Приглашаю вас в однодневное познавательное путешествие по Чеченской республике.
Вы увидите главные достопримечательности Аргуна, Шали и Грозного, посетите три величественные мечети — «Сердце матери», самую большую в Европе «Гордость мусульман» и классическую «Сердце Чечни». Посетите музей имени Ахмата Кадырова.
Вы увидите главные достопримечательности Аргуна, Шали и Грозного, посетите три величественные мечети — «Сердце матери», самую большую в Европе «Гордость мусульман» и классическую «Сердце Чечни». Посетите музей имени Ахмата Кадырова.
Ближайшие даты:
17
апр
апр
18
апр
апр
19
апр
апр
20
апр
апр
21
апр
апр
22
апр
апр
23
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Музей Ахмата-Хаджи Кадырова
- Мечеть «Сердце матери»
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Мечеть «Сердце Чечни»
Описание
Приглашаю вас в увлекательное однодневное путешествие по Чеченской Республике, где вы сможете познакомиться с её богатой культурой и историей. Ваш маршрут включает в себя три известных населенных пункта — Аргун, Шали и Грозный — и посещение трех великолепных мечетей, каждая из которых представляет особенное значение. Мечеть «Сердце матери»Эта мечеть известна своей величественной архитектурой и культурным значением для Чеченской Республики. Её посещение позволит вам погрузиться в атмосферу религиозной и духовной практики местных жителей. В дневное время, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов. Ночью включаются приблизительно 50 тысяч светодиодных ламп подсветки и 96 прожекторов на 55-метровых минаретах. Стены мечети сделаны из редкого мрамора. Овальные своды главного зала увенчаны большим куполом высотой 23 метра и диаметром 24 метра. Мечеть «Гордость мусульман»Это самая большая мечеть в Европе, и её внешний вид поражает своей величественностью. Мечеть расположена в центре города Шали. Фасад здания покрыт белым мрамором, который был привезён из Греции. Четыре минарета имеют высоту 63 метра каждый, а купол 43 метра. Внутри мечеть расписывалась мастерами вручную, что придаёт ей невероятно завораживающий вид. Интересный факт: летом, покрытая белым мрамором мечеть, отражает солнечный свет и дарит городу прохладу. Мечеть «Сердце Чечни»Эта классическая мечеть также является значимым символом религиозного и культурного наследия Чечни. Она является визитной карточки Чечни и носит имя первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. Крышу мечети украшает главный купол высотой 32 метра и четыре примыкающие к нему полукупола. Перед мечетью устроены большие фонтаны с подсветкой, а мимо протекает река Сунжа. В ночное время светится и сама мечеть. Многоуровневая подсветка создается сотней прожекторов. Путешествие также включает посещение музея имени Ахмата Кадырова, где вы сможете познакомиться с историей и культурой Чеченской Республики через экспонаты и интересные экспозиции. Это путешествие обещает быть увлекательным и познавательным, а также предоставит вам возможность углубиться в богатую культуру и историю Чеченской Республики. Важная информация:• Одежда: теплые вещи, удобная обувь (закрытого строгого типа).
Возьмите наличные деньги на дополнительные расходы (по маршруту почти отсутствуют банкоматы).
По колендарю
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Ахмата-Хаджи Кадырова
- Мечеть «Сердце матери»
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Мечеть «Сердце Чечни»
Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Посещение музея
- Экскурсия проходит при наборе 4-7 человек
Что не входит
- Обед
- Личные расходы (мороженое, напитки и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, улица Буганова 14
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По колендарю
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Похожие туры из Махачкалы
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Грозный, Шали и Аргун: групповая экскурсия из Махачкалы
Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов
на Южной Автостанции
Завтра
17 апр
18 апр
20 апр
2 850₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Три сердца Чечни: уникальный тур по Шали, Грозному и Аргуну
Погрузитесь в культуру Чечни, посетив знаковые мечети и парки. Впечатляющие виды и богатая история ждут вас
южная/северная автостанция города Махачкалы
Сегодня
Завтра
20 апр
21 апр
11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
17 апр
18 апр
1468012 478₽ за всё до 3 чел.