Исследуйте сердце Чечни с экскурсией из Махачкалы, охватывающей три города: Грозный, Аргун и Шали. Это уникальная возможность увидеть главные достопримечательности региона за один день.
Посетители познакомятся с величественными мечетями, включая "Сердце
Посетители познакомятся с величественными мечетями, включая "Сердце
Описание экскурсии
- Город Аргун, расположенный на берегу одноименной реки. Вы осмотрите мечеть «Сердце матери» им. Аймани Кадыровой, возведение которой было завершено в 2014 г. Мечеть построена в ультрасовременном стиле и обладает интересной особенностью: днём её стены меняют цвет в зависимости от погоды.
- Грозный — столица Чеченской Республики. Вы посетите мечеть «Сердце Чечни» — одну из самых больших в мире. Она располагается на живописном берегу реки Сунжа на территории огромного парка. Затем мы отправимся на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити» и прогуляемся по Цветочному парку, который также называют Парком чудес или Парком влюблённых.
- Город Шали — центр главного сельскохозяйственного района в Чеченской Республике Мы зайдём в мечеть «Гордость мусульман», которая считается самой большой мечетью в Европе и вмещает до 30 тысяч человек.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер из отеля в Махачкале, услуги гида.
- Просьба уважать традиции местного населения и надевать одежду, закрывающую плечи и колени. Девушкам обязателен платок для посещения мечети.
Дополнительные расходы
- Билет на смотровую площадку «Грозного-Сити» — 100 руб. с человека.
- Питание.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Для каждого индивидуальное, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваш гид в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провёл экскурсии для 234 туристов
Я коренной житель Дагестана, провожу экскурсии по уникальным по своей красоте местам нашей республики.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Кто готов к долгой дороге! Грозный город красив просто восторг, строгости! Чистоты! Грациозности! Рамзан К. прекрасно держит город, все ухоженно, старается, порядок во всем! Дисциплина, безопасность! Красота природа, еда, все понравилось! 😻
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Е
Экскурсия прошла великолепно! Посмотрели все достопримечательности, очень красивые мечети, красивый город Грозный. И смотровая площадка выше всех похвал!
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Всем доброе утро! Нас сопровождал гид Исмаил, прекрасный водитель, замечательные локации, не забываемые впечатления!) СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ!!!
+2
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О
Благодарим нашего гида Салмана за интересную экскурсию. Чечня прекрасна и величественна! Были предусмотрены все организационные моменты.
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Были на экскурсии вдвоем, нам очень понравилось. Узнали интересные факты о традициях Дагестана, Чечни. Только в это время года уже не цветут цветы к сожалению. Экскурсия замечательная, рекомендую!
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Шикарная поездка, гид Нурмагомед все очень интересно рассказывает. Всем рекомендую
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