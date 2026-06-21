Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие по горному Дагестану! Вы посетите таинственное заброшенное село Гамсутль, увидите подземный Салтинский водопад и старинную Гимринскую башню. Полюбуетесь пейзажем с картины Айвазовского.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ирганайское водохранилище и Гимринская башня

В начале дня проедем по самому длинному автомобильному тоннелю в России и остановимся у Гимринской башни, в 19 веке выполнявшей оборонительную функцию. Насладимся по пути панорамами Ирганайского водохранилища с ярко-бирюзовой водой и Гунибской ГЭС.

Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад

Мы поднимемся в село-призрак Гамсутль, живописно расположенное на вершине горы, и полюбуемся подземным Салтинским водопадом.

Поляна, вдохновившая Айвазовского

Навестим место, где в 1869 году великий художник писал картину «Гунибское плато». Виды завораживающие — на весь Гуниб и прилегающие к нему сёла. Если повезёт с погодой, то здесь я приготовлю для вас кофе или чай.

Организационные детали

Транспорт включён в стоимость. Возможен выезд из Каспийска — 2000 ₽. Мы можем встретить вас в аэропорту — 1000 ₽

С вами буду я или другой водитель моей команды

Дополнительные расходы