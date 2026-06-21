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Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день

Отправиться в высокогорный Гунибский район, прикоснуться к его истории и насладиться пейзажами
Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие по горному Дагестану! Вы посетите таинственное заброшенное село Гамсутль, увидите подземный Салтинский водопад и старинную Гимринскую башню. Полюбуетесь пейзажем с картины Айвазовского.
5
69 отзывов
Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день

Описание экскурсии

Ирганайское водохранилище и Гимринская башня

В начале дня проедем по самому длинному автомобильному тоннелю в России и остановимся у Гимринской башни, в 19 веке выполнявшей оборонительную функцию. Насладимся по пути панорамами Ирганайского водохранилища с ярко-бирюзовой водой и Гунибской ГЭС.

Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад

Мы поднимемся в село-призрак Гамсутль, живописно расположенное на вершине горы, и полюбуемся подземным Салтинским водопадом.

Поляна, вдохновившая Айвазовского

Навестим место, где в 1869 году великий художник писал картину «Гунибское плато». Виды завораживающие — на весь Гуниб и прилегающие к нему сёла. Если повезёт с погодой, то здесь я приготовлю для вас кофе или чай.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость. Возможен выезд из Каспийска — 2000 ₽. Мы можем встретить вас в аэропорту — 1000 ₽
  • С вами буду я или другой водитель моей команды

Дополнительные расходы

  • В аул Гамсутль мы поднимаемся пешком около часа. По желанию можно преодолеть половину маршрута на УАЗике (100 ₽ с чел.) или пройти весь путь на лошадях (от 1500 ₽ с чел.)
  • При входе в Салтинский водопад нужно оплатить вход (100 ₽ с чел.) и арендовать резиновые сапоги (100 ₽ с чел.)
  • Подъём на поляну Айвазовского по вашему желанию (2000 ₽ за всех)
  • Обед — от 600 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Город Махачкала, у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 815 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Ахмед, вместе со своей командой я провожу экскурсии по всему Дагестану. Сам живу в поселке Дубки, рядом с Сулакским каньоном. Родиться среди гор — это счастье, свобода и чувство ежедневного единения с природой. С радостью разделю их с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
4
3
2
1
Елена
Ездили семьей на экскурсию в Гамсутль. Несмотря на то, что расположен он не близко, поездка не утомила ни взрослых, ни детей-подростков, все благодаря нашему гиду Магомеду. Во время нашего путешествия
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он интересно подавал информацию, мы много узнали как из истории этого края, так и о современной жизни местных жителей.
Виды по дороге - потрясающие. Гамсутль - удивительное место. Люди, когда-то живущие тут, должны были очень любить уединение, в гости к этим поистине высокогорным жителям лишний раз не сходишь. Невероятная красота с верхней точки открывается.
Ещё одной примечательной остановкой на нашей пути был Салтинский водопад. Также очень живописное место, мы много видели водопадов, но такой, прямо в скале, впервые.
И да, в кафе на обратном пути, куда завёз нас Магомед, также все было отлично. Впервые попробовали хрустящий салат из баклажанов - пальчики оближешь!
Одним словом, наше путешествие прошло отлично, 5 из 5.
Однозначно рекомендуем эту экскурсию всем, кто любит природу, историю и хочет прикоснуться к древним традициям.

