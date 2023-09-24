2 день

Бархан Сарыкум. Пешеходный маршрут: Сулакская тропа. Катание на катере

После сытного завтрака мы отправляемся на бархан Сарыкум, поднимемся на вершину песчаной дюны и понаблюдаем за бескрайним пустынным пейзажем.

Далее мы предлагаем вам увидеть самую посещаемую достопримечательность Дагестана — Сулакский каньон с разных сторон предстоит спуститься по склонам каньона к реке по маркированной пешеходной тропе.

Стартуем у поселка Дубки и двигаясь вниз мы окажемся на берегу р. Сулак, насладившись вдоволь удивительной панорамой каньона мы направимся к станции катеров, нас ждет головокружительное катание на катере по бирюзовым водам Сулака, захватывающие повороты и впечатляющие водные пейзажи.

Но и это еще не все, мы приглашаем вас в Нохьо — прекрасное место для любителей природы и адреналина, где можно насладиться удивительными видами и ощутить атмосферу свободы.

Вас ждет комплекс пещер, подвесной мост на высоте 60 м, уютная кофейня в скале, а для любителей экстрима — зиплайн и роупджампинг.

Тайминг дня:

8:30 Выезд.

9:20 Бархан Сарыкум.

10:20 Выезд в пещеру.

11:20 Пещера 40 мин прогулка.

12:30 Обед кафе хадум комплекс.

13:30 Пешеходный маршрут: Сулакская тропа.

15:30 Катание на катере по каньону.

20:00 Возвращение в гостевой дом.

Размещение: гостевой дом в горах.

Питание: завтрак в отеле, пикник на маршруте, ужин в гостевом доме.

Пешая часть маршрута: 6 км. Перепад высоты: 750 м.

Сложность маршрута: средний.