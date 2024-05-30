Туры из Махачкалы – экскурсии в Махачкале

Найдено 134 экскурсии в категории «Туры из Махачкалы» в Махачкале, цены от 2 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2310 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 300 за человека
Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
77 отзывов
Джип-тур по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум: путешествие жизни
Погрузитесь в мир дикой природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, где каждый момент наполнен впечатлениями
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
61 отзыв
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
3 400 за человека
Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
268 отзывов
Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале
Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500 за человека
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
493 отзыва
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
Расписание: Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
от 3 500 за человека
Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
368 отзывов
Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от 3 500 за человека
Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
Индивидуальная
10 часов
151 отзыв
Путешествие по живописным местам Махачкалы: каньон, водохранилище, бархан
Знакомство с природными чудесами Дагестана: величественный каньон, водные просторы и песчаные дюны
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 8:00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
Начало: По договоренности (Махачкала/Каспийск)
Расписание: В любой день, начало 08:30.
23 июня в 08:30
24 июня в 08:30
10 400 за всё до 4 чел.
Неожиданная Махачкала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Неожиданная Махачкала
Начало: Проспект Гамзатова 43
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в город Грозный
Индивидуальная
12 часов
66 отзывов
Индивидуальное путешествие в Грозный: история и современность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Грозному, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: По договоренности
Расписание: 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Куму
Индивидуальная
7 часов
78 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Кум
Впечатляющее путешествие по живописным местам Махачкалы с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Точный адрес после бронирование
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 500 за всё до 4 чел.
Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
8 отзывов
Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье - 8 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
2 700 за человека
Конные прогулки в пригороде Махачкалы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
10 отзывов
Конные прогулки в пригороде Махачкалы
Начало: Город Махачкала улица Магомеда Ярагского 126
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 17:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 000 за человека
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 000 за всё до 5 чел.
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, полное впечатлений и красивых видов
Начало: По договоренности
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Путешествие от Дагестана до Северной Осетии: ущелья, башни, «город мертвых»
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
26 отзывов
Путешествие в Северную Осетию: каньоны, горы и уникальная культура
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией в Северную Осетию. Увидите каньоны, горные селения и древние башни
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам и субботам в 5:00
12 июня в 05:00
15 июня в 05:00
4 000 за человека
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
4 отзыва
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 300 за человека
Жемчужина Дагестана - село Гуниб и аул-призрак Гамсутль
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Жемчужина Дагестана: Гуниб и Гамсутль - Путеводитель по горам
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Гуниба и загадочному аулу Гамсутль
Начало: Только после бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Дагестан за день: бархан Сарыкум и Сулакский каньон на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Дагестанские чудеса: Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС
Познайте красоту Дагестана: от песчаных дюн до горных ущелий, от глубоких каньонов до горных перевалов
Начало: После бронирования
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Кочевник-тур «Сказочный Сулакский каньон»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
27 отзывов
Кочевник-тур «Сказочный Сулакский каньон»
Начало: Пр Акушинского 16, супермаркет Груша
Расписание: Каждый день в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 000 за человека
Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море
Начало: По договоренности (Махачкала/ Каспийск)
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Исторический Дербент и Экраноплан Лунь
Индивидуальная
11 часов
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Исторический Дербент и Экраноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и уникальность экраноплана Лунь в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
Ночной и дневной Грозный, Аргун, Шали
Индивидуальная
11 часов
20 отзывов
Ночной и дневной Грозный, Аргун, Шали: Путешествие по Чечне
Познайте культурное богатство Чечни, посетив её величественные мечети и насладившись видами с высоты
Начало: Точный адрес после бронирование
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1700015 300 за всё до 5 чел.
Южный Дагестан за один день
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Южный Дагестан за один день
Начало: Только после бронирования
Расписание: Все дни
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Загадки Дербента: История, Природа и Культура
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Загадки Дербента: История, Природа и Культура - Эксклюзивное Путешествие
Погрузитесь в мир древнего Дербента с его уникальной природой, историей и культурой на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договорённости
Расписание: Любой день недели
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Древнейший город Дербент
Индивидуальная
11 часов
47 отзывов
Дербент: крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь», дом музей Петра I
Познакомьтесь с древним Дербентом! Экскурсия включает посещение знаменитых мест и встречу с веселым экскурсоводом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Древний Дербент - цитадель и экраноплан «Лунь»
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Дербент: путешествие от крепости Нарын-Кала до экраноплана «Лунь»
Погрузитесь в историю самого древнего города России, Дербента, посетив его знаменитую крепость и уникальный экраноплан «Лунь»
Начало: По договоренности
Расписание: 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за человека
Дербент и экраноплан «Лунь»
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: Заберем Вас из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в древний город Дербент
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие в древний город Дербент: крепость, мечети, экраноплан
Откройте тайны древнего Дербента и впечатляющий экраноплан «Лунь» в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в тропический лес Дагестана
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие в тропический лес Дагестана с экскурсией к Луню
Познайте удивительный мир Дагестана: от легендарного экраноплана до древних реликтовых деревьев
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль, Гимры и Карадахская теснина
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Таинственный Гамсутль: Путешествие к аулу-призраку и древним крепостям
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив его забытые уголки и исторические памятники
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Самурский лес и водопад Хучни в группе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
15 часов
11 отзывов
Самурский лес и водопад Хучни в группе
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: по вс в 06:30
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
30 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в древний Дербент
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие в древний Дербент
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 30 000 за всё до 5 чел.
Путешествие на Сулакский каньон
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие на Сулакский каньон
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 30 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
3 отзыва
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в современный Грозный и Шали
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Путешествие в современный Грозный и Шали: культура и архитектура
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 23 000 за всё до 4 чел.
В Самурские Лиановые джунгли из Махачкалы
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Загадочный Дагестан: Лунь, Самурский лес и Живые озера
Приглашаем в путешествие по самым удивительным местам Дагестана. Вас ждут неизведанные тропы, легенды и чай под шелест листвы
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день в удобное для Вас время с 8 утра до 10ч
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 18 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Индивидуальная
11 часов
17 отзывов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 12 500 за всё до 2 чел.
Гоор - Язык Тролля и Карадахская теснина
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Уникальная экскурсия: Гоор, Язык Тролля, Карадахская теснина
Погрузитесь в мир дагестанской природы и культуры, посетив знаменитые Гоор и Карадахскую теснину
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Поездки проходят каждый день в удобное для вас время, желательно выезжать с 7 утра до 10:30 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 13 500 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Экскурсия-конструктор: Самурский лес, Кала-Корейш, Сарыкум и многое другое
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Экскурсия-конструктор: Самурский лес, Кала-Корейш, Сарыкум и многое другое
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 000 за всё до 7 чел.
Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 5 чел.
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диляра
    30 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
    Увидели невероятную красоту и мощь Дагестана! Побывали в разных местах, очень насыщенная экскурсия, но все прошло на одном дыхании благодаря
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    экскурсоводу Саиде и водителю Шаху. Заботливое отношение к каждому туристу, интересные и удивительные рассказы Саиды сопровождали нас всю дорогу. Отдельная благодарность водителю Шаху за комфортную, аккуратную и безопасную езду, что в Дагестане, как оказалось, является редкостью. Море впечатлений и эмоций подарила нам эта экскурсия, рекомендуем каждому!

