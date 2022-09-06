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колесить по Дагестану с музыкой и песнями с Джамалом, оттарабанивающим лезгинку на рулём! Гид Магомед - вежливый, интеллигентный и эрудированный молодой человек, они отлично дополняют друг друга. В программе был Хучнинский водопад, прогулка у которого очень освежает в жару. Потом был обед из полезного супа, похожего на окрошку, полба и наивкуснейшие чуду с мясом, творогом и зеленью, которые можно даже было попробовать залепить самим. Также нам показали, как создаётся настоящий табасаранский ковёр. В Самурском лесу нас встретила местная жительница, учительница биологии Анфисат (прошу прощения, если напутала с именем). С любовью она рассказывала о родном крае, о растениях и деревьях, показала, где можно походить по воде босиком и где покачаться на лиане. Эта женщина - истинный представитель интеллигенции Кавказа. Потом мы все вместе пили обжигающе горячий ароматный чай из самовара с конфетками. А потом было море, в которое мы въехали на полной скорости под песню "Едем-едем в соседнее село!" Немного застряли в песке, так как море не хотело нас отпускать, но на помощь приехал трактор и мы покатили дальше с песнями, плясками и викториной.

Огромное спасибо Джамалу, Магомеду и всем туристам, отправившимся в южный Дагестан в это незабываемое приключение!