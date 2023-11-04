По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе

Пощекотать «Язык Тролля», пройтись по улочкам Гуниба и удивиться грандиозности чеченской архитектуры

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Я покажу вам свой родной Дагестан и расскажу о событиях, сыгравших значимую роль в его истории.

Вас ждут самые знаменитые достопримечательности и малопосещаемые локации, которые я раскрою для вас с точки зрения местного жителя.

Мы прокатимся на катере по Сулакскому каньону, увидим впечатляющие водопады Тобот и Итлятляр, почувствуем мощь и силу природы, пройдясь по узкому коридору Карадахской теснины, и удивимся сохранившейся среди гор древней христианской церкви.

Заключительный день проведём в поездке по Чеченской республике, где вы посмотрите на впечатляющие размерами и красотой мечети. А небольшая компания позволит мне учесть все ваши запросы и пожелания.
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
Ближайшие даты:
4
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.
Путешественники должны знать и соблюдать местные обычаи и традиции:
1. Не целуйтесь публично
2. Курить и распивать алкоголь в общественных местах не рекомендуется, чтобы не вызвать негатив
3. Улыбайтесь
4. Не рекомендуется носить короткие юбки, шорты, откровенно открытые сарафаны и платья с глубоким декольте

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Хунзахского района

Встречаемся и едем в Хунзахский район, который в древности являлся столицей Аварского ханства. Вы увидите впечатляющие водопады Тобот и Итлятляр, летящие с Хунзахского плато в глубокую пропасть Цолотлинского каньона. Желающие смогут получить дозу адреналина, решившись на роупджампинг (стоимость — 6000 руб.). Посмотрим на Аранинскую крепость 19-го века, служившую ранее фортификационным сооружением.

После обеда посетим село Цада, родину известных дагестанских поэтов — Гамзата Цадаса и его сына Расула Гамзатова. Побываем на Матласском плато и полюбуемся завораживающим видом ущелья и небольших водопадов. Здесь же увидим мемориальный комплекс в виде мраморной глыбы, разбитой на две части. Одна сторона посвящена Хаджи-Мурату, вождю хунзахского народа, другая — Льву Николаевичу Толстому, описавшему жизнь героя в своей повести. увековечившему имя героя в литературе.

В завершении дня заглянем в необычные Матласские пещеры — расселину с высокими отвесными стенами. Вечером приедем в гостевой дом, разместимся и отдохнём.

Достопримечательности Хунзахского районаДостопримечательности Хунзахского районаДостопримечательности Хунзахского районаДостопримечательности Хунзахского районаДостопримечательности Хунзахского районаДостопримечательности Хунзахского районаДостопримечательности Хунзахского районаДостопримечательности Хунзахского района
2 день

Карадахская теснина, Датунский храм, Старый Гоор и «Язык Тролля»

Позавтракав, едем в Карадахскую теснину, чтобы пройтись по уникальному узкому ущелью с высокими скалами — ощущения непередаваемые! Затем побываем у древнего Датунского храма. Удивительно, что тут, в глухом горном ущелье, в самом сердце исламской республики сохранилась тысячелетняя христианская церковь. А название ущелье так и переводится: ущелье, где находится храм.

После обеда посетим село Старый Гоор и его окрестности. Когда-то здесь был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов, расположенный на вершине горы, на самом краю отвесной пропасти. Заглянем и на знаменитую локацию — Девичью скалу, выступающую над обрывом, которую именуют дагестанским «Языком Тролля» по аналогии с норвежским. Виды вас ждут потрясающие!

Карадахская теснина, Датунский храм, Старый Гоор и «Язык Тролля»Карадахская теснина, Датунский храм, Старый Гоор и «Язык Тролля»Карадахская теснина, Датунский храм, Старый Гоор и «Язык Тролля»Карадахская теснина, Датунский храм, Старый Гоор и «Язык Тролля»Карадахская теснина, Датунский храм, Старый Гоор и «Язык Тролля»Карадахская теснина, Датунский храм, Старый Гоор и «Язык Тролля»Карадахская теснина, Датунский храм, Старый Гоор и «Язык Тролля»Карадахская теснина, Датунский храм, Старый Гоор и «Язык Тролля»Карадахская теснина, Датунский храм, Старый Гоор и «Язык Тролля»
3 день

Гунибский район и аул Гуниб

Сегодня вы познакомитесь с Гунибским районом и аулом Гуниб, популярным у путешественников. Помимо значимой роли в истории, связанной с окончанием Кавказской войны, аул славится целебным климатом и невероятными пейзажами.

