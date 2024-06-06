Активный отдых в Махачкале

Найдено 12 экскурсий в категории «Активный отдых» в Махачкале, цены от 1 944 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
66 отзывов
В тренде
Конные прогулки на горе Тарки-Тау: путешествие и фотосессия
Погрузитесь в мир природы и красоты на конной прогулке в Махачкале. Откройте для себя великолепие гор и Каспийского моря с высоты птичьего полета
Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27771 944 за человека
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
Индивидуальная гибкая программа, составленная для тех, кому хочется адреналина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
Оседлать коня и отправиться в незабываемое приключение на высоте птичьего полёта
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
65005 200 за человека
Квадроциклить - на Сулакский каньон
🚤 На катере
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Исследовать головокружительное ущелье на мощных Кайманах
Начало: Буйнакский район, республика Дагестан
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 350 за человека
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
Исследовать пещеры и водопады, опробовать роупджампинг и поплавать на сапе по озеру Мочох
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Научиться держаться в седле, покорить гору Тарки-Тау и полюбоваться видами на Махачкалу
Начало: На улице Акушинского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400 за всё до 8 чел.
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Начало: Ул. Акушинского, д. 28
Расписание: Ежедневно.
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
15 950 за всё до 4 чел.
Три локации за один день: Зизикское ущелье, Дербент и экраноплан «Лунь»
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Три локации за один день: Зизикское ущелье, Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: По месту проживания туристов
Расписание: ежедневно
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
🏄 SUP-прогулки
Групповая
10 часов
Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
Покататься на сапах по Ирганайскому водохранилищу и попробовать местную кухню в душевной компании
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 600 за человека
Поездка на багги по горе Тарки-тау
🚗 На машине
🛞 Багги
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Поездка на багги по горе Тарки-тау
Научиться управлять багги и полюбоваться видами в окрестностях Махачкалы
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 500 за человека
Экстремальный Дагестан: рафтинг и прогулка на сапборде к водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Экстремальный Дагестан: рафтинг и прогулка на сапборде к водопаду
Покорить горную реку, отыскать скрытый водопад и полюбоваться закатом на Ирганайском водохранилище
Начало: У вашего отеля
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    Взяли расширенный маршрут, занял 1ч 40мин, хватило с головой, если бы был дольше, совсем отбили бы задницу. Впечатлений куча, все
    читать дальше

    очень понравилось, кони послушные. Был очень жаркий день, +28, но маршрут был по бОльшей части в лесу, так что жарко не было. Внимательно выбирайте обувь, чтобы не слетела и лучше в штанах.

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    По желанию ребёнка приехали покататься на лошадях. Но влюбились все! В лошадей, атмосферу, великолепные виды на море с гор 🥰Организация
    читать дальше

    порадовала, лошади чистые, ооочень приятные, а главное спокойные!! Дружественная обстановка, тренера классные, подходит даже тем кто первый раз в седле. Настолько понравилось, что ребёнок просился крайний день в Махачкале провести на ферме. Душевные светлые люди, свой собственный размеренный вайб, море эмоций! Не знаем теперь как отговорить ребёнка жить в Махачкале)

    По желанию ребёнка приехали покататься на лошадях. Но влюбились все! В лошадей, атмосферу, великолепные виды наПо желанию ребёнка приехали покататься на лошадях. Но влюбились все! В лошадей, атмосферу, великолепные виды на
  • Г
    Галина
    28 мая 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    Мы взяли большой круг на 2 часа. Конечно для первого раза оказалось очень тяжело, особенно тем кто впервые садится на
    читать дальше

    коня. Окружающая природа и виды просто очаровали нас, на пути следования пели птички,шли коровки, видели большую змею. Лошадки очень и красивые и послушные. Большую часть маршрута мы шли медленно, но иногда казалось что мы скакали как в ковбойских боевиках.

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере, и хоть дорога занимает
    читать дальше

    достаточно долгое время до локаций, но в такой атмосфере время пролетает незаметно. Даже плохая погода не смогла испортить нам настроение и эмоции от посещения красот Дагестана. Сам гид родом из села Хунзах, любит это место всей душой и сердцем и знает всё до мелочей о нем и ответит на любые ваши вопросы, а так же сделает фотографии. Нереальная красота природы в сочетании с гостеприимством местных жителей оставляют сумасшедшие эмоции, которые не передать словами, это обязательно нужно увидеть и прочувствовать. Сюда хочется обязательно вернуться ещё не один раз. Так же на экскурсии вы посетите кафе, где в гостеприимной атмосфере вы сможете попробовать национальные блюда. Всем советую обязательно посетить эту невероятной красоты экскурсию!

    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере
  • С
    Сабрина
    20 мая 2024
    Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
    Однозначно рекомендую данную экскурсию и гида. Мы заранее обсудили маршрут и все детали. Абдула подстроился под наш график и в итоге
    читать дальше

    мы до отлета из Махачкалы успели посетить все, что хотели, и даже больше. Больше всего запомнились зиплайн и поездка на катере по каньону. Прокатят с ветерком, про каньон расскажут, на красивых локациях остановят. В общем, и драйв, и кайф.

