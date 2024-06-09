Мы с вами отправимся в селение Кули — место, которое пока ещё не пользуется популярностью у туристических групп. Вы познакомитесь с жителями аутентичной деревни, узнаете об их быте и традициях, посетите древнюю мечеть, попробуете блюда местной кухни. А затем отправитесь в экстрим-парк — гулять по подвесному мосту и заряжаться яркими эмоциями.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Тайны древнего аула

В Кули вы познакомитесь с местными жителями, послушаете интересные истории, окунётесь в традиции самого гостеприимного народа и раскроете тайны, которые хранит аул. А также попробуете себя в ковроткачестве или изучите уникальную технологию приготовления урбеча. Посещение Кумухской мечети, построенной в 778 году, и обед с дегустацией известного лакского хинкала — также в программе!

Экстрим-парк

Во второй части нашего путешествия отправимся в экстрим-парк и прогуляемся по единственному в республике подвесному мосту над горной пропастью. По желанию вы сможете покачаться на качелях на высоте 12 метров над обрывом или прыгнуть с тарзанкой. Затем мы исследуем старую часть Кули, увидим подземный родник и заглянем на чайную церемонию.

Организационные детали