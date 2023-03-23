Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март

За четыре дня вы увидите самые знаменитые и живописные места Дагестана

Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
За четыре дня вы увидите самые знаменитые и живописные места Дагестана: от величественных гор и чарующего Каспия до горных селений и старинных крепостей.

Вас вдохновит непростая история этой гордой республики, а еще вы окунетесь в атмосферу кавказского гостеприимства!
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Сочная кухня Дагестана
Сочная кухня Дагестана
Попробуем вкусный и сочный шашлык, с секретами приготовления которого нас познакомит шеф-повар
Крепость Нарын-Кала
Крепость Нарын-Кала
Побываем в легендарной цитадели, входящей в перечень ЮНЕСКО как памятник мировой значимости
Водная прогулка
Водная прогулка
Прокатимся с ветерком на катере по Сулаку

Программа тура по дням

1 день

Встреча, обзорная экскурсия по г. Махачкала

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала, где вас встретит гид с табличкой с названием тура.

Рекомендуемое время прилетадо 12:00.

Если вы прибываете на ж/д вокзал или приехали в город до начала тура, сообщите об этом менеджеру.

Начинается наш тур с самой приятной его части – традиционного кавказского гостеприимства.

Главным блюдом стола будет вкусный и сочный шашлык, с секретами приготовления которого вас познакомит наш шеф-повар.

Город контрастов и национального колорита, столица республики Дагестан готова поделиться с вами своими секретами и красотой.

Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.

Далее вы спуститесь к главной мечети республики – Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с ее архитектурой и внутренним убранством.

Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.

Здесь проходит городская набережная и находится городской пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.

Бульвар является сосредоточением памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана.

Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар – излюбленное место для прогулок.

После завершения программы вы отправитесь в отель. (г. Махачкала)

Встреча, обзорная экскурсия по г. МахачкалаВстреча, обзорная экскурсия по г. МахачкалаВстреча, обзорная экскурсия по г. МахачкалаВстреча, обзорная экскурсия по г. Махачкала
2 день

Сулакский каньон

Завтрак в гостинице.

Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа.

Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.

Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.

Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.

С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.

На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).

Переезд в отель. (г. Дербент)

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
3 день

Гамсутль, краеведческий музей Гуниба

Завтрак в отеле.

Дагестан переводится как «страна гор», и третий день нашей программы откроет для вас потаённые уголки нагорной части республики.

Гамсутль – еще одна топовая достопримечательность республики.

Затерянный среди гор, покинутый всеми жителями, он эффектно расположился на склоне горы.

Узкие улочки древнего поселения увлекут вас в глубины истории.

Здесь за каждым поворотом вас ждут впечатляющие виды.

К Гамсутлю ведет треккинговый маршрут, проходящий через лес. По пути вы сможете освежиться ледяной водой из горного источника и перевести дух.

На обеде вы попробуете традиционную кухню одного из народов Дагестана.

Небольшой краеведческий музей Гуниба расскажет об истории Кавказской войны и о человеке, неразрывно с ней связанного. Имам Шамиль – легендарная личность, имя которой здесь известно каждому.

После насыщенного историей и красотой природы дня вы возвращаетесь в гостиницу (г. Дербент).

Гамсутль, краеведческий музей ГунибаГамсутль, краеведческий музей ГунибаГамсутль, краеведческий музей ГунибаГамсутль, краеведческий музей ГунибаГамсутль, краеведческий музей Гуниба
4 день

Крепость Нарын-Кала, Лунь. Возвращение домой

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Начнем этот день с экраноплана «Лунь» – гениального творения советской инженерии.

Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.

Далее нас ждет посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанным ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента.

Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.

Перед отправлением в аэропорт вы пообедаете в Этно-доме, где сможете поделиться впечатлениями о прошедшей поездке за чашечкой горячего чая с традиционными сладостями.

14:00 – 14:30 Окончание программы.

Трансфер группы в аэропорт г. Махачкала.

