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Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали

Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце матери»
Приглашаю вас съездить из Дагестана в соседнюю Чеченскую Республику! Она запомнится вам чистыми, ухоженными улицами, грандиозными мечетями и небоскрёбами.

Мы увидим все визитные карточки Грозного и заглянем в Аргун, где находится знаменитая мечеть «Сердце матери».
5
142 отзыва
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали

Описание экскурсии

Грозный — торжество современной архитектуры

Мы посетим мечеть «Сердце Чечни» и православную церковь Михаила Архангела, построенную в 19 веке в традиционном русском стиле. Полюбуемся видами города с одной из башен делового района Грозный-Сити. А также поднимемся на смотровую площадку «Лестница в небеса» и посмотрим на Грозный с другого ракурса.

Аргун и мечеть «Сердце матери»

Аргун — небольшой город, о котором путешественники узнали в 2014 году. Именно тогда здесь открылась грандиозная мечеть «Сердце матери», посвящённая Аймани Кадыровой. Мы обязательно её посетим. Вы увидите три 55-метровых минарета, гигантскую люстру в виде полумесяца и прилегающий к мечети живописный сад.

Город Шали и мечеть Гордость Мусульман

Мы увидим самую большую в Европе белоснежную мечеть с мраморными стенами, дарящим прохладу в жару. Ну, и конечно же, прогуляемся по парку, разбитому вокруг, и полюбуемся фонтанами.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость. Мы можем встретить вас в аэропорту — 1000 ₽
  • Дополнительно оплачиваются билеты на смотровую площадку Грозный-Сити — 200 ₽ за чел. и обед — 500 ₽ за чел.
  • По желанию можем организовать поездку с выездом в 14:00, чтобы посмотреть ночной Грозный — 2000 ₽
  • С вами поедет один из водителей нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 812 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Ахмед, вместе со своей командой я провожу экскурсии по всему Дагестану. Сам живу в поселке Дубки, рядом с Сулакским каньоном. Родиться среди гор — это счастье, свобода и чувство ежедневного единения с природой. С радостью разделю их с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 142 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
141
4
1
3
2
1
Ольга
Экскурсия просто замечательно прошла! Гид,Магомед, замечательный человек, добрый, открытый,внимательный)
Заранее обговорили время и место встречи, во время пути Магомед много рассказывал познавательной информации, на месте самих локаций на территории Чеченской республики
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было много информации. Она очень понятная и легко воспринималась)
Самое интересное, что мы ездили с ребёнком 3,5 года и я переживала,что какой-то дискомфорт все равно будет, но нет,наша звезда выдержала 12 часов поездки хорошо, Магомед создал такую отмосферу, что вышли довольные все😁 Мы очень рады, что есть такой замечательный ГИД, рекомендуем💕

