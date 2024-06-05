Экскурсии на водопады из Махачкалы

Найдено 59 экскурсий в категории «Водопады» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
56 отзывов
В гости к аварцам: мистика аула-призрака Гамсутль
Откройте для себя загадочный Гамсутль, наслаждаясь древними башнями и живописными горными пейзажами Дагестана
Начало: C отеля
«Дальше нас ждут Гунибская ГЭС и подземный водопад близ села Салта»
Сегодня в 08:00
Завтра в 20:00
1630014 670 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
128 отзывов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
«На обратном пути в Махачкалу мы остановимся у Салтинской теснины и совершим прогулку к единственному в Дагестане подземному водопаду»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 340 за всё до 5 чел.
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
26 отзывов
Экскурсия 3 в 1: Загадочный Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Гамсутля, насладитесь красотой Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада
Начало: У вашего отеля
«Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
65 отзывов
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы: погружение в историю и природу Дагестана
Погрузитесь в уникальную атмосферу древних селений Дагестана, насладитесь великолепием горных пейзажей и узнайте местные традиции
«Здесь вас ждет небольшой треккинг к прохладному и живописному подземному водопаду, который образует горная река, пробиваясь через скалы ущелья»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
45 отзывов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
«Гид покажет вам Ирганайское водохранилище с изумрудной водой, живописное Хунзахское плато на высоте 2000 метров и «раскалывающий» его каньон Цолотль, куда низвергаются два водопада: Тобот и Итлятляр»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600 за всё до 4 чел.
Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
44 отзыва
Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие по горному Дагестану
Забытый мир Гамсутля и тайна Салтинского водопада ждут вас. Отправляйтесь в путешествие, полное загадок и красоты горного Дагестана
Начало: Город Махачкала, у вашего отеля
«Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Чохские террасы, Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие в историю
Познайте тайны Чохских террас, аула Гамсутль и Салтинского водопада в удивительном путешествии по Махачкале
Начало: Южная/северная автостанция г. Махачкалы
«На входе в теснину вы увидите необычный подземный 20-метровый водопад и сделаете яркие снимки фотогеничных «интерьеров» ущелья»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой
Начало: В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
«Этот поразительный подземный водопад прекрасен в любое время года»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 600 за человека
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
11 отзывов
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Пройти по улицам заброшенного высокогорного селения и добраться до Салтинского водопада
«Треккинг к подземному водопаду»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль, ГЭС, подземный водопад и не только - на групповой экскурсии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Гамсутль и чудеса Махачкалы: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Дагестана, открывая его самые живописные и загадочные места
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь своеобразным рукотворным водопадом (мощные струи воды летят с высоты более 70 метров»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
13 800 за всё до 4 чел.
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
Осмотреть Хучнинскую крепость, искупаться в озере и открыть секреты табасаранских ковров
Начало: В Махачкале или Каспийске. Выезд из других городов...
«Вы услышите легенды древней крепости, отдохнете у могучего Хучнинского водопада и влюбитесь в зеленые горные ландшафты»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
Из Махачкалы - к живописным водопадам и каньонам, старинным аулам и селениям
«Аул Салта и Салтинский водопад»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы в Хунзах и Матлас - к горам, озерам, водопадам и ущельям
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Путешествие из Махачкалы в Хунзах и Матлас: впечатляющие виды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
«Водопад Тобот — вы оцените один из самых высоких водопадов Северного Кавказа, живописно расположенный на Хунзахском плато»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700015 300 за всё до 4 чел.
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Посетить аварский аул, погулять по крепости и пройти по ущелью к подземному водопаду
Начало: У вашего отеля
«Вы оцените единственный в Дагестане подземный Салтинский водопад»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в горный Дагестан
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Из Махачкалы - в горный Дагестан
Увидеть один из самых больших водопадов и своими руками сделать дагестанскую «нутеллу»
Начало: У вашего отеля
«Далее едем на Хунзахское плато к водопадам Тобот и Итлятляр»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Самурский лес и Хучнинский водопад
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Самурский лес и Хучнинский водопад
Открыть дикую природу Южного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
«А после отправитесь к живописному двухступенчатому водопаду, где сможете сделать атмосферные снимки»
Расписание: в воскресенье в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
16 июня в 06:45
4 000 за человека
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
Посетить древнее высокогорное село и увидеть единственный подземный водопад в Дагестане
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим Салтинскую пещеру с её знаменитым водопадом — обещаю, что его мощь и красота по-настоящему вас впечатлят»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
10 000 за всё до 6 чел.
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом на авто-пешеходной экскурсии
«А также посетите знаменитое Салтинское ущелье — это настоящее каменное царство, в недрах которого скрывается единственный подземный водопад в Дагестане»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
14 940 за всё до 6 чел.
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
110 отзывов
Хунзахское плато: путешествие по краю ущелий и водопадов в Махачкале
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Хунзахскому плато, где вас ждут невероятные горные пейзажи, водопады и адреналиновые аттракционы
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского в Махачка...
«Водопад Тобот — самый высокий не только в горном Дагестане, но и на всем Северном Кавказе»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600 за человека
Путешествие на Хунхзахское плато
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«Сверху сбегают речушки и превращаются в водопады»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
