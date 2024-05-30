1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 300₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум: путешествие жизни
Погрузитесь в мир дикой природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, где каждый момент наполнен впечатлениями
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
3 400₽ за человека
Групповая
14 часов
Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале
Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
от 3 500₽ за человека
Групповая
15 часов
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от 3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по живописным местам Махачкалы: каньон, водохранилище, бархан
Знакомство с природными чудесами Дагестана: величественный каньон, водные просторы и песчаные дюны
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 8:00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
Начало: По договоренности (Махачкала/Каспийск)
Расписание: В любой день, начало 08:30.
23 июня в 08:30
24 июня в 08:30
10 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неожиданная Махачкала
Начало: Проспект Гамзатова 43
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальное путешествие в Грозный: история и современность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Грозному, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: По договоренности
Расписание: 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Кум
Впечатляющее путешествие по живописным местам Махачкалы с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Точный адрес после бронирование
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье - 8 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
2 700₽ за человека
Групповая
2 часа
Конные прогулки в пригороде Махачкалы
Начало: Город Махачкала улица Магомеда Ярагского 126
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 17:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, полное впечатлений и красивых видов
Начало: По договоренности
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
17 часов
Путешествие в Северную Осетию: каньоны, горы и уникальная культура
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией в Северную Осетию. Увидите каньоны, горные селения и древние башни
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам и субботам в 5:00
12 июня в 05:00
15 июня в 05:00
4 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Жемчужина Дагестана: Гуниб и Гамсутль - Путеводитель по горам
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Гуниба и загадочному аулу Гамсутль
Начало: Только после бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дагестанские чудеса: Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС
Познайте красоту Дагестана: от песчаных дюн до горных ущелий, от глубоких каньонов до горных перевалов
Начало: После бронирования
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Кочевник-тур «Сказочный Сулакский каньон»
Начало: Пр Акушинского 16, супермаркет Груша
Расписание: Каждый день в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море
Начало: По договоренности (Махачкала/ Каспийск)
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия: Исторический Дербент и Экраноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и уникальность экраноплана Лунь в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Ночной и дневной Грозный, Аргун, Шали: Путешествие по Чечне
Познайте культурное богатство Чечни, посетив её величественные мечети и насладившись видами с высоты
Начало: Точный адрес после бронирование
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1700015 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Южный Дагестан за один день
Начало: Только после бронирования
Расписание: Все дни
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Загадки Дербента: История, Природа и Культура - Эксклюзивное Путешествие
Погрузитесь в мир древнего Дербента с его уникальной природой, историей и культурой на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договорённости
Расписание: Любой день недели
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Дербент: крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь», дом музей Петра I
Познакомьтесь с древним Дербентом! Экскурсия включает посещение знаменитых мест и встречу с веселым экскурсоводом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дербент: путешествие от крепости Нарын-Кала до экраноплана «Лунь»
Погрузитесь в историю самого древнего города России, Дербента, посетив его знаменитую крепость и уникальный экраноплан «Лунь»
Начало: По договоренности
Расписание: 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: Заберем Вас из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в древний город Дербент: крепость, мечети, экраноплан
Откройте тайны древнего Дербента и впечатляющий экраноплан «Лунь» в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в тропический лес Дагестана с экскурсией к Луню
Познайте удивительный мир Дагестана: от легендарного экраноплана до древних реликтовых деревьев
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Таинственный Гамсутль: Путешествие к аулу-призраку и древним крепостям
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив его забытые уголки и исторические памятники
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
15 часов
Самурский лес и водопад Хучни в группе
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: по вс в 06:30
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
30 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в древний Дербент
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 30 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на Сулакский каньон
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 30 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в современный Грозный и Шали: культура и архитектура
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 23 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Загадочный Дагестан: Лунь, Самурский лес и Живые озера
Приглашаем в путешествие по самым удивительным местам Дагестана. Вас ждут неизведанные тропы, легенды и чай под шелест листвы
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день в удобное для Вас время с 8 утра до 10ч
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальная экскурсия: Гоор, Язык Тролля, Карадахская теснина
Погрузитесь в мир дагестанской природы и культуры, посетив знаменитые Гоор и Карадахскую теснину
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Поездки проходят каждый день в удобное для вас время, желательно выезжать с 7 утра до 10:30 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 13 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия-конструктор: Самурский лес, Кала-Корейш, Сарыкум и многое другое
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиляра30 мая 2024Увидели невероятную красоту и мощь Дагестана! Побывали в разных местах, очень насыщенная экскурсия, но все прошло на одном дыхании благодаря
- ВВладимир30 мая 2024Ездили в Сулакский каньон и бархан Сарыкум 27.05.24. Все было организовано хорошо. Наш гид, Анвар, любитель своей Республики, с хорошо
- ЭЭльвира30 мая 2024Незабываемые впечатления!!! Отдыхали компанией и все просто влюбились в этот невероятно красивый горный край. Огромное спасибо нашему гиду Амину, который показал нам такие прекрасные места, от которых дух захватывало) очень жаль что у нас было всего три дня, обязательно вернемся!
- ААлександра29 мая 2024Всё было супер!!!!!
- ППолина29 мая 2024Одно из лучших решений было взять индивидуальную экскурсию на джипе! (было с чем сравнить). Супер-комфортабельный транспорт, приятный гид, и самое
- ЛЛилия29 мая 2024Экскурсия в Сулакский каньон с многочисленными смотровыми площадками, барханом Сарыкум очень впечатлила и надолго останутся в нашей памяти. И все
- ММарина29 мая 2024Очень классная экскурсия, гид Екатерина очень интересно рассказывает, виды просто шикарные, есть на последней локации -водопады Тобот, можно прыгать с
- ВВячеслав29 мая 2024Очень красивая и большая крепость
- ИИя29 мая 2024У нас была групповая экскурсия в Кахиб и Гоор. Транспорт был комфортный, с удобными креслами и вентиляцией, раздавали воду в
- ВВладислав28 мая 2024Очень понравилось. Магомед отлично владеет русским языком, знает историю своего края,прекрасный рассказчик. Очень комфортно ехать небольшой группой 2-4 человека. У
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