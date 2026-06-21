Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие по горному Дагестану! Вы посетите таинственное заброшенное село Гамсутль, увидите подземный Салтинский водопад и старинную Гимринскую башню. Полюбуетесь пейзажем с картины Айвазовского.
Описание экскурсии
Ирганайское водохранилище и Гимринская башня
В начале дня проедем по самому длинному автомобильному тоннелю в России и остановимся у Гимринской башни, в 19 веке выполнявшей оборонительную функцию. Насладимся по пути панорамами Ирганайского водохранилища с ярко-бирюзовой водой и Гунибской ГЭС.
Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Мы поднимемся в село-призрак Гамсутль, живописно расположенное на вершине горы, и полюбуемся подземным Салтинским водопадом.
Поляна, вдохновившая Айвазовского
Навестим место, где в 1869 году великий художник писал картину «Гунибское плато». Виды завораживающие — на весь Гуниб и прилегающие к нему сёла. Если повезёт с погодой, то здесь я приготовлю для вас кофе или чай.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. Возможен выезд из Каспийска — 2000 ₽. Мы можем встретить вас в аэропорту — 1000 ₽
- С вами буду я или другой водитель моей команды
Дополнительные расходы
- В аул Гамсутль мы поднимаемся пешком около часа. По желанию можно преодолеть половину маршрута на УАЗике (100 ₽ с чел.) или пройти весь путь на лошадях (от 1500 ₽ с чел.)
- При входе в Салтинский водопад нужно оплатить вход (100 ₽ с чел.) и арендовать резиновые сапоги (100 ₽ с чел.)
- Подъём на поляну Айвазовского по вашему желанию (2000 ₽ за всех)
- Обед — от 600 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Город Махачкала, у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 815 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Ахмед, вместе со своей командой я провожу экскурсии по всему Дагестану. Сам живу в поселке Дубки, рядом с Сулакским каньоном. Родиться среди гор — это счастье, свобода и чувство ежедневного единения с природой. С радостью разделю их с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ездили семьей на экскурсию в Гамсутль. Несмотря на то, что расположен он не близко, поездка не утомила ни взрослых, ни детей-подростков, все благодаря нашему гиду Магомеду. Во время нашего путешествия
+1
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Нам экскурсия очень понравилась! День пролетел незаметно, за интересными историями, разговорами, путь был не близкий, но всё прошло легко и интересно.
Рекомендация для поездки - надеть удобную обувь, легкую одежду чтоб не сгореть, и взять водичку, ну и самое основное - настраиваться на долгий подъем в гору.
Мы поднимались туда верхом на лошадях и это было лучшим для нас решением))
Спасибо гиду Магомеду!
Рекомендация для поездки - надеть удобную обувь, легкую одежду чтоб не сгореть, и взять водичку, ну и самое основное - настраиваться на долгий подъем в гору.
Мы поднимались туда верхом на лошадях и это было лучшим для нас решением))
Спасибо гиду Магомеду!
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Ю
Всё очень понравилось. Красивые места.
Повезло с гидом Русланом, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Хорошая машина, плавное вождение.
Большое спасибо за эмоции!
Повезло с гидом Русланом, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Хорошая машина, плавное вождение.
Большое спасибо за эмоции!
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Провели два дня в горах с Магомедом, остались очень довольны. Он знает где переночевать и покушать очень вкусно ☕️🥘Очень образован и добр и всегда учтёт ваши пожелания 😇Берите не пожалеете 🤝
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Сегодня посетили аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад совместно с Ахмедом. Несмотря на длинный путь, дорога прошла весело и непринуждённо за приятной беседой. Подъём к аулу призраку был для нас, как
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Е
Шикарные виды😍 горный Дагестан завораживает. Наш гид Магомед был очень внимательным. Учитывались все наши пожелания и возможности (физические) 😁 Если едите в горы, не ждите прогулочные дорожки по асфальту. Горы
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