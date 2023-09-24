Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Групповой тур в Махачкале

Горный Дагестан - тропой Императора

5
3 отзыва
Хайкинг тур в Дагестане представляет собой организованное путешествие пешком по красивым горным местам региона.

Во время тура участники отправляются на треккинговые маршруты, позволяющие насладиться живописными пейзажами и древние крепости.

В одном туре вы совершите экскурсии в древний аул Гуниб с Гунибской крепостью и объектами, связанными с именем имама Шамиля, в аул Чох, в заповедник бархана Сарыкум, на Сулакский каньон, треккинг на Кегерское плато и к Салтинскому водопаду, в аул-призрак Гамсутль и в Карадахскую теснину.
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Ближайшие даты:
5
мая
12
мая
19
мая
26
мая
2
июн
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даты

Что вас ожидает:

Аул-призрак
Аул-призрак
«Мачу Пикчу» Дагестана, село-призрак на вершине Гамсутльмеэра, аул вечного покоя, неразгаданных тайн и неземной красоты — это Гамсутль!
Природа Кавказа
Природа Кавказа
Надышимся горным воздухом Дагестана и почувствуем всю мощь Кавказских гор
Салтинский водопад
Салтинский водопад
Посетим мистическое подземное чудо высотой 20 м
Национальная кухня
Национальная кухня
Попробуем вкуснейшие и необычные блюда южной республики
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Посетим неподвижный песчаный исполин вне пустыни, в котором приютилось огромное количество редких растений и птиц

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Махачкала

Наша команда уже ждет вас в аэропорту / ж/д вокзале Махачкалы.

Профессиональный водитель с комфортом доставит вас в отель, где вы сможете отдохнуть после дороги.

Вечером все участников тура ждет ужин-знакомство с гидом, который будет с вами на протяжении всего маршрута, в уютном кафе "Хинкал Брозерс", где вы сможете попробовать настоящий дагестанский хинкал.

Информация по встрече:

С 09:00 до 19:00 встречаем туристов.

Размещение: г. Махачкала.

Питание: приветственный ужин.

Прибытие. МахачкалаПрибытие. МахачкалаПрибытие. МахачкалаПрибытие. Махачкала
2 день

Бархан Сарыкум. Пешеходный маршрут: Сулакская тропа. Катание на катере

После сытного завтрака мы отправляемся на бархан Сарыкум, поднимемся на вершину песчаной дюны и понаблюдаем за бескрайним пустынным пейзажем.

Далее мы предлагаем вам увидеть самую посещаемую достопримечательность Дагестана — Сулакский каньон с разных сторон предстоит спуститься по склонам каньона к реке по маркированной пешеходной тропе.

Стартуем у поселка Дубки и двигаясь вниз мы окажемся на берегу р. Сулак, насладившись вдоволь удивительной панорамой каньона мы направимся к станции катеров, нас ждет головокружительное катание на катере по бирюзовым водам Сулака, захватывающие повороты и впечатляющие водные пейзажи.

Но и это еще не все, мы приглашаем вас в Нохьо — прекрасное место для любителей природы и адреналина, где можно насладиться удивительными видами и ощутить атмосферу свободы.

Вас ждет комплекс пещер, подвесной мост на высоте 60 м, уютная кофейня в скале, а для любителей экстрима — зиплайн и роупджампинг.

Тайминг дня:

  • 8:30 Выезд.
  • 9:20 Бархан Сарыкум.
  • 10:20 Выезд в пещеру.
  • 11:20 Пещера 40 мин прогулка.
  • 12:30 Обед кафе хадум комплекс.
  • 13:30 Пешеходный маршрут: Сулакская тропа.
  • 15:30 Катание на катере по каньону.
  • 20:00 Возвращение в гостевой дом.

Размещение: гостевой дом в горах.

Питание: завтрак в отеле, пикник на маршруте, ужин в гостевом доме.

