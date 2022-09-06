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Самурский лес и Хучнинский водопад

Открыть дикую природу Южного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
В 200 километрах от Махачкалы вы посетите единственный в России лиановый субтропический лес, погуляете у озер с лотосами и навестите самурского старейшину — гигантский 800-летний платан.

А также полюбуетесь бурлящим Хучнинским водопадом и услышите легенды средневековой крепости, ровесницы Дербентской цитадели.
3.8
8 отзывов
Самурский лес и Хучнинский водопад
Самурский лес и Хучнинский водопад
Самурский лес и Хучнинский водопад

Описание экскурсии

Хучнинская крепость и водопад

Путешествие начнется с посещения сооружения, которое строилось в 7-8 веках как продолжение Дербентской цитадели, мощной оборонительной системы, защищавшей народы Дагестана от набегов кочевников. Вы услышите старинную легенду, связанную с крепостью Семи братьев и одной сестры. А после отправитесь к живописному двухступенчатому водопаду, где сможете сделать атмосферные снимки.

Самурский лес: мир кавказских джунглей

  • После вкусного и сытного обеда продолжим путешествие. Впереди — прогулка по реликтовому лесу, который перенесет вас в мир сочных тропиков с богатой флорой и фауной. Вы увидите плантации орхидей, пруды с кувшинками, лианы и фруктовые деревья. А в сезон пособираете лесные орешки и ягоды.
  • Также вы посетите Самурские озера, образованные местными подземными реками. Теплые водоемы служат большим нерестилищем для кутума и лосося. До наступления глубокой осени здесь можно полюбоваться цветущим лотосом и косяками рыб, мелькающими между кувшинок.
  • Кроме того, вас ждет встреча с 800-летним платаном, древнейшим деревом Дагестана и одной из самых запоминающихся достопримечательностей Самурского леса. Чтобы охватить исполина в кольцо, нужно 13 человек!

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспорт (туда и обратно), полное сопровождение гида-проводника
  • Оплачивается отдельно: обед (национальная кухня), входные билеты на бархан — 150–250 ₽

в воскресенье в 06:45 и 07:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 06:45 и 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 19183 туристов
Наша команда организовывает туры и экскурсии по Дагестану и всему Кавказу. Главная цель нашей компании — сохранить культурно-историческое наследие предков и показать, насколько богат Дагестан ремёслами и традициями, которые передавались
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веками из поколения в поколение. Как красивы национальные костюмы и какая вкусная национальная домашняя еда, как прекрасны пейзажи гор Гуниба, величие Сулакского каньона и загадочность заброшенных аулов-призраков. Продолжать можно бесконечно. Наш край — это «сундук сокровищ», которые таятся в горах, реках, водопадах и озёрах. И мы будем рады показать их вам. Помните: «Путешествия — это единственное, на что мы тратим деньги и становимся богаче!».

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Лучшая из посещенных экскурсий! Водитель Джамал - жемчужина этой турфирмы, настолько позитивный вайб исходит от этого человека, что в принципе даже можно было бы никуда и не заезжать, а просто
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колесить по Дагестану с музыкой и песнями с Джамалом, оттарабанивающим лезгинку на рулём! Гид Магомед - вежливый, интеллигентный и эрудированный молодой человек, они отлично дополняют друг друга. В программе был Хучнинский водопад, прогулка у которого очень освежает в жару. Потом был обед из полезного супа, похожего на окрошку, полба и наивкуснейшие чуду с мясом, творогом и зеленью, которые можно даже было попробовать залепить самим. Также нам показали, как создаётся настоящий табасаранский ковёр. В Самурском лесу нас встретила местная жительница, учительница биологии Анфисат (прошу прощения, если напутала с именем). С любовью она рассказывала о родном крае, о растениях и деревьях, показала, где можно походить по воде босиком и где покачаться на лиане. Эта женщина - истинный представитель интеллигенции Кавказа. Потом мы все вместе пили обжигающе горячий ароматный чай из самовара с конфетками. А потом было море, в которое мы въехали на полной скорости под песню "Едем-едем в соседнее село!" Немного застряли в песке, так как море не хотело нас отпускать, но на помощь приехал трактор и мы покатили дальше с песнями, плясками и викториной.
Огромное спасибо Джамалу, Магомеду и всем туристам, отправившимся в южный Дагестан в это незабываемое приключение!

