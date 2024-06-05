1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
В гости к аварцам: мистика аула-призрака Гамсутль
Откройте для себя загадочный Гамсутль, наслаждаясь древними башнями и живописными горными пейзажами Дагестана
Начало: C отеля
«Дальше нас ждут Гунибская ГЭС и подземный водопад близ села Салта»
Сегодня в 08:00
Завтра в 20:00
1630014 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
«На обратном пути в Махачкалу мы остановимся у Салтинской теснины и совершим прогулку к единственному в Дагестане подземному водопаду»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия 3 в 1: Загадочный Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Гамсутля, насладитесь красотой Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада
Начало: У вашего отеля
«Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы: погружение в историю и природу Дагестана
Погрузитесь в уникальную атмосферу древних селений Дагестана, насладитесь великолепием горных пейзажей и узнайте местные традиции
«Здесь вас ждет небольшой треккинг к прохладному и живописному подземному водопаду, который образует горная река, пробиваясь через скалы ущелья»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
«Гид покажет вам Ирганайское водохранилище с изумрудной водой, живописное Хунзахское плато на высоте 2000 метров и «раскалывающий» его каньон Цолотль, куда низвергаются два водопада: Тобот и Итлятляр»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие по горному Дагестану
Забытый мир Гамсутля и тайна Салтинского водопада ждут вас. Отправляйтесь в путешествие, полное загадок и красоты горного Дагестана
Начало: Город Махачкала, у вашего отеля
«Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чохские террасы, Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие в историю
Познайте тайны Чохских террас, аула Гамсутль и Салтинского водопада в удивительном путешествии по Махачкале
Начало: Южная/северная автостанция г. Махачкалы
«На входе в теснину вы увидите необычный подземный 20-метровый водопад и сделаете яркие снимки фотогеничных «интерьеров» ущелья»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой
Начало: В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
«Этот поразительный подземный водопад прекрасен в любое время года»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 600₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Пройти по улицам заброшенного высокогорного селения и добраться до Салтинского водопада
«Треккинг к подземному водопаду»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гамсутль и чудеса Махачкалы: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Дагестана, открывая его самые живописные и загадочные места
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь своеобразным рукотворным водопадом (мощные струи воды летят с высоты более 70 метров»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
13 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
Осмотреть Хучнинскую крепость, искупаться в озере и открыть секреты табасаранских ковров
Начало: В Махачкале или Каспийске. Выезд из других городов...
«Вы услышите легенды древней крепости, отдохнете у могучего Хучнинского водопада и влюбитесь в зеленые горные ландшафты»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
Из Махачкалы - к живописным водопадам и каньонам, старинным аулам и селениям
«Аул Салта и Салтинский водопад»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Махачкалы в Хунзах и Матлас: впечатляющие виды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
«Водопад Тобот — вы оцените один из самых высоких водопадов Северного Кавказа, живописно расположенный на Хунзахском плато»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Посетить аварский аул, погулять по крепости и пройти по ущелью к подземному водопаду
Начало: У вашего отеля
«Вы оцените единственный в Дагестане подземный Салтинский водопад»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в горный Дагестан
Увидеть один из самых больших водопадов и своими руками сделать дагестанскую «нутеллу»
Начало: У вашего отеля
«Далее едем на Хунзахское плато к водопадам Тобот и Итлятляр»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Самурский лес и Хучнинский водопад
Открыть дикую природу Южного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
«А после отправитесь к живописному двухступенчатому водопаду, где сможете сделать атмосферные снимки»
Расписание: в воскресенье в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
16 июня в 06:45
4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
Посетить древнее высокогорное село и увидеть единственный подземный водопад в Дагестане
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим Салтинскую пещеру с её знаменитым водопадом — обещаю, что его мощь и красота по-настоящему вас впечатлят»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом на авто-пешеходной экскурсии
«А также посетите знаменитое Салтинское ущелье — это настоящее каменное царство, в недрах которого скрывается единственный подземный водопад в Дагестане»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
14 940₽ за всё до 6 чел.
Групповая
13 часов
Хунзахское плато: путешествие по краю ущелий и водопадов в Махачкале
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Хунзахскому плато, где вас ждут невероятные горные пейзажи, водопады и адреналиновые аттракционы
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского в Махачка...
«Водопад Тобот — самый высокий не только в горном Дагестане, но и на всем Северном Кавказе»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«Сверху сбегают речушки и превращаются в водопады»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
«Впереди у нас — украшения Хунзахского плато, два высокогорных водопада, образованные одноименными реками»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
«А также увидите живописный водопад Тобот и крепость 19 века»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«Хучнинский (Ханагский) водопад»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
17 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Аул-призрак Гамсутль: поездка из Махачкалы
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
«Вы окажетесь возле потрясающего памятника природы — единственного в Дагестане подземного водопада»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
11 часов
Тайны Махачкалы: Гамсутль, водопад и террасы
Откройте для себя древний Гамсутль и уникальные Чохские террасы, насладитесь домашним обедом и подземным водопадом
Начало: Начало экскурсии в г. Махачкале или г. Каспийске. ...
