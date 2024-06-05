Водопад Тобот – экскурсии в Махачкале

Найдено 37 экскурсий в категории «Водопад Тобот» в Махачкале, цены от 2 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все красоты Хунзаха
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
252 отзыва
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за человека
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
38 отзывов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
45 отзывов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600 за всё до 4 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
27 отзывов
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
51 отзыв
Групповая экскурсия в Хунзахский район: Гимринский тоннель, водопады, кухня
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за человека
Из Махачкалы в Хунзах и Матлас - к горам, озерам, водопадам и ущельям
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Путешествие из Махачкалы в Хунзах и Матлас: впечатляющие виды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700015 300 за всё до 4 чел.
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Популярное предложение
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана (сытный обед включён в стоимость)
Начало: На троллейбусном кольце
Расписание: ежедневно в 08:15
3 000 за человека
К могучим горам Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
К могучим горам Дагестана
Путешествие на джипе к перевалу Хунзах-Заиб и парящему над пропастью аулу Гоор
Начало: В Махачкале или Каспийске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900015 200 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в горный Дагестан
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Из Махачкалы - в горный Дагестан
Увидеть один из самых больших водопадов и своими руками сделать дагестанскую «нутеллу»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Открыть древнюю историю Аварского ханства и влюбиться в величественные пейзажи края
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
110 отзывов
Хунзахское плато: путешествие по краю ущелий и водопадов в Махачкале
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Хунзахскому плато, где вас ждут невероятные горные пейзажи, водопады и адреналиновые аттракционы
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского в Махачка...
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600 за человека
Путешествие на Хунхзахское плато
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 7 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
7 отзывов
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
Исследовать пещеры и водопады, опробовать роупджампинг и поплавать на сапе по озеру Мочох
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство. Групповое путешествие из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Групповое путешествие в Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство из Махачкалы
Вас ждет захватывающее путешествие по горам Дагестана, где история и природа переплетаются в уникальный культурный узор
Начало: На улице Али-Гаджи Акушинского
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500 за человека
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
368 отзывов
Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от 3 500 за человека
Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
8 отзывов
Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье - 8 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
2 700 за человека
Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 5 чел.
Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
Индивидуальная
12 часов
19 отзывов
Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000 за всё до 3 чел.
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Начало: Место встречи после бронирование
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00.11:00.12,00,13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 7 чел.
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
Индивидуальная
11 часов
10 отзывов
Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Едем в Хунзах - на родину поэтов
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Едем в Хунзах - на родину поэтов
Начало: После бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Индивидуальная
15 часов
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 30 000 за всё до 5 чел.
Путешествие к водопадам Хунзаха и горному озеру Мочох
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к водопадам Хунзаха и горному озеру Мочох
Вас ждет незабываемое приключение: величественные водопады, скальные лабиринты и горное озеро с обедом
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
В гости к горцам
Индивидуальная
10 часов
В гости к горцам
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 000 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия к Каменной чаше
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия к Каменной чаше
Начало: Аэропорт/ отель, по договоренности
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы, с 6:00 до 20:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
6 000 за человека
Исландские пейзажи Дагестана: Хунзах, Тобот, Матлас и Каменная чаша
Индивидуальная
10 часов
Исландские пейзажи Дагестана: Хунзах, Тобот, Матлас и Каменная чаша
Начало: Махачкала
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
«Это Родина моя!». Знакомство с селом Ках, его промыслами и кухней в компании местного гида
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
«Это Родина моя!». Знакомство с селом Ках, его промыслами и кухней в компании местного гида
Из Махачкалы - к природным чудесам Хунзахского района и хлебосольной местной семье
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600013 600 за всё до 4 чел.
Зимняя сказка в горах Дагестана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Зимняя сказка в горах Дагестана
Полюбоваться заснеженными горами, замёрзшими озёрами, водопадами и каньонами
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 400 за всё до 7 чел.
Гостим у дяди и изучаем горный Дагестан: Аракани, Хунзах, Матлас
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Гостим у дяди и изучаем горный Дагестан: Аракани, Хунзах, Матлас
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 000 за человека
Нагорный Дагестан и плато Хунзах - групповой тур из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Нагорный Дагестан и плато Хунзах - групповой тур из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского, 16
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Из Махачкалы - к горам, водопадам и ущельям
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - к горам, водопадам и ущельям
Ирганайское водохранилище, водопады Хунзаха, плато Матлас и «Каменная чаша» за 1 день
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900015 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    Очень понравилась экскурсия. Изначально понравилась организация - Заира написала где, что и как заблаговременно, предупредила кто будет нашим гидом, какая
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    будет машина. Ехали на минивене тойота, с кондиционером. Гид Абдула рассказывал интересно, не торопил нас на локациях. В общем, все прошло замечательно, и действительно душевно! Однозначно рекомендую данный маршрут и данного туроператора!

