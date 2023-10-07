Живописные водопады и каньоны, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости — все это ожидает Вас в зимнем туре по Дагестану. Во время небольшого путешествия по одной из кавказских республик Вы сделаете немало фотографий на фоне заснеженных гор и прочувствуете особую атмосферу этого гостеприимного региона России!

Прогуляемся по значимым местам и тихим улочкам Дербента — одного из самых древних городов мира

Попробуем разные блюда кавказской кухни, в том числе дагестанские лепешки — чуду

Километраж за день - 280 км, продолжительность 8 часов.

Сулакский каньон — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное» . Обед (вкл. в стоимость) .

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.

Километраж за день - 190 км, продолжительность - 8-9 часов.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск

Переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь — обзорная экскурсия по Дербенту : крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала . Обед (вкл. в стоимость).

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.

Километраж за день - 335 км., продолжительность - 9 часов.

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

13:15 Сбор группы на ж. д. вокзале в Махачкале.

13:00 Сбор группы от центрального отеля в Махачкале: ЖАК, ул. Ирчи Казака, д. 31А.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура ЗА НОМЕР в зависимости от размещения, руб:

Размещение Период действия цены/даты заезда Twin/Double Single Triple* 2Ad+1Ch ГК Океан 3*, г. Избербаш 17.12.2023 - 06.04.2024 50000 34000 72000 69000 Отель AZIMUT 4*, г. Каспийск 04.01.2024, 21.02.2024 56000 42000 78000 71000

* при трехместном варианте размещения гостиницы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

2Ad+1Ch— номер на двух взрослых и ребенка 10-16 лет.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.