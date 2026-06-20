Мы увидим все визитные карточки Грозного и заглянем в Аргун, где находится знаменитая мечеть «Сердце матери».
Описание экскурсии
Грозный — торжество современной архитектуры
Мы посетим мечеть «Сердце Чечни» и православную церковь Михаила Архангела, построенную в 19 веке в традиционном русском стиле. Полюбуемся видами города с одной из башен делового района Грозный-Сити. А также поднимемся на смотровую площадку «Лестница в небеса» и посмотрим на Грозный с другого ракурса.
Аргун и мечеть «Сердце матери»
Аргун — небольшой город, о котором путешественники узнали в 2014 году. Именно тогда здесь открылась грандиозная мечеть «Сердце матери», посвящённая Аймани Кадыровой. Мы обязательно её посетим. Вы увидите три 55-метровых минарета, гигантскую люстру в виде полумесяца и прилегающий к мечети живописный сад.
Город Шали и мечеть Гордость Мусульман
Мы увидим самую большую в Европе белоснежную мечеть с мраморными стенами, дарящим прохладу в жару. Ну, и конечно же, прогуляемся по парку, разбитому вокруг, и полюбуемся фонтанами.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. Мы можем встретить вас в аэропорту — 1000 ₽
- Дополнительно оплачиваются билеты на смотровую площадку Грозный-Сити — 200 ₽ за чел. и обед — 500 ₽ за чел.
- По желанию можем организовать поездку с выездом в 14:00, чтобы посмотреть ночной Грозный — 2000 ₽
- С вами поедет один из водителей нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Заранее обговорили время и место встречи, во время пути Магомед много рассказывал познавательной информации, на месте самих локаций на территории Чеченской республики