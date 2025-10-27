Я покажу лучшие видовые точки, расскажу о ярких исторических личностях и познакомлю с особенностями средневековых фортификаций.
Описание экскурсии
Родовое село первых имамов Дагестана
Мы встретимся ранним утром и отправимся в Гимры. Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России, Гимринскому. И доберетесь до исторического места в Унцукульском районе — родового села двух легендарных имамов Дагестана Газимагомеда и Шамиля. Коротко познакомитесь с историей столицы исламского государства Имамат, существовавшего на территории Дагестана и Чечни в середине 19 века. И осознаете роль, которую сыграла Гимринская оборонительная башня в прошлом края.
Старый Гоор: история, природа и башни
В знаменитом селе Шамильского района вы начнете постепенное погружение в мир дагестанских гор — здесь уже вырисовываться их разноликие ландшафты. Я расскажу о стране оборонительных башен и покажу четыре из семи сохранившихся сооружений. Вы узнаете, по какому принципу они возводились, кому принадлежали и что делало Старый Гоор одним из самых неприступных башенных комплексов в регионе.
Сердце Горного Дагестана — Хунзах
По дороге с пейзажами, захватывающими дух, вы доедете до бывшей столицы Аварского ханства. Хунзах покоряет величественными видами скал, поднявших одноименное плато, и богатой историей, которую вам предстоит услышать. Поговорим о череде завоеваний и переходов селения под власть разных правителей. Вы услышите о судьбе Хаджи-Мурата, в честь которого открыли мемориальный комплекс на плато Матлас. А также увидите живописный водопад Тобот и крепость 19 века.
Организационные детали
Трансфер и расходы
- Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
- Трансфер включен в стоимость, с группой до 4 человек может поехать еще двое детей до 10 лет (+ 1000 руб. /ребенка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги.
- Отдельно оплачивается обед и опциональные доп. услуги
Параметры поездки
- Выезд — не позднее 07:30 утра, приезд — ориентировочно в 19:00
- Общий километраж составит примерно 370 км
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Потрясающие, захватывающие дух виды горных пейзажей, которые открывались нам по дороге и на смотровых площадках, поражают и заставляют
Очень знающий, образованный экскурсовод. Человек не просто возит по топовым местам, но и по настоящему знает историю своей республики.
Относительно самого Гоора, места потрясающие, возможно ещё
Очень спокойный и приятный рассказчик, за разговорами с ним поездка в горы до места экскурсии пролетела незаметно.
Он также любит пешие прогулки по горам, с легкостью проведет по сложным горным маршрутам.
Очень удобная машина, а Идрис безопасно водит, с ним было очень комфортно провести день!
Отличное знание истории и традиций Дагестана.
Есть подтверждение аттестации.
С ним не скучно!!!
Идрис в отличии от большинства именно ГИД!!! С большой буквы. Буду рекомендовать всем моим знакомым!
А Остальное большинство - просто таксисты.