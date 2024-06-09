Из Махачкалы - к горам, водопадам и ущельям

Ирганайское водохранилище, водопады Хунзаха, плато Матлас и «Каменная чаша» за 1 день
Приглашаю в джип-тур по горным районам Дагестана с фантастическими пейзажами, напоминающими «Властелина колец»! Вы полюбуетесь Ирганайским водохранилищем, прокатитесь на фотогеничных качелях и подниметесь на смотровую площадку Харачи.

Увидите разные по характеру водопады, погуляете по плато Матлас и впечатлитесь необыкновенной «Каменной чашей».
Из Махачкалы - к горам, водопадам и ущельям
Из Махачкалы - к горам, водопадам и ущельям
Из Махачкалы - к горам, водопадам и ущельям
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ирганайское водохранилище. Вы прокатитесь на знаменитых качелях над прозрачной изумрудной водой, наслаждаясь окружающими горными панорамами. А чуть позже оцените фантастический вид на водохранилище со смотровой площадки Харачи на высоте 1500 м.

Водопады Хунзаха. Мы посетим древнее село, расположенное на краю глубокого каньона Цолотль. Я покажу вам место, откуда открывается невероятный вид на три водопада: Тобот, Средний и Тиронтляр.

Плато Матлас. Это самая большая горная равнина в Дагестане. Вы увидите с неё ущелья, реку и водопады. Здесь же находится «Каменная чаша». Это три скалистых выступа, соединенные узкими проходами и украшенные мхом. Очень необычное зрелище!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном джипе Toyota Land Cruiser
  • Я готов скорректировать маршрут
  • На Ирганайском водохранилище есть возможность покататься на сапе — 1000 рублей с человека за 1 час
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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