Ездили семьей на экскурсию в Гамсутль. Несмотря на то, что расположен он не близко, поездка не
Ездили семьей на экскурсию в Гамсутль. Несмотря на то, что расположен он не близко, поездка не
Ездили семьей на экскурсию в Гамсутль. Несмотря на то, что расположен он не близко, поездка не
Ездили семьей на экскурсию в Гамсутль. Несмотря на то, что расположен он не близко, поездка не
Ездили семьей на экскурсию в Гамсутль. Несмотря на то, что расположен он не близко, поездка не
Ездили семьей на экскурсию в Гамсутль. Несмотря на то, что расположен он не близко, поездка не
Ездили семьей на экскурсию в Гамсутль. Несмотря на то, что расположен он не близко, поездка не
Ездили семьей на экскурсию в Гамсутль. Несмотря на то, что расположен он не близко, поездка не+1
Ездили семьей на экскурсию в Гамсутль. Несмотря на то, что расположен он не близко, поездка не
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Дарья
Нам экскурсия очень понравилась! День пролетел незаметно, за интересными историями, разговорами, путь был не близкий, но всё прошло легко и интересно.
Рекомендация для поездки - надеть удобную обувь, легкую одежду чтоб не сгореть, и взять водичку, ну и самое основное - настраиваться на долгий подъем в гору.
Мы поднимались туда верхом на лошадях и это было лучшим для нас решением))
Спасибо гиду Магомеду!
Нам экскурсия очень понравилась! День пролетел незаметно, за интересными историями, разговорами, путь был не близкий, но всё прошло легко и интересно.
Нам экскурсия очень понравилась! День пролетел незаметно, за интересными историями, разговорами, путь был не близкий, но всё прошло легко и интересно.
Нам экскурсия очень понравилась! День пролетел незаметно, за интересными историями, разговорами, путь был не близкий, но всё прошло легко и интересно.
Нам экскурсия очень понравилась! День пролетел незаметно, за интересными историями, разговорами, путь был не близкий, но всё прошло легко и интересно.
Нам экскурсия очень понравилась! День пролетел незаметно, за интересными историями, разговорами, путь был не близкий, но всё прошло легко и интересно.
Нам экскурсия очень понравилась! День пролетел незаметно, за интересными историями, разговорами, путь был не близкий, но всё прошло легко и интересно.
Нам экскурсия очень понравилась! День пролетел незаметно, за интересными историями, разговорами, путь был не близкий, но всё прошло легко и интересно.
Нам экскурсия очень понравилась! День пролетел незаметно, за интересными историями, разговорами, путь был не близкий, но всё прошло легко и интересно.
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Ю
Всё очень понравилось. Красивые места.
Повезло с гидом Русланом, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Хорошая машина, плавное вождение.
Большое спасибо за эмоции!
Всё очень понравилось. Красивые места.
Всё очень понравилось. Красивые места.
Всё очень понравилось. Красивые места.
Всё очень понравилось. Красивые места.
Всё очень понравилось. Красивые места.
Всё очень понравилось. Красивые места.
Всё очень понравилось. Красивые места.
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Кабышев
Провели два дня в горах с Магомедом, остались очень довольны. Он знает где переночевать и покушать очень вкусно ☕️🥘Очень образован и добр и всегда учтёт ваши пожелания 😇Берите не пожалеете 🤝
Провели два дня в горах с Магомедом, остались очень довольны. Он знает где переночевать и покушать
Провели два дня в горах с Магомедом, остались очень довольны. Он знает где переночевать и покушать
Провели два дня в горах с Магомедом, остались очень довольны. Он знает где переночевать и покушать
Провели два дня в горах с Магомедом, остались очень довольны. Он знает где переночевать и покушать
Провели два дня в горах с Магомедом, остались очень довольны. Он знает где переночевать и покушать
Провели два дня в горах с Магомедом, остались очень довольны. Он знает где переночевать и покушать
Провели два дня в горах с Магомедом, остались очень довольны. Он знает где переночевать и покушать
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Елена
Сегодня посетили аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад совместно с Ахмедом. Несмотря на длинный путь, дорога прошла весело и непринуждённо за приятной беседой. Подъём к аулу призраку был для нас, как
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городских жителей равнины)) тяжеловат, но благодаря нашему проводнику интересен. На территории аула Ахмед рассказал нам про его историю. На обратном пути мы заехали в ресторан с потрясающим видом на водохранилище и горы, и очень вкусно пообедали. Сейчас, находясь в отеле и пересматривая фотографии этого дня, понимаешь, что дорога, подъём в гору все это мелочи, а полученные положительные эмоции это главный результат сегодняшней поездки. Большое спасибо Ахмеду за столь увлекательное путешествие:-)))

Сегодня посетили аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад совместно с Ахмедом. Несмотря на длинный путь, дорога прошла
Сегодня посетили аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад совместно с Ахмедом. Несмотря на длинный путь, дорога прошла
Сегодня посетили аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад совместно с Ахмедом. Несмотря на длинный путь, дорога прошла
Сегодня посетили аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад совместно с Ахмедом. Несмотря на длинный путь, дорога прошла
Сегодня посетили аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад совместно с Ахмедом. Несмотря на длинный путь, дорога прошла
Сегодня посетили аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад совместно с Ахмедом. Несмотря на длинный путь, дорога прошла
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Е
Шикарные виды😍 горный Дагестан завораживает. Наш гид Магомед был очень внимательным. Учитывались все наши пожелания и возможности (физические) 😁 Если едите в горы, не ждите прогулочные дорожки по асфальту. Горы
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есть горы!!! И лучше гор могут быть только горы 🙃😎 Подземный водопад безусловно необычное место, к посещению 100% доступно для людей с любой физической подготовкой. Не пожалеете. Про аул-призрак 'Гамсутль" - ехать на уазике 100%, цена в 100 руб за человека сэкономит Ваши силы. Первые 750 метров подъема после высадки кажутся очень сложными для городских жителей))) подъем крутой. Остальная тропинка идет через лес уже более пологая. Бонусом на 1,3 пути палатка с вкусным чаем из самовара (можно купить у ребят), а так же родник с холодной водой. Весь маршрут 2 км. Обязательно нужно дойти, не торопитесь, отдыхайте если тяжело, ведь на верху Вас ждут красивая природа, незабываемые впечатления и великолепные виды… Ни одно фото, видео этого не передаст, но останется в Вашей памяти навсегда. Из всей экскурсии это самое колоритное место, в нем чувствуется особая атмосфера.
В общем собирайтесь и вперёд 🙂 а ребята организуют для Вас удобный маршрут с прекрасными местами для посещения и познакомят Вас со своей Родиной. Обед - отдельная тема))) научили нас как правильно кушать хинкал. Узнали из чего состоит горский суп, а так же самые вкусные люля мы отведали на веранде с прекрасными видами на горы🫶 Спасибо за этот прекрасный тур, Вы молодцы! 👏👏👏 Процветания прекрасному Дагестану♥️

Шикарные виды😍 горный Дагестан завораживает. Наш гид Магомед был очень внимательным. Учитывались все наши пожелания и
Шикарные виды😍 горный Дагестан завораживает. Наш гид Магомед был очень внимательным. Учитывались все наши пожелания и
Шикарные виды😍 горный Дагестан завораживает. Наш гид Магомед был очень внимательным. Учитывались все наши пожелания и
Шикарные виды😍 горный Дагестан завораживает. Наш гид Магомед был очень внимательным. Учитывались все наши пожелания и
Шикарные виды😍 горный Дагестан завораживает. Наш гид Магомед был очень внимательным. Учитывались все наши пожелания и
Шикарные виды😍 горный Дагестан завораживает. Наш гид Магомед был очень внимательным. Учитывались все наши пожелания и
Шикарные виды😍 горный Дагестан завораживает. Наш гид Магомед был очень внимательным. Учитывались все наши пожелания и
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