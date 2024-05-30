🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 10 часов 2310 отзывов Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала Расписание: Ежедневно от 3 300 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Индивидуальная 6 часов 77 отзывов Джип-тур по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум: путешествие жизни Погрузитесь в мир дикой природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, где каждый момент наполнен впечатлениями Начало: Махачкала, по договоренности Расписание: Ежедневно в 9:00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 61 отзыв Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье 3 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 268 отзывов Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16 Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 493 отзыва Дербент и Каспийский монстр «Лунь» Расписание: Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30 от 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 15 часов 368 отзывов Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох Расписание: Ежедневно в 07:00 от 3 500 ₽ за человека

Индивидуальная 10 часов 151 отзыв Путешествие по живописным местам Махачкалы: каньон, водохранилище, бархан Знакомство с природными чудесами Дагестана: величественный каньон, водные просторы и песчаные дюны Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 46 отзывов Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море Начало: По договоренности (Махачкала/Каспийск) Расписание: В любой день, начало 08:30. 10 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Неожиданная Махачкала Начало: Проспект Гамзатова 43 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 12 часов 66 отзывов Индивидуальное путешествие в Грозный: история и современность Приглашаем на увлекательное путешествие по Грозному, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: По договоренности Расписание: 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 78 отзывов Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Кум Впечатляющее путешествие по живописным местам Махачкалы с посещением уникальных природных достопримечательностей Начало: Точный адрес после бронирование Расписание: В любое время от 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 8 отзывов Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала) Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье - 8 утра 2 700 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Групповая 2 часа 10 отзывов Конные прогулки в пригороде Махачкалы Начало: Город Махачкала улица Магомеда Ярагского 126 Расписание: Ежедневно с 11:00 до 17:00. 3 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚤 На катере Индивидуальная 9 часов 33 отзыва Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно от 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 34 отзыва Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, полное впечатлений и красивых видов Начало: По договоренности Расписание: 09:00 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 17 часов 26 отзывов Путешествие в Северную Осетию: каньоны, горы и уникальная культура Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией в Северную Осетию. Увидите каньоны, горные селения и древние башни Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16 Расписание: по средам и субботам в 5:00 4 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 4 отзыва Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб» Расписание: Ежедневно в 08:30 3 300 ₽ за человека

Индивидуальная 11 часов 27 отзывов Жемчужина Дагестана: Гуниб и Гамсутль - Путеводитель по горам Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Гуниба и загадочному аулу Гамсутль Начало: Только после бронирования Расписание: Каждый день 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 15 отзывов Дагестанские чудеса: Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС Познайте красоту Дагестана: от песчаных дюн до горных ущелий, от глубоких каньонов до горных перевалов Начало: После бронирования 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 27 отзывов Кочевник-тур «Сказочный Сулакский каньон» Начало: Пр Акушинского 16, супермаркет Груша Расписание: Каждый день в 08:00 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 12 отзывов Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море Начало: По договоренности (Махачкала/ Каспийск) Расписание: Ежедневно в 9:00 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 11 часов 12 отзывов Индивидуальная экскурсия: Исторический Дербент и Экраноплан Лунь Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и уникальность экраноплана Лунь в индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время от 15 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 11 часов 20 отзывов Ночной и дневной Грозный, Аргун, Шали: Путешествие по Чечне Познайте культурное богатство Чечни, посетив её величественные мечети и насладившись видами с высоты Начало: Точный адрес после бронирование Расписание: В любое время от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 10% скидка Индивидуальная 9 часов 9 отзывов Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно от 17000 15 300 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 11 часов 2 отзыва Южный Дагестан за один день Начало: Только после бронирования Расписание: Все дни 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 11 часов 4 отзыва Загадки Дербента: История, Природа и Культура - Эксклюзивное Путешествие Погрузитесь в мир древнего Дербента с его уникальной природой, историей и культурой на этой индивидуальной экскурсии Начало: По договорённости Расписание: Любой день недели от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 11 часов 47 отзывов Дербент: крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь», дом музей Петра I Познакомьтесь с древним Дербентом! Экскурсия включает посещение знаменитых мест и встречу с веселым экскурсоводом Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 08:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00 от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 9 отзывов Дербент: путешествие от крепости Нарын-Кала до экраноплана «Лунь» Погрузитесь в историю самого древнего города России, Дербента, посетив его знаменитую крепость и уникальный экраноплан «Лунь» Начало: По договоренности Расписание: 08:00 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 24 отзыва Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры Начало: Махачкала, по договоренности Расписание: По договоренности 15 000 ₽ за человека

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Дербент и экраноплан «Лунь» Начало: Заберем Вас из вашего отеля 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Путешествие в древний город Дербент: крепость, мечети, экраноплан Откройте тайны древнего Дербента и впечатляющий экраноплан «Лунь» в уникальной индивидуальной экскурсии Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Путешествие в тропический лес Дагестана с экскурсией к Луню Познайте удивительный мир Дагестана: от легендарного экраноплана до древних реликтовых деревьев Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договорённости от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 8 отзывов Таинственный Гамсутль: Путешествие к аулу-призраку и древним крепостям Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив его забытые уголки и исторические памятники Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 15 часов 11 отзывов Самурский лес и водопад Хучни в группе Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал... Расписание: по вс в 06:30 30 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Путешествие в древний Дербент Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал... Расписание: По договоренности от 30 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Путешествие на Сулакский каньон Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал... Расписание: По договоренности от 30 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 14 часов 3 отзыва Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад Начало: Любое по договоренности с туристом Расписание: Любой день по договоренности от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов 4 отзыва Путешествие в современный Грозный и Шали: культура и архитектура Начало: Любое по договоренности с туристом Расписание: Любой день по договоренности от 23 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Загадочный Дагестан: Лунь, Самурский лес и Живые озера Приглашаем в путешествие по самым удивительным местам Дагестана. Вас ждут неизведанные тропы, легенды и чай под шелест листвы Начало: По договоренности с туристом Расписание: В любой день в удобное для Вас время с 8 утра до 10ч от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 11 часов 17 отзывов Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра от 12 500 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Уникальная экскурсия: Гоор, Язык Тролля, Карадахская теснина Погрузитесь в мир дагестанской природы и культуры, посетив знаменитые Гоор и Карадахскую теснину Начало: По договоренности с туристом Расписание: Поездки проходят каждый день в удобное для вас время, желательно выезжать с 7 утра до 10:30 утра от 13 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 🚤 На катере Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры Начало: Махачкала Расписание: Ежедневно в 9:00 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Экскурсия-конструктор: Самурский лес, Кала-Корейш, Сарыкум и многое другое Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно от 12 000 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 12 часов 4 отзыва Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1 Начало: По договоренности 17 000 ₽ за всё до 5 чел.