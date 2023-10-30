Посетить все знаковые места древнего города и проникнуться колоритной восточной атмосферой
Дербент — один из самых аутентичных городов Северного Кавказа. Вместе мы исследуем его историю и современную жизнь. Пройдём по лабиринту узких улочек со старинными домами. Посетим крепость Нарын-Кала, увидим соборную Джума-мечеть и Девичьи бани. А также прогуляемся по уютной набережной и полюбуемся видами Каспийского моря.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы оцените все главные достопримечательности Дербента:
Крепость Нарын-Кала — архитектурный символ города. На её территории вы увидите цистерны и резервуары для воды, термы и старинную крестово-купольную церковь.
Девичьи бани — до середины 20 века здесь проходил традиционный обряд омовения невест. Мы поделимся подробностями этого ритуала и раскроем, как бани используются в наши дни.
Набережная — мы погуляем по современной набережной, наслаждаясь каспийскими пейзажами и арт-объектами от команды Покраса Лампаса.
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Комфортабельный автомобиль бизнес-класса включён в стоимость
- По запросу мы можем добавить в программу экраноплан «Лунь». Доплата составит 2 тысячи рублей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ТЦ «Миркато»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 147 туристов
Вырос и живу в Дагестане. Общителен и стрессоустойчив. Очень люблю рассказывать истории нашего края и показывать всю красоту моей родины. Мои программы гибкие, мы всегда можем обсудить индивидуальные маршруты. Главное для меня — ваш комфорт и безопасность, за которые я отвечаю.
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