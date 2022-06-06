Мы встретимся ранним утром и отправимся в Гимры. Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России, Гимринскому. И доберетесь до исторического места в Унцукульском районе — родового села двух легендарных имамов Дагестана Газимагомеда и Шамиля. Коротко познакомитесь с историей столицы исламского государства Имамат, существовавшего на территории Дагестана и Чечни в середине 19 века. И осознаете роль, которую сыграла Гимринская оборонительная башня в прошлом края.
В знаменитом селе Шамильского района вы начнете постепенное погружение в мир дагестанских гор — здесь уже вырисовываться их разноликие ландшафты. Я расскажу о стране оборонительных башен и покажу четыре из семи сохранившихся сооружений. Вы узнаете, по какому принципу они возводились, кому принадлежали и что делало Старый Гоор одним из самых неприступных башенных комплексов в регионе.
По дороге с пейзажами, захватывающими дух, вы доедете до бывшей столицы Аварского ханства. Хунзах покоряет величественными видами скал, поднявших одноименное плато, и богатой историей, которую вам предстоит услышать. Поговорим о череде завоеваний и переходов селения под власть разных правителей. Вы услышите о судьбе Хаджи-Мурата, в честь которого открыли мемориальный комплекс на плато Матлас. А также увидите живописный водопад Тобот и крепость 19 века.