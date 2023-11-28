Поездка из Махачкалы по главным достопримечательностям Чечни - как днём, так и ночью
Чеченская Республика стоит того, чтобы её посетить.
Днём или вечером — выбор за вами! При свете солнца вы прогуляетесь по центрам маленьких городов Шали и Аргун, увидите Грозный с высоты и рассмотрите тысячу красок Цветочного парка.
А если решите отправиться в поездку вечером, застанете причудливую игру городских огней и праздничную подсветку главных чеченских мечетей.
Днём или вечером — выбор за вами! При свете солнца вы прогуляетесь по центрам маленьких городов Шали и Аргун, увидите Грозный с высоты и рассмотрите тысячу красок Цветочного парка.
А если решите отправиться в поездку вечером, застанете причудливую игру городских огней и праздничную подсветку главных чеченских мечетей.
Ближайшие даты:
28
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даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- Аргун. Мы посетим мечеть «Сердце матери», стены которой меняют цвет из-за погоды, и совершим променад по проспекту Путина.
- Грозный. Вы увидите мечеть «Сердце Чечни», огромный Цветочный парк, известный также как Парк чудес, небоскрёбы комплекса «Грозный-Сити» и его вертолётную площадку.
- Шали. Главная цель нашего посещения — мечеть «Гордость мусульман», которая является самой большой в Европе.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести как с утра, так и вечером, чтобы взглянуть на ночные огни Грозного.
- В стоимость включены: трансфер на кроссовере KIA Sportsge, услуги гида (умею отлично фотографировать), кофе в турке (приятный бонус, по желанию).
Дополнительные расходы
- Билет на смотровую площадку — 200 руб. с человека.
- Питание.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурмагомед — ваш гид в Махачкале
Я родился и вырос в Дагестане. Вдохновившись идеей показать красоту республики и рассказать о ней, окунулся в сферу туризма. На данный момент я предоставляю услуги гида-водителя + бонусом отличного фотографа. Знаю все лучшие ракурсы для ваших фото! Выбрав мой тур, вы получите кучу эмоций и море впечатлений. Я нахожу подход к каждому человеку. Могу всю дорогу рассказывать о Дагестане, а могу сделать музыку погромче и под песенку «Дагестан» мчать по горным серпантинам (безопасно и с комфортом).
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