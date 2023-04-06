Поход в горы и посещение подземного водопада: индивидуальный тур из Махачкалы
Аул-призрак Гамсутль за несколько лет превратился из забытого села в одно из главных туристических мест Дагестана и его стоит увидеть, он не оставит вас равнодушным.
А ещё говорят «вода камень точит» и лучшее подтверждение этому уникальный подземный Салтинский водопад, куда я вас проведу по руслу реки.
А ещё говорят «вода камень точит» и лучшее подтверждение этому уникальный подземный Салтинский водопад, куда я вас проведу по руслу реки.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская Башня
- Ирганайское водохранилище
- Салтинский водопад
- Гамсутль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- От недр земли до горных вершин.
- Наш путь будет проходить через самый длинный автомобильный тоннель в России — Гимринский. Со стороны гор нас встретит Гимринская башня — памятник-символ мужества и отваги Имама Шамиля и его сподвижников. Вы когда-нибудь видели темно-бирюзовую воду? Именно такой цвет у вод Ирганайского водохранилища и мы обязательно увидим с вами, и сделаем остановку. Говорят «вода камень точит» и лучшее подтверждение этому уникальный подземный Салтинский водопад, куда я вас проведу по руслу реки.
- Село Гамсутль образовалось еще 2000 лет назад. Таким образом, аул является третьим древнейшим населенным пунктом нашей страны. Его основатели — предположительно аварские ханы. Само название «Гамсутль» в переводе с аварского языка означает «у подножья ханской башни» или по другой версии — «крепость царя». Еще 30 лет назад жизнь в селе кипела, здесь была и школа и больница и автомобильная дорога. Сейчас подъем в основном пешком, но любимая фраза туристов «это того стоило» говорит о многом.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Маршрут гибкий и может быть скорректирован по вашему желанию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Завтрак (300-500 руб. с человека)
- Обед (600 руб. с человека)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Каммаева 29, МахачкалаЗавершение: г. Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Маршрут гибкий и может быть скорректирован по вашему желанию
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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