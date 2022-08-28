Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие по горному Дагестану! Вы посетите таинственное заброшенное село Гамсутль, увидите подземный Салтинский водопад и старинную Гимринскую башню. А я поделюсь интересными историями о местных традициях, природе и повседневной жизни.

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Описание

Что вас ожидает

Ирганайское водохранилище и Гимринская башня

Мы проедем по самому длинному автомобильному тоннелю в России и остановимся у Гимринской башни, в XIX веке выполнявшей оборонительную функцию. Насладимся по пути панорамами Ирганайского водохранилища с ярко-бирюзовой водой и поговорим о технических особенностях Гунибской ГЭС.

Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад

Мы поднимемся в село-призрак Гамсутль, живописно расположенное на вершине горы. Я расскажу, как складывалась его история и почему несколько десятилетий назад его покинуло местное население. Кроме того, мы заедем на смотровую площадку в селе Чох и полюбуемся подземным Салтинским водопадом.

Организационные детали