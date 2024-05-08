1 день

Встреча. Кавказский обед. Центральная Джума-мечеть. Знакомство с народными промыслами Дагестана. Мастер-класс

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилёта – до 13:00.

Групповые трансферы:

— аэропорт «Уйташ»;

— ж/д вокзал, г. Махачкала;

— отель Кэпитал.

Начинается наш тур с самой приятной его части – традиционного кавказского гостеприимства.

Как и принято, на Кавказе, гостей, прежде всего, нужно накормить.

Для того чтобы окунуться в мир легендарной кавказской кухни, мы отправляемся на обед.

После сытного обеда начнем знакомиться со столицей нашей Республики.

Махачкала город молодой, но яркий, колоритный и такой по настоящему живой, он отлично умеет сочетать традиции и современность.

Для начала, посетим сердце Махачкалы – Центральную Джума-мечеть или «Юсуф Бей Джами», полюбуемся её архитектурой и окунёмся в тишину и спокойствие.

Далее отправимся в национальный музей имени Алибека Тахо-Годи, после экскурсии в котором мы посетим Свято-Успенский кафедральный собор.

А теперь познакомимся поближе с народными промыслами Дагестана.

Для этого направимся в Центр НХП, где примем участие в мастер-классе по балхарской керамике.

С глубокой древности балхарская керамика хранит старинные мотивы в декоре.

Они присутствуют в дагестанской керамике с З-го тысячелетия до нашей эры.

Мастера из селения Балхар специализируются на изготовлении кувшинов, кружек, мисок и других сосудов, украшенных преимущественно белой тонкой росписью.

Завершим знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.

Здесь проходит городская набережная и пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры. Проспект - сосредоточение памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана. Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар – излюбленное место для прогулок.

Переезд в отель для заселения, свободное время.