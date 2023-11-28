Треккинг в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Треккинг и походы» в Махачкале, цены от 35 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 08:40-09:40 /...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:40
58 200 за человека
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 94 000 за человека
Козьи тропы. Треккинг в Дагестане
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Козьи тропы. Треккинг в Дагестане
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
35 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    28 ноября 2023
    Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
    Путешествие было отличное. Нам очень повезло с гидом, благодаря нему путешествие было очень душевным и комфортным. У меня случилась на
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    одном из треков паническая атака, но Антон очень помог, успокоил, довел за руку до конца. Очень благодарна за такую классную организацию. Все отлично!

  • М
    Марина
    24 сентября 2023
    Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
    Благодарю за прекрасную организацию тура и интересный маршрут! Тур превзошел все ожидания! Благодарю за тёплое гостеприимство Ирайганат-хозяйки гостевого дома, и нашего замечательного гида Ахмеда!
  • a
    avsazonov
    25 августа 2023
    Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
    Ребята, смело езжайте! Организация и маршрут тура на высшем уровне!
  • М
    Марина
    12 июля 2023
    Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
    Тур позволил увидеть одни из самых замечательных и живописных горных мест Дагестана. Впечатлений море.
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Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
  2. Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
  3. Козьи тропы. Треккинг в Дагестане
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 тура от 35 900 до 94 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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