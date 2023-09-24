Горный Дагестан - тропой Императора
Во время тура участники отправляются на треккинговые маршруты, позволяющие насладиться живописными пейзажами и древние крепости.
В одном туре вы совершите экскурсии в древний аул Гуниб с Гунибской крепостью и объектами, связанными с именем имама Шамиля, в аул Чох, в заповедник бархана Сарыкум, на Сулакский каньон, треккинг на Кегерское плато и к Салтинскому водопаду, в аул-призрак Гамсутль и в Карадахскую теснину.
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Прибытие. Махачкала
Наша команда уже ждет вас в аэропорту / ж/д вокзале Махачкалы.
Профессиональный водитель с комфортом доставит вас в отель, где вы сможете отдохнуть после дороги.
Вечером все участников тура ждет ужин-знакомство с гидом, который будет с вами на протяжении всего маршрута, в уютном кафе "Хинкал Брозерс", где вы сможете попробовать настоящий дагестанский хинкал.
Информация по встрече:
С 09:00 до 19:00 встречаем туристов.
Размещение: г. Махачкала.
Питание: приветственный ужин.
Бархан Сарыкум. Пешеходный маршрут: Сулакская тропа. Катание на катере
После сытного завтрака мы отправляемся на бархан Сарыкум, поднимемся на вершину песчаной дюны и понаблюдаем за бескрайним пустынным пейзажем.
Далее мы предлагаем вам увидеть самую посещаемую достопримечательность Дагестана — Сулакский каньон с разных сторон предстоит спуститься по склонам каньона к реке по маркированной пешеходной тропе.
Стартуем у поселка Дубки и двигаясь вниз мы окажемся на берегу р. Сулак, насладившись вдоволь удивительной панорамой каньона мы направимся к станции катеров, нас ждет головокружительное катание на катере по бирюзовым водам Сулака, захватывающие повороты и впечатляющие водные пейзажи.
Но и это еще не все, мы приглашаем вас в Нохьо — прекрасное место для любителей природы и адреналина, где можно насладиться удивительными видами и ощутить атмосферу свободы.
Вас ждет комплекс пещер, подвесной мост на высоте 60 м, уютная кофейня в скале, а для любителей экстрима — зиплайн и роупджампинг.
Тайминг дня:
- 8:30 Выезд.
- 9:20 Бархан Сарыкум.
- 10:20 Выезд в пещеру.
- 11:20 Пещера 40 мин прогулка.
- 12:30 Обед кафе хадум комплекс.
- 13:30 Пешеходный маршрут: Сулакская тропа.
- 15:30 Катание на катере по каньону.
- 20:00 Возвращение в гостевой дом.
Размещение: гостевой дом в горах.
Питание: завтрак в отеле, пикник на маршруте, ужин в гостевом доме.
Пешая часть маршрута: 6 км. Перепад высоты: 750 м.
Сложность маршрута: средний.
Аул Гуниб. Гунибская крепость. Гора Маяк
Мы стартуем в живописном ауле Гуниб, окруженном горами и зелеными лугами.
Здесь вы сможете насладиться удивительной природой Дагестана.
Далее путь ведет к Гунибской крепости — историческому памятнику, который был построен в средние века и служил защитой от врагов.
Здесь вы сможете пройтись по старинным стенам, изучить архитектуру и представить себя настоящим воином.
Завершающая остановка маршрута — гора Маяк.
Ваш путь к вершине будет немного трудным, но зато наградой станут потрясающие панорамные виды на окружающие горы и леса.
Вы сможете почувствовать себя на вершине мира и насладиться неповторимой атмосферой покоя и спокойствия.
Тайминг дня:
- 8:00 Завтрак.
- 9:00 Выезд аул Гуниб, 10:30 Гунибская крепость.
- 11:20 Начало подъема гора Маяк.
- 14:00 Пикник на маяке.
- 15:00 Начало спуска.
- 16:30 Гуниб.
- 18:00 Возвращение в гостевой дом.
Размещение: гостевой дом в горах.
Питание: завтрак в гостевом доме, пикник на маршруте, ужин в гостевом доме.
Пешая часть маршрута: 20 км. Набор высоты: 1000 м.
Сложность маршрута: выше среднего.
Аул Чох. Аул-призрак Гамсутль
Сегодня на нашем пути самые древние аулы Дагестана, и первым будет аул Чох, у вас будет возможность прогуляться по его старинным улочкам и увидеть знаменитые нерукотворные чохские террасы.
Далее по горной тропе мы отправимся в аул-призрак Гамсутль, на протяжении всего пути нас будут сопровождать панорамы гор.
В Гамсутле у вас будет возможность прогуляться по пустынным улицам, заглянуть в дома и узнать местные легенды.
Тайминг дня:
- 9:00 Выезд.
- 11:00 Аул Чох.
- 14:00 Гамсутль.
- 18:30 Возвращение в гостевой дом.
Размещение: гостевой дом в горах.
