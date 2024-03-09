3 день

Спуск по древней тропе. Подъем по ущелью. Древние тропы

Подъем в 7 утра, горячий завтрак и выход на маршрут в 09:00.

Начинаем свой путь по древней рукотворной мощенной дороге, как из сказочных пейзажей мультфильмов.



Спуск в селение, где нас встречает катер (в зависимости от сезона возможна заброска на машине).

Мы садимся на катер и отправляемся по Сулакскому каньону в ущелье из которого ведет только одна тропа. Древняя, заброшенная тропа, которая когда-то связывала жителей ущелья с ближайшим селом.

После легкого обеда мы начнем сначала плавный подъем по сухому руслу горной реки (после обеда же), дойдем почти до конца ущелья, посмотрим на заброшенные чабанские сакли и по почти неприметной тропе устремимся вверх.

Местами тропа будет идти траверсом по отвесной стене!



За 30-40 минут до лагеря сядем на камушек в очень эпичном месте, просто насладимся пейзажем вокруг.



Лагерь ставим рядом с домом Магомеда и Чакар.

Это самые настоящие дагестанцы — добрые, открытые, готовые всегда прийти на помощь!

Чакар нам приготовит что-нибудь из местных блюд (да-да, мы не только колбасой и тушенкой питаемся.

Дом Чакар и Магомеда очень древний, сложенный из камня, но элементарные удобства имеются, поэтому можно будет даже помыться почти горячей водой из ковша.

Лагерь ставим рядом с источником воды, можно постирать вещи.



Расстояние около 17 км. Набор высоты 1000 метров.



В описание этого дня часть фотографий принадлежит нашему участнику, Александру Гулавскому.