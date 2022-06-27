Новый год в Дербенте

Новый год - один из самых любимых праздников, переносящих каждого из нас в детство и атмосферу настоящей зимней сказки

5
3 отзыва
Новый год — один из самых любимых праздников, переносящих каждого из нас в детство и атмосферу настоящей зимней сказки.

Но у каждого народа свои традиции, и к этому празднику в Дагестане каждая семья относится по-разному.

Кто-то отмечает с размахом, а кто-то считает менее важным, чем другие праздники, исходя из религиозных соображений.

Само празднование праздника в принципе ничем не отличается от привычного большинству россиян, разве что на столе присутствуют национальные блюда: хинкал, чуду со всевозможными начинками, шашлык, курзе и др.

В городах вас так же будут ждать красавицы-елки, праздничное оформление… И, конечно, настоящее кавказское гостеприимство!
Новый год в Дербенте
Новый год в Дербенте
Новый год в Дербенте
Новый год в Дербенте
Новый год в Дербенте
Новый год в Дербенте
Новый год в Дербенте
Новый год в Дербенте
Новый год в Дербенте
Новый год в Дербенте
Ближайшие даты:
30
дек

Описание

Мы приглашаем вас встретить Новый год в Дагестане и погрузиться в настоящую Восточную сказку!

Преимущество этого путешествия:

  • кавказский колорит – познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана в настоящей семье;
  • гастрономические изыски – попробуем довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов;
  • семейный отдых – в туре будет интересно абсолютно всем;;
  • возьмем кусочек Дагестана с собой – после этого тура у Вас останутся на память потрясающие снимки отдыха.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, свободное время

Встреча группы в аэропорту г Махачкала.

Под любой рейс.

Возможно позднее прибытие.

Гид будет с табличкой «Новый год в Дербенте».

Отъезд в Дербент на размещение в гостиницу на берегу Каспийского моря.

Свободный вечер.

За доп плату возможен ужин.

Встреча, свободное времяВстреча, свободное времяВстреча, свободное времяВстреча, свободное время
2 день

Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу «Новогодний Дербент».

Сегодня мы познакомимся с главной дагестанской крепостью – Нарын Кала с её загадками, мощными стенами, потайными местами и панорамными видами на город.

С крепости спустимся на улочки Старого города, заглянем в необычную Джума мечеть.

Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани (Девичьи бани), место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).

Посетим Дербентский рынок.

Прогуляемся по модерновому авеню вдоль крепостной стены.

Пройдем по улице «Счастливых людей» и загадаем желание.

Завершаем путешествие самой вкусной едой в Дагестане — на иммерсивной трапезе в Этнодоме.

Это застолье-погружение в этнических интерьерах с рассказами про традиции и гастрономию Южного Дагестана.

Вы попробуете довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов!

Так же для вас проведут мастер-класс по приготовлению тонкого чуду.

За чаепитием поделимся самыми красивыми событиями уходящего года и загадаем желания!

Далее прогуляемся по самой красивой набережной.

Сделаем красивое фото у главной Новогодней красавице.

Свободное время.

Подготовка к встрече Нового года!

За дополнительную плату Вы можете заказать Новогодний праздничный ужин в ресторане гостиницы (стоимость уточняется).

Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»
3 день

Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, «Лунь»

Поздний завтрак.

Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!

Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.

Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.

Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.

Осмотр Хучнинской крепости «Семи братьев и одной сестры».

Крепость окружена многочисленными легендами.

Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.

Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.

Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству.

Отъезд в Дербент с остановкой для фотосессии на фоне легендарного Каспийского монстра — «ЛУНЬ» — самого большого в мире ракетоносца — экраноплана.

Свободное время.

Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, «Лунь»Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, «Лунь»Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, «Лунь»Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, «Лунь»
4 день

Свободное время, отъезд

Завтрак в гостинице.

Свободное время.

Трансфер в аэропорт после 14^00 к рейсам с вылетом после 18:00.

Свободное время, отъездСвободное время, отъездСвободное время, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Стоимость 1/2 twin/dbl 20 500
Доплата за одноместное размещение 4 000
Дополнительная ночь в гостинице ½ twin/dbl 3 500

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Проживание в гостинице
  • Питание по программе тура (завтраки 2 –ой, 3 –ий, 4 –ий день, обед 2- ой, 3-ий день)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины примерно 600 руб. /чел.)
  • Новогодний праздничный ужин
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • средства личной гигиены;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
27 июня 2022
Гид Анастасия, водитель Замир.
Замечательный гид, водитель - отличный профессионал.
Е
26 июня 2022
Тур "Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней!» с 15.06.2022 по 19.06.2022. Принимающая сторона гид Ксения и водитель Раджаб. Путешествие по Дагестану было просто восхитительным! Сулакский каньон, Карадахская теснина, аул Гамсутль, водопады и виды просто потрясающие. Проживание в разных гостиницах по пути следования экономило время, а размещение на горной туристической базе придало особую атмосферу гор. Обеды в этнодомах, обеды в которых готовились хозяйками в национальном стиле (хинкал, чуду, урбеч, абрикосовая каша) были наивкуснейшими, гостеприимные хозяева поделились традициями и создали ощущение погружения в быт. Рекомендую всем побывать в этом живописном крае с гостеприимными и радушными жителями. Спасибо Большой стране за компетентное оформление тура, менеджеры оперативно отвечали на все интересующие вопросы как до, так и после оформления путевки. Отдельное спасибо гиду Ксении и водителю Раджабу, которые позаботились о нашем комфорте и безопасности, путешествие с ними было легким, интересным и запоминающимся! Хочется вернуться снова!
М
23 июня 2022
Все было нормально

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