Пешая часть маршрута: 6 км. Перепад высоты: 750 м.

Сложность маршрута: средний.

Бархан Сарыкум. Пешеходный маршрут: Сулакская тропа. Катание на катереБархан Сарыкум. Пешеходный маршрут: Сулакская тропа. Катание на катереБархан Сарыкум. Пешеходный маршрут: Сулакская тропа. Катание на катереБархан Сарыкум. Пешеходный маршрут: Сулакская тропа. Катание на катере
3 день

Аул Гуниб. Гунибская крепость. Гора Маяк

Мы стартуем в живописном ауле Гуниб, окруженном горами и зелеными лугами.

Здесь вы сможете насладиться удивительной природой Дагестана.

Далее путь ведет к Гунибской крепости — историческому памятнику, который был построен в средние века и служил защитой от врагов.

Здесь вы сможете пройтись по старинным стенам, изучить архитектуру и представить себя настоящим воином.

Завершающая остановка маршрута — гора Маяк.

Ваш путь к вершине будет немного трудным, но зато наградой станут потрясающие панорамные виды на окружающие горы и леса.

Вы сможете почувствовать себя на вершине мира и насладиться неповторимой атмосферой покоя и спокойствия.

Тайминг дня:

  • 8:00 Завтрак.
  • 9:00 Выезд аул Гуниб, 10:30 Гунибская крепость.
  • 11:20 Начало подъема гора Маяк.
  • 14:00 Пикник на маяке.
  • 15:00 Начало спуска.
  • 16:30 Гуниб.
  • 18:00 Возвращение в гостевой дом.

Размещение: гостевой дом в горах.

Питание: завтрак в гостевом доме, пикник на маршруте, ужин в гостевом доме.

Пешая часть маршрута: 20 км. Набор высоты: 1000 м.

Сложность маршрута: выше среднего.

Аул Гуниб. Гунибская крепость. Гора МаякАул Гуниб. Гунибская крепость. Гора МаякАул Гуниб. Гунибская крепость. Гора МаякАул Гуниб. Гунибская крепость. Гора Маяк
4 день

Аул Чох. Аул-призрак Гамсутль

Сегодня на нашем пути самые древние аулы Дагестана, и первым будет аул Чох, у вас будет возможность прогуляться по его старинным улочкам и увидеть знаменитые нерукотворные чохские террасы.

Далее по горной тропе мы отправимся в аул-призрак Гамсутль, на протяжении всего пути нас будут сопровождать панорамы гор.

В Гамсутле у вас будет возможность прогуляться по пустынным улицам, заглянуть в дома и узнать местные легенды.

Тайминг дня:

  • 9:00 Выезд.
  • 11:00 Аул Чох.
  • 14:00 Гамсутль.
  • 18:30 Возвращение в гостевой дом.

Размещение: гостевой дом в горах.

Питание: завтрак в гостевом доме, пикник на маршруте, ужин в гостевом доме.

Пешая часть маршрута: 15 км. Набор высоты: 725 м.

Сложность маршрута: выше среднего.

Аул Чох. Аул-призрак ГамсутльАул Чох. Аул-призрак ГамсутльАул Чох. Аул-призрак ГамсутльАул Чох. Аул-призрак Гамсутль
5 день

Кегерское плато. Салтинская теснина. Подземный Салтинский водопад

Маршрут начинается с подъема на Кегерское плато, известное своими живописными видами на окружающие горные вершины и луга.

Затем вы отправитесь в Салтинскую теснину, где вас ждет удивительное зрелище — подземный водопад.

Теснина впечатляет узкими сводами, а вход к подземному водопаду особенно кристально чистыми водами, создавая неповторимую атмосферу.

Этот день проведенный в пеших прогулках можно считать настоящей душевной и физической разгрузкой, а также возможностью насладиться потрясающей природой Дагестана.

