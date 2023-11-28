1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 08:40-09:40 /...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:40
58 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 94 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Козьи тропы. Треккинг в Дагестане
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
35 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария28 ноября 2023Путешествие было отличное. Нам очень повезло с гидом, благодаря нему путешествие было очень душевным и комфортным. У меня случилась на
- ММарина24 сентября 2023Благодарю за прекрасную организацию тура и интересный маршрут! Тур превзошел все ожидания! Благодарю за тёплое гостеприимство Ирайганат-хозяйки гостевого дома, и нашего замечательного гида Ахмеда!
- aavsazonov25 августа 2023Ребята, смело езжайте! Организация и маршрут тура на высшем уровне!
- ММарина12 июля 2023Тур позволил увидеть одни из самых замечательных и живописных горных мест Дагестана. Впечатлений море.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Треккинг и походы»
Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 тура от 35 900 до 94 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2024 год по теме «Треккинг и походы», 4 ⭐ отзыва, цены от 35900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август