Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса

Посетить все знаковые места древнего города и проникнуться колоритной восточной атмосферой

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Дербент — один из самых аутентичных городов Северного Кавказа. Вместе мы исследуем его историю и современную жизнь. Пройдём по лабиринту узких улочек со старинными домами. Посетим крепость Нарын-Кала, увидим соборную Джума-мечеть и Девичьи бани. А также прогуляемся по уютной набережной и полюбуемся видами Каспийского моря.
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы оцените все главные достопримечательности Дербента:

Крепость Нарын-Кала — архитектурный символ города. На её территории вы увидите цистерны и резервуары для воды, термы и старинную крестово-купольную церковь.

Девичьи бани — до середины 20 века здесь проходил традиционный обряд омовения невест. Мы поделимся подробностями этого ритуала и раскроем, как бани используются в наши дни.

Набережная — мы погуляем по современной набережной, наслаждаясь каспийскими пейзажами и арт-объектами от команды Покраса Лампаса.

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Комфортабельный автомобиль бизнес-класса включён в стоимость
  • По запросу мы можем добавить в программу экраноплан «Лунь». Доплата составит 2 тысячи рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ТЦ «Миркато»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Для школьников
История и архитектура
Летние
Святые места
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На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Набережная
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