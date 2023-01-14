Магия водопадов Дагестана

Магия водопадов Дагестана
Магия водопадов Дагестана
Магия водопадов Дагестана
Магия водопадов Дагестана

Что вас ожидает 🤩

  • Водопад Тобот
  • Итлятляр
  • Хунзах
  • Матлас
  • Ханский водопад
  • Каменную чашу
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

"Там, как волки, вгрызшиеся в стадо,
Злятся волны бешеной реки,

Там со львиной гривой водопады

С птичьими глазами родники. .».

Р. Гамзатов

Не зря говорят, что бесконечно долго можно смотреть на огонь и воду, я приглашаю вас попасть под магию водопадов Дагестана.
В Дагестане огромное количество водопадов, но без сомнения среди них выделяются Тобот, Итлятляр. Со стометровой высоты их воды несутся и разбивают Хунзахское плато, образуя каньон.
Наиболее эффектно водопады смотрятся в период активного таянья ледников и выпадения осадков: май-июль. В это время года с плато начинают спадать и другие мелкие водопады, которые то появляются, то пересыхают.
Место завораживает своей красотой. Желающие испытать острые ощущения могут прыгнуть с тарзанки или пролететь на зиплайн.
После Хунзах наш путь будет продолжен в сторону Матласких водопадов, и в-первую очередь к Ханскому водопаду, вода которого на столько холодна, что лёд не тает и в мае.
Есть в Дагестане рядом с Матласом удивительное место -"Каменная чаша".
Среди гор есть небольшой проход, который выводит вас в каменную чашу - поляну, окруженную со всех сторон горами, и представляющаую естественную защиту от ветров. Это одно из мест, где кажется, что время остановилось… …
Я не зря начал со стихотворения Расула Гамзатова, в продолжении нашего путешествия я предлагаю посетить музей дома Гамзата Цадасы и Дом Расула Гамзатова.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер и полное сопровождение гида включены в цену программы
Что не входит
  • Отдельно оплачивается: билеты в музей, питание (завтрак/обед) полет на зиплайне (опционально) — 500/1000 руб. /чел., прыжок с тарзанки - 5000 р/чел.
  • Дополнительно по предварительной договоренности можно организовать прогулки на лошадях, сап-серфинг, поездку на квадроциклах, ночевку в горах
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Необходимо указать место откуда забирать
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные☀️На весь деньДагестан🏡Выездные🍀Природа и пейзажи💧Водопады

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