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Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы

Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Старинные башни Гоор, что стерегут покой гор и горцев, родина первых имамов Дагестана и величественные пейзажи Хунзахского плато — в поездке вы откроете богатое прошлое региона и увидите, как разнообразны ландшафты в горной части республики.

Я покажу лучшие видовые точки, расскажу о ярких исторических личностях и познакомлю с особенностями средневековых фортификаций.
5
11 отзывов
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы

Описание экскурсии

Родовое село первых имамов Дагестана

Мы встретимся ранним утром и отправимся в Гимры. Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России, Гимринскому. И доберетесь до исторического места в Унцукульском районе — родового села двух легендарных имамов Дагестана Газимагомеда и Шамиля. Коротко познакомитесь с историей столицы исламского государства Имамат, существовавшего на территории Дагестана и Чечни в середине 19 века. И осознаете роль, которую сыграла Гимринская оборонительная башня в прошлом края.

Старый Гоор: история, природа и башни

В знаменитом селе Шамильского района вы начнете постепенное погружение в мир дагестанских гор — здесь уже вырисовываться их разноликие ландшафты. Я расскажу о стране оборонительных башен и покажу четыре из семи сохранившихся сооружений. Вы узнаете, по какому принципу они возводились, кому принадлежали и что делало Старый Гоор одним из самых неприступных башенных комплексов в регионе.

Сердце Горного Дагестана — Хунзах

По дороге с пейзажами, захватывающими дух, вы доедете до бывшей столицы Аварского ханства. Хунзах покоряет величественными видами скал, поднявших одноименное плато, и богатой историей, которую вам предстоит услышать. Поговорим о череде завоеваний и переходов селения под власть разных правителей. Вы услышите о судьбе Хаджи-Мурата, в честь которого открыли мемориальный комплекс на плато Матлас. А также увидите живописный водопад Тобот и крепость 19 века.

Организационные детали

Трансфер и расходы

  • Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
  • Трансфер включен в стоимость, с группой до 4 человек может поехать еще двое детей до 10 лет (+ 1000 руб. /ребенка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги.
  • Отдельно оплачивается обед и опциональные доп. услуги

Параметры поездки

  • Выезд — не позднее 07:30 утра, приезд — ориентировочно в 19:00
  • Общий километраж составит примерно 370 км

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
7.30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Идрис
Идрис — ваш гид в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 957 туристов
Я аттестованный гид РФ по Республике Дагестан. Родился и вырос в этих горах, хорошо знаком с историей и географией, обычаями и культурой республики. Окончил МИУ (ныне ГУУ) в Москве. Имею большой опыт личных путешествий по миру. Много лет работал руководителем в подразделениях финансовых компаний в Москве, на Урале и в Западной Сибири. Публикую статьи на разных сайтах и в соцсетях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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3
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М
Экскурсия была очень интересная и познавательная благодаря нашему опытному гиду. А уж какие невероятные виды мы открыли для себя в горах Северного Кавказа! Впечатления незабываемые, спасибо!
Экскурсия была очень интересная и познавательная благодаря нашему опытному гиду. А уж какие невероятные виды мы
Экскурсия была очень интересная и познавательная благодаря нашему опытному гиду. А уж какие невероятные виды мы
Экскурсия была очень интересная и познавательная благодаря нашему опытному гиду. А уж какие невероятные виды мы
Экскурсия была очень интересная и познавательная благодаря нашему опытному гиду. А уж какие невероятные виды мы
Экскурсия была очень интересная и познавательная благодаря нашему опытному гиду. А уж какие невероятные виды мы
Экскурсия была очень интересная и познавательная благодаря нашему опытному гиду. А уж какие невероятные виды мы
Экскурсия была очень интересная и познавательная благодаря нашему опытному гиду. А уж какие невероятные виды мы
Экскурсия была очень интересная и познавательная благодаря нашему опытному гиду. А уж какие невероятные виды мы
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Елена
Недавно побывали на индивидуальной экскурсии по Дагестану: посетили Гоор, Хунзах и водопад Тобот.
Потрясающие, захватывающие дух виды горных пейзажей, которые открывались нам по дороге и на смотровых площадках, поражают и заставляют
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сердце замирать от восторга.

Нашим проводником в этом путешествии был замечательный гид Идрис — интеллигентный, приятный и очень эрудированный человек. Он великолепно знает историю, традиции и культуру Дагестана, рассказывает живо, интересно, всегда готов ответить на любые вопросы и поддержать разговор. Параллельно он успевал нас фотографировать и делать видео.

Отдельно хочется отметить, как Идрис водит машину. В условиях гор и серпантинов это особенно важно – мы чувствовали себя спокойно и уверенно, передвигаясь по маршруту в комфортном джипе.