Питание: завтрак в гостевом доме, пикник на маршруте, ужин в гостевом доме.
Пешая часть маршрута: 15 км. Набор высоты: 725 м.
Сложность маршрута: выше среднего.
Кегерское плато. Салтинская теснина. Подземный Салтинский водопад
Маршрут начинается с подъема на Кегерское плато, известное своими живописными видами на окружающие горные вершины и луга.
Затем вы отправитесь в Салтинскую теснину, где вас ждет удивительное зрелище — подземный водопад.
Теснина впечатляет узкими сводами, а вход к подземному водопаду особенно кристально чистыми водами, создавая неповторимую атмосферу.
Этот день проведенный в пеших прогулках можно считать настоящей душевной и физической разгрузкой, а также возможностью насладиться потрясающей природой Дагестана.
Тайминг дня:
- 9:00 Выезд.
- 11:00 Кегерское плато.
- 16:00 Салтинская теснина, подземный водопад.
- 18:00 Возвращение в гостевой дом.
Размещение: гостевой дом в горах.
Питание: завтрак в гостевом доме, пикник на маршруте, ужин в гостевом доме.
Пешая часть маршрута: 10 км. Набор высоты: 725 м.
Сложность маршрута: выше среднего.
Рафтинг. Катание на квадроциклах по горной местности
Сегодня вы сможете в полной мере ощутить себя частью природы и испытать новые ощущения, ведь по программе у нас рафтинг по горной реке Аварское Койсу.
После завтрака мы отправимся к месту старта, где вы получите необходимую экипировку, а опытные инструкторы проведут инструктаж и расскажут правила техники безопасности.
Сплав проходит через живописные пейзажи, преодолевая небольшие пороги и водовороты, всегда под наблюдением опытного инструктора.
Во время спуска вы сможете насладиться красотой окружающей природы и ощутить адреналин, преодолевая препятствия на реке.
После вкусного обеда на свежем воздухе вас ждет еще одно приключение, катание на квадроциклах по горной местности, где вы можем испытать адреналин и насладиться чудесными видами природы.
Тайминг дня:
- 9:00 Выезд.
- 10:30 Рафтинг + квадроциклы на острове Раф.
- 18:00 Возвращение в гостевой дом.
Размещение: гостевой дом в горах.
Питание: завтрак в гостевом доме, пикник на маршруте, ужин в гостевом доме.
Сложность маршрута: легкий.
Аул Гуниб. «Тропа Императора». Рукотворный тоннель. Карадахская теснина
Сегодня у вас будет возможность повторить маршрут российского императора, когда тот посещал Дагестан.
Вы пройдете сквозь рукотворный тоннель, который специально вырубили в скале, к приезду Александра II, ощутите прохладу скал и получите новый опыт.
Следующей точкой на нашем маршруте будет Карадахская теснина — ущелье, с шириной не более 5м и высокими каменными стенами, проходя вдоль ущелья вы сможете увидеть неповторимую игру света на каменных сводах.
Тайминг дня:
- 9:00 Выезд.
- 11:00 Гуниб, тропа императора, рукотворный тоннель.
- 17:00 Карадахская теснина.
- 18:30 Возвращение в гостевой дом.
Размещение: гостевой дом в горах.
Питание: завтрак в гостевом доме, пикник на маршруте, ужин в гостевом доме.
Пешая часть маршрута: 5 км. Набор высоты: 200 м.
Сложность маршрута: легкий.
Махачкала. Отъезд домой
По дороге в аэропорт у вас будет возможность еще раз насладиться невероятными пейзажами гор.
Информация по отъезду: выезд из гостиницы в горах в Махачкалу в 10:00.
Прибытие в город Махачкала в 13:00.
Рекомендуемое время отъезда после 14:00.
Питание: завтрак в гостевом доме.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах, в гостевых домах в 2-х / 3-х местных комнатах.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Доплата за одноместное размещение — 17 500 руб. за весь период тура.
Акция раннего бронирования:
- 1 этап — бронирования до 30 Ноябрь — скидка 20%;
- 2 этап — бронирования до 31 Декабрь — скидка 15%;
- 3 этап — бронирования до 31 Январь — скидка 10%;
- 4 этап — бронирования до 29 Февраль — скидка 5%.
Варианты проживания
Гостиница «Метрополь» 3
Гостиница "Метрополь" ждёт своих гостей в Махачкале. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, бильярдная, прачечная, гладильные принадлежности, сауна и другое.
В каждом из этих номеров царит превосходная атмосфера для Вашего отдыха. Здесь есть всё, чтобы Ваше проживание было комфортным и принесло лишь положительные эмоции от пребывания в этом месте.
На территории работает шикарный ресторан, где Вы сможете побаловать себя шедеврами из разных кухонь мира, а также отлично провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал со всем сопутствующим оборудованием для Вашего успеха.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, зелёные парки города, а также остановки общественного транспорта, что облегчит передвижение на местности. Ж/д вокзал располагается всего в 10 минутах езды.