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
    Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем
  • Р
    Ринат
    2 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    Экскурсия в горы очень понравилась!!! Спасибо организаторам, гиду, водителю за поездку в Хунзах!!! Боялись, что погода не даст полноценно отдохнуть в
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    горах, но нам очень повезло и после обеда тучи развеялись, стало солнечно. Накормили шикарным обедом! Попробовали национальное меню! Все было очень вкусно! Все остались довольны экскурсией!!! Однозначно рекомендую!!!

    Экскурсия в горы очень понравилась!!! Спасибо организаторам, гиду, водителю за поездку в Хунзах!!!Экскурсия в горы очень понравилась!!! Спасибо организаторам, гиду, водителю за поездку в Хунзах!!!Экскурсия в горы очень понравилась!!! Спасибо организаторам, гиду, водителю за поездку в Хунзах!!!
  • E
    Elizaveta
    2 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    Были на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной и дождливой, но совсем не
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    омрачила наши впечатления от экскурсии, так как в предыдущие дни стояла жара и мы прям перегрелись, хотелось прохлады. По локациям мы всё посетили, много красивых водопадов, да и просто шикарные виды! Магомед рассказывал истории, что-то из личного опыта, говорили про обычаи и религию, очень интересно. На локации, где водопад Тобот мы всё посмотрели, погуляли и начинался дождь, тогда мы поехали пообедать и попробовать национальные блюда. После обеда отправились на плато Матлас. Когда приехали, всё было в тумане, но спустя некоторое время облака сдуло и мы увидели невероятную красоту! От таких контрастов ещё больше впечатлений) Если Ханский водопад было видно и в тумане, то ко второму водопаду, тот что в ущелье, мы шли «по приборам» - на шум воды, но водопад нашли. Здорово то, что оборудовано два этажа и можно пройти на разных ярусах прям под водопадом. И вот стоя под водопадом на нижнем ярусе «без свидетелей», мой мужчина решил сделать мне предложение 💍 Экскурсия нам понравилась, несмотря на непогоду, всё было организовано отлично. Наша группа была небольшой, на обратном пути нас развезли по домам, за это отдельное спасибо. Рекомендуем экскурсию к бронированию!

    Были на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной и
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
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    который испекла его жена, что было ну очень приятно, а потом еще и очень вкусно))) По дороге Магомед очень увлеченно рассказывал про Дагестан, интересные истории и события. С легкостью нашел нам маковое поле для фотографий, которое не могли найти 2 предыдущих гида, которые были у нас))) Красота Дагестана впечатляет, конечно, но гостеприимство семьи Магомеда и обед у его мамы это ни с чем не сравнить, все было нууу ооочень вкусно! Мы с мужем, пока находились в Дагестане успели побывать в нескольких ресторанах, но если нас сейчас спросить "где вкуснее всего?", мы в один голос ответим с уверенностью, что у мамы Магомеда!!! Нам с мужем очень хотелось окунуться в местный колорит, посмотреть все изнутри, но мы и представить не могли бронируя эту экскурсию, что Магомед окунет нас так насыщенно и глубоко)))) В итоге за один полный день мы увидели очень много красивых мест, слушав истории этих мест, сделали много красивых фотографий, немного подурачились с мужем под дождем (боялись, что не посадят нас в машину, а в итоге нам даже носки с обувью выдали, чтобы мы не заболели), вкусно пообедали, еще и с собой в самолет нам упаковали еды. Но и это еще не все! Магомед привел нас в местный клуб, где меня поздравили с днем рождения, подарили цветок ручной работы, переодели нас с мужем в костюмы и началось незабываемое веселье (национальные песни, танцы). Спасибо большое за эти эмоции!