Тайминг дня:

  • 9:00 Выезд.
  • 11:00 Кегерское плато.
  • 16:00 Салтинская теснина, подземный водопад.
  • 18:00 Возвращение в гостевой дом.

Размещение: гостевой дом в горах.

Питание: завтрак в гостевом доме, пикник на маршруте, ужин в гостевом доме.

Пешая часть маршрута: 10 км. Набор высоты: 725 м.

Сложность маршрута: выше среднего.

Кегерское плато. Салтинская теснина. Подземный Салтинский водопадКегерское плато. Салтинская теснина. Подземный Салтинский водопадКегерское плато. Салтинская теснина. Подземный Салтинский водопадКегерское плато. Салтинская теснина. Подземный Салтинский водопад
6 день

Рафтинг. Катание на квадроциклах по горной местности

Сегодня вы сможете в полной мере ощутить себя частью природы и испытать новые ощущения, ведь по программе у нас рафтинг по горной реке Аварское Койсу.

После завтрака мы отправимся к месту старта, где вы получите необходимую экипировку, а опытные инструкторы проведут инструктаж и расскажут правила техники безопасности.

Сплав проходит через живописные пейзажи, преодолевая небольшие пороги и водовороты, всегда под наблюдением опытного инструктора.

Во время спуска вы сможете насладиться красотой окружающей природы и ощутить адреналин, преодолевая препятствия на реке.

После вкусного обеда на свежем воздухе вас ждет еще одно приключение, катание на квадроциклах по горной местности, где вы можем испытать адреналин и насладиться чудесными видами природы.

Тайминг дня:

  • 9:00 Выезд.
  • 10:30 Рафтинг + квадроциклы на острове Раф.
  • 18:00 Возвращение в гостевой дом.

Размещение: гостевой дом в горах.

Питание: завтрак в гостевом доме, пикник на маршруте, ужин в гостевом доме.

Сложность маршрута: легкий.

Рафтинг. Катание на квадроциклах по горной местностиРафтинг. Катание на квадроциклах по горной местностиРафтинг. Катание на квадроциклах по горной местностиРафтинг. Катание на квадроциклах по горной местности
7 день

Аул Гуниб. «Тропа Императора». Рукотворный тоннель. Карадахская теснина

Сегодня у вас будет возможность повторить маршрут российского императора, когда тот посещал Дагестан.

Вы пройдете сквозь рукотворный тоннель, который специально вырубили в скале, к приезду Александра II, ощутите прохладу скал и получите новый опыт.

Следующей точкой на нашем маршруте будет Карадахская теснина — ущелье, с шириной не более 5м и высокими каменными стенами, проходя вдоль ущелья вы сможете увидеть неповторимую игру света на каменных сводах.

Тайминг дня:

  • 9:00 Выезд.
  • 11:00 Гуниб, тропа императора, рукотворный тоннель.
  • 17:00 Карадахская теснина.
  • 18:30 Возвращение в гостевой дом.

Размещение: гостевой дом в горах.

Питание: завтрак в гостевом доме, пикник на маршруте, ужин в гостевом доме.

Пешая часть маршрута: 5 км. Набор высоты: 200 м.

Сложность маршрута: легкий.

Аул Гуниб. «Тропа Императора». Рукотворный тоннель. Карадахская теснинаАул Гуниб. «Тропа Императора». Рукотворный тоннель. Карадахская теснинаАул Гуниб. «Тропа Императора». Рукотворный тоннель. Карадахская теснинаАул Гуниб. «Тропа Императора». Рукотворный тоннель. Карадахская теснина
8 день

Махачкала. Отъезд домой

По дороге в аэропорт у вас будет возможность еще раз насладиться невероятными пейзажами гор.

Информация по отъезду: выезд из гостиницы в горах в Махачкалу в 10:00.

Прибытие в город Махачкала в 13:00.

Рекомендуемое время отъезда после 14:00.