«Впереди у нас — украшения Хунзахского плато, два высокогорных водопада, образованные одноименными реками»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 7 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
7 отзывов
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
«А также увидите живописный водопад Тобот и крепость 19 века»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«Хучнинский (Ханагский) водопад»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
17 999 за всё до 4 чел.
Аул-призрак Гамсутль: поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Аул-призрак Гамсутль: поездка из Махачкалы
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
«Вы окажетесь возле потрясающего памятника природы — единственного в Дагестане подземного водопада»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Тайны Махачкалы: Гамсутль, водопад и террасы
Откройте для себя древний Гамсутль и уникальные Чохские террасы, насладитесь домашним обедом и подземным водопадом
Начало: Начало экскурсии в г. Махачкале или г. Каспийске. ...
«Экосбор для посещения «Салтинский подземный водопад» — 100 руб»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
Исследовать пещеры и водопады, опробовать роупджампинг и поплавать на сапе по озеру Мочох
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«Плато Хунзах: край поэтов, водопадов и каньонов»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
«7️⃣ Подкрепившись, едем на Хунзахское плато к водопадам Тобот и Итлятляр»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
843 отзыва
Гамсутль и Салтинский водопад: погружение в историю и природу Дагестана
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по аулу-призраку Гамсутль и величественному Салтинскому водопаду в сердце Дагестана
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 000 за человека
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Начало: Махачкала, по договоренности
«Виды на Гунибскую ГЭС Туристы, наблюдающие за работой плотины и гидроэлектростанции, по сути, любуются своеобразным рукотворным водопадом, слетающим с высоты более 70 метров»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за человека
Самурский лес и водопад Хучни в группе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
15 часов
11 отзывов
Самурский лес и водопад Хучни в группе
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Прикоснувшись к ним, вы перенесетесь в 7-8 век, когда местные народы защищали свою землю от набегов кочевников Водопад Хучни Это не просто популярное место в республике»
Расписание: по вс в 06:30
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
30 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
3 отзыва
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад
Начало: Любое по договоренности с туристом
«Посетим Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад»
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Индивидуальная
11 часов
17 отзывов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
«Вскоре окажемся у ущелья, которое и ведет к нашей цели – подземному водопаду»
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 12 500 за всё до 2 чел.
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Точный адрес после бронирования
«Салтинский водопад — красивейшее природное чудо»
Расписание: В любой день недели в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
Индивидуальная
12 часов
19 отзывов
Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
«Водопад Тобот — самый высокий в Дагестане и один из самых высоких на Кавказе, высотой 70 метров»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000 за всё до 3 чел.
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Начало: Место встречи после бронирование
«Мы также посетим Ирганайское водохранилище, где вы сможете насладиться удивительными пейзажами и увидеть красивый водопад Тобот»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: По договорённости, включая аэропорт
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 3 чел.
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
Начало: По договорённости
«Не пропустите величественные водопады Тобот и Итлятляр, где мощные потоки воды сливаются с прекрасной природой, создавая удивительный зрелищный пейзаж»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 7 чел.
По следам древних крепостей и волшебных водопадов Хучни
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
По следам древних крепостей и волшебных водопадов Хучни
Начало: По договорённости
«Что вас ожидает: Таинственная крепость, водопад и экраноплан В первую очередь, наш маршрут приведет нас к могущественной Крепости Нарын-Кала»
Расписание: Ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Начало: По договоренности
«На Хунзахском плато есть несколько водопадов, в том числе Тобот, высота которого составляет более 70 метров»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
Индивидуальная
11 часов
10 отзывов
Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
«Это родина водопадов и красивых пейзажей»
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша, Водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
2 отзыва
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша, Водопады
Начало: Ул. Буганова 14
«Увидите прекрасный водопад Тобот — один из самых высоких на Кавказе»
Расписание: по календарю
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
39003 510 за человека
Загадочные красоты Дагестана: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Индивидуальная
12 часов
Загадочные красоты Дагестана: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Оазисы спокойствия Дагестана В Дагестане множество водопадов, которые можно посетить и, несомненно, насладиться красотой»
Расписание: в любое время
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 7 чел.
Из Махачкалы в Гамсутль + Салтинский водопад
🚶 Пешая
Групповая
12 часов
Из Махачкалы в Гамсутль + Салтинский водопад
Начало: Махачкалы, ул. Буганова 14
«Увидим всю красоту Ирганайского водохранилища и отправимся на Салтинский водопад — мы сможем пройтись прямо под ним и прикоснуться к журчащему потоку»
Расписание: по календарю
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
4 000 за человека
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
Получить двойные эмоции: от древнего горного села и причудливого подземного царства
Начало: У вашего отеля в черте города Махачкала и Каспийск...
«К водопаду ведёт узкое ущелье — Салтинская теснина, длина её всего 500 метров»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 670 за всё до 4 чел.
Салтинский водопад + Карадахская теснина
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
10 часов
Салтинский водопад + Карадахская теснина
Посетить главные достопримечательности Дагестана за 1 день на автомобильной экскурсии
Начало: Мы заберем вас в любом удобном месте в Махачкале К...
«Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад, памятник природы регионального значения»
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
1999012 994 за всё до 4 чел.

