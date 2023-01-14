"Там, как волки, вгрызшиеся в стадо,

Злятся волны бешеной реки,

Там со львиной гривой водопады

С птичьими глазами родники. .».

Р. Гамзатов

Не зря говорят, что бесконечно долго можно смотреть на огонь и воду, я приглашаю вас попасть под магию водопадов Дагестана.

В Дагестане огромное количество водопадов, но без сомнения среди них выделяются Тобот, Итлятляр. Со стометровой высоты их воды несутся и разбивают Хунзахское плато, образуя каньон.

Наиболее эффектно водопады смотрятся в период активного таянья ледников и выпадения осадков: май-июль. В это время года с плато начинают спадать и другие мелкие водопады, которые то появляются, то пересыхают.

Место завораживает своей красотой. Желающие испытать острые ощущения могут прыгнуть с тарзанки или пролететь на зиплайн.

После Хунзах наш путь будет продолжен в сторону Матласких водопадов, и в-первую очередь к Ханскому водопаду, вода которого на столько холодна, что лёд не тает и в мае.

Есть в Дагестане рядом с Матласом удивительное место -"Каменная чаша".

Среди гор есть небольшой проход, который выводит вас в каменную чашу - поляну, окруженную со всех сторон горами, и представляющаую естественную защиту от ветров. Это одно из мест, где кажется, что время остановилось… …

Я не зря начал со стихотворения Расула Гамзатова, в продолжении нашего путешествия я предлагаю посетить музей дома Гамзата Цадасы и Дом Расула Гамзатова.