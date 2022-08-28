Аул-призрак Гамсутль и подземный Салтинский водопад за 1 день

Отправиться в высокогорный Гунибский район, прикоснуться к его истории и насладиться пейзажами

5
5 отзывов
Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие по горному Дагестану! Вы посетите таинственное заброшенное село Гамсутль, увидите подземный Салтинский водопад и старинную Гимринскую башню. А я поделюсь интересными историями о местных традициях, природе и повседневной жизни.
Аул-призрак Гамсутль и подземный Салтинский водопад за 1 день
Аул-призрак Гамсутль и подземный Салтинский водопад за 1 день
Аул-призрак Гамсутль и подземный Салтинский водопад за 1 день
Аул-призрак Гамсутль и подземный Салтинский водопад за 1 день
Аул-призрак Гамсутль и подземный Салтинский водопад за 1 день
Аул-призрак Гамсутль и подземный Салтинский водопад за 1 день
Аул-призрак Гамсутль и подземный Салтинский водопад за 1 день
Аул-призрак Гамсутль и подземный Салтинский водопад за 1 день
Аул-призрак Гамсутль и подземный Салтинский водопад за 1 день
Аул-призрак Гамсутль и подземный Салтинский водопад за 1 день
Аул-призрак Гамсутль и подземный Салтинский водопад за 1 день
Аул-призрак Гамсутль и подземный Салтинский водопад за 1 день
Аул-призрак Гамсутль и подземный Салтинский водопад за 1 день
Аул-призрак Гамсутль и подземный Салтинский водопад за 1 день
Аул-призрак Гамсутль и подземный Салтинский водопад за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Ирганайское водохранилище и Гимринская башня

Мы проедем по самому длинному автомобильному тоннелю в России и остановимся у Гимринской башни, в XIX веке выполнявшей оборонительную функцию. Насладимся по пути панорамами Ирганайского водохранилища с ярко-бирюзовой водой и поговорим о технических особенностях Гунибской ГЭС.

Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад

Мы поднимемся в село-призрак Гамсутль, живописно расположенное на вершине горы. Я расскажу, как складывалась его история и почему несколько десятилетий назад его покинуло местное население. Кроме того, мы заедем на смотровую площадку в селе Чох и полюбуемся подземным Салтинским водопадом.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • В аул Гамсутль мы поднимаемся пешком около часа. По желанию можно преодолеть половину маршрута на УАЗике (100 руб. с человека) или пройти весь путь на лошадях (от 1000 руб. с человека).
  • При входе в Салтинский водопад нужно арендовать резиновые сапоги — 100 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Д
28 авг 2022
Были вчера на экскурсии Ахмеда - однозначно рекомендую! Экскурсия с душой, красивейшие локации, интересный и заботливый гид-собеседник вам обеспечен. Ахмед аккуратный водитель, мы были с ребенком и это было для нас очень важно. Даже перекись в машине была, когда понадобилось обработать случайно полученную во время осмотра одной локации травму. Спасибо Ахмеду за чудесный день)
А
18 авг 2022
Хотим сказать большое спасибо Ахмеду за удивительное путешествие!!! С ним было очень комфортно, увлекательно и интересно!!! Замечательный гид! Всем рекомендуем! Если вы любите комфортную езду, шутки, стихи, загадки и просто интересного собеседника, то это к нему!!!
А
12 авг 2022
Путешествие состоялось 11 августа 2022. Ахмед встретил минута-в-минуту. Машина чистая внутри и снаружи, ухоженная.
Во время поездки до локаций непрерывно и интересно рассказывал об истории Дагестана, приводил факты, цитировал и читал стихи Р. Гамзатова.
Эрудированный. Хорошо поставлена речь, дикция четкая. Приятный юмор.
Поднимались к селению Гамсутль. Хотим отметить хорошую физическую подготовку Ахмеда и при этом темп передвижения очень комфортный.
В общении деликатный, располагающий.
Мы очень довольны путешествием. 5 баллов.
Л
11 авг 2022
Экскурсия замечательная, гид Ахмед молодец. На протяжении всего путешествия заботился о нашем комфорте, рассказывал интересно. Но экскурсия не из лёгких!!! подъём в гору 4 км в одну сторону это тяжело (машины довозят 2 км но не всегда это возможно) у нас эта услуга была закрыта. Дорогу по серпантину также осилит не каждый. Подземный водопад шикарен. Если любите горы и нагрузки это экскурсия для вас!!!
И
9 авг 2022
Ахмед очень дружелюбно встретил и невероятно интересно рассказал про город, горы и аул, маршрут затрагивает и обзорные площадки и исторические места про которые Ахмед может хорошо вам поведать, рекомендую

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