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  • М
    Марина
    5 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях и обычаях. Исторические сведения так же в достаточном для общего впечатления объеме. Спасибо, все очень понравилось, незабываемые впечатления от этой экскурсии!
    Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях
  • А
    Алексей
    3 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Нашем гидом был Асильдар. Спасибо ему большое за отлично проведённое время!! Непринужденная обстановка, великолепные локации, шикарные виды, великолепный и опытный водитель!!! Вкусный и сытный традиционный обед! За это отдельное спасибо и благодарность! Обязательно к посещению и настоятельно рекомендуем!!!
    Нашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был Асильдар
  • Е
    Елисавета
    2 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Оставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан в первый раз, на второй
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    день на полный день запланировали эту экскурсию. Очень советую так сделать всем, кто также планирует за короткий срок посмотреть много локаций - на этой экскурсии их было просто не счесть. Примерно к 14 дня нам казалось, что мы уже пару дней путешествуем🤭 Нас забрал около отеля гид Али, харизматичный и приятный человек. Всю поездку рассказывал о Дагестане, отвечал на вопросы про текущую жизнь в республике, мы много останавливались: две ГЭС, террасы, водопад, пещера, классное кафе с урбечным рафом (однозначно советуем, это прямо десерт). Нам также повезло с погодой. Поднялись к аулу Гамсутль частично на машине, частично пешком, но это была приятная прогулка. Советую надеть удобные кроссовки. Часть маршрута можно было пройти на лошадях. Очень понравился гид, фотографировал нас с мужем, показывал отличные места для фото, легкий и приятный в общении. Также в процессе обедали, очень понравилась еда, были национальные блюда в домашнем стиле, что как раз ценно. Советуем экскурсию!

    Оставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан в
  • Г
    Геннадий
    2 июня 2024
    Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Посетили экскурсию с гидом Магомедом. Всё прошло на высшем уровне, показал такие места, которые мы не видели ни у одного
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    блоггера! С погодой не повезло, поэтому маршрут менялся быстро в зависимости от погодных условий, о чём мы не пожалели и увидели много мест не по программе! Однозначно рекомендуем!

