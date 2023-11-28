Открыть для себя Чеченскую Республику, посетив три города за 1 день
На то, чтобы увидеть все достопримечательности Чечни, и целого отпуска мало. Но главные мечети Аргуна и Шали, а также туристический центр Грозного реально осмотреть за 1 день.
Мы посетим сакральные места республики и увидим главные визитки её столицы: небоскрёбы, смотровую площадку «Грозного-Сити», мечеть «Сердце Чечни» и великолепный Цветочный парк.
Мы посетим сакральные места республики и увидим главные визитки её столицы: небоскрёбы, смотровую площадку «Грозного-Сити», мечеть «Сердце Чечни» и великолепный Цветочный парк.
Ближайшие даты:
28
ноя
ноя
29
ноя
ноя
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- Город Аргун, расположенный на берегу одноименной реки. Вы осмотрите мечеть «Сердце матери» им. Аймани Кадыровой, возведение которой было завершено в 2014 г. Мечеть построена в ультрасовременном стиле и обладает интересной особенностью: днём её стены меняют цвет в зависимости от погоды.
- Грозный — столица Чеченской Республики. Вы посетите мечеть «Сердце Чечни» — одну из самых больших в мире. Она располагается на живописном берегу реки Сунжа на территории огромного парка. Затем мы отправимся на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити» и прогуляемся по Цветочному парку, который также называют Парком чудес или Парком влюблённых.
- Город Шали — центр главного сельскохозяйственного района в Чеченской Республике Мы зайдём в мечеть «Гордость мусульман», которая считается самой большой мечетью в Европе и вмещает до 30 тысяч человек.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер из отеля в Махачкале, услуги гида.
- Просьба уважать традиции местного населения и надевать одежду, закрывающую плечи и колени. Девушкам обязателен платок для посещения мечети.
Дополнительные расходы
- Билет на смотровую площадку «Грозного-Сити» — 200 руб. с человека.
- Питание.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алжана — ваш гид в Махачкале
Провела экскурсии для 40 туристов
Я коренной житель Дагестана, вот уже на протяжении 5 лет провожу экскурсии по уникальным по своей красоте местам нашей республики.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Похожие туры из Махачкалы
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Из Махачкалы - в Чеченскую республику
Мечети, небоскребы, парки и грандиозные урбанистические панорамы на автобусной экскурсии
на проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
30 ноя
2 дек
3 дек
7 дек
3 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
на Южной Автостанции
29 ноя
30 ноя
2 дек
4 дек
2 850₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
у вашего отеля в Махачкале
Завтра
29 ноя
30 ноя
1 дек
1950015 600₽ за всё до 6 чел.