Гостевой дом «Хадиджа»
Гостевой комплекс из 26 номеров начал принимать первых туристов только в начале 2022 года, но уже получает хорошие отзывы от своих постояльцев.
Досуг: беседка, гамак, музыка, самовар, танцы, этноуголок, сад, качели, мангал, настольные игры.
Гостевой дом «Гостевой Дом Высота»
Прекрасный вариант, чтобы отдохнуть между прогулками по городу. Гостевой дом «Гостевой Дом Высота» расположен в Гунибе. Этот гостевой дом находится в самом центре города. Перед сном есть возможность прогуляться вдоль главных достопримечательностей. Рядом с гостевым домом можно прогуляться. Неподалёку: Гунибская крепость, Салтинский водопад и Чохские террасы.
В гостевом доме
Предусмотрены разные типы питания: полный пансион и полупансион. Хотите оставаться на связи? В гостевом доме есть бесплатный Wi-Fi. Специально для автопутешественников организована бесплатная парковка. Готовьтесь к весёлому и насыщенному отдыху! На территории есть площадка для барбекю.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
- Услуги гида-проводника
- Экологические сборы заповедников
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Питание: завтраки, пикники на маршрутах, ужины
- Приветственный ужин
- Прогулка на катере по каньону
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Одноместное размещение - 17 500 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- купальники и наряды для фотосессий;
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- непромокаемая ветрозащитная куртка и брюки;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивный костюм;
- треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
- треккинговые палки (у кого нет — можно взять лыжные);
- рюкзак и «сидушка»;
- эластичный бинт;
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли связь?
Самая лучшая связь это Мегафон и МТС. Теле 2 лучше не рассматривать вообще, так как не ловит ни в Махачкале, ни в Гунибе. Wi-Fi в горах нет нигде (в гостиницах тоже). 4G в Гунибе маловероятен.
Где происходит начало и окончание тура?
Место и время сбора группы: Групповой трансфер осуществляется из аэропорта или ж/д вокзала г. Махачкалы к месту размещения с 9:00 до 19:00.
Место и время завершения тура: г. Махачкала, рекомендуемое время вылета — от 16:00 и позже.
Какое будет ориентировочное время посещения экскурсионных объектов?
|Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из него
|Наименование объектов размещения
|Запланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показа
|Внутримаршрутные перевозки
|Встреча туристов:
с 9:00 до 19:00 в аэропорту или ж/д г. Махачкала
|Гостиница Метрополь 3*, г. Махачкала
|Встреча, трансфер в отель, ужин.
|Автобус - 18/20 местный
|8:30 Выезд
9:20 Бархан Сарыкум,
10:20 Выезд в пещеру.
11:20 Пещера 40 мин прогулка
13:30 Пешеходный маршрут: Сулакская тропа.
15:30 Катание на катере по каньону
20:00 Заселение в гостевой дом.
|Хадиджа/гостевой дом высота Гуниб
|Бархан Сарыкум, пешеходный маршрут: Сулакская тропа. + катание на катере по каньону. комплекс Нохьо
|Автобус - 18/20 местный
|8:00 Завтрак
9:00 Выезд аул Гуниб,
10:30 Гунибская крепость,
11:20 Начало подъема гора Маяк.
14:00 Пикник на маяке
15:00 Начало спуска
16:30 Гуниб
18:00 Возвращение в гостевой дом
|Хадиджа/гостевой дом высота Гуниб
|Гуниб, Гунибская крепость, гора Маяк
|Автобус - 18/20 местный
|9:00 Выезд
11:00 Аул Чох
14:00 Гамсутль
18:30 Возвращение в гостевой дом
|Хадиджа/гостевой дом высота Гуниб
|Аулы Чох, Гамсутль
|Автобус - 18/20 местный
|9:00 Выезд
11:00 Кегерское плато,
16:00 Салтинская теснина, подземный водопад
18:00 Возвращение в гостевой дом
|Хадиджа/гостевой дом высота Гуниб
|Кегерское плато, Салтинская теснина, подземный водопад
|Автобус - 18/20 местный
|9:00 Выезд
10:30 Рафтинг + квадроциклы на острове Раф
18:00 Возвращение в гостевой дом
|Хадиджа/гостевой дом высота Гуниб
|Рафтинг и квадроциклы на острове Рафт.
|Автобус - 18/20 местный
|9:00 Выезд
11:00 Гуниб, тропа императора, рукотворный тоннель,
17:00 Карадахская теснина
18:30 Возвращение в гостевой дом
|Хадиджа/гостевой дом высота Гуниб
|Гуниб, тропа императора, рукотворный тоннель, Карадахская теснина
|Автобус - 18/20 местный
|10:00 Выезд в г. Махачкала
|выезд из Хадиджа/гостевой дом высота Гуниб
|Отъезд Трансфер в аэропорт и ж/д г. Махачкала
|Автобус - 18/20 местный