Лучшая из посещенных экскурсий! Водитель Джамал - жемчужина этой турфирмы, настолько позитивный вайб исходит от этого
Лучшая из посещенных экскурсий! Водитель Джамал - жемчужина этой турфирмы, настолько позитивный вайб исходит от этого
Лучшая из посещенных экскурсий! Водитель Джамал - жемчужина этой турфирмы, настолько позитивный вайб исходит от этого
Лучшая из посещенных экскурсий! Водитель Джамал - жемчужина этой турфирмы, настолько позитивный вайб исходит от этого
Лучшая из посещенных экскурсий! Водитель Джамал - жемчужина этой турфирмы, настолько позитивный вайб исходит от этого
Лучшая из посещенных экскурсий! Водитель Джамал - жемчужина этой турфирмы, настолько позитивный вайб исходит от этого
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Людмила
Отличная экскурсия, нам очень понравилась, экскурсоводы очень хорошо всё рассказывали, мне очень понравилось 👍 😊
Отличная экскурсия, нам очень понравилась, экскурсоводы очень хорошо всё рассказывали, мне очень понравилось 👍 😊
Отличная экскурсия, нам очень понравилась, экскурсоводы очень хорошо всё рассказывали, мне очень понравилось 👍 😊
Отличная экскурсия, нам очень понравилась, экскурсоводы очень хорошо всё рассказывали, мне очень понравилось 👍 😊
Отличная экскурсия, нам очень понравилась, экскурсоводы очень хорошо всё рассказывали, мне очень понравилось 👍 😊
Отличная экскурсия, нам очень понравилась, экскурсоводы очень хорошо всё рассказывали, мне очень понравилось 👍 😊
Отличная экскурсия, нам очень понравилась, экскурсоводы очень хорошо всё рассказывали, мне очень понравилось 👍 😊
Отличная экскурсия, нам очень понравилась, экскурсоводы очень хорошо всё рассказывали, мне очень понравилось 👍 😊
Отличная экскурсия, нам очень понравилась, экскурсоводы очень хорошо всё рассказывали, мне очень понравилось 👍 😊+2
Отличная экскурсия, нам очень понравилась, экскурсоводы очень хорошо всё рассказывали, мне очень понравилось 👍 😊
Отличная экскурсия, нам очень понравилась, экскурсоводы очень хорошо всё рассказывали, мне очень понравилось 👍 😊
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О
Милана отличный гид. Отлично знает историю своего края. Экскурсия была наполнила отличным настроением и интересными историями. .
Милана отличный гид. Отлично знает историю своего края. Экскурсия была наполнила отличным настроением и интересными историями. .
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Светлана
Тагир- танцующий лезгинку в автобусе экскурсовод!!!! Время в дороге пролетело быстро, пели, знакомились, внимательно слушали и за это получили приз, ответив на вопросы викторины. Природа потрясающая, всем рекомендую, не пожалеете.
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Нам провели МК по приготовлению чуду, по ковроткачеству, хозяева радушные и гостеприимные, обед из местных блюд вкусный. Водитель Надир отзывчив и внимателен, в автобусе чисто, кондиционер и холодильник для напитков. Всем здоровья, удачи в делах и всех благ!

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В
Самарский лес это достояние поэтому необходимо сделать так, чтобы все об этом узнали. А для этого сделайте всё от вас зависящее… это тропы по которым можно спокойно ходить вглубь прекрасного
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леанового леса, что бы не брёена упавший, а правильно созданные переправы. Ваш лес настолько интересен и познавательн, что экскурсовод не может всё показать и рассказать всвязи, с непроходимость вглубь этого замечательного памятника природы.

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М
Не впечатлило. Организовано в целом не плохо: уведомления, поездка. Хороший экскурсовод был в самом Самурском лесу- Марта. Гид Хусейн- ни о чем, честно. Общались со знакомыми всю дорогу. Зачем-то каждый
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час останавливались на трассе, хотя даже туалетов там не было. Встреча и высадка в Каспийске на окраине города. Ночью с ребёнком - не очень приятно. Добила ещё громкая музыка всю дорогу в машине. На экскурсию лучше одевать шлёпанцы. Купаются в речках. В чему возят от локации к локации. Повторно не поедем, рекомендовать не стану.

Диана
Диана
Ответ организатора:
Добрый день, мы очень сожалением, что так произошло, гида Хусейна мы отправим на переквалификацию,каждый час остановки не было, т. к.
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до Хучни едем без остановок Точка сбора у нас одна в Махачкале, но вам пошли на уступки и забрали вас с Каспийска

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