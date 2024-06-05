🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 30% скидка Индивидуальная 1 час 66 отзывов В тренде Конные прогулки на горе Тарки-Тау: путешествие и фотосессия Погрузитесь в мир природы и красоты на конной прогулке в Махачкале. Откройте для себя великолепие гор и Каспийского моря с высоты птичьего полета Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126 2777 1 944 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 163 отзыва Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за... 9 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 10 часов 200 отзывов Популярное предложение Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом Начало: На проспекте Амет-Хана Султана Расписание: ежедневно в 08:30 3 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 29 отзывов В тренде Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и откройте для себя уникальный экраноплан «Лунь». Включены трансфер, обед и услуги гида Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 10 часов 541 отзыв Сулакский каньон - всё включено: от ГЭС до бархана Сарыкум Погрузитесь в захватывающее путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут не только величественные ГЭС, но и уникальный бархан Сарыкум Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского Расписание: ежедневно в 07:30, 07:45 и 08:00 3 900 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 12 часов 252 отзыва Все красоты Хунзаха Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского Расписание: ежедневно в 08:00 4 000 ₽ за человека

Индивидуальная 2.5 часа 105 отзывов Здравствуй, Махачкала: Индивидуальное путешествие по историческим местам Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где вы узнаете о богатой истории и культуре этого уникального города Начало: Привокзальная площадь Махачкалы. Эмирова 10 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚤 На катере 🛣 Джиппинг 10% скидка Индивидуальная 8 часов 83 отзыва Путешествие на джипе по Сулакскому каньону: живописные места и дагестанская кухня Приглашаем в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону. Откройте для себя изумрудные воды и секретные места в компании опытного гида Начало: По месту вашего проживания в Махачкале 13000 11 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 43 отзыва Популярное предложение Сулакский каньон: путешествие по Дагестану Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и культуры с индивидуальной экскурсией в Сулакский каньон 8800 7 920 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 162 отзыва Настоящая Махачкала: Глубокое погружение в историю и культуру Познайте душу Махачкалы, города с богатой историей и культурой, через уникальные места и рассказы о знаменитых личностях 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 35 отзывов Три сердца Чечни: уникальный тур по Шали, Грозному и Аргуну Погрузитесь в культуру Чечни, посетив знаковые мечети и парки. Впечатляющие виды и богатая история ждут вас Начало: Южная/северная автостанция города Махачкалы 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 12 часов 56 отзывов В гости к аварцам: мистика аула-призрака Гамсутль Откройте для себя загадочный Гамсутль, наслаждаясь древними башнями и живописными горными пейзажами Дагестана Начало: C отеля 16300 14 670 ₽ за всё до 4 чел.

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🚗 На машине 🚤 На катере 10% скидка Индивидуальная 10 часов 23 отзыва Сулакский каньон и чудеса Дагестана Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро... 15000 13 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 🚤 На катере Индивидуальная 8 часов 236 отзывов Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы Начало: По договорености 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 32 отзыва Путешествие по историческим местам Шамильского района Дагестана Погрузитесь в атмосферу древних аулов и старинных крепостей Дагестана. Насладитесь живописными пейзажами и узнайте об истории края 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🚤 На катере Фотопрогулка 9 часов 25 отзывов Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день Начало: В удобной для вас точке Расписание: ежедневно в 08:00 3 339 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 🚤 На катере Индивидуальная 10 часов 141 отзыв Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности 9 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 37 отзывов Популярное предложение Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30 3 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 70 отзывов Вкусная Махачкала: гастрономическое путешествие с локальным гидом Погрузитесь в мир дагестанской кулинарии: от рыночных лавок до традиционных кафе с местными деликатесами Начало: По договоренности 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 128 отзывов Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад 15 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 85 отзывов История Махачкалы и Дагестана: путешествие по времени и культурам Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Памятник Расулу Гамзатову возле русского театра 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 26 отзывов Экскурсия 3 в 1: Загадочный Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад Погрузитесь в атмосферу древнего Гамсутля, насладитесь красотой Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада Начало: У вашего отеля 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 44 отзыва Горный Дагестан: путешествие в Аракани, Хунзах и Матлас с гидом Откройте для себя уникальный Дагестан: древние села, величественные водопады и душевное гостеприимство в гостях у моего дяди Начало: В вашем отеле в Махачкале 18 820 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 177 отзывов Популярное предложение Махачкала известная и неизведанная: индивидуальная экскурсия Погружение в атмосферу Махачкалы: от роскошных особняков до нетуристических закоулков. Узнайте, чем живет столица Дагестана и её жители Начало: Русский театр 4 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 65 отзывов Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы: погружение в историю и природу Дагестана Погрузитесь в уникальную атмосферу древних селений Дагестана, насладитесь великолепием горных пейзажей и узнайте местные традиции 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 73 отзыва Дербент и экраноплан Лунь: путешествие по древнему городу Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений Начало: У вашего отеля 10 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 109 отзывов Влюбиться в Дагестан за 1 день: индивидуальная экскурсия по Махачкале Погрузитесь в атмосферу Дагестана за один день! Увидите бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС. Комфортабельный транспорт и незабываемые впечатления 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 🚤 На катере Индивидуальная 8 часов 270 отзывов Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас 9 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 36 отзывов Гуниб и Карадахская теснина за один день Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой 14 670 ₽ за всё до 5 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов 25 отзывов Сулакский каньон и бархан Сарыкум: живописное путешествие из Махачкалы Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум Начало: Заберу из отеля 9 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 45 отзывов Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел 15 600 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 18 отзывов Салтинская теснина, Гамсутль и Чох: индивидуальная экскурсия по Махачкале Уникальная экскурсия по Махачкале: Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинская теснина, аул-призрак Гамсутль и древний Чох Начало: По договоренности 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🚤 На катере Индивидуальная 8 часов 113 отзывов Сулакский каньон - путешествие с местным жителем в Махачкале Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев Начало: У вашего отеля 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 44 отзыва Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие по горному Дагестану Забытый мир Гамсутля и тайна Салтинского водопада ждут вас. Отправляйтесь в путешествие, полное загадок и красоты горного Дагестана Начало: Город Махачкала, у вашего отеля 13 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 41 отзыв В Гамсутль из Махачкала: путешествие к аулу-призраку с местным гидом Индивидуальная экскурсия в Гамсутль: уникальные виды и исторические рассказы от местного жителя Начало: У северного автовокзала Махачкалы 13 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 79 отзывов Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери» Начало: У вашего отеля 13 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 12 часов 27 отзывов Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории Начало: По договорённости 17000 13 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 18 отзывов Чохские террасы, Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие в историю Познайте тайны Чохских террас, аула Гамсутль и Салтинского водопада в удивительном путешествии по Махачкале Начало: Южная/северная автостанция г. Махачкалы 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 12 часов 38 отзывов Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой Начало: В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского Расписание: ежедневно в 07:00 3 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 12 часов 68 отзывов Грозный, Шали и Аргун: групповая экскурсия из Махачкалы Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов Начало: На Южной Автостанции Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:30 2 850 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Популярное предложение Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук Увидеть и узнать всё самое важное (на авто и пешком) 8 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Экспресс-экскурсия по Махачкале Познакомиться с главными достопримечательностями дагестанской столицы - за 1,5 часа Начало: У ж/д вокзала от 2 000 ₽ за всё до 5 чел.