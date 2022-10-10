Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день

Посетить аварский аул, погулять по крепости и пройти по ущелью к подземному водопаду

«Кто не был в Гунибе — тот не был в Дагестане», — гласит известное на Кавказе крылатое выражение. Этот древний горный аул отражает дух нашей республики, ее историю и многовековые традиции. Вы увидите Гунибское плато, пройдете по древней крепости и понаблюдаете за местной жизнью. А еще покорите Салтинскую теснину и увидите подземный водопад.
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Гуниб: погружение в прошлое

Мы отправимся в старинный аварский аул Гуниб. Вы посетите главную площадь и сквер Победы им. Расула Гамзатова. Полюбуетесь с высоты видами на Гунибское плато и услышите, каких советских писателей и художников оно вдохновило. А также посетите Царскую поляну, где завтракал Александр II. Погуляете по древней крепости и впечатлитесь панорамами окружающих горных долин.

Салтинский водопад

Вы оцените единственный в Дагестане подземный Салтинский водопад. К нему ведет узкое 500-метровое ущелье, напоминающее пещеру. Путь по нему похож на увлекательное путешествие или детскую игру с препятствиями. Наградой станет шикарный вид на водопад и возможность окунуться в кристально чистую ледяную воду. Я расскажу, как образовалось это чудо природы и какие интересные истории с ним связаны.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • Путь к водопаду несложный, но требующий осторожности
  • Обед оплачивается дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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