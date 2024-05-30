1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 300₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум: путешествие жизни
Погрузитесь в мир дикой природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, где каждый момент наполнен впечатлениями
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гамсутль и Салтинская теснина: Жемчужины Дагестана
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
15 часов
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от 3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по живописным местам Махачкалы: каньон, водохранилище, бархан
Знакомство с природными чудесами Дагестана: величественный каньон, водные просторы и песчаные дюны
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 8:00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
Начало: По договоренности (Махачкала/Каспийск)
Расписание: В любой день, начало 08:30.
23 июня в 08:30
24 июня в 08:30
10 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальное путешествие в Грозный: история и современность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Грозному, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: По договоренности
Расписание: 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Кум
Впечатляющее путешествие по живописным местам Махачкалы с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Точный адрес после бронирование
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье - 8 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
2 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Сокровища Дагестана: От Сулакского каньона до Бархана Сарыкум
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, полное впечатлений и красивых видов
Начало: По договоренности
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Жемчужина Дагестана: Гуниб и Гамсутль - Путеводитель по горам
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Гуниба и загадочному аулу Гамсутль
Начало: Только после бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дагестанские чудеса: Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС
Познайте красоту Дагестана: от песчаных дюн до горных ущелий, от глубоких каньонов до горных перевалов
Начало: После бронирования
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур в Дагестане: путешествие из Махачкалы к каньону
Впечатляющее путешествие на джипе по Дагестану с посещением Сулакского каньона и аутентичных мест
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00 или по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100008 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1700015 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Южный Дагестан за один день
Начало: Только после бронирования
Расписание: Все дни
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Загадки Дербента: История, Природа и Культура - Эксклюзивное Путешествие
Погрузитесь в мир древнего Дербента с его уникальной природой, историей и культурой на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договорённости
Расписание: Любой день недели
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Дербент: крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь», дом музей Петра I
Познакомьтесь с древним Дербентом! Экскурсия включает посещение знаменитых мест и встречу с веселым экскурсоводом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дербент: путешествие от крепости Нарын-Кала до экраноплана «Лунь»
Погрузитесь в историю самого древнего города России, Дербента, посетив его знаменитую крепость и уникальный экраноплан «Лунь»
Начало: По договоренности
Расписание: 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: Заберем Вас из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Сулакский каньон, аул Зубутли и бархан Сарыкум - однодневный тур
Начало: Ул. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, д. 19
Расписание: ежедневно 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия-конструктор: Самурский лес, Кала-Корейш, Сарыкум и многое другое
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Песни песков и слияние рек «всех вместе»
Начало: Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: с понедельника в 09.00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Точный адрес после бронирования
Расписание: В любой день недели в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Легендарный аул мастеров Кубачи и затерянное село Кала-Корейш
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дербент - второй по величине город Дагестана
Начало: Аэропорт Махачкалы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
Начало: Место встречи после бронирование
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Дагестана СУЛАКСКИЙ КАНЬОН
Начало: Пр-т. Акушинского, 28, Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Сулакский каньон и аул Зубутли из Махачкалы
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг в 08:30
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Начало: Место встречи после бронирование
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00.11:00.12,00,13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Фореловое хозяйство
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: По договорённости, включая аэропорт
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиляра30 мая 2024Увидели невероятную красоту и мощь Дагестана! Побывали в разных местах, очень насыщенная экскурсия, но все прошло на одном дыхании благодаря
- ВВладимир30 мая 2024Ездили в Сулакский каньон и бархан Сарыкум 27.05.24. Все было организовано хорошо. Наш гид, Анвар, любитель своей Республики, с хорошо
- ССветлана30 мая 2024Впечатления от экскурсии остались только положительные! Сразу же хочется отметить очень уверенное и аккуратное вождение гида, это важно! Нурмагомед отличный
- ГГаджимагомед30 мая 2024Хочу сказать спасибо за прекрасный день! Отправился на сулакский каньон с семьей, отлично провели время. Посмотрели большую гору из песка.
- ЭЭльвира30 мая 2024Незабываемые впечатления!!! Отдыхали компанией и все просто влюбились в этот невероятно красивый горный край. Огромное спасибо нашему гиду Амину, который показал нам такие прекрасные места, от которых дух захватывало) очень жаль что у нас было всего три дня, обязательно вернемся!
- ААлександра29 мая 2024Всё было супер!!!!!
- ЛЛилия29 мая 2024Экскурсия в Сулакский каньон с многочисленными смотровыми площадками, барханом Сарыкум очень впечатлила и надолго останутся в нашей памяти. И все
- ППолина29 мая 2024Одно из лучших решений было взять индивидуальную экскурсию на джипе! (было с чем сравнить). Супер-комфортабельный транспорт, приятный гид, и самое
- ММарина29 мая 2024Очень классная экскурсия, гид Екатерина очень интересно рассказывает, виды просто шикарные, есть на последней локации -водопады Тобот, можно прыгать с
- SSabina29 мая 2024Отличная экскурсия, было много красивых мест, хотя в горах всё красиво. Получили море впечатлений и эмоций🥰
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Дагестан»
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