До подножья горы, в которую словно вросло селение, доедем на джипе, а затем совершим пеший подъём (1-1,5 часа). И вот — мы на горе Мояк, самой высокой точке местности (2352 м). Прогуляемся по узким улочкам, подышим горным воздухом и рассмотрим дома и крепостные ворота, названия которым дал император Александр II: нижние получили имя ворот Барятинского, верхние — Шамилевские. Увидим беседку Шамиля и Царскую поляну, и я расскажу вам о событиях всё той же войны, происходивших в этих местах.

Гунибский район и аул ГунибГунибский район и аул ГунибГунибский район и аул ГунибГунибский район и аул ГунибГунибский район и аул ГунибГунибский район и аул Гуниб
4 день

Миатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, пещера Нохъо и форелевое хозяйство

В этот день вас ждёт, пожалуй, самая известная достопримечательность республики — Сулакский каньон. Вы полюбуетесь бирюзовыми водами реки Сулак, которые будто обнимают отвесные скалы. А яркими эмоциями зарядимся, прокатившись на катере. Брызги, скорость, невероятный цвет воды и каменные стены над нами подарят незабываемые ощущения.

Побываем и на Чиркейском водохранилище, самом большом водохранилище на Северном Кавказе. У любителей острых ощущений здесь будет возможность прокатиться на зиплайне. Посетим посёлок гидростроителей Дубки, мою родину, и я расскажу вам его историю. Здесь же, с высоты смотровой площадки, ещё раз насладимся видами Сулакского каньона.

Посмотрим на Миатлинскую плотину, заглянем в недавно открытую пещеру Нохъо, знаменитый туркомплекс «Главрыба» и на форелевое хозяйство, где пообедаем в ресторане.

Миатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, пещера Нохъо и форелевое хозяйствоМиатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, пещера Нохъо и форелевое хозяйствоМиатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, пещера Нохъо и форелевое хозяйствоМиатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, пещера Нохъо и форелевое хозяйствоМиатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, пещера Нохъо и форелевое хозяйствоМиатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, пещера Нохъо и форелевое хозяйствоМиатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, пещера Нохъо и форелевое хозяйство
5 день

Знакомство с Чеченской республикой, возвращение в Махачкалу

После завтрака отправляемся в соседнюю Чеченскую республику. Заедем в город Аргун, где вы посмотрите на мечеть «Сердце матери», первую в России, выполненную в стиле хай-тек. Затем отправимся знакомиться с достопримечательностями столицы Чечни, крупнейшего города Северного Кавказа. Увидим Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни» в классическом османском стиле, построенную по образу стамбульской Голубой мечети. Заглянем в «Грозный-Сити» — бизнес-центр из семи небоскрёбов, одна из квартир в котором принадлежит Жерару Депардье.

Прогуляемся по Цветочному парку по соседству, где растут около 150 тысяч цветов и 500 деревьев.
После обеда на бульваре Эсамбаева, который называют местным Арбатом, посетим смотровую площадку «Лестница в небо» и полюбуемся панорамой города.

В завершении побываем в городе Шали, где находится самая большая мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Затем вернёмся в Махачкалу.

Знакомство с Чеченской республикой, возвращение в МахачкалуЗнакомство с Чеченской республикой, возвращение в МахачкалуЗнакомство с Чеченской республикой, возвращение в МахачкалуЗнакомство с Чеченской республикой, возвращение в МахачкалуЗнакомство с Чеченской республикой, возвращение в МахачкалуЗнакомство с Чеченской республикой, возвращение в МахачкалуЗнакомство с Чеченской республикой, возвращение в МахачкалуЗнакомство с Чеченской республикой, возвращение в МахачкалуЗнакомство с Чеченской республикой, возвращение в Махачкалу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, время - по договорённости
Завершение: Махачкала, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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