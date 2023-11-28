Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Авторский тур в Махачкале

Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан

5
1 отзыв
Пройдёмся по горным тропам и серпантинам, где редко бывают туристы, понаслаждаемся тишиной и восхитимся дагестанскими пейзажами с высоты.

При этом будем жить в гостинице и ходить в треккинги налегке, что делает наше путешествие более комфортным и доступным для новичков и детей.

Заедем в Дербент, увидим экраноплан «Лунь», обновимся в термальных источниках и попробуем горный чай с травами и ягодами.

Посетим самое высокогорное и южное селение России, узнаем легенды о Старом Филе и совершим восхождение на Шалбуздаг.
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Ближайшие даты:
26
мая
2
июн
8
сен
15
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет58 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменён.

Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем путешественникам необходим пропуск в пограничную зону. После внесения предоплаты просим прислать копию паспорта для оформления пропуска.

Проживание. В 2-3-местных номерах в гостевом доме «Ахтынские бани». Санузел в номерах. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. Включены завтраки со 2 дня и обеды-пикники во время треккингов. Дополнительно оплачиваются ужины и обеды первого, последнего и пятого дня.

Дети. От 6 лет.

Сложность маршрута. Подходит начинающим туристам и активным детям от 6 лет. Будем ходить пешком без тяжёлых рюкзаков по горной (пересечённой) местности, по лесным тропам, грунтовым дорогам, крупным и мелким камням. Перепад высот в день от 300 до 600 м. В один день маршрута перепад высот составит 800 м — это как подъём на 280 этажей. Всего пройдём 50 км. Людям с проблемами с суставами, коленями и лишним весом обязательно нужно иметь треккинговые палки.

Программа тура по дням

1 день

«Лунь» и Ахтынские бани

Встречаемся в 08:40-09:40 на ж. -д. вокзале Махачкалы и в аэропорту. Если вы приехали днём ранее, рекомендуем остановиться в гостинице «Марказ», что в 400 м от места встречи. Можно присоединиться в Дербенте в 13:00.

Сегодня увидим экраноплан «Лунь» — один из советских проектов перспективного вида вооружения, созданный в 80-х годах. Отдохнём на термальных источниках, которые богаты сероводородом, йодом, бромом, радоном. Разместимся в гостинице и сможем попробовать национальную кухню.

«Лунь» и Ахтынские бани«Лунь» и Ахтынские бани«Лунь» и Ахтынские бани«Лунь» и Ахтынские бани
2 день

Зрыхский водопад

8 км, перепад высот 1065-1150-1520 м, треккинг 6-7 часов.

Микроавтобус подбросит нас после завтрака в селение Зрых, где находится начало тропы к 25-метровому водопаду. Пройдём по мосту через реку, соберём травы, облепиху и барбарис для горного чая и скоро окажемся в нетронутых цивилизацией местах — около Зрыхского водопада. Вечером вернёмся в гостиницу.

Зрыхский водопадЗрыхский водопадЗрыхский водопадЗрыхский водопадЗрыхский водопадЗрыхский водопад
3 день

Горы Старого Фили

8 км, перепад высот 1065-1380 м, треккинг 6-7 часов.

Сегодня увидим аул, которому 3000 лет! Старый Филя расположился на склоне горы и богат восхитительными пейзажами. Вы узнаете легенды о происхождении названия села, пройдётесь по горе Гестинкиль и насладитесь тишиной, ведь туристы тут тоже бывают редко. Пообедаем с панорамным видом и вернёмся в гостиницу.

Горы Старого ФилиГоры Старого ФилиГоры Старого ФилиГоры Старого ФилиГоры Старого Фили
4 день

Аул Куруш

10 км, перепад высот 1065-2560-2750 м, треккинг 7-8 часов.

После завтрака отправимся в самое высокогорное и южное село России — Куруш. По серпантину поднимемся на вершину выше облаков, осмотрим аул, местные жители которого занимаются скотоводством, земледелием, ткачеством и изготовлением сыра и масла. Пройдём ещё дальше, что посмотреть на самый высокий водопад Дагестана — Чараур. Водопад сезонный, появляется не всегда. А вот панорамы долины реки Усухчай и стены Ерыдага мы точно увидим.

Аул КурушАул КурушАул КурушАул КурушАул Куруш
5 день

Высокогорное селение Гдым

8 км, перепад высот до 150-200 м, треккинг 6-7 часов.

Сегодня окунёмся в историю селения Гдым, увидим живописные луга, тесные улочки и горы, за которыми уже находится Азербайджан. Полюбуемся видом со смотровой площадки и дойдём до водопада.

Высокогорное селение ГдымВысокогорное селение ГдымВысокогорное селение ГдымВысокогорное селение ГдымВысокогорное селение ГдымВысокогорное селение ГдымВысокогорное селение ГдымВысокогорное селение ГдымВысокогорное селение ГдымВысокогорное селение Гдым
6 день

Шалбуздаг

9,5 км, перепад высот 2800-3760 м, треккинг 9-10 часов.

Благодаря предыдущим 4 треккинговым дням мы готовы сегодня к восхождению на Шалбуздаг — самую знаменитую вершину Дагестана. Гора считается священной и достигает более 4000 метров высоты. Мы начнём подъём с 2800 метров, куда нас довезёт микроавтобус. Наша цель — 3760 метров. По пути увидим чистейшее озеро Зам-Зам, пройдём через узкую расщелину и выйдем на плато, где находится могила особо чтимого в этих краях Мира Сулеймана. Взберёмся на скальное возвышение и сделаем потрясающие фотографии.

ШалбуздагШалбуздагШалбуздагШалбуздагШалбуздагШалбуздагШалбуздагШалбуздагШалбуздаг
7 день

Достопримечательности Дербента

Сегодня весь день будем изучать Дербент — самый древний и южный город России. Посетим крепость Нарын-Кала, восточный рынок и прогуляемся по улочкам Дербента. Желающие смогут купить товары местного производства и вкусные сувениры близким. Не забудьте взять урбеч, приправы, специи, горный чай и сладкие фрукты.

Программа завершится в 14:00 у ж. -д. вокзала Дербента. В 16:00-17:00 — в Махачкале.

Достопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности Дербента

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по программе
  • Проживание
  • Завтраки и 4 обеда
  • Термальные источники
  • Входные билеты
  • Работа инструктора-проводника
  • Оформление пропуска в пограничную зону
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • 1-местное размещение - доплата 11 000 рублей за весь тур
  • Ужины и 3 обеда в кафе - около 400-600 рублей за 1 приём пищи
  • Треккинговые палки (обязательно тем, у кого есть проблемы с коленями, суставами или лишний вес)
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 08:40-09:40 / ж. - д. вокзал Дербента, 13:00
Завершение: Ж. - д. вокзал Дербента, 14:00 / ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 16:00-17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
28 ноя 2023
Путешествие было отличное. Нам очень повезло с гидом, благодаря нему путешествие было очень душевным и комфортным. У меня случилась на одном из треков паническая атака, но Антон очень помог, успокоил, довел за руку до конца. Очень благодарна за такую классную организацию. Все отлично!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыЭкраноплан «Лунь»Популярные местаДербентПрирода и пейзажиГорыТреккинг и походы

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