Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы

От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку

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Приглашаем вас в однодневное путешествие по Чеченской республике.

Вы увидите главные достопримечательности Аргуна, Шали и Грозного, посетите три величественные мечети — футуристическую «Сердце матери», самую большую в Европе «Гордость мусульман» и классическую «Сердце Чечни». Насладитесь панорамой города с крыши комплекса «Грозный-Сити» и попробуете местные блюда.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
Ближайшие даты:
19
окт
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аргун. Вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью в стиле хай-тек «Сердце матери». Её официальное название — мечеть имени Аймани Кадыровой, вдовы первого президента Чечни Ахмада Кадырова. Гид «расшифрует» особенности инновационной архитектуры этого здания.

Грозный. Заглянете в Цветочный парк, оцените величественную мечеть «Сердце Чечни», подниметесь на смотровую площадку 30-этажного небоскрёба и насладитесь панорамой города с высоты. Пообедаете в кафе, где отменно готовят блюда местной кухни.

Шали. Осмотрите изнутри самую большую мечеть в Европе «Гордость мусульман». В ней может уместиться до 30 тысяч человек. Гид расскажет, почему для облицовки мечети использовался именно белый мрамор и как она связана с греческим островом Тасос.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter
  • В стоимость включены трансфер, услуги гида, билеты на смотровую площадку
  • Дополнительные расходы: обед и сувениры по желанию

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Южной Автостанции
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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