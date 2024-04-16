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Авторский тур
4 дня
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
Начало: г. Махачкала
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Начало: г. Махачкала
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Начало: г. Махачкала
«Живописные водопады и каньоны, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости — все это ожидает Вас в ранней весной в Дагестане»
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлеся16 апреля 2024Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
- ААлександрина16 апреля 2024Великолепно!
- ЮЮлия3 апреля 2024Понравилось сопровождение: документальное и организационное. На все мои вопросы получила исчерпывающие ответы.
- ЕЕкатерина3 апреля 2024В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ. 4 звезды поставила за
- РРоман1 апреля 2024Незабываемое путешествие в Дагестан! Мы посетили множество удивительных мест в Дагестане, начиная от горных вершин и заканчивая историческими памятниками. Природа здесь
- РРоман1 апреля 2024Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан незабываемым и полным ярких
- ТТатьяна5 марта 2024Первый раз в Дагестане - это сказка!!! Даже не рассчитывала, что получу столько эмоций и впечатлений!!!! Природа, архитектура, кухня, а
- ДДенис4 декабря 2023Приятное общение впечатление, но данный регион находится совсем в начале пути развития сферы туризма. Сами локации хорошие и интересные. Порадовало что все достопримечательности развивают и улучшают сервис на месте, хотя еще нужно много сделать.
- ННаталья21 ноября 2023Прекрасная программа, которая знакомит с Дагестаном, с его традициями, достопримечательностями, кухней и природой. Хорошие отели, очень вкусные обеды! Отдыхали компанией, все остались довольны! Спасибо большое за организацию!
- ААнна4 апреля 2023Огни Дагестана в марте. Экскурсионный турВсе супер!!!!!!!!!!!!!!! Интересный хоть и короткий тур. Порадовала во время тура возможность есть национальную еду.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Весенние»
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