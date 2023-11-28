Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы

Индивидуальная экскурсия в Махачкале

Открыть для себя Чеченскую Республику, посетив три города за 1 день

На то, чтобы увидеть все достопримечательности Чечни, и целого отпуска мало. Но главные мечети Аргуна и Шали, а также туристический центр Грозного реально осмотреть за 1 день.

Мы посетим сакральные места республики и увидим главные визитки её столицы: небоскрёбы, смотровую площадку «Грозного-Сити», мечеть «Сердце Чечни» и великолепный Цветочный парк.
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
Ближайшие даты:
28
ноя
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ноя
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Город Аргун, расположенный на берегу одноименной реки. Вы осмотрите мечеть «Сердце матери» им. Аймани Кадыровой, возведение которой было завершено в 2014 г. Мечеть построена в ультрасовременном стиле и обладает интересной особенностью: днём её стены меняют цвет в зависимости от погоды.
  • Грозный — столица Чеченской Республики. Вы посетите мечеть «Сердце Чечни» — одну из самых больших в мире. Она располагается на живописном берегу реки Сунжа на территории огромного парка. Затем мы отправимся на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити» и прогуляемся по Цветочному парку, который также называют Парком чудес или Парком влюблённых.
  • Город Шали — центр главного сельскохозяйственного района в Чеченской Республике Мы зайдём в мечеть «Гордость мусульман», которая считается самой большой мечетью в Европе и вмещает до 30 тысяч человек.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер из отеля в Махачкале, услуги гида.
  • Просьба уважать традиции местного населения и надевать одежду, закрывающую плечи и колени. Девушкам обязателен платок для посещения мечети.

Дополнительные расходы

  • Билет на смотровую площадку «Грозного-Сити» — 200 руб. с человека.
  • Питание.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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