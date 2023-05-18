Поехали в Дагестан
Во время этого небольшого путешествия Вы увидите каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости.
Лучшая возможность познакомиться со знаменитым горским гостеприимством, колоритными блюдами национальной кухни и пронзительной красотой горных пейзажей!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Махачкалу, Сулакский каньон, Дубки - бархан Сарыкум
10:00 Сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж/д вокзале.
11:00 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Начало в 11:00.
Бархан Сарыкум — второй по величине в мире, самая большая дюна Европы.
Сарыкум — кусочек азиатской пустыни в самом сердце горного края явился местом съемки культового кинофильма «Белое солнце пустыни».
Грандиозный Сулакский каньон глубиной до 1920 м., великое творение природы, растянулся по территории Дагестана на 53 км.
В поселке Дубки оборудованы несколько безопасных смотровых площадок, откуда каньон предстанет во всей красе.
Прогулка на катере по бирюзовым водам каньона оставит неожиданные и яркие впечатления.
Обед/пикник-ланч.
Переезд и размещение в кемпинге Горный Ветер, Гуниб.
Километраж (автопробег): 270 км, экскурсионный маршрут, продолжительность 8-9 часов.
Гуниб - Гамсутль - Чох
08:30 Начало программы.
Аул Гамсутль, который часто называют село-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу, находится на высоте 1700 м.
Здесь нет дороги, поэтому чуть более часа пути надо идти пешком вдоль каньона.
На противоположном склоне хребта расположился высокогорный аул Чох — родина многих выдающихся дагестанских ученых, просветителей и военной аристократии.
Обед (вкл. в стоимость).
Верхний Гуниб — это особая атмосфера, воздух насыщен кислородом, а вокруг потрясающие панорамные виды величественных гор и ущелий.
Именно здесь 25 августа 1859 года закончилась затяжная и кровопролитная Кавказская война, Гуниб был последним оплотом имама Шамиля.
Экскурсия по историческим местам: ротонда «Беседка Шамиля» на месте завершения Кавказской войны, «Царская поляна», где император Александр II устроил широкое застолье в честь окончания войны, Гунибская крепость — свидетель великих исторических событий и «Ворота Шамиля».
Салтинский водопад — единственный подземный водопад в Дагестане.
Это уникальное место входит в ТОП-10 природных достопримечательностей республики Дагестан.
Невероятное зрелище: сквозь камни, с 20-тиметровой высоты в ущелье мощным напором врывается водопад, образуя под собой водоем, в котором можно искупаться.
Километраж (автопробег): 110 км, (пеший маршрут): 4 км, продолжительность 8 часов, набор высоты 450 м.
Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датуна
Начало программы в 08:30: Карадахская теснина — Старый Кахиб и Гоор — Датунский храм — горный Кегер.
Карадахская теснина — уникальный природный памятник, творение природы.
«Ворота чудес» — так называют местные жители ущелье, ширина которого колеблется от двух до четырех метров при высоте скал до 170 метров!
Старый Кахиб спрятался на склоне горы, дома здесь как будто растут из скалы, надёжно укрывая своих обитателей от взора посторонних.
Прогуляемся среди древних руин башенного комплекса, который датируется VIII—X веками нашей эры, любуясь не только архитектурой, но и горным ландшафтом.
Обед (вкл. в стоимость).
Старый Гоор — настоящая жемчужина Дагестана.
Именно здесь вы сделаете шикарные фотографии на «языке тролля», названном так туристами, что конечно является отсылкой к норвежской достопримечательности, и не уступает ей по красоте.
Вы увидите старинные сторожевые башни, которые, наоборот сейчас охраняются государством, и хранят в себе легенды былых веков.
Вид с восточной стороны, полюбуемся умопомрачительным видом панорамы гор на закате.
Километраж (автопробег): 215 км, (пеший маршрут): 4 км, продолжительность 8 часов, набор высоты 400 м.
Дербент - экраноплан Лунь - крепость Нарын-Кала, отъезд
07:30 начало: Гуниб — переезд в Дербент — экраноплан Лунь — крепость Нарын-Кала — обзорная по Дербенту, рынок — аэропорт Махачкалы.
Переезд в Южный Дагестан.
Сделаем остановку для фотосессий у легендарного экраноплана «Лунь» — единственного в своем роде, уникальный проект советской инженерии впечатляет масштабом идеи и конструкции.
Переезд и обзорная экскурсия по Дербенту, одному из древнейших городов мира, расположившемуся на узком проходе между берегом Каспийского моря и предгорьями Кавказа.
Прогулка по магалам старого города.
Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные чуду и хинкал!
Обед (вкл. в стоимость).
Обязательно заглянем на местный базар — колоритный восточный рынок.
Изобилие фруктов и сладостей, горный домашний сыр и мед, конечно же, урбеч — супер-продукт из Дагестана.
15:00 групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 18:30.
Километраж (автопробег): 320 км, (пеший маршрут): 3 км, продолжительность 10 часа.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палаточном кемпинге в горах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Объект размещения
|Вариант размещения
|Twin/Double
|Single
|Triple*
|2Ad+1Ch (7-12 лет)
|Горный ветер, кемпинг
|54 000
|38 000
|76 000
|72 000
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати.
Варианты проживания
Горный ветер
Сафари-тенты сделаны из дышащих материалов, даже в сильную жару здесь будет комфортно.
Площадь сафари-тента — 24 кв. м, есть собственная терраса, обогреватель, теплые одеяла, полотенца;
Туалета и душа внутри тентов нет, но на территории глэмпинга, в шаговой доступности от домиков, размещены 8 душевых и 11 биотуалетов.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
- Размещение по программе тура в палаточном кемпинге в горах, туалет и душ общего пользования
- Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки + 4 обеда по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Питание, не указанное в программе тура
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
- На каком транспорте будет перемещаться группа в туре?
Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
- Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
- малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
- В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
- Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
- Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
- Какое максимальное количество человек в группе?
Группы до 40 человек.
- Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
- Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
- Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?
Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше
- Могут ли экскурсии длиться дольше, чем заявлено в программе?
К примеру, во второй день тура с программой Гуниб – Гамсутль – Чох базово экскурсия укладывается в регламент от 9 до 10 часов.
Однако, бывают случаи, когда не удается выдержать тайминг, т. к. общий километраж автопробега за день 240 км. и в программе присутствуют пешеходные маршруты.
Факторы погоды и возрастного состава конкретной группы также могут влиять на продолжительность.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
Отзывы и рейтинг
На Эльбрусе тоже повезло - живописный вид. Экскурсии познавательные, но не напряжные))) Спасибо большое, обязательно обратимся еще!