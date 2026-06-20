Приглашаю вас съездить из Дагестана в соседнюю Чеченскую Республику! Она запомнится вам чистыми, ухоженными улицами, грандиозными мечетями и небоскрёбами. Мы увидим все визитные карточки Грозного и заглянем в Аргун, где находится знаменитая мечеть «Сердце матери».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Грозный — торжество современной архитектуры

Мы посетим мечеть «Сердце Чечни» и православную церковь Михаила Архангела, построенную в 19 веке в традиционном русском стиле. Полюбуемся видами города с одной из башен делового района Грозный-Сити. А также поднимемся на смотровую площадку «Лестница в небеса» и посмотрим на Грозный с другого ракурса.

Аргун и мечеть «Сердце матери»

Аргун — небольшой город, о котором путешественники узнали в 2014 году. Именно тогда здесь открылась грандиозная мечеть «Сердце матери», посвящённая Аймани Кадыровой. Мы обязательно её посетим. Вы увидите три 55-метровых минарета, гигантскую люстру в виде полумесяца и прилегающий к мечети живописный сад.

Город Шали и мечеть Гордость Мусульман

Мы увидим самую большую в Европе белоснежную мечеть с мраморными стенами, дарящим прохладу в жару. Ну, и конечно же, прогуляемся по парку, разбитому вокруг, и полюбуемся фонтанами.

Организационные детали