  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
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    который испекла его жена, что было ну очень приятно, а потом еще и очень вкусно))) По дороге Магомед очень увлеченно рассказывал про Дагестан, интересные истории и события. С легкостью нашел нам маковое поле для фотографий, которое не могли найти 2 предыдущих гида, которые были у нас))) Красота Дагестана впечатляет, конечно, но гостеприимство семьи Магомеда и обед у его мамы это ни с чем не сравнить, все было нууу ооочень вкусно! Мы с мужем, пока находились в Дагестане успели побывать в нескольких ресторанах, но если нас сейчас спросить "где вкуснее всего?", мы в один голос ответим с уверенностью, что у мамы Магомеда!!! Нам с мужем очень хотелось окунуться в местный колорит, посмотреть все изнутри, но мы и представить не могли бронируя эту экскурсию, что Магомед окунет нас так насыщенно и глубоко)))) В итоге за один полный день мы увидели очень много красивых мест, слушав истории этих мест, сделали много красивых фотографий, немного подурачились с мужем под дождем (боялись, что не посадят нас в машину, а в итоге нам даже носки с обувью выдали, чтобы мы не заболели), вкусно пообедали, еще и с собой в самолет нам упаковали еды. Но и это еще не все! Магомед привел нас в местный клуб, где меня поздравили с днем рождения, подарили цветок ручной работы, переодели нас с мужем в костюмы и началось незабываемое веселье (национальные песни, танцы). Спасибо большое за эти эмоции!

    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас
  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Ездили на эту экскурсию 25.05.24. Наш гид был Адам. Очень вежливый, ненавязчивый, никуда не торопил. Как водитель - профессионал. Маршрут
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    для водителя, действительно сложный и долгий. У нас была частная экскурсия. И из-за сложности маршрута, мы старались не отвлекать гида разговорами. Вся дорога в коротких и узких серпантинах. Будьте к этому готовы. Но это стоит того. Чтобы получить больше информации, нужно ехать с общей экскурсией. Но нам интересен был драйв. А рассказывал он нам историю этих мест уже непосредственно на локациях. Так же по дороге, в горах есть прекрасное кафе, где очень вкусно готовят. Не отказывайтесь. Подняться к Гамсутлю до первой площадки можно на джипах, далее можно пешком, дорога занимает 1,5 часа. А можно на лошадях, тогда займет 30-40 минут. Мы выбрали лошадей, и нисколько не пожалели. Потрясающие ощущения! На вершине красота, которая захватывает дух. Обратно спускаетесь только пешком. Салтинский водопад необычен, но тоже, надо иметь ввиду, что туда нужна некоторая физическая подготовка. Если выбираете экскурсии, эту очень рекомендую.

    Ездили на эту экскурсию 25.05.24. Наш гид был Адам. Очень вежливый, ненавязчивый, никуда не торопил. КакЕздили на эту экскурсию 25.05.24. Наш гид был Адам. Очень вежливый, ненавязчивый, никуда не торопил. КакЕздили на эту экскурсию 25.05.24. Наш гид был Адам. Очень вежливый, ненавязчивый, никуда не торопил. Как
  • А
    Александра
    30 мая 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Ездили с гидом Будайчи, огромное спасибо за шикарную экскурсию. рекомендую 👍👍👍
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Отличная организация экскурсии от Амиров-тур. В поездке предложили воду, микроавтобус комфортный, есть usb порт для зарядки, кондиционер. У нас был великолепный
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    гид Абдул, рассказывал живо, с юмором, не давал скучать) Нам открылись великолепные виды! Это не передать ни словами, ни фотографиями. Это просто нужно увидеть! В поезде нас накормили потрясающими блюдами кавказкой кухни. Подавали ароматный суп, великолепную долму, отварной картофель с зеленью, плов, овощи, чуду с творогом и местный хлеб. Сказать, что это вкусно, ничего не сказать! Всем рекомендую Амиров-тур! У них много разнообразных маршрутов! Ребята свое дело знают и делают с душой!

  • П
    Полина
    29 мая 2024
    Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
    Локации интересные, транспорт комфортабельный. НО! Хочется отметить, что экскурсия подойдёт не всем. Восхождение на Гамсутль тяжёлое, особенно если попасть в
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    непогоду. Надо иметь некоторую физ. подготовку, чтобы без труда туда добраться. По работе гида: скорее этот был просто сопровождающий-водитель. Рассказывал интересно, но хотелось бы чуть больше узнать именно истории горного аула.

  • А
    Александра
    28 мая 2024
    Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
    Очень интересная экскурсия! Поездка прошла в легкой и непринужденной обстановке. Спасибо огромное экскурсоводу за увлекательное путешествие!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Водопады»

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