пейзажи окрестностей с высоты.

Салтинская теснина

Также мы посетим живописный природный памятник. На входе в теснину вы увидите необычный подземный 20-метровый водопад и сделаете яркие снимки фотогеничных «интерьеров» ущелья.

Кроме того, в путешествии вы увидите две малых ГЭС Дагестана: Гергебильскую, старейшую в Дагестане, и Гунибскую.

Организационные детали