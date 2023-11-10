Лучшая возможность познакомиться со знаменитым горским гостеприимством, колоритными блюдами национальной кухни и пронзительной красотой горных пейзажей! Маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям и новичкам в туризме. Заезды по воскресеньям: еженедельно с 07.04 по 24.11.2024.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Махачкалу. Махачкала - Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - бархан Сарыкум - Избербаш
- 11:00 Сбор группы на ж/д вокзале в Махачкале: главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10.
- 11:45 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Начало 11:45.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.
Обед (вкл. в стоимость).
Комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — бархан Сарыкум.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 290 км, продолжительность 9 часов.
Избербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - Избербаш
Километраж за день: 330 км., продолжительность 10 часов.
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30:переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.
Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
Километраж за день: 190 км., продолжительность 9 часов.
Завтрак 07:30.
Начало программы дня 08:00: переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь.
Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка — покупка сувениров.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.
Экскурсия по Махачкале, отъезд
Завтрак 07:30.
Начало программы дня08:00.
Переезд в Махачкалу.
Обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.
12:00 Трансфер в аэропорт/на вокзал Махачкалы.
Километраж: 70 км., продолжительность 4 часа.
Проживание
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Период действия цены/ даты заезда
|Размещение
|Twin/Double
|Single
|Triple*
|2Ad+1Ch (7-12 лет)
|Гостиничный комплекс Океан, г. Избербаш 3*
07.04.2024-01.06.2024
|50000
|34400
|74000
|70000
02.06.2024-29.06.2024
|55000
|38500
|79500
|76000
30.06.2024-31.08.2024
|58000
|42000
|83000
|78000
01.09.2024-28.09.2024
|54000
|38000
|78000
|74000
29.09.2024-30.11.2024
|50000
|34400
|74000
|70000
|AZIMUT 4*, Каспийск
07.04-27.04.2024
60000
44000
86000
82000
28.04-31.05.2024
72000
54000
98000
94000
01.09-01.10.2024
72000
54000
98000
94000
02.10-30.11.2024
60000
44000
86000
82000
|МОНТО 4*, Махачкала
09.06-31.08.2024
64000
46000
92000
86000
01.09-01.10.2024
62000
42000
88000
84000
02.10-30.11.2024
56000
40000
84000
80000
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы)
Варианты проживания
Гостиница «Океан»
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
AZIMUT
Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в городе Каспийск, в 2,5 км от стадиона «Анжи Арена». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. В числе удобств круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут заказать напитки в баре.
В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.
По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
Бассейн работает с 1 апреля и до конца октября.
МОНТО 4*, Махачкала
Отель «Монто» находится в Махачкале. Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер, бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться гости могут в комфортабельных номерах разной категории. Каждый номер оснащен всем необходимым, в том числе современной техникой, удобной мебелью, кондиционером, индивидуальной ванной комнатой с набором гигиенических принадлежностей и полотенцами. Приятным бонусом станут сейф и мини-бар.
Пообедать постояльцы могут в ресторане на крыше отеля, либо посетив расположенные поблизости кафе кавказской и европейской кухни, стильные кофейни и кондитерские.
В шаговой доступности от отеля «Монто» находится торговый центр, детский комплекс «Мультиленд», а также множество продуктовых и вещевых магазинов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
- Размещение в отеле по программе тура
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 3 обеда по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Входные билеты на аттракционы, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, комплекс пещер Нохъо
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.
На каком транспорте будет перемещаться группа в туре?
Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
- Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
- малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
- В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?
Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.
Могут ли экскурсии длиться дольше, чем заявлено в программе?
К примеру, во второй день тура с программой Гуниб – Гамсутль – Чох базово экскурсия укладывается в регламент от 9 до 10 часов.
Однако, бывают случаи, когда не удается выдержать тайминг, т. к. общий километраж автопробега за день 240 км. и в программе присутствуют пешеходные маршруты.
Факторы погоды и возрастного состава конкретной группы также могут влиять на продолжительность.