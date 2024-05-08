Это путешествие откроет для вас, где находилась ранняя столица Хазарского каганата, какими природными объектами Дагестана восхищался Александр Дюма, какие события Кавказской войны запечатлены на картинах великих художников Франца Рубо, Константина Айвазовского, Теодора Горшельта, что хранят в себе тайны Великого шелкового пути и легенды древнего Дербента.
Программа тура по дням
Встреча. Кавказский обед. Центральная Джума-мечеть. Знакомство с народными промыслами Дагестана. Мастер-класс
Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.
Рекомендуемое время прилёта – до 13:00.
Групповые трансферы:
— аэропорт «Уйташ»;
— ж/д вокзал, г. Махачкала;
— отель Кэпитал.
Начинается наш тур с самой приятной его части – традиционного кавказского гостеприимства.
Как и принято, на Кавказе, гостей, прежде всего, нужно накормить.
Для того чтобы окунуться в мир легендарной кавказской кухни, мы отправляемся на обед.
После сытного обеда начнем знакомиться со столицей нашей Республики.
Махачкала город молодой, но яркий, колоритный и такой по настоящему живой, он отлично умеет сочетать традиции и современность.
Для начала, посетим сердце Махачкалы – Центральную Джума-мечеть или «Юсуф Бей Джами», полюбуемся её архитектурой и окунёмся в тишину и спокойствие.
Далее отправимся в национальный музей имени Алибека Тахо-Годи, после экскурсии в котором мы посетим Свято-Успенский кафедральный собор.
А теперь познакомимся поближе с народными промыслами Дагестана.
Для этого направимся в Центр НХП, где примем участие в мастер-классе по балхарской керамике.
С глубокой древности балхарская керамика хранит старинные мотивы в декоре.
Они присутствуют в дагестанской керамике с З-го тысячелетия до нашей эры.
Мастера из селения Балхар специализируются на изготовлении кувшинов, кружек, мисок и других сосудов, украшенных преимущественно белой тонкой росписью.
Завершим знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.
Здесь проходит городская набережная и пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры. Проспект - сосредоточение памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана. Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар – излюбленное место для прогулок.
Переезд в отель для заселения, свободное время.
Самый длинный тоннель России. Унцукуль и его ремесло. Блюда аварской кухни. Селение Гуниб
Завтрак в отеле.
Дагестан переводится как «страна гор», и второй день нашей программы откроет для вас потаённые уголки нагорной части республики.
Проехав через самый длинный автодорожный тоннель России, длиной 4304 м, вы окажетесь в самом сердце Дагестана.
По пути вас ждут строгие вершины скалистых гор, Гимринская башня, где пал в битве первый имам Дагестана.
Далее продолжаем погружение в ремесленный мир Дагестана.
Сегодня нас ждёт мастер-класс по унцукульским изделиям.
Визитная карточка старинного дагестанского селения — особая насечка металлом по дереву.
В этой технике местные мастера изготавливают самые разные предметы — украшения, посуду, предметы домашнего обихода и декора.
На мастер-классе вы познакомитесь с ремеслом, прославившим Унцукуль, узнаете, какие используются виды древесины, как выбирается и наносится узор и что помогает подарить изделиям долговечность.
Побыв гостями унцукульцев, держим путь дальше и сделаем остановку практически в сердце горного Дагестана.
Здесь мы поставим на паузу наши мысли и насладимся невероятной красотой этих величественных гор и изумрудными водами Ирганайского водохранилища.
Вдохновившись видами, отправимся на обед, где будут представлены блюда традиционной аварской кухни.
После обеда изучаем высокогорное селение Гуниб.
История этого посёлка неразрывно связанна с именем Имама Шамиля и окончание долгой Кавказской войны.
Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.
А во время прогулки по природному парку «Верхний Гуниб», посетим места связанные с окончанием Кавказской войны на территории Дагестана.
Возвращение в отель.
Сулакский каньон. Комплекс пещер «Нохъо»
Завтрак в отеле.
После завтрака отправимся знакомиться с визитной карточкой республики.
Сегодня нас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.
