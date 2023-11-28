Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
При этом будем жить в гостинице и ходить в треккинги налегке, что делает наше путешествие более комфортным и доступным для новичков и детей.
Заедем в Дербент, увидим экраноплан «Лунь», обновимся в термальных источниках и попробуем горный чай с травами и ягодами.
Посетим самое высокогорное и южное селение России, узнаем легенды о Старом Филе и совершим восхождение на Шалбуздаг.
мая
июн
сен
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 200 ₽
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменён.
Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем путешественникам необходим пропуск в пограничную зону. После внесения предоплаты просим прислать копию паспорта для оформления пропуска.
Проживание. В 2-3-местных номерах в гостевом доме «Ахтынские бани». Санузел в номерах. Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Питание. Включены завтраки со 2 дня и обеды-пикники во время треккингов. Дополнительно оплачиваются ужины и обеды первого, последнего и пятого дня.
Дети. От 6 лет.
Сложность маршрута. Подходит начинающим туристам и активным детям от 6 лет. Будем ходить пешком без тяжёлых рюкзаков по горной (пересечённой) местности, по лесным тропам, грунтовым дорогам, крупным и мелким камням. Перепад высот в день от 300 до 600 м. В один день маршрута перепад высот составит 800 м — это как подъём на 280 этажей. Всего пройдём 50 км. Людям с проблемами с суставами, коленями и лишним весом обязательно нужно иметь треккинговые палки.
Программа тура по дням
«Лунь» и Ахтынские бани
Встречаемся в 08:40-09:40 на ж. -д. вокзале Махачкалы и в аэропорту. Если вы приехали днём ранее, рекомендуем остановиться в гостинице «Марказ», что в 400 м от места встречи. Можно присоединиться в Дербенте в 13:00.
Сегодня увидим экраноплан «Лунь» — один из советских проектов перспективного вида вооружения, созданный в 80-х годах. Отдохнём на термальных источниках, которые богаты сероводородом, йодом, бромом, радоном. Разместимся в гостинице и сможем попробовать национальную кухню.
Зрыхский водопад
8 км, перепад высот 1065-1150-1520 м, треккинг 6-7 часов.
Микроавтобус подбросит нас после завтрака в селение Зрых, где находится начало тропы к 25-метровому водопаду. Пройдём по мосту через реку, соберём травы, облепиху и барбарис для горного чая и скоро окажемся в нетронутых цивилизацией местах — около Зрыхского водопада. Вечером вернёмся в гостиницу.
Горы Старого Фили
8 км, перепад высот 1065-1380 м, треккинг 6-7 часов.
Сегодня увидим аул, которому 3000 лет! Старый Филя расположился на склоне горы и богат восхитительными пейзажами. Вы узнаете легенды о происхождении названия села, пройдётесь по горе Гестинкиль и насладитесь тишиной, ведь туристы тут тоже бывают редко. Пообедаем с панорамным видом и вернёмся в гостиницу.
Аул Куруш
10 км, перепад высот 1065-2560-2750 м, треккинг 7-8 часов.
После завтрака отправимся в самое высокогорное и южное село России — Куруш. По серпантину поднимемся на вершину выше облаков, осмотрим аул, местные жители которого занимаются скотоводством, земледелием, ткачеством и изготовлением сыра и масла. Пройдём ещё дальше, что посмотреть на самый высокий водопад Дагестана — Чараур. Водопад сезонный, появляется не всегда. А вот панорамы долины реки Усухчай и стены Ерыдага мы точно увидим.
Высокогорное селение Гдым
8 км, перепад высот до 150-200 м, треккинг 6-7 часов.
Сегодня окунёмся в историю селения Гдым, увидим живописные луга, тесные улочки и горы, за которыми уже находится Азербайджан. Полюбуемся видом со смотровой площадки и дойдём до водопада.
Шалбуздаг
9,5 км, перепад высот 2800-3760 м, треккинг 9-10 часов.
Благодаря предыдущим 4 треккинговым дням мы готовы сегодня к восхождению на Шалбуздаг — самую знаменитую вершину Дагестана. Гора считается священной и достигает более 4000 метров высоты. Мы начнём подъём с 2800 метров, куда нас довезёт микроавтобус. Наша цель — 3760 метров. По пути увидим чистейшее озеро Зам-Зам, пройдём через узкую расщелину и выйдем на плато, где находится могила особо чтимого в этих краях Мира Сулеймана. Взберёмся на скальное возвышение и сделаем потрясающие фотографии.
Достопримечательности Дербента
Сегодня весь день будем изучать Дербент — самый древний и южный город России. Посетим крепость Нарын-Кала, восточный рынок и прогуляемся по улочкам Дербента. Желающие смогут купить товары местного производства и вкусные сувениры близким. Не забудьте взять урбеч, приправы, специи, горный чай и сладкие фрукты.
Программа завершится в 14:00 у ж. -д. вокзала Дербента. В 16:00-17:00 — в Махачкале.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по программе
- Проживание
- Завтраки и 4 обеда
- Термальные источники
- Входные билеты
- Работа инструктора-проводника
- Оформление пропуска в пограничную зону
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- 1-местное размещение - доплата 11 000 рублей за весь тур
- Ужины и 3 обеда в кафе - около 400-600 рублей за 1 приём пищи
- Треккинговые палки (обязательно тем, у кого есть проблемы с коленями, суставами или лишний вес)
- Сувениры и личные расходы