Питание: завтрак в гостевом доме.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах, в гостевых домах в 2-х / 3-х местных комнатах.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Доплата за одноместное размещение — 17 500 руб. за весь период тура.

Акция раннего бронирования:

  • 1 этап — бронирования до 30 Ноябрь — скидка 20%;
  • 2 этап — бронирования до 31 Декабрь — скидка 15%;
  • 3 этап — бронирования до 31 Январь — скидка 10%;
  • 4 этап — бронирования до 29 Февраль — скидка 5%.

Варианты проживания

Гостиница «Метрополь» 3

1 ночь

Гостиница "Метрополь" ждёт своих гостей в Махачкале. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, бильярдная, прачечная, гладильные принадлежности, сауна и другое.

В каждом из этих номеров царит превосходная атмосфера для Вашего отдыха. Здесь есть всё, чтобы Ваше проживание было комфортным и принесло лишь положительные эмоции от пребывания в этом месте.

На территории работает шикарный ресторан, где Вы сможете побаловать себя шедеврами из разных кухонь мира, а также отлично провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал со всем сопутствующим оборудованием для Вашего успеха.

В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, зелёные парки города, а также остановки общественного транспорта, что облегчит передвижение на местности. Ж/д вокзал располагается всего в 10 минутах езды.

Гостиница «Метрополь» 3Гостиница «Метрополь» 3Гостиница «Метрополь» 3Гостиница «Метрополь» 3Гостиница «Метрополь» 3Гостиница «Метрополь» 3

Гостевой дом «Хадиджа»

6 ночей

Гостевой комплекс из 26 номеров начал принимать первых туристов только в начале 2022 года, но уже получает хорошие отзывы от своих постояльцев.

Досуг: беседка, гамак, музыка, самовар, танцы, этноуголок, сад, качели, мангал, настольные игры.

Гостевой дом «Хадиджа»Гостевой дом «Хадиджа»Гостевой дом «Хадиджа»Гостевой дом «Хадиджа»Гостевой дом «Хадиджа»

Гостевой дом «Гостевой Дом Высота»

6 ночей

Прекрасный вариант, чтобы отдохнуть между прогулками по городу. Гостевой дом «Гостевой Дом Высота» расположен в Гунибе. Этот гостевой дом находится в самом центре города. Перед сном есть возможность прогуляться вдоль главных достопримечательностей. Рядом с гостевым домом можно прогуляться. Неподалёку: Гунибская крепость, Салтинский водопад и Чохские террасы.

В гостевом доме

Предусмотрены разные типы питания: полный пансион и полупансион. Хотите оставаться на связи? В гостевом доме есть бесплатный Wi-Fi. Специально для автопутешественников организована бесплатная парковка. Готовьтесь к весёлому и насыщенному отдыху! На территории есть площадка для барбекю.

Гостевой дом «Гостевой Дом Высота»Гостевой дом «Гостевой Дом Высота»Гостевой дом «Гостевой Дом Высота»Гостевой дом «Гостевой Дом Высота»Гостевой дом «Гостевой Дом Высота»Гостевой дом «Гостевой Дом Высота»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Услуги гида-проводника
  • Экологические сборы заповедников
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Питание: завтраки, пикники на маршрутах, ужины
  • Приветственный ужин
  • Прогулка на катере по каньону
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение - 17 500 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и брюки;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • спортивный костюм;
  • треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
  • треккинговые палки (у кого нет — можно взять лыжные);
  • рюкзак и «сидушка»;
  • эластичный бинт;

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли связь?

Самая лучшая связь это Мегафон и МТС. Теле 2 лучше не рассматривать вообще, так как не ловит ни в Махачкале, ни в Гунибе. Wi-Fi в горах нет нигде (в гостиницах тоже). 4G в Гунибе маловероятен.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: Групповой трансфер осуществляется из аэропорта или ж/д вокзала г. Махачкалы к месту размещения с 9:00 до 19:00.

