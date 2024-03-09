Ночевать будем в горном селе, которого даже нет на карте! Снаряжение предоставим, все вещи будет подвозить машина к лагерю, а еду готовить повар. Чтобы мы не отвлекались от главного — упоительных горных видов.
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Программа тура по дням
Сбор группы
Мы собираемся со всей России и до 19:00 вам нужно прилететь в Махачкалу.
Групповая встреча в аэропорту Махачкалы, переезд в Избербаш, заселение в гостиницу.
Ужин в кафе, знакомство группы.
Групповой трансфер организуется по прилету последнего участника группы ИЛИ по формированию группы 4-6 человек. (4-6 человек=1 трансфер).
Гостиница находится в 3 минутах от пляжа и 15-20 минут пешком от горячих источников, что очень актуально в холодное время года.
Если вы прилетаете раньше, то сообщите об этом - возможна организация индивидуальной программы, например поездка на Бархан Сарыкум.
Треккинг вдоль каньона
Утром подъем в 7 утра.
Завтрак в кафе, заброска на маршрут к Главному Сулакскому Каньону.
Мы пройдем козьими тропами вдоль каньона с плавным набором высоты и остановками для фото и созерцания красот в наиболее видовых местах.
Что может быть приятнее, чем свесив ноги вниз, наблюдать за парящими внизу орлами?
На маршруте мы будем одни, без туристов, иногда будет даже страшно и в меру экстремально, но мы сделаем это!
Спуск с плато по древней живописной тропе и установка палаточного лагеря возле источника воды и чабанской сакли. (Чабанская сакля - домик пастуха).
Вечером нам приготовят ужин и чай с местными травами. Возле лагеря имеется источник воды, можно привести себя в порядок.
Расстояние 15 км.
Спуск по древней тропе. Подъем по ущелью. Древние тропы
Подъем в 7 утра, горячий завтрак и выход на маршрут в 09:00.
Начинаем свой путь по древней рукотворной мощенной дороге, как из сказочных пейзажей мультфильмов.
Спуск в селение, где нас встречает катер (в зависимости от сезона возможна заброска на машине).
Мы садимся на катер и отправляемся по Сулакскому каньону в ущелье из которого ведет только одна тропа. Древняя, заброшенная тропа, которая когда-то связывала жителей ущелья с ближайшим селом.
После легкого обеда мы начнем сначала плавный подъем по сухому руслу горной реки (после обеда же), дойдем почти до конца ущелья, посмотрим на заброшенные чабанские сакли и по почти неприметной тропе устремимся вверх.
Местами тропа будет идти траверсом по отвесной стене!
За 30-40 минут до лагеря сядем на камушек в очень эпичном месте, просто насладимся пейзажем вокруг.
Лагерь ставим рядом с домом Магомеда и Чакар.
Это самые настоящие дагестанцы — добрые, открытые, готовые всегда прийти на помощь!
Чакар нам приготовит что-нибудь из местных блюд (да-да, мы не только колбасой и тушенкой питаемся.
Дом Чакар и Магомеда очень древний, сложенный из камня, но элементарные удобства имеются, поэтому можно будет даже помыться почти горячей водой из ковша.
Лагерь ставим рядом с источником воды, можно постирать вещи.
Расстояние около 17 км. Набор высоты 1000 метров.
В описание этого дня часть фотографий принадлежит нашему участнику, Александру Гулавскому.
Радиальный выход. Теснина, подъем на Зубцы
Подъем в 8 утра, горячий завтрак от Чакар и выход на маршрут в 09:00.
Лагерь не собираем.
Начинаем свой путь по сухому руслу ущелья с плавным спуском к теснине.
Что такое теснина? Представьте себе вертикальные скалы по 100 метров в высоту и между ними проход 5-6 метров!
Вот по этому коридору мы с вами и пройдем!
Для преодоления небольшого препятствия нам потребуется совместная работы команды — будем помогать друг другу, страховать при спуске с камней.
Путь лежит мимо заброшенной и очень необычной сакли и загона для скота с арочными каменными потолками.
Наша конечная цель — Зубцы!
Скалы с почти отвесной стеной, на которые мы взойдем по древней заброшенной тропе.
Возвращение на базу, ужин.
Расстояние 17 км
Подъем на верхнее плато. Серные шахты. Гарнизонные постройки XIX века
Подъем в 7 утра.
Уже традиционный и вкусный завтрак от Чакар, и налегке, без маленьких рюкзаков, посетим наскальную живопись и стоянки древних людей.
Сначала мы попробуем себя в роли скалолазов и узнаем страшное слово "боулдеринг".
Покажем несложную технику преодоления препятствий на скальном рельефе.
К обеду вернемся в наш лагерь, соберем вещи, пообедаем и выйдем на верхнее плато. (1750 метров.)
Нас ждет крутой, но относительно короткий подъем (2,5-3 часа) на верхнее плато по горной тропе с шикарными видами.
