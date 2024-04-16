Туры в Махачкале весной

Найдено 3 тура в категории «Весенние» в Махачкале, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
Начало: г. Махачкала
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 25 000 за человека
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Начало: г. Махачкала
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
от 25 000 за человека
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Начало: г. Махачкала
«Живописные водопады и каньоны, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости — все это ожидает Вас в ранней весной в Дагестане»
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 25 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
    Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
  • А
    Александрина
    16 апреля 2024
    Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
    Великолепно!
  • Ю
    Юлия
    3 апреля 2024
    Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
    Понравилось сопровождение: документальное и организационное. На все мои вопросы получила исчерпывающие ответы.
  • Е
    Екатерина
    3 апреля 2024
    Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
    В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ. 4 звезды поставила за
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    то, что не понятно было что то с обедами. Во Владикавказе нас кормили, а в других городах нет. Хотя в том году у нас были обеды. И второй момент - это гид Демитрий, который сопровождал нас от Пятигорска до Нальчика. Не интересно вел экскурсии, мало, и плохо с речью у гида, не всегда было понятно, что он говорит(Сам как человек хороший). Но экскурсовод не очень. Самые лучшие у вас гиды во Владикавказе. Второй раз уже в этом убеждаемся. Марат просто любовь, на столько интересно. Человек даже не замолкает, рассказывает все на свете, о быте народа своего, не только о программе экскурсии. Это дорогого стоит. Так еще и завез нас в места красивые, которые не входили в программу, они оказались самыми эпичными. Водитель Сергей, который сопровождал нас во Владикавказе отличный водитель и человек. Второй раз уже попадаем на него.

    В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ
  • Р
    Роман
    1 апреля 2024
    Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
    Незабываемое путешествие в Дагестан! Мы посетили множество удивительных мест в Дагестане, начиная от горных вершин и заканчивая историческими памятниками. Природа здесь
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    просто потрясающая - горы, море и луга оставляют незабываемые впечатления. Комфортный номер со всем необходимым и видом на море. Все перемещения осуществлялись на комфортном микроавтобусе. Также хочется отметить гостеприимство местных жителей, которые всегда были рады помочь и принимали нас как родных. Мы пробовали местную кухню, знакомились с местными ремеслами. В целом, поездка в Дагестан стала настоящим открытием и оставила массу положительных эмоций.

    Незабываемое путешествие в Дагестан!Незабываемое путешествие в Дагестан!Незабываемое путешествие в Дагестан!Незабываемое путешествие в Дагестан!Незабываемое путешествие в Дагестан!Незабываемое путешествие в Дагестан!Незабываемое путешествие в Дагестан!Незабываемое путешествие в Дагестан!
  • Р
    Роман
    1 апреля 2024
    Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
    Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан незабываемым и полным ярких
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    впечатлений. Он был не только профессионалом своего дела, но и прекрасным человеком, который всегда был готов помочь и ответить на любые наши вопросы. Наш гид прекрасно знает историю Дагестана и может рассказать много интересных фактов о культуре, традициях и обычаях этого удивительного региона. Благодаря его знаниям, мы смогли лучше понять и прочувствовать дух этой земли.

    Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан
  • Т
    Татьяна
    5 марта 2024
    Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
    Первый раз в Дагестане - это сказка!!! Даже не рассчитывала, что получу столько эмоций и впечатлений!!!! Природа, архитектура, кухня, а
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    люди какие!!! Не ожидала, что за четыре дня можно столько увидеть и узнать нового и интересного!!!! Отдельно спасибо гиду - Саиду Гаджиеву - не один вопрос не остался без ответа!!!! Видно, что человек любит и свою родину, и свою работу!!!! Ещё хочется сказать спасибо нашей группе - ребята, вы супер!!! Верю, что у вас всё получится!!!! 🥰🙃🥰

  • Д
    Денис
    4 декабря 2023
    Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
    Приятное общение впечатление, но данный регион находится совсем в начале пути развития сферы туризма. Сами локации хорошие и интересные. Порадовало что все достопримечательности развивают и улучшают сервис на месте, хотя еще нужно много сделать.
  • Н
    Наталья
    21 ноября 2023
    Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
    Прекрасная программа, которая знакомит с Дагестаном, с его традициями, достопримечательностями, кухней и природой. Хорошие отели, очень вкусные обеды! Отдыхали компанией, все остались довольны! Спасибо большое за организацию!
    Прекрасная программа, которая знакомит с Дагестаном, с его традициями, достопримечательностями, кухней и природой. Хорошие отели, оченьПрекрасная программа, которая знакомит с Дагестаном, с его традициями, достопримечательностями, кухней и природой. Хорошие отели, оченьПрекрасная программа, которая знакомит с Дагестаном, с его традициями, достопримечательностями, кухней и природой. Хорошие отели, оченьПрекрасная программа, которая знакомит с Дагестаном, с его традициями, достопримечательностями, кухней и природой. Хорошие отели, оченьПрекрасная программа, которая знакомит с Дагестаном, с его традициями, достопримечательностями, кухней и природой. Хорошие отели, оченьПрекрасная программа, которая знакомит с Дагестаном, с его традициями, достопримечательностями, кухней и природой. Хорошие отели, оченьПрекрасная программа, которая знакомит с Дагестаном, с его традициями, достопримечательностями, кухней и природой. Хорошие отели, оченьПрекрасная программа, которая знакомит с Дагестаном, с его традициями, достопримечательностями, кухней и природой. Хорошие отели, оченьПрекрасная программа, которая знакомит с Дагестаном, с его традициями, достопримечательностями, кухней и природой. Хорошие отели, очень
  • А
    Анна
    4 апреля 2023
    Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
    Все супер!!!!!!!!!!!!!!! Интересный хоть и короткий тур. Порадовала во время тура возможность есть национальную еду.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Весенние»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
  2. Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
  3. Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Весенние" можно забронировать 3 тура от 25 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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