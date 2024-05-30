🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 10 часов 2310 отзывов Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала Расписание: Ежедневно от 3 300 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Индивидуальная 6 часов 77 отзывов Джип-тур по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум: путешествие жизни Погрузитесь в мир дикой природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, где каждый момент наполнен впечатлениями Начало: Махачкала, по договоренности Расписание: Ежедневно в 9:00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 107 отзывов Гамсутль и Салтинская теснина: Жемчужины Дагестана Начало: По договоренности с туристами Расписание: Ежедневно от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 15 часов 368 отзывов Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох Расписание: Ежедневно в 07:00 от 3 500 ₽ за человека

Индивидуальная 10 часов 151 отзыв Путешествие по живописным местам Махачкалы: каньон, водохранилище, бархан Знакомство с природными чудесами Дагестана: величественный каньон, водные просторы и песчаные дюны Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 46 отзывов Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море Начало: По договоренности (Махачкала/Каспийск) Расписание: В любой день, начало 08:30. 10 400 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 66 отзывов Индивидуальное путешествие в Грозный: история и современность Приглашаем на увлекательное путешествие по Грозному, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: По договоренности Расписание: 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 78 отзывов Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Кум Впечатляющее путешествие по живописным местам Махачкалы с посещением уникальных природных достопримечательностей Начало: Точный адрес после бронирование Расписание: В любое время от 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 8 отзывов Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала) Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье - 8 утра 2 700 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 10 часов 41 отзыв Сокровища Дагестана: От Сулакского каньона до Бархана Сарыкум Начало: По договорённости от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚤 На катере Индивидуальная 9 часов 33 отзыва Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно от 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 34 отзыва Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, полное впечатлений и красивых видов Начало: По договоренности Расписание: 09:00 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 4 отзыва Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб» Расписание: Ежедневно в 08:30 3 300 ₽ за человека

Индивидуальная 11 часов 27 отзывов Жемчужина Дагестана: Гуниб и Гамсутль - Путеводитель по горам Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Гуниба и загадочному аулу Гамсутль Начало: Только после бронирования Расписание: Каждый день 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 15 отзывов Дагестанские чудеса: Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС Познайте красоту Дагестана: от песчаных дюн до горных ущелий, от глубоких каньонов до горных перевалов Начало: После бронирования 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚤 На катере 15% скидка Индивидуальная 6 часов 21 отзыв Джип-тур в Дагестане: путешествие из Махачкалы к каньону Впечатляющее путешествие на джипе по Дагестану с посещением Сулакского каньона и аутентичных мест Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 9:00 или по договоренности 10000 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 10% скидка Индивидуальная 9 часов 9 отзывов Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно от 17000 15 300 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 11 часов 2 отзыва Южный Дагестан за один день Начало: Только после бронирования Расписание: Все дни 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 11 часов 4 отзыва Загадки Дербента: История, Природа и Культура - Эксклюзивное Путешествие Погрузитесь в мир древнего Дербента с его уникальной природой, историей и культурой на этой индивидуальной экскурсии Начало: По договорённости Расписание: Любой день недели от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 11 часов 47 отзывов Дербент: крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь», дом музей Петра I Познакомьтесь с древним Дербентом! Экскурсия включает посещение знаменитых мест и встречу с веселым экскурсоводом Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 08:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00 от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 9 отзывов Дербент: путешествие от крепости Нарын-Кала до экраноплана «Лунь» Погрузитесь в историю самого древнего города России, Дербента, посетив его знаменитую крепость и уникальный экраноплан «Лунь» Начало: По договоренности Расписание: 08:00 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 24 отзыва Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры Начало: Махачкала, по договоренности Расписание: По договоренности 15 000 ₽ за человека

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Дербент и экраноплан «Лунь» Начало: Заберем Вас из вашего отеля 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 10 часов 2 отзыва Сулакский каньон, аул Зубутли и бархан Сарыкум - однодневный тур Начало: Ул. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, д. 19 Расписание: ежедневно 07:30 5 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🚤 На катере Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры Начало: Махачкала Расписание: Ежедневно в 9:00 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Экскурсия-конструктор: Самурский лес, Кала-Корейш, Сарыкум и многое другое Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно от 12 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Песни песков и слияние рек «всех вместе» Начало: Махачкала 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 26 отзывов Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля Начало: По договоренности с туристами Расписание: Ежедневно от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 12 часов 4 отзыва Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1 Начало: По договоренности 17 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день Начало: Аэропорт Махачкалы Расписание: Ежедневно с 08:00 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 9 часов 6 отзывов Сулакский каньон и бархан Сарыкум Начало: По договоренности с туристом Расписание: с понедельника в 09.00 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 11 часов 27 отзывов Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад Начало: Точный адрес после бронирования Расписание: В любой день недели в любое время от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 7 отзывов Легендарный аул мастеров Кубачи и затерянное село Кала-Корейш Начало: По договоренности 10 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 9 часов 7 отзывов Дербент - второй по величине город Дагестана Начало: Аэропорт Махачкалы 11 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 11 часов 9 отзывов Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор Начало: Место встречи после бронирование от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 19 отзывов Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 24 отзыва Жемчужина Дагестана СУЛАКСКИЙ КАНЬОН Начало: Пр-т. Акушинского, 28, Махачкала 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 11 часов 11 отзывов Сулакский каньон и аул Зубутли из Махачкалы Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб» Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг в 08:30 3 500 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Сулакский каньон и бархан Сарыкум Начало: По договоренности с туристом 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 11 часов 9 отзывов Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох Начало: Место встречи после бронирование от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 8 отзывов Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00.11:00.12,00,13:00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера Начало: По договоренности с туристами Расписание: Ежедневно 8:00,9:00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля Начало: По договорённости Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50 от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 9 часов 12 отзывов Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Фореловое хозяйство Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно от 8 000 ₽ за всё до 3 чел.