Большой плюс экскурсии – гибкость: Идрис предлагал варианты по маршруту прямо во время поездки, учитывал все наши пожелания, спрашивал, что нам бы хотелось ещё посмотреть или где сделать остановку.

Для обеда нас привезли в уютное место в горах, где всё было очень вкусно и по-домашнему — настоящий национальный колорит.

Природа Дагестана поражает своей красотой и величием, а люди — открытостью и гостеприимством. И познавать этот удивительный край в компании такого знающего и внимательного гида как Идрис — настоящее удовольствие.

Недавно побывали на индивидуальной экскурсии по Дагестану: посетили Гоор, Хунзах и водопад Тобот.
Недавно побывали на индивидуальной экскурсии по Дагестану: посетили Гоор, Хунзах и водопад Тобот.
Недавно побывали на индивидуальной экскурсии по Дагестану: посетили Гоор, Хунзах и водопад Тобот.
Недавно побывали на индивидуальной экскурсии по Дагестану: посетили Гоор, Хунзах и водопад Тобот.
Недавно побывали на индивидуальной экскурсии по Дагестану: посетили Гоор, Хунзах и водопад Тобот.
Недавно побывали на индивидуальной экскурсии по Дагестану: посетили Гоор, Хунзах и водопад Тобот.
Недавно побывали на индивидуальной экскурсии по Дагестану: посетили Гоор, Хунзах и водопад Тобот.
Недавно побывали на индивидуальной экскурсии по Дагестану: посетили Гоор, Хунзах и водопад Тобот.+2
Недавно побывали на индивидуальной экскурсии по Дагестану: посетили Гоор, Хунзах и водопад Тобот.
Недавно побывали на индивидуальной экскурсии по Дагестану: посетили Гоор, Хунзах и водопад Тобот.
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Е
Хочу выразить благодарность нашему гиду Идрису.
Очень знающий, образованный экскурсовод. Человек не просто возит по топовым местам, но и по настоящему знает историю своей республики.
Относительно самого Гоора, места потрясающие, возможно ещё
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не такие раскрученные, как Гамсутль например, но город также находится в очень живописном месте, откуда открывается вид на заснеженные вершины, для любителей экстрималтных фото также есть место, но плюс этой локации что туда не надо идти утомительно как в Гамсутль, можно и не подготовленному человеку добраться без проблем и получить не менее красивые пейзажы. Мы ни сколько не пожалели что отправились именно в это место. Ещё раз спасибо за экскурсию.

Хочу выразить благодарность нашему гиду Идрису.
Хочу выразить благодарность нашему гиду Идрису.
Хочу выразить благодарность нашему гиду Идрису.
Хочу выразить благодарность нашему гиду Идрису.
Хочу выразить благодарность нашему гиду Идрису.
Хочу выразить благодарность нашему гиду Идрису.
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Е
Идрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятно красивые места.
Очень спокойный и приятный рассказчик, за разговорами с ним поездка в горы до места экскурсии пролетела незаметно.
Он также любит пешие прогулки по горам, с легкостью проведет по сложным горным маршрутам.
Очень удобная машина, а Идрис безопасно водит, с ним было очень комфортно провести день!
Идрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятно
Идрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятно
Идрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятно
Идрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятно
Идрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятно
Идрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятно
Идрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятно
Идрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятно+2
Идрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятно
Идрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятно
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Р
Экскурсия была просто невероятной! Мы посетили старинные башни Гоора, родину первых имамов Дагестана, и насладились великолепными пейзажами Хунзахского плато. Наш гид, Идрис, оказался очень эрудированным и интересным рассказчиком, который поделился
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множеством историй и фактов о регионе.
Особое впечатление произвели Гимринский тоннель. Затем мы отправились в Старый Гоор, где увидели четыре из семи сохранившихся оборонительных башен.
Сердце горного Дагестана — Хунзах — покорило нас своими величественными видами и богатой историей. Мы увидели живописный водопад Тобот.
Поездка прошла на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado.
Я рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с историей, природой и культурой горного Дагестана. Идрис — отличный гид, который умеет заинтересовать и увлечь своим рассказом.

Экскурсия была просто невероятной! Мы посетили старинные башни Гоора, родину первых имамов Дагестана, и насладились великолепными
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А
Пожалуй лучший гид в Дагестане.
Отличное знание истории и традиций Дагестана.
Есть подтверждение аттестации.
С ним не скучно!!!
Идрис в отличии от большинства именно ГИД!!! С большой буквы. Буду рекомендовать всем моим знакомым!
А Остальное большинство - просто таксисты.
Пожалуй лучший гид в Дагестане.
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