Если вы уезжаете с ж/д вокзала или хотите задержаться в городе после окончания тура, сообщите об этом менеджеру.

Рекомендованный рейс с вылетом в 18:40.

Крепость Нарын-Кала, Лунь. Возвращение домойКрепость Нарын-Кала, Лунь. Возвращение домойКрепость Нарын-Кала, Лунь. Возвращение домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
Двухместное размещение25 000
Детям до 12 лет22 500
Одноместное размещение34 000
Дополнительная ночь в гостинице в Махачкале6 000

Варианты проживания

Гостиница «Метрополь»

1 ночь

Отель «Метрополь» расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.

Гостиница «Метрополь»Гостиница «Метрополь»Гостиница «Метрополь»Гостиница «Метрополь»

Гостиница «Капитал»

1 ночь

Отель Capital расположен в Махачкале. Стойка регистрации работает круглосуточно. Предоставляются услуги консьержа. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. В ресторане подают блюда итальянской кухни. На территории отеля обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах отеля установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем и халатами, а также гостиный уголок. Из некоторых номеров отеля Capital открывается вид на море. Гости могут отдохнуть на балконе. Во всех номерах установлены кондиционер и письменный стол.

Гостиница «Капитал»Гостиница «Капитал»Гостиница «Капитал»Гостиница «Капитал»

Гостиница «Даш Копы»

2 ночи

Отель DASH GAPI находится в самом центре древнего города Дербент.

Гостиница «Даш Копы»Гостиница «Даш Копы»Гостиница «Даш Копы»Гостиница «Даш Копы»

Гостиница «Волна»

2 ночи

Отель «Волна» расположен в Дербенте, менее чем в 1 км от пляжа Дербента. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общая кухня.

В каждом номере есть кондиционер, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном, а некоторые номера выходят на балкон.

Гостиница «Волна»Гостиница «Волна»Гостиница «Волна»Гостиница «Волна»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостиницах 3*
  • Питание, указанное в программе тура (НВ)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Дополнительный трансфер
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Рекомендуемые рейсы
  • Из Москвы: АК Россия - 08:00-11:00 / АК Победа 07:45- 10:30
  • Из Махачкалы: в 18:40.
  • Из Санкт-Петербурга рекомендуется прилет на тур накануне: АК Россия 10:55-14:20/ АК Победа 18:10-21:20
Где встречается группа и во сколько?

Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида. Накануне вечером в групповом чате в 18:00 – 20:00.

Для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте номера правильно.

Как можно заказать дополнительный трансфер?

Дополнительный трансфер может понадобиться вам, если вы приезжаете раньше начала тура или после окончания остаетесь на несколько дней в городе.

Стоимость по маршруту Аэропорт – Махачкала:

  • легковая машина – 1 000 руб.;
  • минивэ – 2 000 руб.

Стоимость по маршруту Аэропорт – Дербент:

  • легковая машина – 3 500 руб.;
  • минивэ – 5 500 руб.

Стоимость трансфера указана за машину. Заказать дополнительный трансфер можно у менеджера. Если вас интересует трансфер по другим направлениям, всю информацию можно уточните при бронировании.

Также дополнительный трансфер может понадобиться, если вы вылетаете раньше или прилетаете позже рекомендуемого времени.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Туры на 4 дня
Весенние

Похожие туры из Махачкалы

Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
7 отзывов
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
Жить в лучшем отеле Дагестана и путешествовать по горным аулам
Аэропорт Махачкалы, 12:00
23 мар
30 мар
6 апр
13 апр
39 900 за человека
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
4 дня
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
Организатор экскурсии Алана
Алана
Нет отзывов
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Махачкала, 10:30 - отель «Жак» (ул. Ирчи Казака, 3...
2 апр
9 апр
16 апр
23 апр
25 000 за человека
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
Нет отзывов
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Увидеть цветущие горы Дагестана и насладиться красотой кавказской природы
Махачкала, 8:00
28 апр
8 мая
35 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Махачкале
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