После подъема на плато ставим лагерь и отправляемся исследовать остатки гарнизона и административных построек XIX века, исследуем одну шахту, запасемся минералами в качестве сувениров. Вечером ужин и чай с видом на закат.
Знакомство с Абдулахидом и его пещерой, прослушивание лекций о "правильной жизни".
Чай над обрывом с видом на закат.
Расстояние около 7 км.
Возможны изменения в этом дне по погодным условиям!
Отдых. Восхождение на гору, радиальные треккинги
"Дневка" — это сладкое слово для горных туристов.
Место нашей "дневки" само по себе вызывает желание задержать мгновение, просто насладиться пейзажем!
Практика показала, что наша дневка почти всегда завершатся восхождением на гору (около 2400 м.).
Подъем на гору не представляет технической сложности, а вот спуск по осыпным участкам требует смелости, крепких нервов и правильной треккинговой обуви в виде ботинок.
В этот день мы не просто насладимся красотой пейзажей, но и получим альпинистский опыт, научимся работать на осыпях, не боятся их и получим массу позитива.
Этот день самый яркий и эмоционально насыщенный!
Даже опытные походники резвятся как дети на склонах со сползающей щебенкой!
Расстояние 8 км.
Треккинг по альпийским лугам
Ранний подъем, завтрак и выход на маршрут.
Сегодня у нас очень красивый день, не похожий на предыдущие.
Сначала мы взойдем по тропе на плато и начнем плавный спуск среди альпийских лугов, мимо отар овец и табунов лошадей, возьмем штурмом ущелье с почти вертикальными стенами.
Под занавес пути пройдем по очень необычному каньону и выйдем к машинам, которые нас снимут с маршрута и вернут в цивилизацию.
Заселение в комфортную гостиницу на берегу моря, где мы снова станем похожи на людей.
Вечером отправимся в ресторан, вспоминать наши приключения.
День отдыха
Наш тур заканчивается в пятницу вечером, мы заселяемся в гостиницу и утром в субботу вы можете улететь домой!
Суббота — это отдых на море, восстановление сил после похода,"зализывание ран", но впереди еще два дня выходных, которые можно провести на море, а можно продолжить изучать Дагестан!:)
После каждого тура у нас собирается 1-2 маленькие группы, которые хотят продолжить приключения!
Можно взять у нас машину в прокат (от 2900 руб. сутки) и самостоятельно покататься по Дагестану!
Гостиница оплачена до 12:00 субботы.
Несколько вариантов:
- Поездка в Дербент. Прогулка по старому городу, посещение крепости Нарын Кала, экраноплан Лунь - монстр времен СССР, поездка к водопаду Хучни.
- Посещение аула-призрака Гамсутль, Салтинского водопада, Карадахской теснины.
- Хунзах и Матлас. Водопад Тобот, Каменная чаша, матласская теснина, высокогорное озеро Мочох.
- Село Кубачи. Центр ремесленничества, известное со времен СССР. Здесь вы сможете увидеть работу ювелирных мастеров, купить сувениры и даже случайно попасть на настоящую дагестанскую свадьбу! Для поездки нужен УАЗ Патриот.
- Гоор и Кахиб. Еще два интересных места в Дагестане. Село Гоор известно своими оборонительными башнями, про местный "дагестанский язык Тролля" я тут писать не буду, т. к. после треккинга и тех красот, что вы увидите на основной программе вас этот "аппендикс" не впечатлит. Для поездки нужен УАЗ Патриот.
Стоимость каждого варианта - 8000-9000 руб. за машину С ВОДИТЕЛЕМ, включая топливо!
Т. е. если набирается группа 4 человека, то стоимость дневной поездки составит от 2000 руб. за участника.
Обратный групповой трансфер в аэропорт не предусмотрен, т. к. опыт показал, что большая часть группы улетает в течении 1-3 дней в разное время.
Вы самостоятельно можете вызвать яндекс-такси, которое за 750 руб. доставит вас в аэропорт.
Проживание
В туре предусмотрено двух- трехместное размещение в гостиницах и палаточном лагере.
Доплата за одноместное заселение в гостинице — 1500 руб. за ночь.
Варианты проживания
Гостиницы по маршруту
Палаточный лагерь
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповые трансферы из аэропорта, трансферы по программе, включая катер в каньоне
- Участникам предоставляются палатки, спальники, треккинговая палка, кариматы, ланч-боксы
- На программе двух- трехместное заселение в гостиницах
- Все питание на маршруте включено в стоимость
- Что не входит
- Билеты в Махачкалу и обратно, индивидуальные трансферы
- Под запрос может быть предоставлен небольшой рюкзак (500 руб. аренда)
- Доплата за одноместное заселение в гостинице 1500 руб. за ночь
- Питание в кафе и ресторанах оплачивается участниками
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Дагестан, Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательное снаряжение:
- треккинговые ботинки (никакие другие варианты обуви не подойдёт);
- плотные треккинговые носки, минимум 2 пары;
- непродуваемые куртка с капюшоном, походные штаны из синтетических, быстросохнущих тканей;
- пончо или дождевик;
- непромокаемые штаны из непромокаемых материалов, штаны обязательно должны быть с запуском на ботинки;
- пуховая куртка или жилет (обязательно для туров с ноября по апрель);
- теплый флис;
- теплая шапочка (апрель, сентябрь-октябрь) и головной убор от солнца;
- футболка с длинным рукавом (для солнечной погоды);
- перчатки — идеально, если это будет неопрен или любые непромокаемые перчатки;
- туристический рюкзак не менее 30 литров для переноски воды, ланч-бокса, куртки, дождевика и пр. личного снаряжения;
- налобный фонарик с комплектом батареек.