Место и время завершения тура: г. Махачкала, рекомендуемое время вылета — от 16:00 и позже.

Какое будет ориентировочное время посещения экскурсионных объектов?
Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из негоНаименование объектов размещенияЗапланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показаВнутримаршрутные перевозки
Встреча туристов:

с 9:00 до 19:00 в аэропорту или ж/д г. Махачкала		Гостиница Метрополь 3*, г. МахачкалаВстреча, трансфер в отель, ужин. Автобус - 18/20 местный


8:30 Выезд
9:20 Бархан Сарыкум,
10:20 Выезд в пещеру.
11:20 Пещера 40 мин прогулка
13:30 Пешеходный маршрут: Сулакская тропа.
15:30 Катание на катере по каньону
20:00 Заселение в гостевой дом. 		Хадиджа/гостевой дом высота ГунибБархан Сарыкум, пешеходный маршрут: Сулакская тропа. + катание на катере по каньону. комплекс НохьоАвтобус - 18/20 местный
8:00 Завтрак
9:00 Выезд аул Гуниб,
10:30 Гунибская крепость,
11:20 Начало подъема гора Маяк.
14:00 Пикник на маяке
15:00 Начало спуска
16:30 Гуниб
18:00 Возвращение в гостевой дом		Хадиджа/гостевой дом высота ГунибГуниб, Гунибская крепость, гора МаякАвтобус - 18/20 местный
9:00 Выезд
11:00 Аул Чох
14:00 Гамсутль
18:30 Возвращение в гостевой дом		Хадиджа/гостевой дом высота ГунибАулы Чох, Гамсутль Автобус - 18/20 местный
9:00 Выезд
11:00 Кегерское плато,
16:00 Салтинская теснина, подземный водопад
18:00 Возвращение в гостевой дом 		Хадиджа/гостевой дом высота ГунибКегерское плато, Салтинская теснина, подземный водопадАвтобус - 18/20 местный
9:00 Выезд
10:30 Рафтинг + квадроциклы на острове Раф
18:00 Возвращение в гостевой дом		Хадиджа/гостевой дом высота ГунибРафтинг и квадроциклы на острове Рафт. Автобус - 18/20 местный
9:00 Выезд
11:00 Гуниб, тропа императора, рукотворный тоннель,
17:00 Карадахская теснина
18:30 Возвращение в гостевой дом		Хадиджа/гостевой дом высота ГунибГуниб, тропа императора, рукотворный тоннель, Карадахская теснинаАвтобус - 18/20 местный
10:00 Выезд в г. Махачкалавыезд из Хадиджа/гостевой дом высота ГунибОтъезд Трансфер в аэропорт и ж/д г. МахачкалаАвтобус - 18/20 местный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
24 сен 2023
Благодарю за прекрасную организацию тура и интересный маршрут! Тур превзошел все ожидания! Благодарю за тёплое гостеприимство Ирайганат-хозяйки гостевого дома, и нашего замечательного гида Ахмеда!
a
25 авг 2023
Ребята, смело езжайте! Организация и маршрут тура на высшем уровне!
М
12 июля 2023
Тур позволил увидеть одни из самых замечательных и живописных горных мест Дагестана. Впечатлений море.
Тур позволил увидеть одни из самых замечательных и живописных горных мест Дагестана. Впечатлений море.Тур позволил увидеть одни из самых замечательных и живописных горных мест Дагестана. Впечатлений море.Тур позволил увидеть одни из самых замечательных и живописных горных мест Дагестана. Впечатлений море.Тур позволил увидеть одни из самых замечательных и живописных горных мест Дагестана. Впечатлений море.Тур позволил увидеть одни из самых замечательных и живописных горных мест Дагестана. Впечатлений море.Тур позволил увидеть одни из самых замечательных и живописных горных мест Дагестана. Впечатлений море.Тур позволил увидеть одни из самых замечательных и живописных горных мест Дагестана. Впечатлений море.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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