Приглашаю в джип-тур по горным районам Дагестана с фантастическими пейзажами, напоминающими «Властелина колец»! Вы полюбуетесь Ирганайским водохранилищем, прокатитесь на фотогеничных качелях и подниметесь на смотровую площадку Харачи. Увидите разные по характеру водопады, погуляете по плато Матлас и впечатлитесь необыкновенной «Каменной чашей».

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ирганайское водохранилище. Вы прокатитесь на знаменитых качелях над прозрачной изумрудной водой, наслаждаясь окружающими горными панорамами. А чуть позже оцените фантастический вид на водохранилище со смотровой площадки Харачи на высоте 1500 м.

Водопады Хунзаха. Мы посетим древнее село, расположенное на краю глубокого каньона Цолотль. Я покажу вам место, откуда открывается невероятный вид на три водопада: Тобот, Средний и Тиронтляр.

Плато Матлас. Это самая большая горная равнина в Дагестане. Вы увидите с неё ущелья, реку и водопады. Здесь же находится «Каменная чаша». Это три скалистых выступа, соединенные узкими проходами и украшенные мхом. Очень необычное зрелище!

Организационные детали