    Однозначно рекомендую данную экскурсию и гидаОднозначно рекомендую данную экскурсию и гидаОднозначно рекомендую данную экскурсию и гидаОднозначно рекомендую данную экскурсию и гидаОднозначно рекомендую данную экскурсию и гидаОднозначно рекомендую данную экскурсию и гидаОднозначно рекомендую данную экскурсию и гидаОднозначно рекомендую данную экскурсию и гидаОднозначно рекомендую данную экскурсию и гида
  • Е
    Евгений
    19 мая 2024
    Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
    Отличная горная поездка на лошадях, рекомендую. Организаторы подстраиваются под ваши желания: побыстрее/помедленнее - если надо, разделяются, чтобы все остались довольны.
    читать дальше

    Очень чистые, ухоженные и хорошо обученные лошади, проблем с управлением такими не будет ни у кого. Сам маршрут красивый, живописный, с отличными видами. По дороге много общались с ребятами о культуре и быте Дагестана, все очень приветливые. Исключительно положительные эмоции и желание вернуться!

    Отличная горная поездка на лошадях, рекомендую. Организаторы подстраиваются под ваши желания: побыстрее/помедленнее - если надо, разделяютсяОтличная горная поездка на лошадях, рекомендую. Организаторы подстраиваются под ваши желания: побыстрее/помедленнее - если надо, разделяются
  • М
    Марина
    16 мая 2024
    Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
    Замечательная конная прогулка, Тимур очень внимательный, деликатный, добрый, отзывчивый гид. Покажет, расскажет еще и фото сделает.,Он сделал все, для того,
    читать дальше

    что бы я не боялась. А боялась я очень сильно. Тимур пообещал, что к концу прогулки я расслаблюсь и буду получать удовольствие от езды на лошади и так все и произошло. Махачкала прекрасна. Считаю, что эту прогулку необходима включать в обязательный список к посещению От души рекомендую

    Замечательная конная прогулка, Тимур очень внимательный, деликатный, добрый, отзывчивый гид. Покажет, расскажет еще и фото сделает.,Он
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
    Были на Сулакском каньоне с Абдулой, незабываемая экскурсия! Даже погода не смогла испортить впечатления от красоты этого места. Всем советую
    читать дальше

    нашего гида Абдулу! Профессионализм чувствовался во всем. Отличный водитель, спускались с гор после дождя, дорога была опасной, Абдула аккуратно доставил нас к самому каньону, для прогулки на катере. Прогулялись на катере, полетали на Зиплайне, увидели каньон со всех сторон (с трех смотровых площадок), узнали много интересного о Дагестане. Отличная организация, безопасность, комфорт в поездке! Рекомендую!

  • М
    Мария
    10 мая 2024
    Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
    Огромное спасибо за экскурсию! Понравилось все без исключения. Отдельная благодарность Абдуле, нашу гиду, который создал прекрасный, насыщенный маршрут, на котором
    читать дальше

    мы повидали невероятные красоты, а именно: Сулакский каньон со всех возможных сторон, ГЭС, много- много смотровых площадок, даже останавливались просто на дороге, в разрешенном месте, для фото😌, посетили также пещеру, тарзанку, бархан, покатались с ветерком на катере, но самое запоминающиеся - это сама дорога, Абдула нас вез как - будто сквозь кадры фильма, завораживающие пейзажи! Даже была викторина, очень интересно! Обязательно берите с собой наличные деньги, так как не везде была возможность оплатить переводом.

    Огромное спасибо за экскурсию! Понравилось все без исключения. Отдельная благодарность Абдуле, нашу гиду, который создал прекрасныйОгромное спасибо за экскурсию! Понравилось все без исключения. Отдельная благодарность Абдуле, нашу гиду, который создал прекрасныйОгромное спасибо за экскурсию! Понравилось все без исключения. Отдельная благодарность Абдуле, нашу гиду, который создал прекрасныйОгромное спасибо за экскурсию! Понравилось все без исключения. Отдельная благодарность Абдуле, нашу гиду, который создал прекрасныйОгромное спасибо за экскурсию! Понравилось все без исключения. Отдельная благодарность Абдуле, нашу гиду, который создал прекрасныйОгромное спасибо за экскурсию! Понравилось все без исключения. Отдельная благодарность Абдуле, нашу гиду, который создал прекрасныйОгромное спасибо за экскурсию! Понравилось все без исключения. Отдельная благодарность Абдуле, нашу гиду, который создал прекрасныйОгромное спасибо за экскурсию! Понравилось все без исключения. Отдельная благодарность Абдуле, нашу гиду, который создал прекрасный
  • П
    Полина
    9 мая 2024
    Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
    Потрясающая экскурсия, виды просто, как с открытки, гиды отличные. Накатались, насмеялись, нафоткались. Тимур, спасибо огромное. В самое сердечко.
    Потрясающая экскурсия, виды просто, как с открытки, гиды отличные. Накатались, насмеялись, нафоткались. Тимур, спасибо огромное. В самое сердечкоПотрясающая экскурсия, виды просто, как с открытки, гиды отличные. Накатались, насмеялись, нафоткались. Тимур, спасибо огромное. В самое сердечкоПотрясающая экскурсия, виды просто, как с открытки, гиды отличные. Накатались, насмеялись, нафоткались. Тимур, спасибо огромное. В самое сердечкоПотрясающая экскурсия, виды просто, как с открытки, гиды отличные. Накатались, насмеялись, нафоткались. Тимур, спасибо огромное. В самое сердечко

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
  2. Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
  3. Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
  4. Квадроциклить - на Сулакский каньон
  5. Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Активный отдых" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 1 944 до 15 950 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Махачкале на 2024 год по теме «Активный отдых», 93 ⭐ отзыва, цены от 1944₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам