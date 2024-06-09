Мы с вами отправимся в селение Кули — место, которое пока ещё не пользуется популярностью у туристических групп.
Вы познакомитесь с жителями аутентичной деревни, узнаете об их быте и традициях, посетите древнюю мечеть, попробуете блюда местной кухни. А затем отправитесь в экстрим-парк — гулять по подвесному мосту и заряжаться яркими эмоциями.
Вы познакомитесь с жителями аутентичной деревни, узнаете об их быте и традициях, посетите древнюю мечеть, попробуете блюда местной кухни. А затем отправитесь в экстрим-парк — гулять по подвесному мосту и заряжаться яркими эмоциями.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Тайны древнего аула
В Кули вы познакомитесь с местными жителями, послушаете интересные истории, окунётесь в традиции самого гостеприимного народа и раскроете тайны, которые хранит аул. А также попробуете себя в ковроткачестве или изучите уникальную технологию приготовления урбеча. Посещение Кумухской мечети, построенной в 778 году, и обед с дегустацией известного лакского хинкала — также в программе!
Экстрим-парк
Во второй части нашего путешествия отправимся в экстрим-парк и прогуляемся по единственному в республике подвесному мосту над горной пропастью. По желанию вы сможете покачаться на качелях на высоте 12 метров над обрывом или прыгнуть с тарзанкой. Затем мы исследуем старую часть Кули, увидим подземный родник и заглянем на чайную церемонию.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне
- Трансфер, питание и услуги гида-проводника включены в стоимость
- Отдельно оплачиваются входные билеты (200-500 руб.) и по желанию развлечения в экстрим-парке
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — Организатор в Махачкале
Мы — официальная организация экскурсоводов. Предлагаем комфортные и безопасные экскурсии. Наша команда местных, опытных, дипломированных гидов с большим водительским стажем покажет вам все красоты Дагестана и сделает экскурсию незабываемой.Задать вопрос
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