В Дербент - за колоритом Средневекового Востока

Познакомиться с историей цитадели из списка ЮНЕСКО и проникнуться атмосферой древних магалов

Индивидуальная
Из Махачкалы по побережью Каспийского моря вы отправитесь на юг солнечного Дагестана, где расположился древнейший город России.

Мой коллега историк проведет для вас экскурсию по оборонительному комплексу Нарын-Кала.

А после я приглашу вас на неформальную прогулку по самобытным улочкам, где расскажу о многовековой культуре и богатых религиозных традициях Дербента.
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
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Что вас ожидает

Нарын-Кала — с историком

Важнейшим наследием города-крепости остается его древняя цитадель, с которой вас познакомит сотрудник музея и большой специалист в своем деле. Он подробно расскажет о средневековом памятнике истории и зодчества, в котором переплелись культура и традиции многих народов Закавказья, Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока.

Прогулка по территории музея-заповедника

Попрощавшись с гидом, продолжим с вами знакомство с архитектурным комплексом. Вы оцените впечатляющий вид на окрестности с панорамной площадки. Осмотрите все открытые для посещения объекты: ханскую баню, офицерскую гауптвахту, водохранилище и музей. А в местном сувенирном магазине сможете приобрести памятные альбомы, фильмы, глиняные фигурки и шкатулки.

Колоритные улочки Дербента

После я предложу пообедать в ресторане, где относятся с особым уважением к гостям и предлагают отведать лучшие блюда дагестанской кухни. Подкрепились — и в путь! Впереди у нас — аутентичные кварталы Старого города, где можно почувствовать живую атмосферу Дербента. Вы погуляете по традиционным магалам, узнаете о местном быте и послушаете истории из жизни города, ставшего домом для более чем 100 народов, включая представителей разных религий и вероисповеданий.

✈ Если захотите, включим в программу посещение экраноплана «Лунь» — советского военного корабля, не имеющего аналогов в мире.
🍯 В конце путешествия каждый участник получит от меня подарок — баночку урбеча собственного производства.

Организационные детали

  • Дорога туда и обратно займет 4-5 часов, поездка проходит на автомобиле Volkswagen Polo
  • Если вы пожелаете продолжить знакомство с городом в компании историка, необходимо будет доплатить 2000 рублей. Я договорюсь с гидом о расширенной программе, в которую будет включена и знаменитая Джума-мечеть.
  • Также дополнительно оплачивается опциональное посещение экраноплана Лунь (2000 руб.), обед в ресторане и, если необходимо, трансфер в/из аэропорта (1000 руб.) и часовая экскурсия с местным сотрудником по цитадели (1000 руб.)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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