С обзорной площадки поселка Дубки откроется вид на самые эффектные его изгибы.
Не менее яркие эмоции подарят виды крупнейшего водохранилища Северного Кавказа, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.
Наш обед пройдёт на территории туристического комплекса «Рахат», где нам предложат вкуснейшие форель или шашлык на выбор.
А чтобы добавить этому дню ещё больше ярких эмоций, после обеда за дополнительную плату (входные билеты 500 руб.) мы отправимся изучать комплекс пещер «Нохъо», представляющий собой три пещеры, соединяющиеся подвесным мостом на высоте 60 метров от водной глади реки Сулак.
Возвращение в отель.
Древний Дербент. Крепость Нарын-Кала. Восточный базар. Национальная иммерсивная трапеза. Мастер-классы. Мультимедийный фонтан
Завтрак в отеле.
Заканчивается наша экскурсионная программа прогулкой по древнему Дербенту.
Знакомство с Дербентом начинаем с цитадели Нарын-Кала, где нам поведают о древней истории крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Оставив крепость позади, прогуляемся по узким улочкам старого города, окутанными ароматами свежей выпечки, здесь мы точно прочувствуем неповторимый восточный колорит Дербента.
В старом городе необычайным образом сохранились древние памятники истории и архитектуры, среди которых одна из пяти древнейших мечетей мира — Джума мечеть 733 года постройки.
Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение восточного базара и сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.
После посещения исторической части Дербента нас ожидает дагестанская национальная иммерсивная трапеза, гастрономический мастер-класс и мастер-класс по ковроткачеству в этно-доме «Дербент».
Продолжаем знакомиться с Дербентом.
После обеда прогуляемся по новой городской набережной и участку улицы проекта «Туристическая миля».
А завершим наш сегодняшний день посещением самого большого мультимедийного фонтана в России.
Возвращение в отель.
Свободное время. Отъезд
Завтрак в отеле.
Свободное время.
В курортный период, пляжный отдых.
Трансфер группы в аэропорт в 17:00.
В любое отличное от указанного группового трансфера, самостоятельный трансфер в любое удобное время самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Тип размещения
|Стоимость
|Кэпитал 3*
|2, 3-местное
|29 900
|1-местное
|41 900
|Детям до 12 лет
|26 910
|Ленинград 3* (под запрос)
|2, 3-местное
|39 900
|1-местное
|55 900
|Детям до 12 лет
|35 910
|Монто 4* (под запрос)
|2, 3-местное
|46 900
|1-местное
|66 900
|Детям до 12 лет
|42 210
Варианты проживания
Отель «Ленинград»
Удобства в номере, номер категории стандарт.
Отель «Ленинград» расположен в Советском районе города, напротив «Русского драматического театра», на проспекте Расула Гамзатова.
К размещению представлены номера категории «Стандарт» и «Люкс». Все они оснащены кондиционером, скоростным Wi-Fi, плазменным телевизором, удобной мебелью, ванной комнатой с душем и феном.
В номерах установлен холодильник и чайный набор. На первом этаже находится ресторан «Tao Fish & Grill» и бар «Vip-lounge».
Отель «Капитал»
Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.
Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.
В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.
Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.
Монто 4
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Проживание в отеле - 5 дней/4 ночи
- Завтраки в отеле
- Обеды по программе тура
- Входные билетов на объекты турпоказа
- Мастер-классы
- Национальная иммерсивная трапеза
- Сопровождение экскурсовода (гида)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Ужины
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (500 руб.)
- Туристическое страхование на период тура (от 500 руб. /чел.)
- Катание на катере для групп на спринтере - от 500 руб., для джип-тура - от 1000 руб
- Посещение музея природы (100 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?
Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.
На чем будем передвигаться в туре?
Трансфер зависит от набора группы, чаще всего это Mercedes Benz sprinter. Кондиционеры есть, количество посадочных мест может отличаться.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всю информацию преподносит интересно, доступно «новичкам» и не скучно. Хотелось слушать и слушать) С пониманием относилась к нашим просьбам где-то немножко задержаться, чтобы всё посмотреть и попробовать. С удовольствием взяли бы с ней ещё туры 💚