Экскурсии в Дагестан из Махачкалы

Найдено 103 экскурсии в категории «Дагестан» в Махачкале, цены от 2 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2310 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 300 за человека
Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
77 отзывов
Джип-тур по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум: путешествие жизни
Погрузитесь в мир дикой природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, где каждый момент наполнен впечатлениями
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Загадочный аул Гамсутль и завораживающая Салтинская теснина
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
107 отзывов
Гамсутль и Салтинская теснина: Жемчужины Дагестана
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
368 отзывов
Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от 3 500 за человека
Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
Индивидуальная
10 часов
151 отзыв
Путешествие по живописным местам Махачкалы: каньон, водохранилище, бархан
Знакомство с природными чудесами Дагестана: величественный каньон, водные просторы и песчаные дюны
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 8:00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
Начало: По договоренности (Махачкала/Каспийск)
Расписание: В любой день, начало 08:30.
23 июня в 08:30
24 июня в 08:30
10 400 за всё до 4 чел.
Путешествие в город Грозный
Индивидуальная
12 часов
66 отзывов
Индивидуальное путешествие в Грозный: история и современность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Грозному, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: По договоренности
Расписание: 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Куму
Индивидуальная
7 часов
78 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Кум
Впечатляющее путешествие по живописным местам Махачкалы с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Точный адрес после бронирование
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 500 за всё до 4 чел.
Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
8 отзывов
Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье - 8 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
2 700 за человека
Сокровища Дагестана: От Сулакского каньона до Бархана Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
41 отзыв
Сокровища Дагестана: От Сулакского каньона до Бархана Сарыкум
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 000 за всё до 5 чел.
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, полное впечатлений и красивых видов
Начало: По договоренности
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
4 отзыва
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 300 за человека
Жемчужина Дагестана - село Гуниб и аул-призрак Гамсутль
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Жемчужина Дагестана: Гуниб и Гамсутль - Путеводитель по горам
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Гуниба и загадочному аулу Гамсутль
Начало: Только после бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Дагестан за день: бархан Сарыкум и Сулакский каньон на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Дагестанские чудеса: Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС
Познайте красоту Дагестана: от песчаных дюн до горных ущелий, от глубоких каньонов до горных перевалов
Начало: После бронирования
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур! Приключение в Дагестане: из Махачкалы к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Джип-тур в Дагестане: путешествие из Махачкалы к каньону
Впечатляющее путешествие на джипе по Дагестану с посещением Сулакского каньона и аутентичных мест
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00 или по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100008 500 за всё до 4 чел.
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1700015 300 за всё до 5 чел.
Южный Дагестан за один день
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Южный Дагестан за один день
Начало: Только после бронирования
Расписание: Все дни
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Загадки Дербента: История, Природа и Культура
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Загадки Дербента: История, Природа и Культура - Эксклюзивное Путешествие
Погрузитесь в мир древнего Дербента с его уникальной природой, историей и культурой на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договорённости
Расписание: Любой день недели
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Древнейший город Дербент
Индивидуальная
11 часов
47 отзывов
Дербент: крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь», дом музей Петра I
Познакомьтесь с древним Дербентом! Экскурсия включает посещение знаменитых мест и встречу с веселым экскурсоводом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Древний Дербент - цитадель и экраноплан «Лунь»
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Дербент: путешествие от крепости Нарын-Кала до экраноплана «Лунь»
Погрузитесь в историю самого древнего города России, Дербента, посетив его знаменитую крепость и уникальный экраноплан «Лунь»
Начало: По договоренности
Расписание: 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за человека
Дербент и экраноплан «Лунь»
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: Заберем Вас из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, аул Зубутли и бархан Сарыкум - однодневный тур
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2 отзыва
Сулакский каньон, аул Зубутли и бархан Сарыкум - однодневный тур
Начало: Ул. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, д. 19
Расписание: ежедневно 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Экскурсия-конструктор: Самурский лес, Кала-Корейш, Сарыкум и многое другое
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Экскурсия-конструктор: Самурский лес, Кала-Корейш, Сарыкум и многое другое
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 000 за всё до 7 чел.
Песни песков и слияние рек «всех вместе»
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Песни песков и слияние рек «всех вместе»
Начало: Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 5 чел.
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: с понедельника в 09.00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Точный адрес после бронирования
Расписание: В любой день недели в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Легендарный аул мастеров Кубачи и затерянное село Кала-Корейш
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Легендарный аул мастеров Кубачи и затерянное село Кала-Корейш
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 7 чел.
Дербент - второй по величине город Дагестана
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Дербент - второй по величине город Дагестана
Начало: Аэропорт Махачкалы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
Начало: Место встречи после бронирование
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
Индивидуальная
12 часов
19 отзывов
Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000 за всё до 3 чел.
Жемчужина Дагестана СУЛАКСКИЙ КАНЬОН
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Жемчужина Дагестана СУЛАКСКИЙ КАНЬОН
Начало: Пр-т. Акушинского, 28, Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и аул Зубутли из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
11 часов
11 отзывов
Сулакский каньон и аул Зубутли из Махачкалы
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг в 08:30
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500 за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 5 чел.
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Начало: Место встречи после бронирование
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00.11:00.12,00,13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Фореловое хозяйство
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Фореловое хозяйство
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 8 000 за всё до 3 чел.
Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: По договорённости, включая аэропорт
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диляра
    30 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
    Увидели невероятную красоту и мощь Дагестана! Побывали в разных местах, очень насыщенная экскурсия, но все прошло на одном дыхании благодаря
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    экскурсоводу Саиде и водителю Шаху. Заботливое отношение к каждому туристу, интересные и удивительные рассказы Саиды сопровождали нас всю дорогу. Отдельная благодарность водителю Шаху за комфортную, аккуратную и безопасную езду, что в Дагестане, как оказалось, является редкостью. Море впечатлений и эмоций подарила нам эта экскурсия, рекомендуем каждому!

