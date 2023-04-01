Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия

Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы

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Ответы на вопросы
Отправляемся в путешествие, чтобы насладиться кавказским колоритом и восточной экзотикой, постараться не заплутать на старинных улочках Дербента и увидеть современные небоскрёбы и роскошные мечети Грозного.

Активности найдутся на любой вкус: будем рассекать Чиркейское водохранилище на катере, бродить по аулам-призракам и знакомиться с бытом горцев.

Ледник и пустыня, гордые вершины и альпийские луга, шумные водопады и спрятанные в долинах пустующие селения с башнями — увидим все контрасты Кавказа.
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Ближайшие даты:
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 10 лет.

В группе может быть более 18 человек.

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 10:30 - отель «Жак» (ул. Ирчи Казака, 31) , 11:30 - аэропорт
Завершение: Владикавказ, аэропорт или ж. - д. вокзал. Рекомендуем выбирать рейсы после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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