«Экосбор для посещения «Салтинский подземный водопад» — 100 руб»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
Исследовать пещеры и водопады, опробовать роупджампинг и поплавать на сапе по озеру Мочох
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«Плато Хунзах: край поэтов, водопадов и каньонов»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
«7️⃣ Подкрепившись, едем на Хунзахское плато к водопадам Тобот и Итлятляр»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Гамсутль и Салтинский водопад: погружение в историю и природу Дагестана
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по аулу-призраку Гамсутль и величественному Салтинскому водопаду в сердце Дагестана
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Начало: Махачкала, по договоренности
«Виды на Гунибскую ГЭС Туристы, наблюдающие за работой плотины и гидроэлектростанции, по сути, любуются своеобразным рукотворным водопадом, слетающим с высоты более 70 метров»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
15 часов
Самурский лес и водопад Хучни в группе
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Прикоснувшись к ним, вы перенесетесь в 7-8 век, когда местные народы защищали свою землю от набегов кочевников Водопад Хучни Это не просто популярное место в республике»
Расписание: по вс в 06:30
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
30 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад
Начало: Любое по договоренности с туристом
«Посетим Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад»
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
«Вскоре окажемся у ущелья, которое и ведет к нашей цели – подземному водопаду»
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Точный адрес после бронирования
«Салтинский водопад — красивейшее природное чудо»
Расписание: В любой день недели в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
«Водопад Тобот — самый высокий в Дагестане и один из самых высоких на Кавказе, высотой 70 метров»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Начало: Место встречи после бронирование
«Мы также посетим Ирганайское водохранилище, где вы сможете насладиться удивительными пейзажами и увидеть красивый водопад Тобот»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: По договорённости, включая аэропорт
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
Начало: По договорённости
«Не пропустите величественные водопады Тобот и Итлятляр, где мощные потоки воды сливаются с прекрасной природой, создавая удивительный зрелищный пейзаж»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам древних крепостей и волшебных водопадов Хучни
Начало: По договорённости
«Что вас ожидает: Таинственная крепость, водопад и экраноплан В первую очередь, наш маршрут приведет нас к могущественной Крепости Нарын-Кала»
Расписание: Ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Начало: По договоренности
«На Хунзахском плато есть несколько водопадов, в том числе Тобот, высота которого составляет более 70 метров»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
«Это родина водопадов и красивых пейзажей»
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша, Водопады
Начало: Ул. Буганова 14
«Увидите прекрасный водопад Тобот — один из самых высоких на Кавказе»
Расписание: по календарю
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
39003 510₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Загадочные красоты Дагестана: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Оазисы спокойствия Дагестана В Дагестане множество водопадов, которые можно посетить и, несомненно, насладиться красотой»
Расписание: в любое время
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Из Махачкалы в Гамсутль + Салтинский водопад
Начало: Махачкалы, ул. Буганова 14
«Увидим всю красоту Ирганайского водохранилища и отправимся на Салтинский водопад — мы сможем пройтись прямо под ним и прикоснуться к журчащему потоку»
Расписание: по календарю
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
Получить двойные эмоции: от древнего горного села и причудливого подземного царства
Начало: У вашего отеля в черте города Махачкала и Каспийск...
«К водопаду ведёт узкое ущелье — Салтинская теснина, длина её всего 500 метров»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
10 часов
Салтинский водопад + Карадахская теснина
Посетить главные достопримечательности Дагестана за 1 день на автомобильной экскурсии
Начало: Мы заберем вас в любом удобном месте в Махачкале К...
«Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад, памятник природы регионального значения»
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
1999012 994₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях и обычаях. Исторические сведения так же в достаточном для общего впечатления объеме. Спасибо, все очень понравилось, незабываемые впечатления от этой экскурсии!
- ААлексей3 июня 2024Нашем гидом был Асильдар. Спасибо ему большое за отлично проведённое время!! Непринужденная обстановка, великолепные локации, шикарные виды, великолепный и опытный водитель!!! Вкусный и сытный традиционный обед! За это отдельное спасибо и благодарность! Обязательно к посещению и настоятельно рекомендуем!!!
- ЕЕлисавета2 июня 2024Оставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан в первый раз, на второй
- ГГеннадий2 июня 2024Посетили экскурсию с гидом Магомедом. Всё прошло на высшем уровне, показал такие места, которые мы не видели ни у одного
- ТТатьяна31 мая 2024Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
- ВВладимир30 мая 2024Ездили на эту экскурсию 25.05.24. Наш гид был Адам. Очень вежливый, ненавязчивый, никуда не торопил. Как водитель - профессионал. Маршрут
- ААлександра30 мая 2024Ездили с гидом Будайчи, огромное спасибо за шикарную экскурсию. рекомендую 👍👍👍
- ЕЕкатерина30 мая 2024Отличная организация экскурсии от Амиров-тур. В поездке предложили воду, микроавтобус комфортный, есть usb порт для зарядки, кондиционер. У нас был великолепный
- ППолина29 мая 2024Локации интересные, транспорт комфортабельный. НО! Хочется отметить, что экскурсия подойдёт не всем. Восхождение на Гамсутль тяжёлое, особенно если попасть в
- ААлександра28 мая 2024Очень интересная экскурсия! Поездка прошла в легкой и непринужденной обстановке. Спасибо огромное экскурсоводу за увлекательное путешествие!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Водопады»
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