Мы отправимся в старинный аварский аул Гуниб. Вы посетите главную площадь и сквер Победы им. Расула Гамзатова. Полюбуетесь с высоты видами на Гунибское плато и услышите, каких советских писателей и художников оно вдохновило. А также посетите Царскую поляну, где завтракал Александр II. Погуляете по древней крепости и впечатлитесь панорамами окружающих горных долин.
Вы оцените единственный в Дагестане подземный Салтинский водопад. К нему ведет узкое 500-метровое ущелье, напоминающее пещеру. Путь по нему похож на увлекательное путешествие или детскую игру с препятствиями. Наградой станет шикарный вид на водопад и возможность окунуться в кристально чистую ледяную воду. Я расскажу, как образовалось это чудо природы и какие интересные истории с ним связаны.