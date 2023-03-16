Приглашаю вас съездить из Дагестана в соседнюю Чеченскую Республику! Она запомнится вам чистыми, ухоженными улицами, грандиозными мечетями и небоскрёбами. Мы увидим все визитные карточки Грозного и заглянем в Аргун, где находится знаменитая мечеть «Сердце Матери». Поговорим о том, как складывалась история региона и чем он живёт сегодня.

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Описание

Что вас ожидает

Грозный — торжество современной архитектуры

Мы посетим мечеть «Сердце Чечни» и православную церковь Михаила Архангела, построенную в 19 веке в традиционном русском стиле. Погуляем по мемориальному комплексу Славы им. Кадырова и полюбуемся видами города с одной из башен делового района Грозный-Сити. А также поднимемся на смотровую площадку «Лестница в небеса» и посмотрим на Грозный с другого ракурса.

Аргун и мечеть «Сердце Матери»

Аргун — небольшой город, о котором путешественники узнали в 2014 году. Именно тогда здесь открылась грандиозная мечеть «Сердце Матери», посвящённая Аймани Кадыровой. Мы обязательно её посетим. Вы увидите три 55-метровых минарета, гигантскую люстру в виде полумесяца и прилегающий к мечети живописный сад. Я расскажу, сколько времени ушло на строительство мечети и в чём особенности архитектурного стиля хай-тек.

Организационные детали