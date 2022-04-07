Что вас ожидает

Нарын-Кала — с историком

Важнейшим наследием города-крепости остается его древняя цитадель, с которой вас познакомит сотрудник музея и большой специалист в своем деле. Он подробно расскажет о средневековом памятнике истории и зодчества, в котором переплелись культура и традиции многих народов Закавказья, Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока.

Прогулка по территории музея-заповедника

Попрощавшись с гидом, продолжим с вами знакомство с архитектурным комплексом. Вы оцените впечатляющий вид на окрестности с панорамной площадки. Осмотрите все открытые для посещения объекты: ханскую баню, офицерскую гауптвахту, водохранилище и музей. А в местном сувенирном магазине сможете приобрести памятные альбомы, фильмы, глиняные фигурки и шкатулки.

Колоритные улочки Дербента

После я предложу пообедать в ресторане, где относятся с особым уважением к гостям и предлагают отведать лучшие блюда дагестанской кухни. Подкрепились — и в путь! Впереди у нас — аутентичные кварталы Старого города, где можно почувствовать живую атмосферу Дербента. Вы погуляете по традиционным магалам, узнаете о местном быте и послушаете истории из жизни города, ставшего домом для более чем 100 народов, включая представителей разных религий и вероисповеданий.

✈ Если захотите, включим в программу посещение экраноплана «Лунь» — советского военного корабля, не имеющего аналогов в мире.

🍯 В конце путешествия каждый участник получит от меня подарок — баночку урбеча собственного производства.

Организационные детали