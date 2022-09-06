В 200 километрах от Махачкалы вы посетите единственный в России лиановый субтропический лес, погуляете у озер с лотосами и навестите самурского старейшину — гигантский 800-летний платан.
А также полюбуетесь бурлящим Хучнинским водопадом и услышите легенды средневековой крепости, ровесницы Дербентской цитадели.
А также полюбуетесь бурлящим Хучнинским водопадом и услышите легенды средневековой крепости, ровесницы Дербентской цитадели.
Описание экскурсии
Хучнинская крепость и водопад
Путешествие начнется с посещения сооружения, которое строилось в 7-8 веках как продолжение Дербентской цитадели, мощной оборонительной системы, защищавшей народы Дагестана от набегов кочевников. Вы услышите старинную легенду, связанную с крепостью Семи братьев и одной сестры. А после отправитесь к живописному двухступенчатому водопаду, где сможете сделать атмосферные снимки.
Самурский лес: мир кавказских джунглей
- После вкусного и сытного обеда продолжим путешествие. Впереди — прогулка по реликтовому лесу, который перенесет вас в мир сочных тропиков с богатой флорой и фауной. Вы увидите плантации орхидей, пруды с кувшинками, лианы и фруктовые деревья. А в сезон пособираете лесные орешки и ягоды.
- Также вы посетите Самурские озера, образованные местными подземными реками. Теплые водоемы служат большим нерестилищем для кутума и лосося. До наступления глубокой осени здесь можно полюбоваться цветущим лотосом и косяками рыб, мелькающими между кувшинок.
- Кроме того, вас ждет встреча с 800-летним платаном, древнейшим деревом Дагестана и одной из самых запоминающихся достопримечательностей Самурского леса. Чтобы охватить исполина в кольцо, нужно 13 человек!
Организационные детали
- В стоимость включено: транспорт (туда и обратно), полное сопровождение гида-проводника
- Оплачивается отдельно: обед (национальная кухня), входные билеты на бархан — 150–250 ₽
в воскресенье в 06:45 и 07:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 06:45 и 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 19183 туристов
Наша команда организовывает туры и экскурсии по Дагестану и всему Кавказу. Главная цель нашей компании — сохранить культурно-историческое наследие предков и показать, насколько богат Дагестан ремёслами и традициями, которые передавались
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Лучшая из посещенных экскурсий! Водитель Джамал - жемчужина этой турфирмы, настолько позитивный вайб исходит от этого человека, что в принципе даже можно было бы никуда и не заезжать, а просто
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Отличная экскурсия, нам очень понравилась, экскурсоводы очень хорошо всё рассказывали, мне очень понравилось 👍 😊
+2
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О
Милана отличный гид. Отлично знает историю своего края. Экскурсия была наполнила отличным настроением и интересными историями. .
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Тагир- танцующий лезгинку в автобусе экскурсовод!!!! Время в дороге пролетело быстро, пели, знакомились, внимательно слушали и за это получили приз, ответив на вопросы викторины. Природа потрясающая, всем рекомендую, не пожалеете.
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В
Самарский лес это достояние поэтому необходимо сделать так, чтобы все об этом узнали. А для этого сделайте всё от вас зависящее… это тропы по которым можно спокойно ходить вглубь прекрасного
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М
Не впечатлило. Организовано в целом не плохо: уведомления, поездка. Хороший экскурсовод был в самом Самурском лесу- Марта. Гид Хусейн- ни о чем, честно. Общались со знакомыми всю дорогу. Зачем-то каждый
Диана
Ответ организатора:
Добрый день, мы очень сожалением, что так произошло, гида Хусейна мы отправим на переквалификацию,каждый час остановки не было, т. к.
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