Очень желательное снаряжение:
- тонкое термобелье;
- гермомешок для упаковки вещей (можно использовать плотный целлофановый пакет);
- гермомешок для телефона, ЗУ, фонарика;
- легкий пуховик для лагеря (в случае холодной погоды ранней весной или поздней осенью или особой мерзлявости участника);
- теплые шерстяные носки для ночевки (сентябрь-апрель).
Другое:
- рюкзак, сумка для перевозки вещей в машине, в самолете;
- средства личной гигиены (не используйте влажные салфетки из тканного материала, они не разлагаются);
- солнцезащитный крем 50+;
- солнцезащитные очки;
- сидушка, хоба, подпопник;
- маленький термос, фляга для воды на 1-1,5 литра;
- индивидуальные лекарственные средства (основная аптечка у гида);
- эластичный бинт, если не уверены в своих коленях.
Для лагеря используется качественное снаряжение — непромокаемые и непродуваемые палатки от компании BASK.ru, Декатлон и спальники с температурой комфорта 0 градусов.
Каждый участник получит индивидуальный набор герметичной посуды для переноски своего дневного сух. пайка. У вас должно быть свободное место в рюкзаке минимум 20х20х25 см для переноски личного контейнера с едой!
Ваш дополнительный багаж для перевозки в машине сопровождения не должен превышать размер средней ручной клади — 55 x 40 x 20 см.
- Возможно где-то зарядить телефон?
По нашему маршруту не будет гарантированных источников энергии, поэтому берите с собой повербанки, используйте авиарежим для сохранения заряда батареи.
- Что со связью на маршруте? Будет интернет?
Мы идем по достаточно глухой местности, но благодаря тому, что в Дагестане ставят вышки в горах, то у нас каждый день будет возможность выходить в интернет, совершать звонки.
Связь и интернет будет "местами и немного", но будет.
- Я могу взять свое снаряжение? У меня есть своя палатка, коврик и спальник.
Да, конечно. Вы можете использовать свое снаряжение на треккинге, оно будет точно также перемещаться на машине сопровождения.
Имейте ввиду, что палатка должна иметь ветроустойчивую конструкцию, спальник должен быть с температурой комфорта 0 градусов для осени и весны и +10 для летних месяцев.
- Как организованы трансферы?
Групповой трансфер организуется по прилёте последнего участника группы или по формированию группы 4-6 человек (4-6 человек = 1 трансфер).
Если вы прилетаете раньше, сообщите об этом — возможна организация индивидуальной программы, например поездка на Бархан Сарыкум.
- Как можно продлить отдых в Дагестане?
Можно взять у нас машину в прокат (от 2900 руб. сутки) и самостоятельно покататься по Дагестану! Гостиница оплачена до 12:00 субботы.
Предлагаю такие варианты:
- Поездка в Дербент. Прогулка по старому городу, посещение крепости Нарын Кала, экраноплан Лунь — монстр времен СССР, поездка к водопаду Хучни.
- Посещение аула-призрака Гамсутль, Салтинского водопада, Карадахской теснины.
- Хунзах и Матлас. Водопад Тобот, Каменная чаша, матласская теснина, высокогорное озеро Мочох.
- Село Кубачи. Центр ремесленничества, известное со времен СССР. Здесь вы сможете увидеть работу ювелирных мастеров, купить сувениры и даже случайно попасть на настоящую дагестанскую свадьбу! Для поездки нужен УАЗ Патриот.
- Гоор и Кахиб. Еще два интересных места в Дагестане. Село Гоор известно своими оборонительными башнями, про местный «дагестанский язык Тролля» я тут писать не буду, т. к. после треккинга и тех красот, что вы увидите на основной программе вас этот «аппендикс» не впечатлит. Для поездки нужен УАЗ Патриот.
Стоимость каждого варианта — 8000-9000 руб. за машину с водителем, включая топливо!
Т. е. если набирается группа 4 человека, то стоимость дневной поездки составит от 2000 руб. за участника.
Обратный групповой трансфер в аэропорт не предусмотрен, т. к. опыт показал, что большая часть группы улетает в течении 1-3 дней в разное время.
Вы самостоятельно можете вызвать Яндекс-такси, которое за 750 руб. доставит вас в аэропорт.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.