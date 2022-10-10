«Кто не был в Гунибе — тот не был в Дагестане», — гласит известное на Кавказе крылатое выражение. Этот древний горный аул отражает дух нашей республики, ее историю и многовековые традиции. Вы увидите Гунибское плато, пройдете по древней крепости и понаблюдаете за местной жизнью. А еще покорите Салтинскую теснину и увидите подземный водопад.

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Описание

Что вас ожидает

Гуниб: погружение в прошлое

Мы отправимся в старинный аварский аул Гуниб. Вы посетите главную площадь и сквер Победы им. Расула Гамзатова. Полюбуетесь с высоты видами на Гунибское плато и услышите, каких советских писателей и художников оно вдохновило. А также посетите Царскую поляну, где завтракал Александр II. Погуляете по древней крепости и впечатлитесь панорамами окружающих горных долин.

Салтинский водопад

Вы оцените единственный в Дагестане подземный Салтинский водопад. К нему ведет узкое 500-метровое ущелье, напоминающее пещеру. Путь по нему похож на увлекательное путешествие или детскую игру с препятствиями. Наградой станет шикарный вид на водопад и возможность окунуться в кристально чистую ледяную воду. Я расскажу, как образовалось это чудо природы и какие интересные истории с ним связаны.

Организационные детали