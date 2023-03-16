Из Махачкалы - в Грозный и Аргун

Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»

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Приглашаю вас съездить из Дагестана в соседнюю Чеченскую Республику! Она запомнится вам чистыми, ухоженными улицами, грандиозными мечетями и небоскрёбами.

Мы увидим все визитные карточки Грозного и заглянем в Аргун, где находится знаменитая мечеть «Сердце Матери». Поговорим о том, как складывалась история региона и чем он живёт сегодня.
Из Махачкалы - в Грозный и Аргун
Из Махачкалы - в Грозный и Аргун
Из Махачкалы - в Грозный и Аргун
Из Махачкалы - в Грозный и Аргун
Из Махачкалы - в Грозный и Аргун
Из Махачкалы - в Грозный и Аргун
Из Махачкалы - в Грозный и Аргун
Из Махачкалы - в Грозный и Аргун
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Описание

Что вас ожидает

Грозный — торжество современной архитектуры

Мы посетим мечеть «Сердце Чечни» и православную церковь Михаила Архангела, построенную в 19 веке в традиционном русском стиле. Погуляем по мемориальному комплексу Славы им. Кадырова и полюбуемся видами города с одной из башен делового района Грозный-Сити. А также поднимемся на смотровую площадку «Лестница в небеса» и посмотрим на Грозный с другого ракурса.

Аргун и мечеть «Сердце Матери»

Аргун — небольшой город, о котором путешественники узнали в 2014 году. Именно тогда здесь открылась грандиозная мечеть «Сердце Матери», посвящённая Аймани Кадыровой. Мы обязательно её посетим. Вы увидите три 55-метровых минарета, гигантскую люстру в виде полумесяца и прилегающий к мечети живописный сад. Я расскажу, сколько времени ушло на строительство мечети и в чём особенности архитектурного стиля хай-тек.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Билеты на смотровую площадку Грозный-Сити оплачиваются дополнительно — 100 руб. /чел

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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