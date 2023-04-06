Аул-призрак Гамсутль за несколько лет превратился из забытого села в одно из главных туристических мест Дагестана и его стоит увидеть, он не оставит вас равнодушным.



А ещё говорят «вода камень точит» и лучшее подтверждение этому уникальный подземный Салтинский водопад, куда я вас проведу по руслу реки.