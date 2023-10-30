Дербент — один из самых аутентичных городов Северного Кавказа. Вместе мы исследуем его историю и современную жизнь. Пройдём по лабиринту узких улочек со старинными домами. Посетим крепость Нарын-Кала, увидим соборную Джума-мечеть и Девичьи бани. А также прогуляемся по уютной набережной и полюбуемся видами Каспийского моря.

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Описание

Что вас ожидает

Вы оцените все главные достопримечательности Дербента:

Крепость Нарын-Кала — архитектурный символ города. На её территории вы увидите цистерны и резервуары для воды, термы и старинную крестово-купольную церковь.

Девичьи бани — до середины 20 века здесь проходил традиционный обряд омовения невест. Мы поделимся подробностями этого ритуала и раскроем, как бани используются в наши дни.

Набережная — мы погуляем по современной набережной, наслаждаясь каспийскими пейзажами и арт-объектами от команды Покраса Лампаса.

И это далеко не всё!

Организационные детали