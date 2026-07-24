Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов
Приглашаем вас в однодневное путешествие по Чеченской республике.
Вы побываете в Аргуне, Шали и Грозном, посетите три величественные мечети — футуристическую «Сердце матери», самую большую в Европе «Гордость мусульман» и классическую «Сердце Чечни». Насладитесь панорамой города с крыши комплекса «Грозный-Сити» и попробуете местные блюда.
Аргун. Вы полюбуетесь необычной мечетью в стиле хай-тек «Сердце матери». Её официальное название — мечеть имени Аймани Кадыровой, вдовы первого президента Чечни Ахмада Кадырова. Гид «расшифрует» особенности инновационной архитектуры этого здания.
Грозный. Заглянете в Цветочный парк, оцените величественную мечеть «Сердце Чечни», подниметесь на смотровую площадку 30-этажного небоскрёба и насладитесь панорамой города с высоты. Пообедаете в кафе, где отменно готовят блюда местной кухни. А затем посетите храм Михаила Архангела и оцените его внутреннее убранство.
Шали. Осмотрите изнутри самую большую мечеть в Европе «Гордость мусульман». В ней может уместиться до 30 тысяч человек. Гид расскажет, почему для облицовки мечети использовался именно белый мрамор и как она связана с греческим островом Тасос.
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter
В стоимость включены трансфер, услуги гида
Дополнительные расходы: обед и сувениры по желанию, билеты на смотровую площадку
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Южной Автостанции
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 15896 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 218 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
181
4
12
3
17
2
2
1
6
Анна
Остались очень довольны посещением данной экскурсии, спасибо гиду Шамилю и водителю за отлично проведенное время!
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Экскурсия очень интересная и, в целом, хорошо организована. Гид Азиз не сделал все, чтобы дорога не показалась скучной. Спасибо! Теперь о минусах: на обед остановились в отвратительной столовой. Неужели нельзя было подобрать кафе с национальной кухней? Ведь это еда - часть культуры любого народа, тем более, что на Кавказ гордится своей кухней. И пожелание Азизу: не выходить за рамки тематики экскурсий.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
спасибо гиду Абдурахману, рассказал о всех местах Чеченской Республики. повезло с погодой. Грозный встретил солнышком и теплом)
Михаил
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александр
Экскурсия отличная, все понравилось. гид рассказывал интересно. При посещении Грозного был момент, в торговом центре ни в одном кафе у нас не приняли заказ, ссылаясь на долгую готовку или отсутствия выбранного блюда, хотя после нас заказывали тоже блюдо местные жители
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Специально выбрала на сайте самую дешёвую экскурсию и конечно была настроена скептически. Но все прошло на удивление хорошо. Сбор группы проходит на Южной автостанции, мы не учли, что от центра читать дальшеуменьшить
(мы жили на ул. Рассула Гамзатова) на такси примерно 25 мин. Приехали с небольшим опозданием. Группа небольшая - 11 человек. Дорога от Махачкалы до Грозного занимает 3-3.5 часа, немного утомительно, особенно обратно. Посмотрели все, что запланировано по программе. Никого не торопили, давали достаточно времени для осмотра мечетей, подъёма на смотровую площадку и фото. Особенно поразила мечеть" Гордость мусульман" в Шали, это настоящее произведение искусства. Фото не передают всей красоты. Домой вернулись усталые, но очень довольные, с массой хороших впечатлений. Спасибо нашему году Магомеду.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Оксана
Отдыхала в декабря, погода была непредсказуемая!!!! Поездка очень понравилась, информация предоставлена интересная!!! Наш гид Тамерлан супер человек - очень внимательный, позитивный, заботливый и с чувством юмора. Экскурсию рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии на «Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы»