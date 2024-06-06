1 чел.
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скидка
30%
Индивидуальная
1 час
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Конные прогулки на горе Тарки-Тау: путешествие и фотосессия
Погрузитесь в мир природы и красоты на конной прогулке в Махачкале. Откройте для себя великолепие гор и Каспийского моря с высоты птичьего полета
Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27771 944₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
Индивидуальная гибкая программа, составленная для тех, кому хочется адреналина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
Оседлать коня и отправиться в незабываемое приключение на высоте птичьего полёта
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
65005 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Исследовать головокружительное ущелье на мощных Кайманах
Начало: Буйнакский район, республика Дагестан
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 350₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
Исследовать пещеры и водопады, опробовать роупджампинг и поплавать на сапе по озеру Мочох
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Научиться держаться в седле, покорить гору Тарки-Тау и полюбоваться видами на Махачкалу
Начало: На улице Акушинского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Начало: Ул. Акушинского, д. 28
Расписание: Ежедневно.
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
15 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Три локации за один день: Зизикское ущелье, Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: По месту проживания туристов
Расписание: ежедневно
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
Покататься на сапах по Ирганайскому водохранилищу и попробовать местную кухню в душевной компании
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Поездка на багги по горе Тарки-тау
Научиться управлять багги и полюбоваться видами в окрестностях Махачкалы
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Экстремальный Дагестан: рафтинг и прогулка на сапборде к водопаду
Покорить горную реку, отыскать скрытый водопад и полюбоваться закатом на Ирганайском водохранилище
Начало: У вашего отеля
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Взяли расширенный маршрут, занял 1ч 40мин, хватило с головой, если бы был дольше, совсем отбили бы задницу. Впечатлений куча, все
- ННаталья2 июня 2024По желанию ребёнка приехали покататься на лошадях. Но влюбились все! В лошадей, атмосферу, великолепные виды на море с гор 🥰Организация
- ГГалина28 мая 2024Мы взяли большой круг на 2 часа. Конечно для первого раза оказалось очень тяжело, особенно тем кто впервые садится на
- ННаталья26 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере, и хоть дорога занимает
- ССабрина20 мая 2024Однозначно рекомендую данную экскурсию и гида. Мы заранее обсудили маршрут и все детали. Абдула подстроился под наш график и в итоге
- ЕЕвгений19 мая 2024Отличная горная поездка на лошадях, рекомендую. Организаторы подстраиваются под ваши желания: побыстрее/помедленнее - если надо, разделяются, чтобы все остались довольны.
- ММарина16 мая 2024Замечательная конная прогулка, Тимур очень внимательный, деликатный, добрый, отзывчивый гид. Покажет, расскажет еще и фото сделает.,Он сделал все, для того,
- ЮЮлия16 мая 2024Были на Сулакском каньоне с Абдулой, незабываемая экскурсия! Даже погода не смогла испортить впечатления от красоты этого места. Всем советую
- ММария10 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Понравилось все без исключения. Отдельная благодарность Абдуле, нашу гиду, который создал прекрасный, насыщенный маршрут, на котором
- ППолина9 мая 2024Потрясающая экскурсия, виды просто, как с открытки, гиды отличные. Накатались, насмеялись, нафоткались. Тимур, спасибо огромное. В самое сердечко.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Активный отдых»
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