Экскурсия просто замечательно прошла! Гид,Магомед, замечательный человек, добрый, открытый,внимательный)
Экскурсия просто замечательно прошла! Гид,Магомед, замечательный человек, добрый, открытый,внимательный)
Экскурсия просто замечательно прошла! Гид,Магомед, замечательный человек, добрый, открытый,внимательный)
Экскурсия просто замечательно прошла! Гид,Магомед, замечательный человек, добрый, открытый,внимательный)
Экскурсия просто замечательно прошла! Гид,Магомед, замечательный человек, добрый, открытый,внимательный)
Экскурсия просто замечательно прошла! Гид,Магомед, замечательный человек, добрый, открытый,внимательный)
Экскурсия просто замечательно прошла! Гид,Магомед, замечательный человек, добрый, открытый,внимательный)
Экскурсия просто замечательно прошла! Гид,Магомед, замечательный человек, добрый, открытый,внимательный)+2
Экскурсия просто замечательно прошла! Гид,Магомед, замечательный человек, добрый, открытый,внимательный)
Экскурсия просто замечательно прошла! Гид,Магомед, замечательный человек, добрый, открытый,внимательный)
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Е
Спасибо за организацию экскурсии! Наша экскурсия началась в Грозном и затем мы посетили Шали и Аргун, после чего добрались до Махачкалы. Огромное спасибо нашему гиду Магомеду! Все четко и доступно, без занудства:)) Детям понравилось, поездка получилась отличная! Рекомендую.
Спасибо за организацию экскурсии! Наша экскурсия началась в Грозном и затем мы посетили Шали и Аргун,
Спасибо за организацию экскурсии! Наша экскурсия началась в Грозном и затем мы посетили Шали и Аргун,
Спасибо за организацию экскурсии! Наша экскурсия началась в Грозном и затем мы посетили Шали и Аргун,
Спасибо за организацию экскурсии! Наша экскурсия началась в Грозном и затем мы посетили Шали и Аргун,
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Р
Экскурсию в Грозный нам провел гид Магомед) отличный гид))) он показал нам Грозный и конечно же мечети))) на ряду с показом он рассказал историю каждой мечети да и в целом про саму республику Всё было очень интересно) Магомед очень отзывчивый и добрый человек))) огромное спасибо вам за потрясающую экскурсию))))))
Экскурсию в Грозный нам провел гид Магомед) отличный гид))) он показал нам Грозный и конечно же
Экскурсию в Грозный нам провел гид Магомед) отличный гид))) он показал нам Грозный и конечно же
Экскурсию в Грозный нам провел гид Магомед) отличный гид))) он показал нам Грозный и конечно же
Экскурсию в Грозный нам провел гид Магомед) отличный гид))) он показал нам Грозный и конечно же
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О
Дата посещения: 24 дек 2025
Отличный гид, интересный собеседник , всё рассказал, показал, нигде не подгонял. Мы смотрели достопримечательности с большим удовольствием, и интересом!!! Комфортабельный автомобиль! Очень понравилось путешествие, мы в полном восторге!!!
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А
Огромное спасибо гиду Магомеду! Редко встретишь человека, который так влюблен в свое дело. Никаких скучных цифр и заученных текстов — только живое общение и захватывающие истории. Было невероятно красиво и атмосферно! Сделали миллион крутых фото, узнали много нового и просто отлично провели день. Если сомневаетесь, идти или нет — однозначно идти!»
Огромное спасибо гиду Магомеду! Редко встретишь человека, который так влюблен в свое дело. Никаких скучных цифр
Огромное спасибо гиду Магомеду! Редко встретишь человека, который так влюблен в свое дело. Никаких скучных цифр
Огромное спасибо гиду Магомеду! Редко встретишь человека, который так влюблен в свое дело. Никаких скучных цифр
Огромное спасибо гиду Магомеду! Редко встретишь человека, который так влюблен в свое дело. Никаких скучных цифр
Огромное спасибо гиду Магомеду! Редко встретишь человека, который так влюблен в свое дело. Никаких скучных цифр
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Нина
Почитав отзывы и выбрав эту команду, ни на секунду не усомнилась в своем выборе: после брони были на связи, организационные моменты решались с гидом Магомедом сразу и в корректной форме.
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Утром встреча состоялась в назначенное время. Автомобиль был представлен Хонда Цивик. Магомед начал рассказ о Дагестане и Чечне. Было очень увлекательно слушать и не хотелось перебивать. Чувствовалось, что гид эрудирован и хорошо подготовлен. Дорога до Грозного заняла не более 3 ч. Нам повезло, что не было пробок, и дорога переносилась легко (были с ребенком), Мухамед оказался ещё и аккуратным водителем. А вежливость и спокойствие настраивали на позитивный лад. Посещая каждую локацию, Мухамед подробно рассказывал о каждой мечети, их особенностях. О Грозном, о Грозном - сити, любовались парками и ухоженными территориями. Прекрасно пообедали в Грозном- это важно,т к. кафе много, а именно ту, нужно ещё поискать. Мухамеду за это отдельное спасибо. Смотровая площадка" Дорога в небеса" действительно показала город с другого ракурса. Ну и мечеть в Шали - жемчужина Чечни! Много интересного узнали! А вообще, было не только слушать приятно и интересно, но и беседовать с Магомедом. Очень грамотный и приятный человек. Время пролетело быстро- более 12 ч, а усталости от дороги как таковой не было. Да и организация продумана до мелочей. Спасибо большое! Получили непередаваемое удовольствие от экскурсии. Успехов и процветания!

Почитав отзывы и выбрав эту команду, ни на секунду не усомнилась в своем выборе: после брони
Почитав отзывы и выбрав эту команду, ни на секунду не усомнилась в своем выборе: после брони
Почитав отзывы и выбрав эту команду, ни на секунду не усомнилась в своем выборе: после брони
Почитав отзывы и выбрав эту команду, ни на секунду не усомнилась в своем выборе: после брони
Почитав отзывы и выбрав эту команду, ни на секунду не усомнилась в своем выборе: после брони
Почитав отзывы и выбрав эту команду, ни на секунду не усомнилась в своем выборе: после брони
Почитав отзывы и выбрав эту команду, ни на секунду не усомнилась в своем выборе: после брони
Почитав отзывы и выбрав эту команду, ни на секунду не усомнилась в своем выборе: после брони+2
Почитав отзывы и выбрав эту команду, ни на секунду не усомнилась в своем выборе: после брони
Почитав отзывы и выбрав эту команду, ни на секунду не усомнилась в своем выборе: после брони
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