3 день

Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датуна

Начало программы в 08:30: Карадахская теснина — Старый Кахиб и Гоор — Датунский храм — горный Кегер.

Карадахская теснина — уникальный природный памятник, творение природы.

«Ворота чудес» — так называют местные жители ущелье, ширина которого колеблется от двух до четырех метров при высоте скал до 170 метров!

Старый Кахиб спрятался на склоне горы, дома здесь как будто растут из скалы, надёжно укрывая своих обитателей от взора посторонних.

Прогуляемся среди древних руин башенного комплекса, который датируется VIII—X веками нашей эры, любуясь не только архитектурой, но и горным ландшафтом.

Обед (вкл. в стоимость).

Старый Гоор — настоящая жемчужина Дагестана.

Именно здесь вы сделаете шикарные фотографии на «языке тролля», названном так туристами, что конечно является отсылкой к норвежской достопримечательности, и не уступает ей по красоте.

Вы увидите старинные сторожевые башни, которые, наоборот сейчас охраняются государством, и хранят в себе легенды былых веков.

Вид с восточной стороны, полюбуемся умопомрачительным видом панорамы гор на закате.

Километраж (автопробег): 215 км, (пеший маршрут): 4 км, продолжительность 8 часов, набор высоты 400 м.