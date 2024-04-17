Приглашаю вас в увлекательное однодневное путешествие по Чеченской Республике, где вы сможете познакомиться с её богатой культурой и историей. Ваш маршрут включает в себя три известных населенных пункта — Аргун, Шали и Грозный — и посещение трех великолепных мечетей, каждая из которых представляет особенное значение. Мечеть «Сердце матери»Эта мечеть известна своей величественной архитектурой и культурным значением для Чеченской Республики. Её посещение позволит вам погрузиться в атмосферу религиозной и духовной практики местных жителей. В дневное время, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов. Ночью включаются приблизительно 50 тысяч светодиодных ламп подсветки и 96 прожекторов на 55-метровых минаретах. Стены мечети сделаны из редкого мрамора. Овальные своды главного зала увенчаны большим куполом высотой 23 метра и диаметром 24 метра. Мечеть «Гордость мусульман»Это самая большая мечеть в Европе, и её внешний вид поражает своей величественностью. Мечеть расположена в центре города Шали. Фасад здания покрыт белым мрамором, который был привезён из Греции. Четыре минарета имеют высоту 63 метра каждый, а купол 43 метра. Внутри мечеть расписывалась мастерами вручную, что придаёт ей невероятно завораживающий вид. Интересный факт: летом, покрытая белым мрамором мечеть, отражает солнечный свет и дарит городу прохладу. Мечеть «Сердце Чечни»Эта классическая мечеть также является значимым символом религиозного и культурного наследия Чечни. Она является визитной карточки Чечни и носит имя первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. Крышу мечети украшает главный купол высотой 32 метра и четыре примыкающие к нему полукупола. Перед мечетью устроены большие фонтаны с подсветкой, а мимо протекает река Сунжа. В ночное время светится и сама мечеть. Многоуровневая подсветка создается сотней прожекторов. Путешествие также включает посещение музея имени Ахмата Кадырова, где вы сможете познакомиться с историей и культурой Чеченской Республики через экспонаты и интересные экспозиции. Это путешествие обещает быть увлекательным и познавательным, а также предоставит вам возможность углубиться в богатую культуру и историю Чеченской Республики. Важная информация:• Одежда: теплые вещи, удобная обувь (закрытого строгого типа).

Возьмите наличные деньги на дополнительные расходы (по маршруту почти отсутствуют банкоматы).