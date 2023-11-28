Нурмагомед — ваш гид в Махачкале

Я родился и вырос в Дагестане. Вдохновившись идеей показать красоту республики и рассказать о ней, окунулся в сферу туризма. На данный момент я предоставляю услуги гида-водителя + бонусом отличного фотографа. Знаю все лучшие ракурсы для ваших фото! Выбрав мой тур, вы получите кучу эмоций и море впечатлений. Я нахожу подход к каждому человеку. Могу всю дорогу рассказывать о Дагестане, а могу сделать музыку погромче и под песенку «Дагестан» мчать по горным серпантинам (безопасно и с комфортом).

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