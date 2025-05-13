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Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы

Откройте для себя великолепие Чечни в однодневной экскурсии из Махачкалы. Грозный, Аргун и Шали ждут вас
Исследуйте сердце Чечни с экскурсией из Махачкалы, охватывающей три города: Грозный, Аргун и Шали. Это уникальная возможность увидеть главные достопримечательности региона за один день.

Посетители познакомятся с величественными мечетями, включая "Сердце
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матери" и "Сердце Чечни", а также современный туристический центр Грозного с его небоскребами и Цветочным парком.

Экскурсия включает комфортный трансфер и услуги опытного гида, обещая незабываемые впечатления и глубокое погружение в культуру региона

4.4
12 отзывов
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы

Описание экскурсии

  • Город Аргун, расположенный на берегу одноименной реки. Вы осмотрите мечеть «Сердце матери» им. Аймани Кадыровой, возведение которой было завершено в 2014 г. Мечеть построена в ультрасовременном стиле и обладает интересной особенностью: днём её стены меняют цвет в зависимости от погоды.
  • Грозный — столица Чеченской Республики. Вы посетите мечеть «Сердце Чечни» — одну из самых больших в мире. Она располагается на живописном берегу реки Сунжа на территории огромного парка. Затем мы отправимся на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити» и прогуляемся по Цветочному парку, который также называют Парком чудес или Парком влюблённых.
  • Город Шали — центр главного сельскохозяйственного района в Чеченской Республике Мы зайдём в мечеть «Гордость мусульман», которая считается самой большой мечетью в Европе и вмещает до 30 тысяч человек.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер из отеля в Махачкале, услуги гида.
  • Просьба уважать традиции местного населения и надевать одежду, закрывающую плечи и колени. Девушкам обязателен платок для посещения мечети.

Дополнительные расходы

  • Билет на смотровую площадку «Грозного-Сити» — 100 руб. с человека.
  • Питание.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Для каждого индивидуальное, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед
Магомед — ваш гид в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провёл экскурсии для 234 туристов
Я коренной житель Дагестана, провожу экскурсии по уникальным по своей красоте местам нашей республики.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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2
Ольга
Кто готов к долгой дороге! Грозный город красив просто восторг, строгости! Чистоты! Грациозности! Рамзан К. прекрасно держит город, все ухоженно, старается, порядок во всем! Дисциплина, безопасность! Красота природа, еда, все понравилось! 😻
Кто готов к долгой дороге! Грозный город красив просто восторг, строгости! Чистоты! Грациозности! Рамзан К. прекрасно
Кто готов к долгой дороге! Грозный город красив просто восторг, строгости! Чистоты! Грациозности! Рамзан К. прекрасно
Кто готов к долгой дороге! Грозный город красив просто восторг, строгости! Чистоты! Грациозности! Рамзан К. прекрасно
Кто готов к долгой дороге! Грозный город красив просто восторг, строгости! Чистоты! Грациозности! Рамзан К. прекрасно
Кто готов к долгой дороге! Грозный город красив просто восторг, строгости! Чистоты! Грациозности! Рамзан К. прекрасно
Кто готов к долгой дороге! Грозный город красив просто восторг, строгости! Чистоты! Грациозности! Рамзан К. прекрасно
Кто готов к долгой дороге! Грозный город красив просто восторг, строгости! Чистоты! Грациозности! Рамзан К. прекрасно
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Е
Экскурсия прошла великолепно! Посмотрели все достопримечательности, очень красивые мечети, красивый город Грозный. И смотровая площадка выше всех похвал!
Экскурсия прошла великолепно! Посмотрели все достопримечательности, очень красивые мечети, красивый город Грозный. И смотровая площадка выше
Экскурсия прошла великолепно! Посмотрели все достопримечательности, очень красивые мечети, красивый город Грозный. И смотровая площадка выше
Экскурсия прошла великолепно! Посмотрели все достопримечательности, очень красивые мечети, красивый город Грозный. И смотровая площадка выше
Экскурсия прошла великолепно! Посмотрели все достопримечательности, очень красивые мечети, красивый город Грозный. И смотровая площадка выше
Экскурсия прошла великолепно! Посмотрели все достопримечательности, очень красивые мечети, красивый город Грозный. И смотровая площадка выше
Экскурсия прошла великолепно! Посмотрели все достопримечательности, очень красивые мечети, красивый город Грозный. И смотровая площадка выше
Экскурсия прошла великолепно! Посмотрели все достопримечательности, очень красивые мечети, красивый город Грозный. И смотровая площадка выше
Экскурсия прошла великолепно! Посмотрели все достопримечательности, очень красивые мечети, красивый город Грозный. И смотровая площадка выше
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Жанна
Всем доброе утро! Нас сопровождал гид Исмаил, прекрасный водитель, замечательные локации, не забываемые впечатления!) СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ!!!
Всем доброе утро! Нас сопровождал гид Исмаил, прекрасный водитель, замечательные локации, не забываемые впечатления!) СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Всем доброе утро! Нас сопровождал гид Исмаил, прекрасный водитель, замечательные локации, не забываемые впечатления!) СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Всем доброе утро! Нас сопровождал гид Исмаил, прекрасный водитель, замечательные локации, не забываемые впечатления!) СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Всем доброе утро! Нас сопровождал гид Исмаил, прекрасный водитель, замечательные локации, не забываемые впечатления!) СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Всем доброе утро! Нас сопровождал гид Исмаил, прекрасный водитель, замечательные локации, не забываемые впечатления!) СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Всем доброе утро! Нас сопровождал гид Исмаил, прекрасный водитель, замечательные локации, не забываемые впечатления!) СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Всем доброе утро! Нас сопровождал гид Исмаил, прекрасный водитель, замечательные локации, не забываемые впечатления!) СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Всем доброе утро! Нас сопровождал гид Исмаил, прекрасный водитель, замечательные локации, не забываемые впечатления!) СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!+2
Всем доброе утро! Нас сопровождал гид Исмаил, прекрасный водитель, замечательные локации, не забываемые впечатления!) СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Всем доброе утро! Нас сопровождал гид Исмаил, прекрасный водитель, замечательные локации, не забываемые впечатления!) СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
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О
Благодарим нашего гида Салмана за интересную экскурсию. Чечня прекрасна и величественна! Были предусмотрены все организационные моменты.
Благодарим нашего гида Салмана за интересную экскурсию. Чечня прекрасна и величественна! Были предусмотрены все организационные моменты.
Благодарим нашего гида Салмана за интересную экскурсию. Чечня прекрасна и величественна! Были предусмотрены все организационные моменты.
Благодарим нашего гида Салмана за интересную экскурсию. Чечня прекрасна и величественна! Были предусмотрены все организационные моменты.
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Мария
Были на экскурсии вдвоем, нам очень понравилось. Узнали интересные факты о традициях Дагестана, Чечни. Только в это время года уже не цветут цветы к сожалению. Экскурсия замечательная, рекомендую!
Были на экскурсии вдвоем, нам очень понравилось. Узнали интересные факты о традициях Дагестана, Чечни. Только в
Были на экскурсии вдвоем, нам очень понравилось. Узнали интересные факты о традициях Дагестана, Чечни. Только в
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Антон
Шикарная поездка, гид Нурмагомед все очень интересно рассказывает. Всем рекомендую
Шикарная поездка, гид Нурмагомед все очень интересно рассказывает. Всем рекомендую
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