  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
    Ездили в Сулакский каньон и бархан Сарыкум 27.05.24. Все было организовано хорошо. Наш гид, Анвар, любитель своей Республики, с хорошо
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    поставленной речью, и, главное, с великолепным тонким чувством юмора. Много интересного узнали еще, т. к. до этого были еще на экскурсиях. В нашу стоимость входило питание. Нас кормили в форелевом хозяйстве. Все было очень вкусно. Да и прогулка на катере по водохранилищу разбудила утром окончательно. Хочу сказать, что у подножия бархана есть очень приятное и вкусное кафе с верандой. Кто будет там - обязательно зайдите. Не пожалеете. Так же хотим выразить благодарность нашему водителю, Мухтару за его профессионализм и терпение. Рекомендую эту экскурсию всем желающим.

  • Э
    Эльвира
    30 мая 2024
    Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
    Незабываемые впечатления!!! Отдыхали компанией и все просто влюбились в этот невероятно красивый горный край. Огромное спасибо нашему гиду Амину, который показал нам такие прекрасные места, от которых дух захватывало) очень жаль что у нас было всего три дня, обязательно вернемся!
  • А
    Александра
    29 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
    Всё было супер!!!!!
  • П
    Полина
    29 мая 2024
    Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
    Одно из лучших решений было взять индивидуальную экскурсию на джипе! (было с чем сравнить). Супер-комфортабельный транспорт, приятный гид, и самое
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    главное - никто никуда тебя не торопит! Можно спокойно насладиться локациями и даже в ходе путешествия скорректировать или дополнить маршрут. Очень рекомендую!

  • Л
    Лилия
    29 мая 2024
    Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Экскурсия в Сулакский каньон с многочисленными смотровыми площадками, барханом Сарыкум очень впечатлила и надолго останутся в нашей памяти. И все
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    это благодаря нашему гиду Нурмагомеду. Он очень много рассказывал историй про Дагестан, ответил на все интересующие наши вопросы. Показал нам красивые локации. Шел навстречу любым нашим пожеланиям никуда не торопил, останавливался в местах чтобы мы могли насладиться красотами и сделать фотографии, а также сам нас фотографировал и делал классные видео. . к, давал возможность насладится всеми красотами природы. Наш гид очень внимательный, открытый, добрый, отзывчивый человек, с которым очень комфортно, легко и надежно было в этом туре. Мы получили массу незабываемых впечатлений и эмоций за это большая благодарность Нурмагомеду. И готовы с ним продолжить путешествие и по другим локация.

  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
    Очень классная экскурсия, гид Екатерина очень интересно рассказывает, виды просто шикарные, есть на последней локации -водопады Тобот, можно прыгать с
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    тарзанки, заранее записывайтесь, желающих много, очень советую. Погода в горах непредсказуемая, но нам очень повезло, правда прыгала я уже в ливень

  • В
    Вячеслав
    29 мая 2024
    Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
    Очень красивая и большая крепость
  • И
    Ия
    29 мая 2024
    Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    У нас была групповая экскурсия в Кахиб и Гоор. Транспорт был комфортный, с удобными креслами и вентиляцией, раздавали воду в
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    бутылках. Гид Сабина интересно рассказывала про все места, где мы побывали, развлекала нас историями в дороге. За счёт периодических остановок дорога туда прошла легко, было достаточно времени на исследование и фотографии. Обед был вкусный и обильный. А вид с Гоора просто потрясный, захватывает дух. В целом нам все понравилось, было здорово.

  • В
    Владислав
    28 мая 2024
    Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
    Очень понравилось. Магомед отлично владеет русским языком, знает историю своего края,прекрасный рассказчик. Очень комфортно ехать небольшой группой 2-4 человека. У
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    Магомеда полно дополнительных опций, может помочь с прогулкой на катере по каньону. Около 8 часов по продолжительности экскурсия. Побывали в красивейших местах, море впечатлений и фоток. Посетили пещеры. Все очень круто. Рекомендую. P.S. В конце экскурсии был сюрприз, не буду спойлерить.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Туры из Махачкалы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
  2. Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
  3. Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
  4. Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
  5. Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
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