    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
    Очень классная экскурсия, гид Екатерина очень интересно рассказывает, виды просто шикарные, есть на последней локации -водопады Тобот, можно прыгать с
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    тарзанки, заранее записывайтесь, желающих много, очень советую. Погода в горах непредсказуемая, но нам очень повезло, правда прыгала я уже в ливень

  • С
    Света
    27 мая 2024
    Все красоты Хунзаха
    Наша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него была гарнитура и это очень
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    порадовало,так как было слышно всем (это огромный плюс,такого на других экскурсиях не было). Всю дорогу он рассказывал о местных красотах,обычаях,традициях. Так как мы впервые в Дагестане,было очень интересно услышать и,конечно же,не обошлось без вопросов,на которые Магомед отвечал с удовольствием. Приятно,когда человеку нравится его работа и это было видно. Всю дорогу он шутил,было весело и время пролетало незаметно. По пути он сделал остановку,чтобы купить сладости и организовать чаепитие (к сожалению, планы не сложились и об этом чуть позже). Погода начала портиться,когда мы подъезжали к горам,но проехав тоннель выглянуло солнце и все обрадовались. Мы посмотрели тоннель,ирганайскиое водохранилище,красоты Хунзаха,каменную чашу,водопад Тобот,действующую мельницу,дом-музей Расула Гамзатова. Мы заехали в кафе,где еда подается до тех пор,пока ты не наешься))) Было всего очень много и разнообразно,мы впервые увидели такие обеды). Погода начала резко меняться,пошел сильный дождь,мы двигались с минимальной скоростью на аварийке,так как был сплошной туман (нужно отметить аккуратность водителя и соблюдения правил!). На одну локацию мы не попали (из-за погодных условий: не видно,не безопасно),но зато Магомед заменил их на 2 другие (это было бесплатно для нас) и мы были этому рады! Спасибо за экскурсию,за впечатления,за историю (на последующих экскурсиях я уже была знатоком)) И есть отдельное НО. Нам не повезло с попутчиками…. Сначала они опоздали на полчаса-это еще полбеды…. Потом они стали просить завести их в магазин,чтобы купить стикеры (не знаю как это правильно называется) к электронным сигаретам. В Дагестане проблема купить сигареты и алкоголь,но попутчики постоянно требовали их найти. Гид пытался отшутится,но ему грубо ответили. Потом просили выключить национальную музыку,так как они уже устали это слушать (хотя мы и другие попутчики этого хотели). Еще раз повторю слова мужа (он сказал попутчикам): Мы платим за экскурсию, а не чтобы ездить по магазинам и искать сигареты. Надо заранее покупать. Данную экскурсию рекомендую и с этим гидом посетила бы другие экскурсии!

    Наша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него былаНаша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него былаНаша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него былаНаша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него былаНаша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него былаНаша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него былаНаша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него былаНаша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него былаНаша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него была
  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
    Провели с Абакаром 2 дня, с ночёвкой в гостевом домике в Кахибе, у Али. Очень понравилось, прочувствовали настоящее кавказское гостеприимство,
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    красивые виды, горы, водопады, Дагестан очень впечатлил. Так же хотелось сказать спасибо что отвез на Салтинский водопад, хоть он и не входил в программу, но мы попросили, т. к не попали на него на прошлой экскурсии, из-за закрытия самого водопада.

  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
    Экскурсия супер, гид Курбан замечательный, рассказывает интересно) Локации красивые, в автобусе комфортно
  • А
    Алёна
    26 мая 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    Экскурсия прошла замечательно! Начиная от интересных рассказов экскурсовода, заканчивая невероятными видами и вкусной местной кухней ♥️ p.s. советую хорошенько проголодаться перед экскурсией, т. к. обед состоит из 6 блюд и каждое однозначно стоит вашего внимания!
    Экскурсия прошла замечательно! Начиная от интересных рассказов экскурсовода, заканчивая невероятными видами и вкусной местной кухней ♥️

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Водопад Тобот»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
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