  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
    Ездили в Сулакский каньон и бархан Сарыкум 27.05.24. Все было организовано хорошо. Наш гид, Анвар, любитель своей Республики, с хорошо
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    поставленной речью, и, главное, с великолепным тонким чувством юмора. Много интересного узнали еще, т. к. до этого были еще на экскурсиях. В нашу стоимость входило питание. Нас кормили в форелевом хозяйстве. Все было очень вкусно. Да и прогулка на катере по водохранилищу разбудила утром окончательно. Хочу сказать, что у подножия бархана есть очень приятное и вкусное кафе с верандой. Кто будет там - обязательно зайдите. Не пожалеете. Так же хотим выразить благодарность нашему водителю, Мухтару за его профессионализм и терпение. Рекомендую эту экскурсию всем желающим.

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Впечатления от экскурсии остались только положительные! Сразу же хочется отметить очень уверенное и аккуратное вождение гида, это важно! Нурмагомед отличный
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    гид, внимательный, учитывал все пожелания, отвечал на интересующие вопросы, рассказывал про Дагестан, фотографировал, не торопил, давал время насладиться шедевральными красотами💫 Посмотрели много интересных мест, какие шикарные виды - захватывают дух. Хочется отметить катание на катере - это 🔥 Также незабываемые эмоции от пещеры Нохьо (в переводе с аварского пещера😀), подвесной мост это что-то! Дагестан влюбил в себя! Благодарю за экскурсию, за гостеприимство, за комфортную обстановку! А ещё обязательно попробуйте кофе с урбечем моя любовь😋

  • Г
    Гаджимагомед
    30 мая 2024
    Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Хочу сказать спасибо за прекрасный день! Отправился на сулакский каньон с семьей, отлично провели время. Посмотрели большую гору из песка.
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    Погуляли на форелевом хозяйстве! Спасибо нашему гиду рассказал много интересной истории о местах посещения и о местных жителях. Наделали кучу классных фотографий 👍🏼👍🏼 Экскурсия прошла на ура 🎉

  • Э
    Эльвира
    30 мая 2024
    Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
    Незабываемые впечатления!!! Отдыхали компанией и все просто влюбились в этот невероятно красивый горный край. Огромное спасибо нашему гиду Амину, который показал нам такие прекрасные места, от которых дух захватывало) очень жаль что у нас было всего три дня, обязательно вернемся!
  • А
    Александра
    29 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
    Всё было супер!!!!!
  • Л
    Лилия
    29 мая 2024
    Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Экскурсия в Сулакский каньон с многочисленными смотровыми площадками, барханом Сарыкум очень впечатлила и надолго останутся в нашей памяти. И все
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    это благодаря нашему гиду Нурмагомеду. Он очень много рассказывал историй про Дагестан, ответил на все интересующие наши вопросы. Показал нам красивые локации. Шел навстречу любым нашим пожеланиям никуда не торопил, останавливался в местах чтобы мы могли насладиться красотами и сделать фотографии, а также сам нас фотографировал и делал классные видео. . к, давал возможность насладится всеми красотами природы. Наш гид очень внимательный, открытый, добрый, отзывчивый человек, с которым очень комфортно, легко и надежно было в этом туре. Мы получили массу незабываемых впечатлений и эмоций за это большая благодарность Нурмагомеду. И готовы с ним продолжить путешествие и по другим локация.

  • П
    Полина
    29 мая 2024
    Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
    Одно из лучших решений было взять индивидуальную экскурсию на джипе! (было с чем сравнить). Супер-комфортабельный транспорт, приятный гид, и самое
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    главное - никто никуда тебя не торопит! Можно спокойно насладиться локациями и даже в ходе путешествия скорректировать или дополнить маршрут. Очень рекомендую!

  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
    Очень классная экскурсия, гид Екатерина очень интересно рассказывает, виды просто шикарные, есть на последней локации -водопады Тобот, можно прыгать с
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    тарзанки, заранее записывайтесь, желающих много, очень советую. Погода в горах непредсказуемая, но нам очень повезло, правда прыгала я уже в ливень

  • S
    Sabina
    29 мая 2024
    Загадочный аул Гамсутль и завораживающая Салтинская теснина
    Отличная экскурсия, было много красивых мест, хотя в горах всё красиво. Получили море впечатлений и эмоций🥰

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Дагестан»

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  2. Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
  3. Загадочный аул Гамсутль и завораживающая Салтинская теснина
  4. Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
  5. Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
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