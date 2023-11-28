Пройдёмся по горным тропам и серпантинам, где редко бывают туристы, понаслаждаемся тишиной и восхитимся дагестанскими пейзажами с высоты. При этом будем жить в гостинице и ходить в треккинги налегке, что делает наше путешествие более комфортным и доступным для новичков и детей. Заедем в Дербент, увидим экраноплан «Лунь», обновимся в термальных источниках и попробуем горный чай с травами и ягодами. Посетим самое высокогорное и южное селение России, узнаем легенды о Старом Филе и совершим восхождение на Шалбуздаг.

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Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменён.

Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем путешественникам необходим пропуск в пограничную зону. После внесения предоплаты просим прислать копию паспорта для оформления пропуска.