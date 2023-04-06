Индивидуальный тур на Салтинский водопад, село Гамсутль

Поход в горы и посещение подземного водопада: индивидуальный тур из Махачкалы

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Аул-призрак Гамсутль за несколько лет превратился из забытого села в одно из главных туристических мест Дагестана и его стоит увидеть, он не оставит вас равнодушным.

А ещё говорят «вода камень точит» и лучшее подтверждение этому уникальный подземный Салтинский водопад, куда я вас проведу по руслу реки.
Индивидуальный тур на Салтинский водопад, село Гамсутль
Индивидуальный тур на Салтинский водопад, село Гамсутль
Индивидуальный тур на Салтинский водопад, село Гамсутль
Индивидуальный тур на Салтинский водопад, село Гамсутль
Индивидуальный тур на Салтинский водопад, село Гамсутль
Индивидуальный тур на Салтинский водопад, село Гамсутль
Ближайшие даты:
5
апр
6
апр
7
апр
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9
апр
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даты

Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская Башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Салтинский водопад
  • Гамсутль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • От недр земли до горных вершин.
  • Наш путь будет проходить через самый длинный автомобильный тоннель в России — Гимринский. Со стороны гор нас встретит Гимринская башня — памятник-символ мужества и отваги Имама Шамиля и его сподвижников. Вы когда-нибудь видели темно-бирюзовую воду? Именно такой цвет у вод Ирганайского водохранилища и мы обязательно увидим с вами, и сделаем остановку. Говорят «вода камень точит» и лучшее подтверждение этому уникальный подземный Салтинский водопад, куда я вас проведу по руслу реки.
  • Село Гамсутль образовалось еще 2000 лет назад. Таким образом, аул является третьим древнейшим населенным пунктом нашей страны. Его основатели — предположительно аварские ханы. Само название «Гамсутль» в переводе с аварского языка означает «у подножья ханской башни» или по другой версии — «крепость царя». Еще 30 лет назад жизнь в селе кипела, здесь была и школа и больница и автомобильная дорога. Сейчас подъем в основном пешком, но любимая фраза туристов «это того стоило» говорит о многом.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Маршрут гибкий и может быть скорректирован по вашему желанию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Завтрак (300-500 руб. с человека)
  • Обед (600 руб. с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Каммаева 29, Махачкала
Завершение: г. Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Маршрут гибкий и может быть скорректирован по вашему желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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